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NCsoft
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|09.12.2008
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NCSoft покидает ESA
Крупнейший игрок на рынке онлайн-игр, компания NCSoft, официально заявила о своем выходе из состава Entertainment Software Association (ESA), организатора Е3. Впрочем, слухи о данном факте уже появлялись в Сети, дело оставалось только за оф
|12.11.2008
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Ричард Гэрриот уходит из NCSoft
Ричард Гэриотт (Richard Garriott), легендарная личность, "отец" ММО Tabula Rasa, известный также, как General British, с недавних пор еще и космический турист объявил о своем уходе из NCSoft и вообще из игровой индустрии. На его решение, собственно, и повлияло недавнее космическое путешествие.Как говорится в открытом письме игрокам Tabula Rasa, полет в космос вызвал ряд новы
|04.08.2008
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Blade & Soul — новая MMORPG от NCSoft
Крупнейший азиатский издатель и разработчик MMORPG NCSoft анонсировал новый громкий проект Blade & Soul. Игра будет основана на восточных единоборствах и, по словам авторов, даст возможность геймерам получить совершенно уникальный опыт.Среди за
|08.05.2008
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Spacetime Studios покупает лицензию у NCSoft
Независимые разработчики из компании Spacetime Studios, LLC анонсировали покупку у NCSoft лицензии на вселенную Blackstar. Как говорится в пресс-релизе, это мир, в котором переплетаются высоко-технологичные космические истребители, ужасные демоны и эпичная драма. «Сеттинг поз
|26.03.2008
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NCSoft лицензирует Unreal Engine 3
Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft анонсировал приобретение движка Unreal Engine 3 для использования в двух будущих неназванных MMORPG. Компания заверяет, что эти игры будут очень высокого уровня. NCSoft уже не пер
|28.02.2008
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NCSoft приходит в Россию
Ведущий мировой издатель онлайновых игр NCSoft сообщил о заключении партнерского соглашения с тремя российскими компаниями, в результате которого сеть распространения онлайновых игр будет заметно расширена на территории СНГ. «Новый д
|19.02.2008
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NCSoft сокращает штат разработчиков Tabula Rasa
Информационное издание The Korean Times опубликовало статью, в которой говорится о скором сокращении команды разработчиков игры Tabula Rasa. Таким образом, NCSoft хочет снизить расходы на поддержку и без того убыточного проекта, да и слишком много в команде людей, наличие которых не обязательно. На текущий момент игра принесла издателю всего $5 мл
|15.02.2008
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NCSoft сообщила о своих прибылях за 2007 год
На сайте NCSoft появился доклад о полученных прибылях за 2007 год. Ведущему азиатскому издателю MMORPG удалось совершить продажи на общую сумму около $355 млн. Самым доходным тайтлом компании по прежнем
|27.11.2007
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Дела у NCSoft идут неважно
По информации издания The Korean Times, акции NCSoft за последний месяц стремительно падают, со 2 октября их цена снизилась почти вдвое. Дело в том, что количество подписчиков Lineage и Lineage II — флагманских игр этой компании, с каждым
|17.11.2007
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Игровой маскарад от NCSoft
Сотрудники европейского филиала NCSoft собираются принять участие в крупнейшем английском событии для киноманов и игроманов Memorabilia, которое состоится в Бирмингеме с 24 по 25 ноября, и представить веселую программу для вс
|12.11.2007
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NCsoft считает деньги
Корейский издатель MMO игр компания NCsoft опубликовала финансовый отчет за квартал, закончившийся 30 сентября, который показывает 5% рост выручки при падении чистого дохода на 5%.Выручка составила $88.3 млн., в то время как чист
|07.11.2007
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NCSoft выкупает права на City of Heroes & Villains
В пресс-релизе на официальном сайте MMORPG City of Heroes издатель NCSoft объявил о покупке всех прав на игру у разработчиков Ctyptic Studios. Практически весь штат работников Cryptic, задействованных в проекте, перешли в NCSoft, и вместе с несколькими
|12.09.2007
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Тандем NCsoft и Sony: новые подробности
Ранее сообщалось, что NCsoft и Sony собираются работать вместе. Теперь же на сайте издателя было представлено описание новой бизнес-модели, на основе которой NCsoft и будет работать с Sony. Новый план развити
|10.09.2007
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NCsoft : ММО-игроки сменят прописку
госрочной перспективе - люди, традиционно играющие в ММО на компьютерах, начнут присматриваться к PS3. Думаю, что онлайн-гейминг на консолях со временем будет набирать обороты», - таково мнение босса NCsoft Europe Джифа Хайта.Далее Хайт поведал о том, что NCsoft тесно работает с Sony и планирует выпустить для PS3 целых 4 проекта. Не останется обделенной даже и PSP!«Наша самая большая
|09.08.2007
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Доходы NCsoft генерирует Lineage
Компания NCsoft опубликовала финансовый ответ по результатам за второй квартал, согласно которому продажи издательства упали на 11% до уровня $82.1 млн.Упал и чистый доход компании, до уровня $11.5 млн.
|10.05.2007
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Lineage III: утечка на $1 млрд
Полиция Сеула подозревает программистов из компании NCsoft в том, что разработчики перепродали исходный код новой онлайновой игры Lineage III конкурирующей японской фирме. Семь человек из команды NCsoft прежде чем покинуть компанию, вынес
|09.02.2007
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NCsoft живет за счет «линейки»
Южнокорейский издатель MMO игр NCsoft опубликовал финансовый отчет за свой четвертый квартал, который закончился 31 декабря, и, соответственно, за весь год.Годовой чистый доход составил всего $40,5 млн., что на 43% хуже резу
|16.01.2006
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NCsoft открыла офис в Японии
Корейская компания NCsoft, один из лидеров в области разработки и издательства онлайновых игр, сообщила об открытии офиса в Японии. Новое отделение получило название NСsoft Japan KK и, по заявлению руководителей,
NCsoft и организации, системы, технологии, персоны:
|ESA - Entertainment Software Association - IDSA - Interactive Digital Software Association - Ассоциация электронных развлечений 23 2
|Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
|Gamespot 38 2
|Times 661 2
|Vnunet 224 1
|Korea Times 132 1
|GI - Game Informer 36 1
|Beckett Media - Beckett Massive Online Gamer 2 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
|Wired - Издание 276 1
|The Independent 32 1
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