HVAC Отопление Отопительная система искусственный обогрев Heating artificial heating Тепловентилятор Fan heater
|23.04.2024
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В Подмосковье чат-бот уведомит об отключениях воды и отопления
ния коммунальных услуг», – сказали в ведомстве. Чтобы узнать, когда в доме будет отключена вода или отопление, нужно просто запустить бота, указать населенный пункт и улицу. Далее в меню следуе
|24.11.2022
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Выгодно ли отапливать квартиру кондиционером? Мы все посчитали
сором в технологии Heatcharge от Panasonic Таким образом, для обогрева квартиры в межсезонье, когда центральное отопление уже отключили, можно использовать и стандартную сплит-систему. Но ее лу
|26.05.2021
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Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт
рвера, установил его на улице (для дополнительного охлаждения) и подключил его к системе воздушного отопления своего дома. Мини-ферма Хашека Хашек указал, что теплонасос по умолчанию забирает х
|02.10.2020
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Как выбрать газовый котел для отопления: 5 лучших моделей
я цена и надежность конструкции. Обслуживать одноконтурные котлы проще и дешевле – но если жилье не обеспечено горячей водой, придется дополнительно установить бойлер. Двухконтурные приборы нужны для отопления и горячего водоснабжения. Места они занимают меньше, чем комплект из одноконтурного устройства и бойлера, а летом могут работать только для нагрева воды («летний» режим). Но покупател
|07.01.2020
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Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM
715 1500 45 от i7690 2. Polaris PRE W 1125 2500 25 от i4002 Источник: ZOOM.CNewsТепловентиляторы Тепловентилятор работает по довольно простой схеме – воздух затягивается с помощью лопастей,
|03.01.2018
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Американский провайдер решил отключать отопление интернет-«пиратам»
ния действует на севере США, где в зимний период иногда царят суровые холода. У местных жителей весьма популярны smart-термостаты, которые можно включать и выключать удаленно и тем самым экономить на отоплении. В своем письме Armstrong Zoom обещает злостным нарушителям чужих прав на интеллектуальную собственность понижать класс обслуживания до минимума.На севере США, где работает провайдер
|05.10.2016
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Лучшие бытовые обогреватели. Выбор ZOOM
при перемещении по большой квартире шнур придется вынимать из розетки. [pagebreak]Тепловентиляторы Тепловентилятор спасет ситуацию, если от обогревателя требуются компактность и высокая скорос
|06.09.2013
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ZOOM.CNews согревает. Лучшие бытовые тепловентиляторы
т через нагревательный элемент и, нагретый, распространяется по помещению Ремарка. Есть мнение, что тепловентилятор — прибор подходящий для быстрого повышения температуры в помещении, но не сли
|23.01.2013
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Владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, смогут управлять системой отопления с помощью мобильника
Webasto выпускает новую систему управления подогревателем Thermo Call 3. Теперь владельцы автомобилей, оснащенных подогревателями Webasto, могут управлять своей автономной системой отопления из любой точки пространства с помощью мобильного телефона. Пользователи смартфонов также могут приобрести мобильное приложение с удобной навигацией. Повсеместное распространение мобил
|04.10.2012
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Тепловой удар по зиме. ZOOM.CNews выбирает лучшие обогреватели и тепловентиляторы
ского обогревателя Stadler Form Mikka - автосматывание шнура Наконец, развесёлый Stadler Form Max — тепловентилятор. О «развесёлости» — чуть позже. В общем и в целом, он вполне обычен. Пользова
|19.11.2010
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Soler&Palau выпустила бытовой тепловентилятор Meteor EC
до 2200 Вт обеспечивают быстрый прогрев помещения. Для равномерного распределения воздушного потока тепловентилятор оборудован передней решеткой специальной конструкции, которая может непрерывн
|07.10.2010
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Soler&Palau представляет тепловентиляторы серий EP-N и EC-N
Компания Soler&Palau предлагает новые электрические тепловентиляторы серий EP-N и EC-N. Модельный ряд состоит из пяти типоразмеров с тепловой мощностью от 3 до 15 кВт. Тепловентиляторы оснащены осевыми вентиляторами с низким уровнем шума
|05.07.2010
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“Гидромонтаж” приступил к производству новой модели контроллера для диспетчеризации отопления TM-B65
ж» приступила к выпуску погодного GSM-контроллера с SMS-GPRS управлением, а также готовых котельных модулей «ГидроЛого», где смонтирован контроллер ТМ-В65 совместно с популярной недорогой автоматикой отопления KromSchroeder E8. Такое исполнение позволяет не только быстро монтировать погодозависимые системы отопления, но и без труда обеспечивать удаленный контроль за котельной самим п
|04.12.2007
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Уют в доме: альтернативные системы отопления
и нагревателя он может быть дополнен малошумящим вентилятором, усиливающим конвекцию и поднимающим КПД устройства в некоторых моделях до 92%. Водяной конвектор совсем не похож на батарею центрального отопления С точки зрения теплофизики, конвекторы — оптимальный вариант для помещений с большими окнами: приборы отлично преграждают путь потокам холодного воздуха, которые опускаются от по
|17.10.2007
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Электрообогреватели: экскурсия в мир тепла
гом масляные радиаторы довольно тяжелы [pagebreak] Конвектор Если вы по какой-то причине (например, центральное отопление квартиры малоэффективно) хотите подойти к проблеме обогрева дома серьёз
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