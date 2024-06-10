Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска

«МегаФон» улучшил параметры сигнала в ряде локаций Волгодонска скорость мобильного интернета до 99 Мбит/с. Также цифровые изменения затронули и пригородную часть Волгодонска — дачный массив «Строитель». Теперь садоводы могут смотреть на видеосервисах роли

Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой оссийский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге. В Волгодонске состоялся запуск электробусного движения сразу на двух маршрутах, связывающих старую и новую части города с поселком Шлюзы. Электротранспорт был закуплен по программе модернизации т

При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города» Правительство Ростовской области, администрация Волгодонска и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») р

«Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город» ры и управление всеми городскими системами из единого центра. Технологически платформа «Умный город Волгодонск» представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жи

Услуги «Ростелекома» доступны каждой второй семье Волгодонска нентов услуги «Интерактивное телевидение», более 85 тыс. абонентов традиционной телефонии. «Сегодня Волгодонск – самый молодой из крупных промышленных и культурных городов Ростовской области. Г

ТТК запустил WiMAX в Волгодонске AX в Волгодонске Ростовской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора Волгодонска. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги необходимо спе

МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске областных городов. На втором этапе мы обеспечили доступом в сеть 4G столицу Донского края, а также Волгодонск и Сальск. Сейчас LTE работает в центральной части Ростова-на-Дону, в Северном и За

Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске итии эквайринга (проведение оплаты товаров и услуг в торговых точках посредством банковских карт) в Волгодонске. По данным банка, по итогам первого квартала 2012 г. сумма платежей по POS-термин

«Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске лекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оптима Блюз» — абонентская плата — 400 руб. в месяц, скорость — до 10 Мбит/с, после лимита трафика 10 ГБ — до

«Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске «Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребленного трафика. Текущая линейка б

«Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сетка тарифных планов: каждый безлимитный тариф приб

«Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тариф в Рязани и на тариф «Попробуй и Купи» в Волгодонске, ее участником становит

Администрация Волгодонска внедрит систему автоматизации документооборота «Дело» ЭОС в Южном федеральном округе. Стоит отметить, что в Администрации Ростовской области (куда входит Волгодонск) третий год продолжается проект организации электронного документооборота на базе

Волгодонск переходит на шестизначную нумерацию Сотрудники Южного филиала компании «Гипросвязь» завершили проект, обеспечивающий переход на шестизначные телефонные номера в г. Волгодонске Ростовской области. С переходом на шестизначную нумерацию связь в Волгодонске получит новое развитие. Абонентам станут доступны все преимущества цифровой связи. Абоненты смог

Житель Волгодонска разослал 400 экстремистских SMS В Ростовской области в отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело по факту рассылки 400 SMS-сообщений экстремистского характера. Как заявили в отделе взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, дело в

Волгодонск в Google Earth: "Атоммаш" из космоса Паника вокруг событий в городе Волгодонск, где, как сообщают официальные источники, в воскресенье в одном из цехов предприят

МАГАТЭ никак не комментирует ситуацию вокруг Волгодонской АЭС В ежедневной сводке новостей, публикуемой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), никак не комментируется породившая различные слухи в самой России ситуация вокруг г. Волгодонск, где, согласно официальным источникам информации, в понедельник, 21 мая 2007 года, произошел пожар на предприятии "Атоммаш".

"Росэнергоатом" опроверг информацию о ЧП на Волгодонской АЭС Концерн "Росэнергоатом" опроверг данные о происшествии на Волгодонской АЭС, о которых ранее сообщал ряд СМИ, пишет РБК. Как заявили РБК в пресс-службе концерна, единственный блок N1 Волгодонской АЭС был остановлен на плановый ремонт еще месяц н

АСУТП подстанции «Волгодонск» сдана в промышленную эксплуатацию ая система управления технологическими процессами (АСУТП) распределительной подстанции (РП) 220 кВ «Волгодонск» филиала компании «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФС

Реактор Волгодонской АЭС остановлен из-за дефекта Сегодня, в 13 часов 50 минут по московскому времени, для устранения дефекта в системе турбогенератора остановлен энергоблок № 1 Волгодонской атомной станции. После устранения дефекта энергоблок Волгодонской АЭС будет включен в сеть. Как сообщает пресс-служба Росатома, нарушений пределов и условий безопасной экспл

Разработки Жореса Алферова использовали для телефонизации Ростовской области Филиал ЮТК «Ростовэлектросвязь» завершил 100% телефонизацию Волгодонского района Ростовской области. Телефонизация произведена с помощью отечественного ц