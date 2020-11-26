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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Армия
Международный военно-технический форум
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 37, упоминаний - 47
Армия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Союз машиностроителей России 26 1
|Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
|Кабанов Владимир 174 7
|Козлов Игорь 36 5
|Евтушенко Олег 125 2
|Путин Владимир 1831 2
|Сахненко Сергей 71 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 83 2
|Попов Павел 12 1
|Криворучко Алексей 5 1
|Прохоров Сергей 18 1
|Скорых Сергей 4 1
|Рудый Анатолий 1 1
|Тигунов Олег 1 1
|Туманский Дмитрий 1 1
|Артемов Михаил 8 1
|Афанасьев Михаил 4 1
|Шолкин Андрей 2 1
|Гантимуров Андрей 6 1
|Лаптаев Павел 2 1
|Сивцев Илья 13 1
|Бабушкин Игорь 2 1
|Панова Елена 1 1
|Шевцова Татьяна 1 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Фролов Денис 8 1
|Lomax Mark - Ломакс Марк 1 1
|Calo Ryan - Кало Райан 1 1
|Bueermann Jim - Буэерманн Джим 1 1
|Винокур Михаил 4 1
|Братухин Иван 4 1
|Якунин Александр 43 1
|Бойко Елена 151 1
|Борисов Юрий 91 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Ожгихин Иван 30 1
|Иванов Александр 71 1
|Солодухин Константин 92 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 72 1
|Рогозин Дмитрий 79 1
|Никитин Андрей 26 1
|The Wall Street Journal 710 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770882, в очереди разбора - 674564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770882, в очереди разбора - 674564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru