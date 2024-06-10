Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187592
ИКТ 14517
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26532
Персоны 81077
География 2989
Статьи 1574
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Россия ЮФО Ростовская область Волгодонский район Волгодонск Администрация Волгодонска

Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска

СОБЫТИЯ


10.06.2024 «МегаФон» улучшил параметры сигнала в ряде локаций Волгодонска

скорость мобильного интернета до 99 Мбит/с. Также цифровые изменения затронули и пригородную часть Волгодонска — дачный массив «Строитель». Теперь садоводы могут смотреть на видеосервисах роли
01.02.2024 Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой

оссийский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге. В Волгодонске состоялся запуск электробусного движения сразу на двух маршрутах, связывающих старую и новую части города с поселком Шлюзы. Электротранспорт был закуплен по программе модернизации т
29.12.2021 При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города»

Правительство Ростовской области, администрация Волгодонска и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») р
27.07.2021 «Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город»

ры и управление всеми городскими системами из единого центра. Технологически платформа «Умный город Волгодонск» представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жи
29.07.2015 Услуги «Ростелекома» доступны каждой второй семье Волгодонска

нентов услуги «Интерактивное телевидение», более 85 тыс. абонентов традиционной телефонии. «Сегодня Волгодонск – самый молодой из крупных промышленных и культурных городов Ростовской области. Г
28.10.2014 ТТК запустил WiMAX в Волгодонске

AX в Волгодонске Ростовской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора Волгодонска. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги необходимо спе
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске

областных городов. На втором этапе мы обеспечили доступом в сеть 4G столицу Донского края, а также Волгодонск и Сальск. Сейчас LTE работает в центральной части Ростова-на-Дону, в Северном и За
23.04.2012 Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске

итии эквайринга (проведение оплаты товаров и услуг в торговых точках посредством банковских карт) в Волгодонске. По данным банка, по итогам первого квартала 2012 г. сумма платежей по POS-термин
20.10.2011 «Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске

лекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оптима Блюз» — абонентская плата — 400 руб. в месяц, скорость — до 10 Мбит/с, после лимита трафика 10 ГБ — до

27.05.2011 «Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске

«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребленного трафика. Текущая линейка б
19.07.2010 «Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске

Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сетка тарифных планов: каждый безлимитный тариф приб
05.07.2010 «Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске

Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тариф в Рязани и на тариф «Попробуй и Купи» в Волгодонске, ее участником становит
17.08.2009 Администрация Волгодонска внедрит систему автоматизации документооборота «Дело»

ЭОС в Южном федеральном округе. Стоит отметить, что в Администрации Ростовской области (куда входит Волгодонск) третий год продолжается проект организации электронного документооборота на базе

23.05.2008 Волгодонск переходит на шестизначную нумерацию

Сотрудники Южного филиала компании «Гипросвязь» завершили проект, обеспечивающий переход на шестизначные телефонные номера в г. Волгодонске Ростовской области. С переходом на шестизначную нумерацию связь в Волгодонске получит новое развитие. Абонентам станут доступны все преимущества цифровой связи. Абоненты смог
30.04.2008 Житель Волгодонска разослал 400 экстремистских SMS

В Ростовской области в отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело по факту рассылки 400 SMS-сообщений экстремистского характера. Как заявили в отделе взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, дело в
22.05.2007 Волгодонск в Google Earth: "Атоммаш" из космоса

Паника вокруг событий в городе Волгодонск, где, как сообщают официальные источники, в воскресенье в одном из цехов предприят
22.05.2007 МАГАТЭ никак не комментирует ситуацию вокруг Волгодонской АЭС

В ежедневной сводке новостей, публикуемой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), никак не комментируется породившая различные слухи в самой России ситуация вокруг г. Волгодонск, где, согласно официальным источникам информации, в понедельник, 21 мая 2007 года, произошел пожар на предприятии "Атоммаш".
21.05.2007 "Росэнергоатом" опроверг информацию о ЧП на Волгодонской АЭС

Концерн "Росэнергоатом" опроверг данные о происшествии на Волгодонской АЭС, о которых ранее сообщал ряд СМИ, пишет РБК. Как заявили РБК в пресс-службе концерна, единственный блок N1 Волгодонской АЭС был остановлен на плановый ремонт еще месяц н
01.03.2007 АСУТП подстанции «Волгодонск» сдана в промышленную эксплуатацию

ая система управления технологическими процессами (АСУТП) распределительной подстанции (РП) 220 кВ «Волгодонск» филиала компании «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФС
17.05.2006 Реактор Волгодонской АЭС остановлен из-за дефекта

Сегодня, в 13 часов 50 минут по московскому времени, для устранения дефекта в системе турбогенератора остановлен энергоблок № 1 Волгодонской атомной станции. После устранения дефекта энергоблок Волгодонской АЭС будет включен в сеть. Как сообщает пресс-служба Росатома, нарушений пределов и условий безопасной экспл
17.05.2006 Реактор Волгодонской АЭС остановлен из-за дефекта

Сегодня, в 13 часов 50 минут по московскому времени, для устранения дефекта в системе турбогенератора остановлен энергоблок № 1 Волгодонской атомной станции. После устранения дефекта энергоблок Волгодонской АЭС будет включен в сеть. Как сообщает пресс-служба Росатома, нарушений пределов и условий безопасной экспл
25.11.2004 Разработки Жореса Алферова использовали для телефонизации Ростовской области

Филиал ЮТК «Ростовэлектросвязь» завершил 100% телефонизацию Волгодонского района Ростовской области. Телефонизация произведена с помощью отечественного ц
25.11.2004 Разработки Жореса Алферова использовали для телефонизации Ростовской области

Филиал ЮТК «Ростовэлектросвязь» завершил 100% телефонизацию Волгодонского района Ростовской области. Телефонизация произведена с помощью отечественного ц

Публикаций - 115, упоминаний - 152

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9929 20
Шахты 0 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 10
Электро-Ком - ЭлектроКом 31 8
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 231 8
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 6
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 120 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 473 4
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 4
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии 15 4
Волгодонск Телеком 4 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1187 3
9014 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 379 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
Ростелеком 10320 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 258 3
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 2
МегаФон - Мобиком 225 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 2
ЛОНИИС ФГУП - Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи 29 2
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 2
МТС - Донтелеком 17 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 2
Microsoft Corporation 25249 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1538 2
Samsung Electronics 10634 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 2
Autodesk 622 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 506 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 2
Intermech - Интермех НПП 24 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 533 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 127 2
Ortems 16 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 1
Бизнес ИТ 46 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 13
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 7
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 7
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 3
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 2
Связной ГК 1384 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Комета ЦНПО - Корпорация космических систем специального назначения 10 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС 55 1
Резонанс НПП 389 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 485 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 1
УВЗ - УралВагонЗавод - ЧТЗ-Уралтрак - Челябинский тракторный завод 13 1
Энерго-Юг - Южэнергосетьпроект - Ростовтеплоэлектропроект 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
ТМХ БМЗ - Брянский машиностроительный завод УК 4 1
101Hotels.com 456 1
Игналинская АЭС - Ignalinos atominė elektrinė 11 1
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького 1 1
Козлодуй АЭС - атомная электростанция в Болгарии 34 1
Союзпищепром - КХП им. Григоровича - Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича - Варна ОП - Чебаркульская птица - Павловское Агрофирма 5 1
Росатом - Атомэнергомаш - Атомтрубопроводмонтаж 1 1
РЖД СКЖД - Северо-Кавказская железная дорога 8 1
Лукойл - ВДК-Энерго - Волгодонская тепловая генерация - Волгодонская ТЭЦ-2 1 1
First National Holdings 39 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Банана-Мама - Banana-Mama 12 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Евросеть 1417 1
Цифроград 171 1
Почта России ПАО 2249 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 281 1
ПСБ - Промсвязьбанк 903 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 52 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
L’Oreal 58 1
McDonald’s - Макдоналдс 203 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 15
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3370 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 2
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 24 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 143 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4916 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 39 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1485 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3252 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Росохотрыболовсоюз - Российская ассоциация общественных объединений охотников и рыболовов 7 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 32
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 21
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 15
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 14
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 14
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 7
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 7
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 7
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13358 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8941 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 5
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1526 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 5
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1339 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 4
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26115 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12394 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1662 4
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 10
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 328 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5845 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 3
Росатом РИР Умный город 7 2
Apple iOS 8258 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 760 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
Luxe Retail - TradeX 60 1
МТС серия смартфонов 26 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 26 1
McDonald’s - Макавто 2 1
NCSoft Lineage 98 1
1С:ВДГБ Ломбард 10 1
МЧС РФ - МЧС Информ - ОКСИОН, Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей - КТС КАСМО, Комплекс средств оповещения, мониторинга и локализации аварий - КСЭОН - РАСЦО - СЗИОНТ 64 1
Росатом РИР Умный город - Умный Волгодонск 1 1
Росатом РИР - Цифровое теплоснабжение 15 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
Ситроникс - Sitronics Electro eStation Super ЭЗС - быстрые зарядные станции для электромобилей 7 1
РТСофт - SMART-КП Электра 4 1
Google Android 14710 1
ЭОС Дело СЭД 217 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 121 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
Microsoft Office 3962 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 242 1
МегаФон 4G+/LTE-сеть 52 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 923 1
Siemens Teamcenter 68 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
1С:ИТС - 1С Информационно-технологическое сопровождение 49 1
Барков Алексей 37 9
Лопаткин Герман 104 5
Филин Артем 31 4
Голубев Василий 40 4
Шамзон Светлана 32 3
Слизень Виталий 243 3
Лысов Денис 32 3
Лужков Юрий 113 2
Алфёров Жорес 57 2
Леонов Олег 13 2
Масхадов Аслан 11 2
Метла Юрий 5 2
Бено Шамиль 2 2
Першин Данил 2 2
Княгинина Ольга 4 2
Думин Антон 11 2
Путин Владимир 3354 2
Макаров Сергей 13 2
Макаров Владимир 76 2
Патрушев Николай 29 2
Харин Алексей 4 1
Голубев Алексей 10 1
Петренко Александр 9 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 4 1
Храмцовская Наталья 48 1
Овчинников Борис 129 1
Соловьев Виталий 52 1
Ибрагимов Шухрат 8 1
Разуваев Владимир 18 1
Бельский Юрий 17 1
Смит Вячеслав 18 1
Холикбердиев Тахир 14 1
Макаренко Владимир 18 1
Юсипова Наталья 6 1
Карпушкин Владимир 10 1
Крайник Андрей 6 1
Носко Борис 4 1
Сунгуров Николай 1 1
Горбань Сергей 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1672 66
Россия - РФ - Российская федерация 157147 53
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2422 52
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 176 41
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 93 26
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 25
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1426 25
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 105 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45783 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 17
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2205 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 33 16
ДНР - Донецк - Донецкий регион 167 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 27 10
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 682 10
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 8
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 556 8
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2059 7
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 222 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 22 7
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 512 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1695 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1116 6
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 719 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 988 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3228 5
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 5
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 81 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 7 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 257 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 286 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 4
Россия - ЦФО - Калужская область 1026 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 87 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 9
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 9
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 8
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 292 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 6
Энергетика - Energy - Energetically 5531 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 3
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10762 3
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2497 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 3
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 689 2
Электроэнергетика - Тепловая электростанция - теплоэнергетика, теплоснабжение - теплоэлектроцентраль, ТЭЦ 198 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 2
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 2
Quality of Life - Качество жизни 35 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
ЮРГПУ НПИ - Южно-Российский государственный политехнический университет имени М.И. Платова - Новочеркасский политехнический институт имени Серго Орджоникидзе 7 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 73 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 164 1
Минтранс РФ - Росжелдор - РГУПС - Ростовский государственный университет путей сообщения - РИИЖТ - Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта 6 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 2
Белые ночи САПР 21 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще