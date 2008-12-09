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NCsoft

NCsoft

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.12.2008 NCSoft покидает ESA

Крупнейший игрок на рынке онлайн-игр, компания NCSoft, официально заявила о своем выходе из состава Entertainment Software Association (ESA), организатора Е3. Впрочем, слухи о данном факте уже появлялись в Сети, дело оставалось только за оф
12.11.2008 Ричард Гэрриот уходит из NCSoft

Ричард Гэриотт (Richard Garriott), легендарная личность, "отец" ММО Tabula Rasa, известный также, как General British, с недавних пор еще и космический турист объявил о своем уходе из NCSoft и вообще из игровой индустрии. На его решение, собственно, и повлияло недавнее космическое путешествие.Как говорится в открытом письме игрокам Tabula Rasa, полет в космос вызвал ряд новы
04.08.2008 Blade & Soul — новая MMORPG от NCSoft

Крупнейший азиатский издатель и разработчик MMORPG NCSoft анонсировал новый громкий проект Blade & Soul. Игра будет основана на восточных единоборствах и, по словам авторов, даст возможность геймерам получить совершенно уникальный опыт.Среди за
08.05.2008 Spacetime Studios покупает лицензию у NCSoft

Независимые разработчики из компании Spacetime Studios, LLC анонсировали покупку у NCSoft лицензии на вселенную Blackstar. Как говорится в пресс-релизе, это мир, в котором переплетаются высоко-технологичные космические истребители, ужасные демоны и эпичная драма. «Сеттинг поз
26.03.2008 NCSoft лицензирует Unreal Engine 3

Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft анонсировал приобретение движка Unreal Engine 3 для использования в двух будущих неназванных MMORPG. Компания заверяет, что эти игры будут очень высокого уровня. NCSoft уже не пер
28.02.2008 NCSoft приходит в Россию

Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft сообщил о заключении партнерского соглашения с тремя российскими компаниями, в результате которого сеть распространения онлайновых игр будет заметно расширена на территории СНГ. «Новый д
19.02.2008 NCSoft сокращает штат разработчиков Tabula Rasa

Информационное издание The Korean Times опубликовало статью, в которой говорится о скором сокращении команды разработчиков игры Tabula Rasa. Таким образом, NCSoft хочет снизить расходы на поддержку и без того убыточного проекта, да и слишком много в команде людей, наличие которых не обязательно. На текущий момент игра принесла издателю всего $5 мл
15.02.2008 NCSoft сообщила о своих прибылях за 2007 год

На сайте NCSoft появился доклад о полученных прибылях за 2007 год. Ведущему азиатскому издателю MMORPG удалось совершить продажи на общую сумму около $355 млн. Самым доходным тайтлом компании по прежнем
27.11.2007 Дела у NCSoft идут неважно

По информации издания The Korean Times, акции NCSoft за последний месяц стремительно падают, со 2 октября их цена снизилась почти вдвое. Дело в том, что количество подписчиков Lineage и Lineage II — флагманских игр этой компании, с каждым

17.11.2007 Игровой маскарад от NCSoft

Сотрудники европейского филиала NCSoft собираются принять участие в крупнейшем английском событии для киноманов и игроманов Memorabilia, которое состоится в Бирмингеме с 24 по 25 ноября, и представить веселую программу для вс
12.11.2007 NCsoft считает деньги

Корейский издатель MMO игр компания NCsoft опубликовала финансовый отчет за квартал, закончившийся 30 сентября, который показывает 5% рост выручки при падении чистого дохода на 5%.Выручка составила $88.3 млн., в то время как чист
07.11.2007 NCSoft выкупает права на City of Heroes & Villains

В пресс-релизе на официальном сайте MMORPG City of Heroes издатель NCSoft объявил о покупке всех прав на игру у разработчиков Ctyptic Studios. Практически весь штат работников Cryptic, задействованных в проекте, перешли в NCSoft, и вместе с несколькими

12.09.2007 Тандем NCsoft и Sony: новые подробности

Ранее сообщалось, что NCsoft и Sony собираются работать вместе. Теперь же на сайте издателя было представлено описание новой бизнес-модели, на основе которой NCsoft и будет работать с Sony. Новый план развити
10.09.2007 NCsoft : ММО-игроки сменят прописку

госрочной перспективе - люди, традиционно играющие в ММО на компьютерах, начнут присматриваться к PS3. Думаю, что онлайн-гейминг на консолях со временем будет набирать обороты», - таково мнение босса NCsoft Europe Джифа Хайта.Далее Хайт поведал о том, что NCsoft тесно работает с Sony и планирует выпустить для PS3 целых 4 проекта. Не останется обделенной даже и PSP!«Наша самая большая
09.08.2007 Доходы NCsoft генерирует Lineage

Компания NCsoft опубликовала финансовый ответ по результатам за второй квартал, согласно которому продажи издательства упали на 11% до уровня $82.1 млн.Упал и чистый доход компании, до уровня $11.5 млн.
10.05.2007 Lineage III: утечка на $1 млрд

Полиция Сеула подозревает программистов из компании NCsoft в том, что разработчики перепродали исходный код новой онлайновой игры Lineage III конкурирующей японской фирме. Семь человек из команды NCsoft прежде чем покинуть компанию, вынес
09.02.2007 NCsoft живет за счет «линейки»

Южнокорейский издатель MMO игр NCsoft опубликовал финансовый отчет за свой четвертый квартал, который закончился 31 декабря, и, соответственно, за весь год.Годовой чистый доход составил всего $40,5 млн., что на 43% хуже резу
16.01.2006 NCsoft открыла офис в Японии

Корейская компания NCsoft, один из лидеров в области разработки и издательства онлайновых игр, сообщила об открытии офиса в Японии. Новое отделение получило название NСsoft Japan KK и, по заявлению руководителей,

Публикаций - 104, упоминаний - 104

NCsoft и организации, системы, технологии, персоны:

Бука - Buka Entertaiment 493 8
NCsoft - ArenaNet 13 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 7
Crytek 146 7
Square Enix 215 6
Sony 6739 5
EA - Electronic Arts 1317 5
Microsoft Corporation 25775 4
Новый диск 963 4
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment 78 3
Project Golden Arc - Cryptic Studios 15 3
InfoWatch - Инфовотч 1185 3
Blizzard Entertainment 343 3
Capcom 290 3
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 238 3
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 2
Foundation 9 Entertainment - Amaze Entertainment 7 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Nintendo 823 2
Epic Games 172 2
Ponemon Institute 86 2
Google LLC 12690 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - Zenimax Online Studios 45 2
Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation 435 2
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software 124 2
Xerox ACS - Xerox Affiliated Computer Services 21 2
2K Games 215 2
Codemasters 244 2
Midway 110 1
EA - Maxis 71 1
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 40 1
Allume Systems 2 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Linden Lab - Linden Research 42 1
Bandai Namco Entertainment 118 1
Naver 26 1
Tencent Games 7 1
SouthPeak Interactive - SouthPeak Games 11 1
GDTeam - CyberCrew 46 1
Vivox 3 1
Lucasfilm Games - LucasArts Entertainment 54 3
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Hyundai Securities 4 1
Parks Associates 24 1
Ziff Davis 24 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Block - Square 203 1
NFL - National football league - Национальная футбольная лига США - Американская спортивная лига 28 1
Синко-банк 6 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
DuPont - Дюпон 101 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 104 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 49
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 43
PvP - Player versus Player 234 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 12
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 7
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 6
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 5
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 4
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 247 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 4
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 3
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2721 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
PvPvE - Player vs Player vs Environment 5 2
Оповещение и уведомление - Notification 5945 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 2
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 2
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1077 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1253 1
NCSoft Lineage 103 38
NCsoft - ArenaNet - Guild Wars - Онлайн-игра 52 24
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Blizzard - World of Warcraft 362 5
Epic Games - Unreal Engine 337 3
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 263 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 3
Funcom - Age of Conan - компьютерная онлайн-игра 116 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 148 2
Daybreak Games Company - Sony Online Entertainment - EverQuest - Legends of Norrath - Легенды Норрата - онлайн-игра 84 2
Epic Games - Unreal Tournament 66 2
Apple iPhone 6 4861 2
EA The Sims - компьютерная игра 169 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 295 2
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 342 2
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 158 2
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Halo - компьютерная игра - шутер от первого лица 142 1
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 1
CCP Games - EVE Online - Массовая многопользовательская онлайн-игра 56 1
Turbine Lord of the Rings 67 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 105 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 1
EA - Zoo Tycoon 8 1
Games Workshop - Warhammer Online 91 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Nintendo Wii Mario Kart 36 1
VK - Mail.ru - Жуки@Mail.Ru 4 1
BioBootloader - Wolverine 7 1
VK - Mail.ru Игры - Mail.ru Games 44 1
Nintendo - Nintendogs 7 1
Nintendo Donkey Kong 16 1
Square Enix - Final Fantasy 65 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1
Apple - App Store 3109 1
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 1
Garriott Richard - Гэрриотт Ричард 38 13
Доля Алексей 67 2
Саркисян Геворк 3 2
Костарев Валерий 8 1
Баделин Михаил 1 1
Ботвинкина Татьяна 1 1
Bond James - Бонд Джеймс 86 1
Gallagher Michael - Галлахер Майкл 4 1
Barnes Cinco - Барнез Синко 1 1
Koster Raph - Костер Ральф 2 1
Seaver Rob - Сивер Роб 1 1
Steefel Jeffrey - Стифел Джеффри 3 1
Михайлов Александр 56 1
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 1
Зенкин Денис 263 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Европа 24964 19
Южная Корея - Республика 7052 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 13
Япония 13807 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Китай - Тайвань 4245 3
США - Техас 1048 2
США - Северная Каролина 328 2
США - Индианаполис 41 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Америка - Американский регион 2206 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Южная Корея - Сеул 375 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 1
США - Иллинойс 340 1
Великобритания - Бирмингем 101 1
США - Индиана 123 1
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 119 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 5
Английский язык 7030 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 1
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Увлечения и хобби - Hobbies 395 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Йена - денежная единица Японии 503 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 1
Зоология - Энтомология - Насекомые - Жуки - Жесткокрылые - Coleoptera 61 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Gamespot 38 2
Times 661 2
Vnunet 224 1
Korea Times 132 1
GI - Game Informer 36 1
Beckett Media - Beckett Massive Online Gamer 2 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Wired - Издание 276 1
The Independent 32 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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