Ivideon интегрировал в свое облако видеокамеры IPTRONIC для сегмента ПВЗ я для установки в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Об этом CNews сообщили представители Ivideon. Такие видеокамеры подключаются к сервису Ivideon, работают в режиме постоянной записи и обеспечиваю

«Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA Компания «Атроник» начала работу по сертификации интеллектуальной IP-видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analytics) по классу защиты КС3 в соответствии с регламентом РФ. Камера с классом защиты КС3 востребована для проектов, в которых требуется защита: видеопото

Отечественная интеллектуальная видеокамера с отечественной видеоаналитикой Компании Tevian и Атроник успешно завершили тестирование работы алгоритмов распознавания лиц от Tevian на борту интеллектуальной киберзащищенной IP видеокамеры SEVA (Secure Edge Video Analitics), от «Атроник». Об этом CNews сообщили представители НПК «Атроник». В ходе тестирования компании подтвердили полноценное функционирование алгоритмо

Интегрированное решение «Интегра-С» + Smartec для систем видеонаблюдения на объектах транспортной и городской инфраструктуры твующей системы безопасности крупного транспортного объекта в Среднем Поволжье. Стоит отметить, что видеокамеры Smartec заслужили положительную оценку специалистов, как по функциональным возмож

Сквозь стены: видеокамеры научились видеть почти в любых условиях продолжит свой рост к 2025 г. Аналитики GS Group подсчитали, сколько камер городского видеонаблюдения на тысячу жителей установлено в российских регионах. Лидерами, предсказуемо, оказались Москва (22 видеокамеры на тысячу жителей), Санкт-Петербург (19 видеокамер на тыс.) и Московская область (15 видеокамер на тыс.). Более 10 видеокамер на тысячу жителей в Липецкой, Ульяновской, Сахалинской

Нужны ли ли камкодеры в 2024 году: 5 актуальных моделей В настоящее время камкодерами принято называть видеокамеры. Само слово «камкодер» – это объединение компонентов двух английских слов «camera

«АРМО-Системы» анонсировала термокожух Smartec STH-6231D-PSU2 для защиты видеокамеры при температурах от -55 до +50 °С Новый всепогодный термокожух STH-6231D-PSU2 марки Smartec представляет собой решение для защиты видеокамеры от внешних воздействий в широком диапазоне температур — от -55 до +50 °С. Благодаря большому полезному объему внутреннего пространства, можно использовать этот термокожух для вид

«АРМО-Системы» анонсировала 5 МП IP-видеокамеры Smartec STC-IPM5532A Estima с «сертификатом 969» МВД России Линейку продуктов Smartec для видеонаблюдения пополнили видеокамеры STC-IPM5532A Estima, которые сертифицированы МВД России по ПП № 969 (сертификат №

Новая 5 Мп IP-видеокамера Smartec STC-IPM5540A OPTi с видеоаналитикой для уличного видеоконтроля Бюджетную линейку продуктов Smartec OPTi пополнили 5-мегапиксельные IP-видеокамеры STC-IPM5540A, которые имеют компактный корпус купольного типа, рассчитаны на эксп

Новинка Smartec: 5 МП видеокамера STC-IPM5537А с аналитикой и «транспортным» сертификатом МВД Линейку продуктов Smartec с «транспортным сертификатом 969» пополнили купольные мини видеокамеры STC-IPM5537A в уличном исполнении. Новинка использует бортовую видеоаналитику с р

«АРМО-Системы» начала поставлять IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3532A Estima, сертифицированные МВД России по ПП № 969 авительства России № 969 от 26 сентября 2016 года, предоставляет возможность использовать купольные видеокамеры STC-IPM3532A Estima в рамках систем безопасности объектов транспортной инфраструк

«Ростелеком» оснастил видеокамерами путепроводы в Челябинске -качестве. Ирина Степанова, и.о. председателя комитета дорожного хозяйства администрации г. Челябинска: «Участки трассы на мостах и путепроводах традиционно одни из наиболее аварийноопасных. Цифровые видеокамеры позволяют вести мониторинг дорожной ситуации, выявлять и прояснять спорные моменты ДТП, а также способствуют соблюдению сохранности муниципального имущества». Александра Исхизова, д

Новинка Smartec: купольная IP-видеокамера STC-IPM5512А rev.3 Estima на базе высокопроизводительного чипсета бъектива 2.7-13.5 мм (5-кратный оптический зум) позволяет удаленно настроить фокусное расстояние IP-видеокамеры STC-IPM5512A/1 rev.3 Estima и фокусировку наиболее точным образом без необходимос

Новый продукт Smartec: термокожух с ИК-прожектором и встроенным блоком питания для видеокамеры Линейку продуктов Smartec для систем видеонаблюдения пополнили термокожухи STH-6230D-PSU2 rev.3, которые обеспечивают стабильную работу видеокамеры при внешних температурах от -55 до +50 °С. Новый уличный термокожух имеет литой алюминиевый корпус, соответствующий классу IP66, встроенный блок питания камеры, интегрированный солн

К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения тветственно. Больше других россиян системы безопасности приобретали жители Москвы, Ставропольского края, Карелии, Владимирской и Нижегородской области. МТС К сезону отпусков татарстанцы скупают умные видеокамеры и датчики движения Лидером продаж стал бренд Xiaomi с долей в 68%. Самый высокий спрос был на камеры с искусственным интеллектом, способным распознавать лица. На такие устройства пр

На рынке появились IP-видеокамеры Smartec STC-IPM3632A Estima с «транспортным» сертификатом МВД России В новой «транспортной» линейке оборудования Smartec появились цилиндрические уличные IP-видеокамеры STC-IPM3632A Estima, которые имеют сертификат МВД России по ПП № 969 (№ МВД РФ.03

Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec О-Системы Новая 5 МП IP-видеокамера STC-IPM5612 rev.3 Estima от Smartec Высокая чувствительность IP-видеокамеры – до 0,008 лк – делает STC-IPM5612 rev.3 Estima инструментом системы видеонаблюде

Новая уличная IP-камера Smartec STC-IPM12644A OPTi с разрешением 12 МП 12-мегапиксельного разрешения и эффективного цифрового увеличения позволяет использовать уличные IP-видеокамеры STC-IPM12644A OPTi для детализированного видеонаблюдения на различных объектах. Т

Российские ученые научили видеокамеры распознавать лица в 30 раз быстрее, чем раньше стем, работающих в режиме реального времени, например систем видеонаблюдения или беспилотных автомобилей, где скорость распознавания критична. Фото: rawpixel.com на Freepik Благодаря новой разработке видеокамеры смогут распознавать лица в 30 раз быстрее «Для оптимизации метода важно не просто собирать информацию со всех кадров видео, но и уметь правильно выстраивать последовательность приня

STC-IPM5644A OPTi – уличная цилиндрическая IP-видеокамера марки Smartec яют из видеосигнала шумы. Режим широкого динамического диапазона (WDR) 120 дБ позволяет получать от видеокамеры сбалансированную по яркости картинку при контрастном освещении. Универсальные и п

Новые 5 МП антивандальные IP-видеокамеры от Smartec с питанием по PoE ные IP-камеры STC-IPM5606A в металлическом кожухе с солнцезащитным козырьком. Эти антивандальные IP-видеокамеры (класс защиты – IK10) с ИК-подсветкой до 30 м имеют КМОП-матрицу Sony IMX335 и 2.

Новые камеры с тепловизором марки Smartec для охранного и технологического видеоконтроля текции курения, задымления, возгорания, вторжения и других нештатных ситуаций. В дополнение к этому видеокамера с тепловизором оборудована микрофоном, динамиком, системой светозвукового оповеще

В райцентрах Брянской области на дорогах, вокзалах и в парках появились «умные» видеокамеры МТС В Брянской области на дорогах и в общественных местах Унечи, Почепа, Жирятино и Климово появилось «умное» видеонаблюдение. Единая интеллектуальная система МТС объединила видеокамеры и уже помогла установить обстоятельства спорного ДТП. Об этом CNews сообщили представители МТС. В каждой комплексной системе видеопоток высокой четкости с IP-камер транслируется нап

Новый флагман в линейке MOBOTIX: 4K-видеокамера со сменными модулями, объективами и интеллектуальными приложениями «АРМО-системы» представила мультимодульные видеокамеры MOBOTIX M73, которые гибко кастомизируются под нужды заказчика и могут служить не

Новинка Smartec – тепловизионная IP-видеокамера с различными объективами Ассортимент Smartec пополнили тепловизионные IP-видеокамеры STX-IP463K в цилиндрическом корпусе, которые идеально подойдут для решения задач

«АРМО-системы» анонсировала цилиндрические уличные IP-видеокамеры Smartec c 8 МП тся на высокочувствительном 1/1.8” сенсоре IMX334, пользователь может получать цветную картинку при освещенности вплоть до 0,009 лк. За счет наличия ИК-подсветки до 65 м эта цилиндрическая уличная IP-видеокамера эффективна и в полной темноте. Наряду с перечисленными возможностями, камера поддерживает 2,8-кратное оптическое зуммирование, поскольку оборудована моторизованным объективом с фоку

В линейке Pelco появились угловые видеокамеры для зон повышенной опасности на улице/в помещении «АРМО-системы» представила новые угловые видеокамеры Pelco Sarix Corner Camera 3 Series, рассчитанные для работы на объектах с повышен

Оптимизация расходов на ИТ: нестандартные решения посетителей в режиме реального времени. Клиентам, которые хотели бы продолжить использовать старые видеокамеры, Ivideon предлагает специальное устройство Bridge, к которому можно подключить до

Jabra начинает российские продажи интеллектуальной видеокамеры PanaCast томатическое отключение неиспользуемого оборудования (технология «умный дом»). Рекомендованная цена видеокамеры Jabra PanaCast составляет 1200 евро.

Canon представила новые 4K-видеокамеры кетингу профессиональных решений для обработки изображений, сказал: «Как и вся продукция Canon, эти видеокамеры создавались с учетом потребностей клиентов. Рынок 4K-решений стремительно растет,

Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» ции доверенной платформы, то есть с применением собственной материнской платы с интегрированными средствами защиты информации», — рассказал CNews Максим Шумилов. По его словам, ключевым преимуществом видеокамеры выступает интегрированный в нее полноценный видеосервер на платформе х86 и встроенное хранилище видео. Видеосервер с алгоритмами видеоаналитики (также разработанными Kraftway) предн

Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами проводит выездные проверки. Предполагается, что в обзор камер в каждой поликлинике попадёт холл с инфоматами для записи к врачу, а также коридоры с кабинетами терапевтов, педиатров и дежурных врачей. Видеокамерами будут оборудованы и зоны ожидания приёма врача в травмпунктах. «Камеры в поликлиниках станут частью городской системы видеонаблюдения. Изображение будет поступать в единый центр х

«Акадо Телеком» установил видеокамеры в 794 дошкольных учреждениях Москвы на территории 794 зданий дошкольных отделений образовательных организаций Северного, Восточного и Юго-Восточного административных округов выполнила компания «Комкор» (торговая марка «Акадо Телеком»).Видеокамеры интегрированы в городскую систему видеонаблюдения, изображение с них поступает в Единый центр хранения данных. По требованию городских властей, на территории объектов, где находятся

Первый взгляд на универсальную камеру Canon XC10 а останавливать мгновения в кадре, к практике фотографии была приспособлена скверно: цена, габариты видеокамеры несопоставимо больше, а грейферу далеко до гибкости затвора. Цифровая эра быстро

Скорость света против видеокамеры Шотландским учёным-физикам впервые в истории удалось зафиксировать путь лазерного луча, отражённого от цепочки зеркальных поверхностей. Сделать это им помогла уникальная видеокамера, ведущая съёмку со скоростью 20 миллиардов кадров в секунду.

Обзор видеокамеры GoPro Hero 4. Младший брат смотрит за тобой ak]В работе Дисплея в камере нет, это мы уже знаем. Как же ей управлять? Преимущественно через смартфон (ну или планшет). Соединение как и в аналогичных программах для удаленного управления фото- и видеокамерами осуществляется через Wi-Fi. Сама камера первым же делом предложит подсоединить ваш смартфоном. Для этого нужно найти созданную камерой Wi-Fi сеть и подключиться к ней. Всё дальн

Московские избиркомы оснащены видеокамерами на 99,5% ми будет можно на сайте vybory.mos.ru, начиная с 8 часов утра 14 сентября 2014 г. Предварительная регистрация на портале уже доступна всем пользователям. Каждый избирательный участок оснащается двумя видеокамерами, в поле обзора которых должны попадать места выдачи бюллетеней и работы со списком избирателей, стационарные и переносные ящики для голосования, места подсчета и погашения неиспол

«Ростелеком» оборудует видеокамерами все пункты проведения ЕГЭ ло 15 аудиторий. Видеонаблюдение будет установлено во всех ППЭ, а также в региональных центрах обработки информации (РЦОИ). «Ростелеком» организует систему видеонаблюдения во время ЕГЭ 2014 г. В РЦОИ видеокамеры будут установлены в местах приёмки, хранения и выдачи экзаменационных материалов, аудиториях обработки этих материалов, пунктах проверки заданий, местах работы конфликтных комиссий.

Все офисы приёма-выдачи документов Росреестра будут оснащены электронной очередью и видеокамерами с онлайн-трансляцией тся оснащение всех офисов приёма-выдачи документов Росреестра системами «электронная очередь», системами аудиозаписи в местах взаимодействия сотрудников учётно-регистрационного органа с заявителями и видеокамерами с возможностью просмотра в реальном времени в интернете.