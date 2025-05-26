Получите все материалы CNews по ключевому слову
Видеокамера Camcorder Камкодер
СОБЫТИЯ
|26.05.2025
|
Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ
я для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечиваю
|05.05.2025
|
«Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA
Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеопото
|27.03.2025
|
Отечественная интеллектуальная видеокамера с отечественной видеоаналитикой
Компании Tevian и Атроник успешно завершили тестирование работы алгоритмов распознавания лиц от Tevian на борту интеллектуальной киберзащищенной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics), от «Атроник». Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник». В ходе тестирования компании подтвердили полноценное функционирование алгоритмо
|17.03.2025
|
Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры
твующей системы безопасности крупного транспортного объекта в Среднем Поволжье. Стоит отметить, что видеокамеры Smartec заслужили положительную оценку специалистов, как по функциональным возмож
|27.02.2025
|
Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях
продолжит свой рост к 2025 г. Аналитики GS Group подсчитали, сколько камер городского видеонаблюдения на тысячу жителей установлено в российских регионах. Лидерами, предсказуемо, оказались Москва (22 видеокамеры на тысячу жителей), Санкт-Петербург (19 видеокамер на тыс.) и Московская область (15 видеокамер на тыс.). Более 10 видеокамер на тысячу жителей в Липецкой, Ульяновской, Сахалинской
|29.11.2024
|
Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей
В настоящее время камкодерами принято называть видеокамеры. Само слово «камкодер» – это объединение компонентов двух английских слов «camera
|05.11.2024
|
«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С
Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства, можно использовать этот термокожух для вид
|01.10.2024
|
«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России
Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат №
|11.09.2024
|
Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля
Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксп
|19.08.2024
|
Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД
Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с р
|15.07.2024
|
«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969
авительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры STC-IPM3532A Estima в рамках систем безопасности объектов транспортной инфраструк
|02.07.2024
|
«Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске
-качестве. Ирина Степанова, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства администрации г. Челябинска: «Участки трассы на мостах и путепроводах традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества». Александра Исхизова, д
|24.06.2024
|
Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета
бъектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходимос
|10.06.2024
|
Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры
Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термокожух имеет литой алюминиевый корпус, соответствующий классу IP66, встроенный блок питания камеры, интегрированный солн
|07.06.2024
|
К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения
тветственно. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области. МТС К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пр
|03.06.2024
|
На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России
В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03
|13.05.2024
|
Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec
О-Системы Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонаблюде
|09.01.2024
|
Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП
12-мегапиксельного разрешения и эффективного цифрового увеличения позволяет использовать уличные IP-видеокамеры STC-IPM12644A OPTi для детализированного видеонаблюдения на различных объектах. Т
|08.12.2023
|
Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше
стем, работающих в режиме реального времени, например систем видеонаблюдения или беспилотных автомобилей, где скорость распознавания критична. Фото: rawpixel.com на Freepik Благодаря новой разработке видеокамеры смогут распознавать лица в 30 раз быстрее «Для оптимизации метода важно не просто собирать информацию со всех кадров видео, но и уметь правильно выстраивать последовательность приня
|23.10.2023
|
STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec
яют из видеосигнала шумы. Режим широкого динамического диапазона (WDR) 120 дБ позволяет получать от видеокамеры сбалансированную по яркости картинку при контрастном освещении. Универсальные и п
|19.06.2023
|
Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE
ные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.
|21.03.2023
|
Новые камеры с тепловизором марки Smartec для охранного и технологического видеоконтроля
текции курения, задымления, возгорания, вторжения и других нештатных ситуаций. В дополнение к этому видеокамера с тепловизором оборудована микрофоном, динамиком, системой светозвукового оповеще
|28.02.2023
|
В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС
В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появилось «умное» видеонаблюдение. Единая интеллектуальная система МТС объединила видеокамеры и уже помогла установить обстоятельства спорного ДТП. Об этом CNews сообщили представители МТС. В каждой комплексной системе видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется нап
|05.09.2022
|
Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями
«АРМО-системы» представила мультимодульные видеокамеры MOBOTIX M73, которые гибко кастомизируются под нужды заказчика и могут служить не
|18.07.2022
|
Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами
Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут для решения задач
|21.04.2022
|
«АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП
тся на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличия ИК-подсветки до 65 м эта цилиндрическая уличная IP-видеокамера эффективна и в полной темноте. Наряду с перечисленными возможностями, камера поддерживает 2,8-кратное оптическое зуммирование, поскольку оборудована моторизованным объективом с фоку
|10.03.2022
|
В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении
«АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышен
|12.12.2019
|
Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения
посетителей в режиме реального времени. Клиентам, которые хотели бы продолжить использовать старые видеокамеры, Ivideon предлагает специальное устройство Bridge, к которому можно подключить до
|30.10.2019
|
Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast
томатическое отключение неиспользуемого оборудования (технология «умный дом»). Рекомендованная цена видеокамеры Jabra PanaCast составляет 1200 евро.
|10.04.2019
|
Canon представила новые 4K-видеокамеры
кетингу профессиональных решений для обработки изображений, сказал: «Как и вся продукция Canon, эти видеокамеры создавались с учетом потребностей клиентов. Рынок 4K-решений стремительно растет,
|20.04.2017
|
Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»
ции доверенной платформы, то есть с применением собственной материнской платы с интегрированными средствами защиты информации», — рассказал CNews Максим Шумилов. По его словам, ключевым преимуществом видеокамеры выступает интегрированный в нее полноценный видеосервер на платформе х86 и встроенное хранилище видео. Видеосервер с алгоритмами видеоаналитики (также разработанными Kraftway) предн
|13.01.2017
|
Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами
проводит выездные проверки. Предполагается, что в обзор камер в каждой поликлинике попадёт холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приёма врача в травмпунктах. «Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр х
|05.12.2016
|
«Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы
на территории 794 зданий дошкольных отделений образовательных организаций Северного, Восточного и Юго-Восточного административных округов выполнила компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком»).Видеокамеры интегрированы в городскую систему видеонаблюдения, изображение с них поступает в Единый центр хранения данных. По требованию городских властей, на территории объектов, где находятся
|15.05.2015
|
Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10
а останавливать мгновения в кадре, к практике фотографии была приспособлена скверно: цена, габариты видеокамеры несопоставимо больше, а грейферу далеко до гибкости затвора. Цифровая эра быстро
|28.01.2015
|
Скорость света против видеокамеры
Шотландским учёным-физикам впервые в истории удалось зафиксировать путь лазерного луча, отражённого от цепочки зеркальных поверхностей. Сделать это им помогла уникальная видеокамера, ведущая съёмку со скоростью 20 миллиардов кадров в секунду.
|27.11.2014
|
Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой
ak]В работе Дисплея в камере нет, это мы уже знаем. Как же ей управлять? Преимущественно через смартфон (ну или планшет). Соединение как и в аналогичных программах для удаленного управления фото- и видеокамерами осуществляется через Wi-Fi. Сама камера первым же делом предложит подсоединить ваш смартфоном. Для этого нужно найти созданную камерой Wi-Fi сеть и подключиться к ней. Всё дальн
|03.09.2014
|
Московские избиркомы оснащены видеокамерами на 99,5%
ми будет можно на сайте vybory.mos.ru, начиная с 8 часов утра 14 сентября 2014 г. Предварительная регистрация на портале уже доступна всем пользователям. Каждый избирательный участок оснащается двумя видеокамерами, в поле обзора которых должны попадать места выдачи бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, места подсчета и погашения неиспол
|21.04.2014
|
«Ростелеком» оборудует видеокамерами все пункты проведения ЕГЭ
ло 15 аудиторий. Видеонаблюдение будет установлено во всех ППЭ, а также в региональных центрах обработки информации (РЦОИ). «Ростелеком» организует систему видеонаблюдения во время ЕГЭ 2014 г. В РЦОИ видеокамеры будут установлены в местах приёмки, хранения и выдачи экзаменационных материалов, аудиториях обработки этих материалов, пунктах проверки заданий, местах работы конфликтных комиссий.
|09.04.2014
|
Все офисы приёма-выдачи документов Росреестра будут оснащены электронной очередью и видеокамерами с онлайн-трансляцией
тся оснащение всех офисов приёма-выдачи документов Росреестра системами «электронная очередь», системами аудиозаписи в местах взаимодействия сотрудников учётно-регистрационного органа с заявителями и видеокамерами с возможностью просмотра в реальном времени в интернете.
|28.03.2014
|
Sony представила компактную любительскую 4К-видеокамеру
Компания Sony представила компактную любительскую 4К-видеокамеру. Видеокамера Handycam FDR-AX100E выполнена в корпусе приблизительно на 75 % меньше и на 66 % л
