Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Ростовская область Волгодонский район Волгодонск Администрация Волгодонска
СОБЫТИЯ
|10.06.2024
|
«МегаФон» улучшил параметры сигнала в ряде локаций Волгодонска
скорость мобильного интернета до 99 Мбит/с. Также цифровые изменения затронули и пригородную часть Волгодонска — дачный массив «Строитель». Теперь садоводы могут смотреть на видеосервисах роли
|01.02.2024
|
Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой
оссийский оператор ЭЗС Sitronics Electro, входящий в Sitronics Group, построил четыре зарядные станции в рамках федеральной субсидии для обеспечения запуска общественного транспорта на электротяге. В Волгодонске состоялся запуск электробусного движения сразу на двух маршрутах, связывающих старую и новую части города с поселком Шлюзы. Электротранспорт был закуплен по программе модернизации т
|29.12.2021
|
При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города»
Правительство Ростовской области, администрация Волгодонска и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») р
|27.07.2021
|
«Росатом» и Ростовская область трансформируют Волгодонск в «умный город»
ры и управление всеми городскими системами из единого центра. Технологически платформа «Умный город Волгодонск» представляет из себя программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жи
|29.07.2015
|
Услуги «Ростелекома» доступны каждой второй семье Волгодонска
нентов услуги «Интерактивное телевидение», более 85 тыс. абонентов традиционной телефонии. «Сегодня Волгодонск – самый молодой из крупных промышленных и культурных городов Ростовской области. Г
|28.10.2014
|
ТТК запустил WiMAX в Волгодонске
AX в Волгодонске Ростовской области. Беспроводная сеть WiMAX от ТТК охватывает 50% частного сектора Волгодонска. Скорость доступа в интернет – до 3 Мбит/с. Для подключения услуги необходимо спе
|18.12.2013
|
МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске
областных городов. На втором этапе мы обеспечили доступом в сеть 4G столицу Донского края, а также Волгодонск и Сальск. Сейчас LTE работает в центральной части Ростова-на-Дону, в Северном и За
|23.04.2012
|
Банк «Возрождение» развивает эквайринг в Волгодонске
итии эквайринга (проведение оплаты товаров и услуг в торговых точках посредством банковских карт) в Волгодонске. По данным банка, по итогам первого квартала 2012 г. сумма платежей по POS-термин
|20.10.2011
|
«Спарк» запускает новые тарифы в Волгодонске
лекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что 19 октября 2011 г. запущены новые тарифные планы для абонентов-физических лиц в городе Волгодонске Ростовской области. Новая линейка тарифов выглядит следующим образом: «Оптима Блюз» — абонентская плата — 400 руб. в месяц, скорость — до 10 Мбит/с, после лимита трафика 10 ГБ — до
|27.05.2011
|
«Спарк» запускает новую линейку тарифов для корпоративных абонентов в Волгодонске
«Электро-ком», федеральный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги доступа в интернет под торговой маркой «Спарк», сообщил, что с 26 мая в Волгодонске вводится новая сетка тарифных планов для корпоративных абонентов. Она включает в себя как безлимитные тарифные планы, так и тарифы с оплатой потребленного трафика. Текущая линейка б
|19.07.2010
|
«Спарк» увеличивает скорость доступа в интернет на безлимитных тарифах в Рязани и Волгодонске
Интернет-провайдер «Спарк» объявил, что с 15 июля в городах Рязань и Волгодонск (Ростовская область) меняется сетка тарифных планов: каждый безлимитный тариф приб
|05.07.2010
|
«Спарк» запускает программу бесплатного тестирования в Рязани и Волгодонске
Интернет-оператор «Спарк» объявил о начале новой акции «Попробуй интернет бесплатно!» в Рязане и Волгодонске. При подключении к сети «Спарк» в период с 1 июля по 31 августа 2010 г. на любой безлимитный тариф в Рязани и на тариф «Попробуй и Купи» в Волгодонске, ее участником становит
|17.08.2009
|
Администрация Волгодонска внедрит систему автоматизации документооборота «Дело»
ЭОС в Южном федеральном округе. Стоит отметить, что в Администрации Ростовской области (куда входит Волгодонск) третий год продолжается проект организации электронного документооборота на базе
|23.05.2008
|
Волгодонск переходит на шестизначную нумерацию
Сотрудники Южного филиала компании «Гипросвязь» завершили проект, обеспечивающий переход на шестизначные телефонные номера в г. Волгодонске Ростовской области. С переходом на шестизначную нумерацию связь в Волгодонске получит новое развитие. Абонентам станут доступны все преимущества цифровой связи. Абоненты смог
|30.04.2008
|
Житель Волгодонска разослал 400 экстремистских SMS
В Ростовской области в отношении жителя Волгодонска возбуждено уголовное дело по факту рассылки 400 SMS-сообщений экстремистского характера. Как заявили в отделе взаимодействия со СМИ Следственного комитета при прокуратуре РФ, дело в
|22.05.2007
|
Волгодонск в Google Earth: "Атоммаш" из космоса
Паника вокруг событий в городе Волгодонск, где, как сообщают официальные источники, в воскресенье в одном из цехов предприят
|22.05.2007
|
МАГАТЭ никак не комментирует ситуацию вокруг Волгодонской АЭС
В ежедневной сводке новостей, публикуемой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), никак не комментируется породившая различные слухи в самой России ситуация вокруг г. Волгодонск, где, согласно официальным источникам информации, в понедельник, 21 мая 2007 года, произошел пожар на предприятии "Атоммаш".
|21.05.2007
|
"Росэнергоатом" опроверг информацию о ЧП на Волгодонской АЭС
Концерн "Росэнергоатом" опроверг данные о происшествии на Волгодонской АЭС, о которых ранее сообщал ряд СМИ, пишет РБК. Как заявили РБК в пресс-службе концерна, единственный блок N1 Волгодонской АЭС был остановлен на плановый ремонт еще месяц н
|01.03.2007
|
АСУТП подстанции «Волгодонск» сдана в промышленную эксплуатацию
ая система управления технологическими процессами (АСУТП) распределительной подстанции (РП) 220 кВ «Волгодонск» филиала компании «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» (ФС
|17.05.2006
|
Реактор Волгодонской АЭС остановлен из-за дефекта
Сегодня, в 13 часов 50 минут по московскому времени, для устранения дефекта в системе турбогенератора остановлен энергоблок № 1 Волгодонской атомной станции. После устранения дефекта энергоблок Волгодонской АЭС будет включен в сеть. Как сообщает пресс-служба Росатома, нарушений пределов и условий безопасной экспл
|17.05.2006
|
Реактор Волгодонской АЭС остановлен из-за дефекта
Сегодня, в 13 часов 50 минут по московскому времени, для устранения дефекта в системе турбогенератора остановлен энергоблок № 1 Волгодонской атомной станции. После устранения дефекта энергоблок Волгодонской АЭС будет включен в сеть. Как сообщает пресс-служба Росатома, нарушений пределов и условий безопасной экспл
|25.11.2004
|
Разработки Жореса Алферова использовали для телефонизации Ростовской области
Филиал ЮТК «Ростовэлектросвязь» завершил 100% телефонизацию Волгодонского района Ростовской области. Телефонизация произведена с помощью отечественного ц
|25.11.2004
|
Разработки Жореса Алферова использовали для телефонизации Ростовской области
Филиал ЮТК «Ростовэлектросвязь» завершил 100% телефонизацию Волгодонского района Ростовской области. Телефонизация произведена с помощью отечественного ц
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Барков Алексей 37 9
|Лопаткин Герман 104 5
|Филин Артем 31 4
|Голубев Василий 40 4
|Шамзон Светлана 32 3
|Слизень Виталий 243 3
|Лысов Денис 32 3
|Лужков Юрий 113 2
|Алфёров Жорес 57 2
|Леонов Олег 13 2
|Масхадов Аслан 11 2
|Метла Юрий 5 2
|Бено Шамиль 2 2
|Першин Данил 2 2
|Княгинина Ольга 4 2
|Думин Антон 11 2
|Путин Владимир 3354 2
|Макаров Сергей 13 2
|Макаров Владимир 76 2
|Патрушев Николай 29 2
|Харин Алексей 4 1
|Голубев Алексей 10 1
|Петренко Александр 9 1
|Цимбалист Александр 1 1
|Ищенко Александр 4 1
|Храмцовская Наталья 48 1
|Овчинников Борис 129 1
|Соловьев Виталий 52 1
|Ибрагимов Шухрат 8 1
|Разуваев Владимир 18 1
|Бельский Юрий 17 1
|Смит Вячеслав 18 1
|Холикбердиев Тахир 14 1
|Макаренко Владимир 18 1
|Юсипова Наталья 6 1
|Карпушкин Владимир 10 1
|Крайник Андрей 6 1
|Носко Борис 4 1
|Сунгуров Николай 1 1
|Горбань Сергей 3 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
|CNews RND - R&D.CNews 2274 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1054 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408474, в очереди разбора - 731996.
Создано именных указателей - 187592.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.