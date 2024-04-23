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HVAC Отопление Отопительная система искусственный обогрев Heating artificial heating Тепловентилятор Fan heater

HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater


23.04.2024 В Подмосковье чат-бот уведомит об отключениях воды и отопления

ния коммунальных услуг», – сказали в ведомстве. Чтобы узнать, когда в доме будет отключена вода или отопление, нужно просто запустить бота, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следуе
24.11.2022 Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали

сором в технологии Heatcharge от Panasonic Таким образом, для обогрева квартиры в межсезонье, когда центральное отопление уже отключили, можно использовать и стандартную сплит-систему. Но ее лу
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт

рвера, установил его на улице (для дополнительного охлаждения) и подключил его к системе воздушного отопления своего дома. Мини-ферма Хашека Хашек указал, что теплонасос по умолчанию забирает х
02.10.2020 Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей

я цена и надежность конструкции. Обслуживать одноконтурные котлы проще и дешевле – но если жилье не обеспечено горячей водой, придется дополнительно установить бойлер. Двухконтурные приборы нужны для отопления и горячего водоснабжения. Места они занимают меньше, чем комплект из одноконтурного устройства и бойлера, а летом могут работать только для нагрева воды («летний» режим). Но покупател
07.01.2020 Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

715  1500 45  от i7690  2. Polaris PRE W 1125 2500 25 от i4002 Источник: ZOOM.CNewsТепловентиляторы Тепловентилятор работает по довольно простой схеме – воздух затягивается с помощью лопастей,

03.01.2018 Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам»

ния действует на севере США, где в зимний период иногда царят суровые холода. У местных жителей весьма популярны smart-термостаты, которые можно включать и выключать удаленно и тем самым экономить на отоплении. В своем письме Armstrong Zoom обещает злостным нарушителям чужих прав на интеллектуальную собственность понижать класс обслуживания до минимума.На севере США, где работает провайдер

05.10.2016 Лучшие бытовые обогреватели. Выбор ZOOM

при перемещении по большой квартире шнур придется вынимать из розетки. [pagebreak]Тепловентиляторы Тепловентилятор спасет ситуацию, если от обогревателя требуются компактность и высокая скорос
06.09.2013 ZOOM.CNews согревает. Лучшие бытовые тепловентиляторы

т через нагревательный элемент и, нагретый, распространяется по помещению Ремарка. Есть мнение, что тепловентилятор — прибор подходящий для быстрого повышения температуры в помещении, но не сли
23.01.2013 Владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, смогут управлять системой отопления с помощью мобильника

Webasto выпускает новую систему управления подогревателем Thermo Call 3. Теперь владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, могут управлять своей автономной системой отопления из любой точки пространства с помощью мобильного телефона. Пользователи смартфонов также могут приобрести мобильное приложение с удобной навигацией. Повсеместное распространение мобил
04.10.2012 Тепловой удар по зиме. ZOOM.CNews выбирает лучшие обогреватели и тепловентиляторы

ского обогревателя Stadler Form Mikka - автосматывание шнура Наконец, развесёлый Stadler Form Max — тепловентилятор. О «развесёлости» — чуть позже. В общем и в целом, он вполне обычен. Пользова
19.11.2010 Soler&Palau выпустила бытовой тепловентилятор Meteor EC

до 2200 Вт обеспечивают быстрый прогрев помещения. Для равномерного распределения воздушного потока тепловентилятор оборудован передней решеткой специальной конструкции, которая может непрерывн
07.10.2010 Soler&Palau представляет тепловентиляторы серий EP-N и EC-N

Компания Soler&Palau предлагает новые электрические тепловентиляторы серий EP-N и EC-N. Модельный ряд состоит из пяти типоразмеров с тепловой мощностью от 3 до 15 кВт. Тепловентиляторы оснащены осевыми вентиляторами с низким уровнем шума

05.07.2010 “Гидромонтаж” приступил к производству новой модели контроллера для диспетчеризации отопления TM-B65

ж» приступила к выпуску погодного GSM-контроллера с SMS-GPRS управлением, а также готовых котельных модулей «ГидроЛого», где смонтирован контроллер ТМ-В65 совместно с популярной недорогой автоматикой отопления KromSchroeder E8. Такое исполнение позволяет не только быстро монтировать погодозависимые системы отопления, но и без труда обеспечивать удаленный контроль за котельной самим п
04.12.2007 Уют в доме: альтернативные системы отопления

и нагревателя он может быть дополнен малошумящим вентилятором, усиливающим конвекцию и поднимающим КПД устройства в некоторых моделях до 92%. Водяной конвектор совсем не похож на батарею центрального отопления С точки зрения теплофизики, конвекторы — оптимальный вариант для помещений с большими окнами: приборы отлично преграждают путь потокам холодного воздуха, которые опускаются от по
17.10.2007 Электрообогреватели: экскурсия в мир тепла

гом масляные радиаторы довольно тяжелы [pagebreak] Конвектор Если вы по какой-то причине (например, центральное отопление квартиры малоэффективно) хотите подойти к проблеме обогрева дома серьёз

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HVAC и организации, системы, технологии, персоны:

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Алиев Руслан 7 2
Ляк Александр 50 2
Макаров Сергей 12 2
Ермолаев Артем 378 2
Бяков Юрий 42 2
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Терень Дмитрий 2 2
Нестеров Алексей 132 2
Пилипенко Михаил 5 2
Корнеев Сергей 84 2
Рязанов Денис 2 2
Урнышев Роман 33 2
Головин Андрей 15 2
Медведев Дмитрий 1653 2
Карпинский Алексей 38 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 565 2
Аветисян Сергей 4 2
Баранова Ирина 10 2
Королев Юрий 5 2
Логинов Юрий 4 2
Васильев Сергей 51 2
Ксенин Алекс 311 2
Чаркин Евгений 296 2
Абакумов Евгений 202 2
Россия - РФ - Российская федерация 142239 251
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42784 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51879 62
Солнце - звезда Солнечной системы 5143 60
Европа 21700 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14143 40
Земля - планета Солнечной системы 10341 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16844 30
Германия - Федеративная Республика 12634 28
Япония 13245 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17188 24
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7337 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13285 22
Солнечная система - Solar system 2516 18
Франция - Французская Республика 7807 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14065 18
Беларусь - Белоруссия 5578 17
Южная Корея - Республика 6612 17
Италия - Итальянская Республика 4338 17
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2480 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2898 15
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2860 12
Швеция - Королевство 3610 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2845 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3899 10
Дания - Королевство 1294 10
Финляндия - Финляндская Республика 3588 9
Азия - Азиатский регион 5495 9
Россия - ЮФО - Ростовская область 1496 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2915 8
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 374 7
Украина 7577 7
Польша - Республика 1951 7
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 354 7
Чехия - Чешская Республика 1304 7
Турция - Турецкая республика 2326 7
Норвегия - Королевство 1802 6
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Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3072 6
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1883 66
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23772 63
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18161 63
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3961 57
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28585 56
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47517 51
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6841 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10876 23
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 446 21
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5670 21
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5677 16
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 817 2
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Крок ОК - учебный центр 4 1
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РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
SVCET - Sri Venkateswara College of Engineering and Technology 1 1
VTT Technical Research Centre of Finland - Центр технических исследований Финляндии 17 1
КСОБ СПб - Электронная библиотека Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 8 1
University of Sussex - Университет Сассекса - Университета графства Сассекс 11 1
University of Portsmouth - Портсмутский университет 6 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 161 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 123 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 19 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 60 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 46 1
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НИЦ РКП - Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности 19 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 94 1
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ТюмГУ - Тюменский государственный университет 45 1
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 50 1
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CNews AWARDS - награда 501 2
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АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 2
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