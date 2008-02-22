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Daybreak Games Company Sony Online Entertainment

Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment

СОБЫТИЯ

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22.02.2008 Голосовой чат для подписчиков Sony Online

Всемирно известный издатель MMORPG Sony Online Entertainment и провайдер голосовых систем коммуникаций Vivox Inc. заключили на Game Developers Conference соглашение, в результате которого подписчики популярных онлайновых игр ско
21.02.2008 Sony Online открывает школу гейм дизайна для девушек

Ведущий мировой издатель онлайновых игр Sony Online Entertainment анонсировал скорое открытие курсов для женщин, где прекрасный пол сможет больше узнать о разработке компьютерных игр и освоить специальность, которая позволит получить
10.01.2008 Sony Online анонсирует The Agency
14.12.2007 Рождество в играх Sony Online

Крупнейший издатель MMORPG Sony Online объявил, какие праздничные события ожидаются в его линейке игр.Everquest — некоторые места мира Norrath будут украшены по особенному, а игроки смогут поучаствовать в новых испытания
30.11.2007 Sony Online откроет студию в Индии

Известный MMO-издатель Sony Online Entertainment объявил о своих планах открыть игровую студию в Индии. Компания выразила оптимизм по поводу этого рынка еще несколько месяцев назад, приступив к совместному с Virgin C
26.06.2007 Sony Online выпустит Pirates of the Burning Sea

Компания Sony Online Entertainment стала издателем онлайн-RPG Pirates Of The Burning Sea от Flying Lab Software. Запуск проекта состоится в этом году.Pirates of The Burning Sea - глобальная многопользов
16.05.2007 Sony Online купила разработчика Sigil

их основную игру MMORPG Vanguard: Saga of Heroes.Слухи о поглощении появились ещё в апреле, когда исполнительный директор Sigil Бред МакКвайд имел неосторожность написать на своем форуме «скоро мы с Sony Online Entertainment станем сотрудничать намного теснее».Как сообщается в официальном пресс-релизе, «основная команда разработчиков (около 50 человек) Sigil перейдет под крыло SOE, куда та
19.12.2001 Sony Online Entertainment совместно с Intel подарит геймерам лучшую онлайновую игру

Компания Sony Online Entertainment объединила усилия с Intel с целью создать лучшую многопользовательскую игру для огромной аудитории игроков во всем мире. Обе компании работают над усовершенствованием

07.04.2000 Sony Online Entertainment сообщила об отставке президента компании

менее чем через неделю, после того как Sony анонсировала предстоящую реорганизацию своих онлайновых отделений. Согласно плану три ее отделения: Sony Pictures Entertainment, Sony Music Entertainment и Sony Online Entertainment, - будут собраны под началом Sony Broadband Entertainment. В связи с этим неизбежны и перестановки в руководстве. Lisa Simpson решила опередить события и покинула комп

Публикаций - 78, упоминаний - 79

Daybreak Games Company и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 55
Microsoft - Activision Blizzard 511 8
EA - Electronic Arts 1317 7
Microsoft Corporation 25775 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 5
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 4
Atari 159 4
Midway 110 3
Microsoft Xbox Game Studios - Microsoft Studios - Microsoft Game Studios - Microsoft MSN Games - Microsoft Gaming Zone - Microsoft Entertainment and Devices Division 73 3
Bandai Namco Entertainment 118 3
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Blizzard Entertainment 343 3
Square Enix 215 3
THQ 299 3
NCsoft 104 3
Brightcom Group - Lycos - Lycos Network 294 2
Deutsche Telekom - T-Online 81 2
Orange Wanadoo 74 2
InterActiveCorp - Ask.com - AskJeeves.com 127 2
Telefonica - Terra Networks - Terra Lycos 110 2
Sigil Games 2 2
Vivox 3 2
United Internet 12 2
Oracle - I-flex Solutions 8 2
MediaPlazza 2 2
Silicon Knights 15 2
Freenet AG - freenet.de AG 24 2
Monster Worldwide - TMP Worldwide - Monster.com 72 2
Iliad SA 17 2
Apple Inc 13156 2
Intel Corporation 12811 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Oracle Corporation 7074 2
Vodafone Group 1412 2
Valve Software 254 2
Deutsche Telekom 954 2
Yahoo! 3726 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Epic Games 172 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 4
Warner Bros. DC Comics - National Allied Publications 30 3
eBay Inc 1640 3
Метрополис ТРК 60 3
Warner 540 2
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 2
RTL Group - Radio Télévision Luxembourg - RTL Deutschland - Gruner + Jahr 10 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Expedia Group 136 2
Michelin - Мишлен 36 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 2
Otto Group - Отто Групп Раша - Директ Каталог Сервис 38 2
Sony Music Entertainment 161 2
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Sony Entertainment 10 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Virgin Comics 2 1
The Home Depot Inc 66 1
NSE - National Stock Exchange of India Limited - Национальная фондовая биржа Индии 2 1
Neiman Marcus 11 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Citi Ventures - Citigroup Ventures - венчурный фонд 11 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
Block - Square 203 1
Nike 195 1
Intel Capital 148 1
Pizza Hut - Пицца Хат - Пицца H - Феникс Мир 19 1
BSE - Bombay Stock Exchange - Бомбейская фондовая биржа 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 37
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 3
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 3
Webcam - Вебкам - Веб-камера 1597 2
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 2
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
PvP - Player versus Player 234 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 619 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 554 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 244 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 161 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 30
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 11
Sony Playstation Network - PSN 204 6
Sigil Games - MMORPG Vanguard Saga of Heroes 12 5
Blizzard - World of Warcraft 362 4
Epic Games - Unreal Engine 337 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
United Internet - Web.de 10 2
eMule 23 2
Insomniac Games - Resistance - серия игр 14 2
Flying Lab Software - Pirates of The Burning Sea - Корсары online: пираты бушующего моря 26 2
Bandai Namco Entertainment - Ridge Racers 21 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 2
Oracle Financial Services Software - FCUBS - FlexCube 25 2
Lucasfilm Games - World Of Warcraft 2 1
Sony Entertainment Network - SEN - Qriocity 27 1
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 19 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Microsoft Windows 16882 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Google - Gmail 1021 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Bash - Bourne Again SHell - Unix shell 108 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Autodesk Maya 70 1
Myspace - социальная сеть 640 1
Microsoft Xbox Live 309 1
Adobe Acrobat - Adobe Acrobat Reader - Adobe Acrobat Connect - Adobe Acrobat Forms API - AcroForm 404 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
EA The Sims - компьютерная игра 169 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 1
Lee Jim - Ли Джим 3 3
Kramer Chris - Крамер Крис 2 2
Ковалев Александр 165 2
Бецков Григорий 23 1
Акулов Антон 5 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 1
Schofield Glen - Шофилд Глен 7 1
Martins Scott - Мартинс Скотт 1 1
Castronova Edward - Кастронова Эдвард 7 1
Condrey Michael - Кондри Майкл 3 1
Murata Taku - Мурата Таку 2 1
Koster Raph - Костер Ральф 2 1
Georgiev Boyan - Георгиев Боян 1 1
Seaver Rob - Сивер Роб 1 1
Steefel Jeffrey - Стифел Джеффри 3 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 1
Макаров Валентин 251 1
Иванов Сергей 405 1
Сачков Илья 126 1
Евтушенков Владимир 217 1
Лямин Александр 75 1
Хайрук Сергей 27 1
Архипов Дмитрий 13 1
Raymond Jade - Рэймонд Джейд 6 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 42 1
Бабенко Алексей 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Европа 24964 8
Япония 13807 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Индия - Bharat 5870 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Испания - Королевство 3840 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 2
Индия - Махараштра - Мумбаи - Бомбей 148 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 2
США - Индианаполис 41 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
Америка Южная 884 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Китай - Тайвань 4245 1
Украина 7928 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 1
Болгария - Республика 799 1
Индия - Карнатака - Бангалор 212 1
США - Вашингтон - Сиэтл 407 1
США - Калифорния - Сан-Диего 370 1
США - Техас - Остин 189 1
США - Колорадо - Денвер 122 1
США - Северная Каролина 328 1
Канада - Онтарио 85 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Аренда 2687 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 184 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Айсберг - Eisberg 200 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Кибербезопасность - "русские хакеры" - Кибератаки российских хакеров 181 1
Здравоохранение - Адреналин - Adrenaline - Норадреналин, Кортизол - гормоны стресса 94 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 4
CNET Networks - CNET News 1643 2
Beckett Media - Beckett Massive Online Gamer 2 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Wikipedia - Википедия 650 2
MMORPG.com 19 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
NYT - The New York Times 1100 1
Telegraph 199 1
Вести 24 - Российский информационный канал 47 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
comScore 379 2
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ИгроМир 125 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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