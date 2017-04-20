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NCsoft



20.04.2017 «Ростелеком» закупил на 150 млн снаряжение для Lineage 2 и других легендарных игр 1
06.10.2011 Россиянин арестован за кражу персонажа из онлайн-игры 1
19.02.2010 Создатель Ultima будет делать игры для социальных сетей 1
09.12.2009 Innova развернула ИТ-инфраструктуру на базе дата-центра «Ай-Теко» 1
18.08.2009 AION: The Tower Of Eternity на "золоте" 1
31.07.2009 AION: The Tower Of Eternity. Скриншоты 1
23.06.2009 Дата запуска Aion 1
06.05.2009 Ричард Гэрриотт хочет денег 2
16.04.2009 AION: The Tower Of Eternity. Скриншоты 1
13.03.2009 AION: The Tower Of Eternity. Скриншоты 1
24.12.2008 Бесплатная Tabula Rasa 2
09.12.2008 Atari приобретает Cryptic Studios 1
09.12.2008 NCSoft покидает ESA 1
24.11.2008 Tabula Rasa закрывается 1
12.11.2008 Ричард Гэрриот уходит из NCSoft 1
17.09.2008 Мышиная охота в Lineage 2 1
28.08.2008 13-й выпуск City of Heroes 1
15.08.2008 Качаться в Lineage 2 теперь быстрее! 3
15.08.2008 Первый англоязычный трейлер Aion 2
04.08.2008 Blade & Soul — новая MMORPG от NCSoft 1
21.07.2008 Lineage 2 официально в России 2
26.06.2008 Обновление Exteel 1
04.06.2008 20-ка самых влиятельных людей в MMORPG индустрии 1
22.05.2008 Подробности свежего обновления City of Heroes 2
20.05.2008 Участники E3 Media & Business Summit 2008 1
19.05.2008 LucasArts выходит из ESA 1
08.05.2008 Spacetime Studios покупает лицензию у NCSoft 1
21.04.2008 Новый трейлер City of Heroes 1
14.04.2008 Дела у Tabula Rasa идут совсем неважно 2
09.04.2008 5 новых роликов Aion 1
08.04.2008 Стальная цитадель Lineage2 1
07.04.2008 Реклама для супер-героев 2
01.04.2008 Официальный сайт Lineage 2: Hellbound 1
26.03.2008 NCSoft лицензирует Unreal Engine 3 3
05.03.2008 Новый контент в Dungeon Runners 1
03.03.2008 Планы разработчиков Tabula Rasa 1
28.02.2008 NCSoft приходит в Россию 2
27.02.2008 5 миллионов проданных коробок Guild Wars 2
26.02.2008 Конкурс видео по Lineage 2 1
19.02.2008 NCSoft сокращает штат разработчиков Tabula Rasa 1

Публикаций - 91, упоминаний - 127

NCsoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Crytek 138 7
Бука - Buka 393 4
Sony 2830 4
Activision Blizzard 405 3
Yandex - Яндекс 4188 2
Xerox ACS - Affiliated Computer Services 14 2
id Software 95 2
Blizzard Entertainment 255 2
Ponemon Institute 74 2
IBM 3892 1
Eidos Interactive 173 1
Funcom 90 1
Codemasters 225 1
Square Enix 177 1
Новый диск 590 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
Rockstar Games 218 1
Microsoft Corporation 12409 1
SEGA 243 1
PAX Technology 16 1
Nintendo 325 1
InfoWatch - Инфовотч 739 1
Atari 111 1
Capcom 257 1
Marvel - Марвел КТ 67 1
EA - Electronic Arts 1066 1
Google LLC 7931 1
Bethesda Softworks 210 1
iTeco - Ай-Теко 743 1
Wargaming 90 1
Epic Games 113 1
KIA Motors 75 1
Bank of America - Банк Америки 113 1
EPIC Telecom Invest 95 1
DuPont 13 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 463 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 576 1
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 124 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 219 1
Magneto 6 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 417 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 23 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2684 4
Blizzard Entertainment World of Warcraft 245 4
Epic Games Unreal Engine 253 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2599 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 464 2
Blizzard Diablo - компьютерная игра (action) 89 2
CCP Games EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 48 1
Epic Games Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 78 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 99 1
Sony Playstation Network 143 1
EA Madden NFL - Компьютерная игра 10 1
EA The Sims - компьютерная игра 99 1
Amazon Scout 4 1
Wargaming World of Warplanes 33 1
Wargaming World of Warships 31 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1140 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Михайлов Александр 26 1
Зенкин Денис 194 1
Европа 4102 11
Южная Корея - Республика 1591 9
Россия - Российская федерация - РФ 61456 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15698 6
Япония 3181 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6156 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8634 3
Китай - Тайвань 653 2
Северная Америка 1519 2
Америка 526 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 907 1
США - Северная Каролина 72 1
Великобритания - Бирмингем 30 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 294 1
США - Лос-Анджелес 322 1
Южная Корея - Сеул 154 1
США - Техас 272 1
Азия - Азиатский регион 1642 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1208 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4558 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6203 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 32 1
Русский язык 1081 1
Wired - Издание 126 1
The Independent 15 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 27 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
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