Видеокамера Camcorder Камкодер


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.05.2025 Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ

я для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечиваю
05.05.2025 «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA

Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеопото
27.03.2025 Отечественная интеллектуальная видеокамера с отечественной видеоаналитикой

Компании Tevian и Атроник успешно завершили тестирование работы алгоритмов распознавания лиц от Tevian на борту интеллектуальной киберзащищенной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics), от «Атроник». Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник». В ходе тестирования компании подтвердили полноценное функционирование алгоритмо
17.03.2025 Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры

твующей системы безопасности крупного транспортного объекта в Среднем Поволжье. Стоит отметить, что видеокамеры Smartec заслужили положительную оценку специалистов, как по функциональным возмож
27.02.2025 Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях

продолжит свой рост к 2025 г. Аналитики GS Group подсчитали, сколько камер городского видеонаблюдения на тысячу жителей установлено в российских регионах. Лидерами, предсказуемо, оказались Москва (22 видеокамеры на тысячу жителей), Санкт-Петербург (19 видеокамер на тыс.) и Московская область (15 видеокамер на тыс.). Более 10 видеокамер на тысячу жителей в Липецкой, Ульяновской, Сахалинской

29.11.2024 Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей

В настоящее время камкодерами принято называть видеокамеры. Само слово «камкодер» – это объединение компонентов двух английских слов «camera
05.11.2024 «АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С

Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства, можно использовать этот термокожух для вид
01.10.2024 «АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России

Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат №
11.09.2024 Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля

Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксп
19.08.2024 Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД

Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с р
15.07.2024 «АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969

авительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры STC-IPM3532A Estima в рамках систем безопасности объектов транспортной инфраструк
02.07.2024 «Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске

-качестве. Ирина Степанова, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства администрации г. Челябинска: «Участки трассы на мостах и путепроводах традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества». Александра Исхизова, д
24.06.2024 Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета

бъектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходимос
10.06.2024 Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры

Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термокожух имеет литой алюминиевый корпус, соответствующий классу IP66, встроенный блок питания камеры, интегрированный солн
07.06.2024 К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения

тветственно. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области. МТС К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пр
03.06.2024 На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России

В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03
13.05.2024 Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec

О-Системы Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонаблюде
09.01.2024 Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП

12-мегапиксельного разрешения и эффективного цифрового увеличения позволяет использовать уличные IP-видеокамеры STC-IPM12644A OPTi для детализированного видеонаблюдения на различных объектах. Т
08.12.2023 Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше

стем, работающих в режиме реального времени, например систем видеонаблюдения или беспилотных автомобилей, где скорость распознавания критична. Фото: rawpixel.com на Freepik Благодаря новой разработке видеокамеры смогут распознавать лица в 30 раз быстрее «Для оптимизации метода важно не просто собирать информацию со всех кадров видео, но и уметь правильно выстраивать последовательность приня
23.10.2023 STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec

яют из видеосигнала шумы. Режим широкого динамического диапазона (WDR) 120 дБ позволяет получать от видеокамеры сбалансированную по яркости картинку при контрастном освещении. Универсальные и п
19.06.2023 Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE

ные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.
21.03.2023 Новые камеры с тепловизором марки Smartec для охранного и технологического видеоконтроля

текции курения, задымления, возгорания, вторжения и других нештатных ситуаций. В дополнение к этому видеокамера с тепловизором оборудована микрофоном, динамиком, системой светозвукового оповеще
28.02.2023 В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС

В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появилось «умное» видеонаблюдение. Единая интеллектуальная система МТС объединила видеокамеры и уже помогла установить обстоятельства спорного ДТП. Об этом CNews сообщили представители МТС. В каждой комплексной системе видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется нап
05.09.2022 Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями

«АРМО-системы» представила мультимодульные видеокамеры MOBOTIX M73, которые гибко кастомизируются под нужды заказчика и могут служить не
18.07.2022 Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами

Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут для решения задач

21.04.2022 «АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП

тся на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличия ИК-подсветки до 65 м эта цилиндрическая уличная IP-видеокамера эффективна и в полной темноте. Наряду с перечисленными возможностями, камера поддерживает 2,8-кратное оптическое зуммирование, поскольку оборудована моторизованным объективом с фоку
10.03.2022 В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении

«АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышен
12.12.2019 Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения

посетителей в режиме реального времени. Клиентам, которые хотели бы продолжить использовать старые видеокамеры, Ivideon предлагает специальное устройство Bridge, к которому можно подключить до
30.10.2019 Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast

томатическое отключение неиспользуемого оборудования (технология «умный дом»). Рекомендованная цена видеокамеры Jabra PanaCast составляет 1200 евро.
10.04.2019 Canon представила новые 4K-видеокамеры

кетингу профессиональных решений для обработки изображений, сказал: «Как и вся продукция Canon, эти видеокамеры создавались с учетом потребностей клиентов. Рынок 4K-решений стремительно растет,
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»

ции доверенной платформы, то есть с применением собственной материнской платы с интегрированными средствами защиты информации», — рассказал CNews Максим Шумилов. По его словам, ключевым преимуществом видеокамеры выступает интегрированный в нее полноценный видеосервер на платформе х86 и встроенное хранилище видео. Видеосервер с алгоритмами видеоаналитики (также разработанными Kraftway) предн
13.01.2017 Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами

проводит выездные проверки. Предполагается, что в обзор камер в каждой поликлинике попадёт холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приёма врача в травмпунктах. «Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр х
05.12.2016 «Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы

на территории 794 зданий дошкольных отделений образовательных организаций Северного, Восточного и Юго-Восточного административных округов выполнила компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком»).Видеокамеры интегрированы в городскую систему видеонаблюдения, изображение с них поступает в Единый центр хранения данных. По требованию городских властей, на территории объектов, где находятся
15.05.2015 Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10

а останавливать мгновения в кадре, к практике фотографии была приспособлена скверно: цена, габариты видеокамеры несопоставимо больше, а грейферу далеко до гибкости затвора. Цифровая эра быстро

28.01.2015 Скорость света против видеокамеры

Шотландским учёным-физикам впервые в истории удалось зафиксировать путь лазерного луча, отражённого от цепочки зеркальных поверхностей. Сделать это им помогла уникальная видеокамера, ведущая съёмку со скоростью 20 миллиардов кадров в секунду.
27.11.2014 Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой

ak]В работе Дисплея в камере нет, это мы уже знаем. Как же ей управлять? Преимущественно через смартфон (ну или планшет).   Соединение как и в аналогичных программах для удаленного управления фото- и видеокамерами осуществляется через Wi-Fi. Сама камера первым же делом предложит подсоединить ваш смартфоном. Для этого нужно найти созданную камерой Wi-Fi сеть и подключиться к ней.   Всё дальн
03.09.2014 Московские избиркомы оснащены видеокамерами на 99,5%

ми будет можно на сайте vybory.mos.ru, начиная с 8 часов утра 14 сентября 2014 г. Предварительная регистрация на портале уже доступна всем пользователям. Каждый избирательный участок оснащается двумя видеокамерами, в поле обзора которых должны попадать места выдачи бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, места подсчета и погашения неиспол
21.04.2014 «Ростелеком» оборудует видеокамерами все пункты проведения ЕГЭ

ло 15 аудиторий. Видеонаблюдение будет установлено во всех ППЭ, а также в региональных центрах обработки информации (РЦОИ). «Ростелеком» организует систему видеонаблюдения во время ЕГЭ 2014 г. В РЦОИ видеокамеры будут установлены в местах приёмки, хранения и выдачи экзаменационных материалов, аудиториях обработки этих материалов, пунктах проверки заданий, местах работы конфликтных комиссий.
09.04.2014 Все офисы приёма-выдачи документов Росреестра будут оснащены электронной очередью и видеокамерами с онлайн-трансляцией

тся оснащение всех офисов приёма-выдачи документов Росреестра системами «электронная очередь», системами аудиозаписи в местах взаимодействия сотрудников учётно-регистрационного органа с заявителями и видеокамерами с возможностью просмотра в реальном времени в интернете.
28.03.2014 Sony представила компактную любительскую 4К-видеокамеру

Компания Sony представила компактную любительскую 4К-видеокамеру. Видеокамера Handycam FDR-AX100E выполнена в корпусе приблизительно на 75 % меньше и на 66 % л

Публикаций - 2354, упоминаний - 2796

Видеокамера и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6641 272
Samsung Electronics 10722 196
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 175
Canon 1424 133
Microsoft Corporation 25344 123
Ростелеком 10431 121
Apple Inc 12765 101
JVC Kenwood 418 80
Intel Corporation 12588 79
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14676 78
Google LLC 12353 66
LG Electronics 3685 57
АРМО ГК - АРМО-Системы 338 54
Toshiba Corporation 2958 49
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5749 44
IBM - International Business Machines Corp 9566 41
Smartec 160 41
Nvidia Corp 3783 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3322 39
Lenovo Motorola 3531 35
Nikon 636 34
Ростех - Автоматика Концерн 1753 33
МегаФон 10122 33
Fujitsu 2069 33
Cisco Systems 5238 32
Meta Platforms - Facebook 4557 32
HP Inc. 5775 32
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3040 31
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1265 31
АРМО ГК 176 30
Huawei 4298 30
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 191 30
Yandex - Яндекс 8636 29
Acer Group - Acer Inc 2676 29
Hitachi - Хитачи 1481 28
Philips 2078 28
STC 98 26
Eastman Kodak - Кодак 507 26
HTC Corporation 1506 25
VAIO 475 25
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8321 33
X5 Group - Перекрёсток 613 31
Лента - Сеть розничной торговли 2293 31
Россети Ленэнерго 1699 27
Carl Zeiss AG 304 25
РЖД - Российские железные дороги 2020 23
Связной ГК 1385 15
Почта России ПАО 2269 14
Boeing 1020 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3026 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2747 13
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1000 12
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 524 12
Русагро Группа Компаний 342 11
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1135 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 452 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 536 9
BMW Group 469 9
Volvo Cars 259 9
Евросеть 1417 9
Dixis - Диксис 359 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1538 8
Газпром ПАО 1427 8
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 536 8
Visa International 1977 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 8
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1912 8
Совкомбанк Совесть 277 8
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 172 8
Цифроград 171 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 8
Эра HD - Эра ХД 54 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1093 7
Альфа-Банк 1891 7
Северсталь ПАО - Severstal 570 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 7
LEGO 255 7
Honda Motor Company - HND 238 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5781 91
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13066 59
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3484 59
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1489 45
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6351 41
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 38
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5281 33
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2755 32
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 30
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2019 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3283 26
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3434 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3425 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5072 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3578 19
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1030 19
Судебная власть - Judicial power 2414 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3530 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3125 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5337 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2205 13
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 770 13
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 13
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3155 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1461 10
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 10
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 9
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 9
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 8
Федеральное казначейство России 1879 8
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 758 8
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 722 7
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 356 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1280 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1485 51
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 44
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 6
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 124 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 166 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 5
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 251 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 24 3
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 3
AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 745 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 52 3
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 788 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 258 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 210 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 77 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 57 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 2
WiMAX Forum 68 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 13 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
АПЭАП - Всероссийское общество слепых 12 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
Союз кинематографистов России 11 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57665 819
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4372 488
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73995 394
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14391 387
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26169 380
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11205 344
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12919 332
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6188 330
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2077 330
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7707 329
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6336 325
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10374 318
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6562 300
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4846 299
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25740 284
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7373 284
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21834 279
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13074 259
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16692 258
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 250
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10257 249
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25591 232
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8962 228
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28975 226
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27209 222
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34099 220
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18873 208
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15020 199
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 198
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12741 194
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32037 193
Микрофон - Microphone 2707 193
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13108 183
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3369 181
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14946 180
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1963 179
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9408 177
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7720 172
Карты памяти - Запоминающее устройство 2292 169
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10539 166
Google Android 14837 157
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5141 157
Microsoft Windows 16450 103
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 71
Microsoft Windows 2000 8679 70
Apple iOS 8330 66
Apple iPhone - серия смартфонов 7411 60
Linux OS 11048 56
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 48
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2107 47
Google YouTube - Видеохостинг 2922 43
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 435 43
Apple iPhone 6 4862 41
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2906 39
Canon DIGIC - серия процессоров 199 38
Apple iPad 3945 37
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 422 34
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5935 33
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 315 32
JVC Kenwood Everio GZ, GR - серия видеокамер 45 30
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 30
Panasonic HDC - серия видеокамер 36 30
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2421 29
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 29
Samsung SVR-диктофон 461 28
Oracle Java - язык программирования 3355 27
Microsoft Windows XP 2423 26
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1907 26
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4105 25
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 374 25
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 25
Smartec ST - Smartec STR - Smartec STC - Smartec STX - Smartec STB - Smartec STM - Smartec STS - Smartec STF - Smartec STL - Smartec STG - Smartec STT - IP-видеокамеры 85 25
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 287 24
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 24
Apple Mac - Apple Macintosh 3061 23
Apple iPod 1550 23
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 22
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 22
Panasonic VIERA - серия плазменных ЖК-телевизоров 118 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3463 20
Ускова Ольга 170 24
Овсянников Денис 23 22
Путин Владимир 3390 15
Попов Алексей 338 12
Бровкин Дмитрий 55 12
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 922 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 8
Ермаков Валерий 136 8
Сергеев Михаил 112 8
Медведев Дмитрий 1664 8
Горпинченко Роман 13 7
Шадаев Максут 1161 7
Лаптева Марина 114 7
Сергеев Иван 74 6
Петров Михаил 138 5
Чаркин Евгений 314 5
Никифоров Николай 1137 5
Головин Дмитрий 45 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 5
Минкин Юрий 14 5
Михайлов Алексей 104 5
Мякишева Марина 84 5
Газаров Артур 77 5
Ширшов Павел 76 5
Левкевич Михаил 60 5
Герман Андрей 24 5
Блохнин Сергей 10 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 5
Куртяник Надежда 402 5
Tompson Loren - Томсон Лорен 10 4
Щеголев Игорь 698 4
Евтушенко Олег 144 4
Чернышенко Дмитрий 576 4
Попов Анатолий 148 4
Кадейшвили Алексей 15 4
Малафеев Андрей 52 4
Наумов Максим 100 4
Кураш Антон 32 4
Покровский Иван 133 4
Тихонов Андрей 43 4
Россия - РФ - Российская федерация 158691 926
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46166 354
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53605 338
Япония 13574 191
Европа 24689 165
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18834 136
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18388 117
Солнце - звезда Солнечной системы 5358 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14555 87
Земля - планета Солнечной системы 10699 83
Германия - Федеративная Республика 12969 80
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13594 75
Южная Корея - Республика 6884 75
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8240 58
Азия - Азиатский регион 5768 36
Франция - Французская Республика 8010 35
США - Калифорния 4781 34
Канада 4999 32
США - Нью-Йорк 3156 32
Италия - Итальянская Республика 4440 28
Украина 7819 28
Беларусь - Белоруссия 6087 27
Казахстан - Республика 5851 26
Швеция - Королевство 3721 25
Финляндия - Финляндская Республика 3661 25
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3430 25
Индия - Bharat 5735 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1718 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3266 23
Китай - Тайвань 4150 23
Россия - ЮФО - Ростовская область 1697 23
Россия - УФО - Екатеринбург 4332 22
Израиль 2791 22
Россия - СФО - Новосибирск 4715 22
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3251 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2950 21
Европа Восточная 3124 20
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3219 20
Великобритания - Лондон 2412 20
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1713 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20453 332
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55158 306
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26070 221
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32029 204
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51419 156
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5926 131
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10777 122
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6428 116
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9718 108
Видеокамера - Видеосъёмка 706 105
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5288 104
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5743 97
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11459 93
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8921 83
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10546 82
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7010 77
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5978 77
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8174 76
Ergonomics - Эргономика 1693 68
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5335 65
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 64
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6152 63
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5312 61
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6391 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15283 58
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2924 58
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17456 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11799 55
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4342 53
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7376 52
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3185 52
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5429 51
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8558 51
Зоология - наука о животных 2793 48
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2808 48
Английский язык 6897 47
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3721 45
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2963 45
Светосила - величина, характеризующая светопропускание оптической системы 309 44
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 912 43
CNews - ZOOM.CNews 1854 61
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6036 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11452 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 11
Washington Profile 142 10
CNews RND - R&D.CNews 2274 10
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1172 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2218 8
Ведомости 1303 7
Engadget - Блог о технологиях 425 7
AP - Associated Press 2006 7
The Verge - Издание 602 6
New Scientist 1448 6
Bloomberg 1556 5
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 5
РИА Новости 1002 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 5
NYT - The New York Times 1091 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1094 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 668 5
Известия ИД 722 5
NE Asia Online 313 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 4
Phys.org 972 4
NEWSru.com 229 4
e4 Engineering 107 3
Мембрана.Ру - Membrana.Ru 9 3
Wikipedia - Википедия 604 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 669 3
DigiTimes - Издание 1327 3
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 3
Чудо техники 60 3
AppleInsider 398 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 3
Мобильные системы 117 3
Стрим-ТВ - телекомпания 166 3
Silicon.com 364 3
Ananova 250 3
Cellular News 234 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8434 79
IDC - International Data Corporation 4946 17
Gartner - Гартнер 3623 13
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3770 11
Markets&Markets Research 113 8
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 6
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 192 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 797 5
ABI Research 235 4
Forrester Research 830 4
CNews Инновация года - награда 134 4
Mordor Intelligence 33 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 355 4
Juniper Research 552 3
Microsoft Research 142 3
Frost & Sullivan 206 3
Cahners-Instat Group 34 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1070 2
BCG - Boston Consulting Group 112 2
Strategy Analytics 284 2
Allied Market Research 22 2
In-Stat 115 2
In-Stat/MDR 70 2
Wainhouse Research 40 2
Berg Insight 19 2
Gartner - AMR Research 48 2
IMS Research 31 2
Harbor Research 3 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 79 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 70 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Futuresource Consulting 16 1
INFOLine-Аналитика 69 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 35 1
Эксперт Маркетинговое агентство 1 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
B2B - Российский рынок 22 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 256 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 351 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 15
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 14
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 10
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 125 8
Keio University - Университет Кэйо 39 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 6
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 6
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 155 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1662 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1303 5
РАН - Российская академия наук 2040 5
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 5
Lexington Institute - Лексингтонский научно-исследовательский институт 7 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 271 4
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 169 4
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 9 3
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 3
НГУ - ЦНИИ - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 31 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 293 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 612 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 429 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 240 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 3
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 3
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 3
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 3
NTU Singapore - Nanyang Technological University - Наньянский технологический университет 25 2
Библиотека - Читальный зал 2 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 2
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 21 2
UZH - University of Zurich - Universität Zürich - Цюрихский университет 24 2
RWTH Aachen University - Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen - Рейнско-Вестфальский технический университет Ахена 15 2
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
Honam University - Хонамский университет 2 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 269 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 467 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 28
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 21
CeBIT 612 19
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 17
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 16
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 934 15
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2145 11
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 225 11
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2593 10
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 8
Единый день голосования 139 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 6
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 5
CNews AWARDS - награда 556 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
Фотофорум 48 4
День молодёжи - 27 июня 1008 3
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 3
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 3
CNews FORUM Кейсы 281 3
Связь-Экспокомм 113 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 116 2
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 2
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 2
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 2
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 2
MIPS Securika 9 2
Международный женский день - 8 марта 375 2
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 2
InAVation Awards 6 2
Tech Breakthrough - AgTech Breakthrough Awards - Agriculture Technology Breakthrough Awards 2 2
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
FPD International 17 1
