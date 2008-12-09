NCSoft покидает ESA Крупнейший игрок на рынке онлайн-игр, компания NCSoft, официально заявила о своем выходе из состава Entertainment Software Association (ESA), организатора Е3. Впрочем, слухи о данном факте уже появлялись в Сети, дело оставалось только за оф

Ричард Гэрриот уходит из NCSoft Ричард Гэриотт (Richard Garriott), легендарная личность, "отец" ММО Tabula Rasa, известный также, как General British, с недавних пор еще и космический турист объявил о своем уходе из NCSoft и вообще из игровой индустрии. На его решение, собственно, и повлияло недавнее космическое путешествие.Как говорится в открытом письме игрокам Tabula Rasa, полет в космос вызвал ряд новы

Blade & Soul — новая MMORPG от NCSoft Крупнейший азиатский издатель и разработчик MMORPG NCSoft анонсировал новый громкий проект Blade & Soul. Игра будет основана на восточных единоборствах и, по словам авторов, даст возможность геймерам получить совершенно уникальный опыт.Среди за

Spacetime Studios покупает лицензию у NCSoft Независимые разработчики из компании Spacetime Studios, LLC анонсировали покупку у NCSoft лицензии на вселенную Blackstar. Как говорится в пресс-релизе, это мир, в котором переплетаются высоко-технологичные космические истребители, ужасные демоны и эпичная драма. «Сеттинг поз

NCSoft лицензирует Unreal Engine 3 Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft анонсировал приобретение движка Unreal Engine 3 для использования в двух будущих неназванных MMORPG. Компания заверяет, что эти игры будут очень высокого уровня. NCSoft уже не пер

NCSoft приходит в Россию Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft сообщил о заключении партнерского соглашения с тремя российскими компаниями, в результате которого сеть распространения онлайновых игр будет заметно расширена на территории СНГ. «Новый д

NCSoft сокращает штат разработчиков Tabula Rasa Информационное издание The Korean Times опубликовало статью, в которой говорится о скором сокращении команды разработчиков игры Tabula Rasa. Таким образом, NCSoft хочет снизить расходы на поддержку и без того убыточного проекта, да и слишком много в команде людей, наличие которых не обязательно. На текущий момент игра принесла издателю всего $5 мл

NCSoft сообщила о своих прибылях за 2007 год На сайте NCSoft появился доклад о полученных прибылях за 2007 год. Ведущему азиатскому издателю MMORPG удалось совершить продажи на общую сумму около $355 млн. Самым доходным тайтлом компании по прежнем

Дела у NCSoft идут неважно По информации издания The Korean Times, акции NCSoft за последний месяц стремительно падают, со 2 октября их цена снизилась почти вдвое. Дело в том, что количество подписчиков Lineage и Lineage II — флагманских игр этой компании, с каждым

Игровой маскарад от NCSoft Сотрудники европейского филиала NCSoft собираются принять участие в крупнейшем английском событии для киноманов и игроманов Memorabilia, которое состоится в Бирмингеме с 24 по 25 ноября, и представить веселую программу для вс

NCsoft считает деньги Корейский издатель MMO игр компания NCsoft опубликовала финансовый отчет за квартал, закончившийся 30 сентября, который показывает 5% рост выручки при падении чистого дохода на 5%.Выручка составила $88.3 млн., в то время как чист

NCSoft выкупает права на City of Heroes & Villains В пресс-релизе на официальном сайте MMORPG City of Heroes издатель NCSoft объявил о покупке всех прав на игру у разработчиков Ctyptic Studios. Практически весь штат работников Cryptic, задействованных в проекте, перешли в NCSoft, и вместе с несколькими

Тандем NCsoft и Sony: новые подробности Ранее сообщалось, что NCsoft и Sony собираются работать вместе. Теперь же на сайте издателя было представлено описание новой бизнес-модели, на основе которой NCsoft и будет работать с Sony. Новый план развити

NCsoft : ММО-игроки сменят прописку госрочной перспективе - люди, традиционно играющие в ММО на компьютерах, начнут присматриваться к PS3. Думаю, что онлайн-гейминг на консолях со временем будет набирать обороты», - таково мнение босса NCsoft Europe Джифа Хайта.Далее Хайт поведал о том, что NCsoft тесно работает с Sony и планирует выпустить для PS3 целых 4 проекта. Не останется обделенной даже и PSP!«Наша самая большая

Доходы NCsoft генерирует Lineage Компания NCsoft опубликовала финансовый ответ по результатам за второй квартал, согласно которому продажи издательства упали на 11% до уровня $82.1 млн.Упал и чистый доход компании, до уровня $11.5 млн.

Lineage III: утечка на $1 млрд Полиция Сеула подозревает программистов из компании NCsoft в том, что разработчики перепродали исходный код новой онлайновой игры Lineage III конкурирующей японской фирме. Семь человек из команды NCsoft прежде чем покинуть компанию, вынес

NCsoft живет за счет «линейки» Южнокорейский издатель MMO игр NCsoft опубликовал финансовый отчет за свой четвертый квартал, который закончился 31 декабря, и, соответственно, за весь год.Годовой чистый доход составил всего $40,5 млн., что на 43% хуже резу