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Daybreak Games Company Sony Online Entertainment
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.02.2008
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Голосовой чат для подписчиков Sony Online
Всемирно известный издатель MMORPG Sony Online Entertainment и провайдер голосовых систем коммуникаций Vivox Inc. заключили на Game Developers Conference соглашение, в результате которого подписчики популярных онлайновых игр ско
|21.02.2008
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Sony Online открывает школу гейм дизайна для девушек
Ведущий мировой издатель онлайновых игр Sony Online Entertainment анонсировал скорое открытие курсов для женщин, где прекрасный пол сможет больше узнать о разработке компьютерных игр и освоить специальность, которая позволит получить
|10.01.2008
|Sony Online анонсирует The Agency
|14.12.2007
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Рождество в играх Sony Online
Крупнейший издатель MMORPG Sony Online объявил, какие праздничные события ожидаются в его линейке игр.Everquest — некоторые места мира Norrath будут украшены по особенному, а игроки смогут поучаствовать в новых испытания
|30.11.2007
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Sony Online откроет студию в Индии
Известный MMO-издатель Sony Online Entertainment объявил о своих планах открыть игровую студию в Индии. Компания выразила оптимизм по поводу этого рынка еще несколько месяцев назад, приступив к совместному с Virgin C
|26.06.2007
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Sony Online выпустит Pirates of the Burning Sea
Компания Sony Online Entertainment стала издателем онлайн-RPG Pirates Of The Burning Sea от Flying Lab Software. Запуск проекта состоится в этом году.Pirates of The Burning Sea - глобальная многопользов
|16.05.2007
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Sony Online купила разработчика Sigil
их основную игру MMORPG Vanguard: Saga of Heroes.Слухи о поглощении появились ещё в апреле, когда исполнительный директор Sigil Бред МакКвайд имел неосторожность написать на своем форуме «скоро мы с Sony Online Entertainment станем сотрудничать намного теснее».Как сообщается в официальном пресс-релизе, «основная команда разработчиков (около 50 человек) Sigil перейдет под крыло SOE, куда та
|19.12.2001
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Sony Online Entertainment совместно с Intel подарит геймерам лучшую онлайновую игру
Компания Sony Online Entertainment объединила усилия с Intel с целью создать лучшую многопользовательскую игру для огромной аудитории игроков во всем мире. Обе компании работают над усовершенствованием
|07.04.2000
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Sony Online Entertainment сообщила об отставке президента компании
менее чем через неделю, после того как Sony анонсировала предстоящую реорганизацию своих онлайновых отделений. Согласно плану три ее отделения: Sony Pictures Entertainment, Sony Music Entertainment и Sony Online Entertainment, - будут собраны под началом Sony Broadband Entertainment. В связи с этим неизбежны и перестановки в руководстве. Lisa Simpson решила опередить события и покинула комп
Daybreak Games Company и организации, системы, технологии, персоны:
|Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
|Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
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