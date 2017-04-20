Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
NCsoft
Публикаций - 91, упоминаний - 127
NCsoft упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Crytek 138 7
|Бука - Buka 393 4
|Sony 2830 4
|Activision Blizzard 405 3
|Yandex - Яндекс 4188 2
|Xerox ACS - Affiliated Computer Services 14 2
|id Software 95 2
|Blizzard Entertainment 255 2
|Ponemon Institute 74 2
|IBM 3892 1
|Eidos Interactive 173 1
|Funcom 90 1
|Codemasters 225 1
|Square Enix 177 1
|Новый диск 590 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 1
|Rockstar Games 218 1
|Microsoft Corporation 12409 1
|SEGA 243 1
|PAX Technology 16 1
|Nintendo 325 1
|InfoWatch - Инфовотч 739 1
|Atari 111 1
|Capcom 257 1
|Marvel - Марвел КТ 67 1
|EA - Electronic Arts 1066 1
|Google LLC 7931 1
|Bethesda Softworks 210 1
|iTeco - Ай-Теко 743 1
|Wargaming 90 1
|Epic Games 113 1
|KIA Motors 75 1
|Bank of America - Банк Америки 113 1
|EPIC Telecom Invest 95 1
|DuPont 13 1
|Михайлов Александр 26 1
|Зенкин Денис 194 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 136 1
|Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 32 1
|Русский язык 1081 1
|Wired - Издание 126 1
|The Independent 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru