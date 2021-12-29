При поддержке Росатома в Волгодонске Ростовской области внедрены технологии «Умного города»

Правительство Ростовской области, администрация Волгодонска и АО «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в Госкорпорацию «Росатом») развернули инфраструктуру «Умного города» в Волгодонске Ростовской области. Проект направлен на создание комфортной и безопасной цифровой среды для граждан и автоматизацию системы управления ресурсами и сервисами города. Работы проведены в рамках заключенного муниципального контракта между администрацией города и АО «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в контур управления РИР). «Умный город» развернут в рамках соглашения о сотрудничестве между Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Ростовской области при финансовой поддержке Концерна «Росэнергоатом».

Технологически «Умный Волгодонск» - это программно-аппаратный комплекс с различными сервисами для жителей и муниципалитета. В настоящий момент платформа включает в себя 26 модулей, в которые входят блоки городского управления, умного ЖКХ, инноваций для городской среды, умного транспорта и др. С января 2022 г. система будет доступна для всех пользователей.

Решение реализовано на базе интегрированной цифровой платформы, разработанной РИР. Это 100% российский продукт, учитывающий требования к информационной безопасности и импортозамещению.

«Все сервисы объединены в единый программно-аппаратный комплекс “Ситуационный центр”, функции которого выполняет МКУ «Муниципальный центр управления городом Волгодонском». Сюда будут стекаться сведения об оперативной информации со всех сервисов и отслеживаться ответственными должностными лицами. Оперативная сводка событий будет предоставляться главе Администрации города. “Умный город” создан для вовлеченности жителей во взаимодействие с городскими системами информирования, мониторинга коммунальных проблем, дорожной ситуации, обработки заявок граждан. Внедрение платформы позволит улучшить качество жизни граждан и облик города», - отметил исполняющий обязанности главы Администрации Волгодонска Сергей Макаров.

Ряд модулей системы «Умный город» направлен на повышение эффективности сферы ЖКХ. На данном этапе проекта в пяти школах города реализованы программы по оптимизации использования коммунальных ресурсов, которые в дальнейшем планируются к тиражированию на все муниципальные учреждения. Школы оснащены «умными» счетчиками. В трех школах имеется возможность настройки графика отопления, автоматически регулировать температуру в здании в зависимости от температуры на улице, а во время каникул и на выходные переводить ее в «экономичный режим».

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

В городском Лицее № 24 заработали еще и системы контроля управления доступом и видеонаблюдения. Данные о количестве учеников и персонала стекаются в личный кабинет уполномоченных сотрудников, это позволит отслеживать нестандартные ситуации и координировать действия в случае форс-мажоров.

В городе на 20 остановках общественного транспорта появились информационные панели, а также система видеонаблюдения за контейнерными площадками, позволяющая контролировать их состояние и график вывоза мусора (на пяти контейнерных площадках установлены видеокамеры). На платформе визуально отображается подтверждение того, что мусор забрали. Данное оборудование может следить за наполняемостью мусорных баков, фиксировать случаи, если в контейнеры для бытовых отходов будет сгружаться, например, строительный мусор. Кроме того, в системе предусмотрен архив и видеоаналитика, чтобы фиксировать задымление и возгорание.

После внедрения платформы эксперты РИР провели обучение для уполномоченных сотрудников администрации и ведомств.