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Армия
Международный военно-технический форум


26.11.2020 «Швабе» реализует проект весогабаритного контроля в Ленинградской области 1
06.11.2020 Рогозин просит у властей 1,5 триллиона на проект «Сфера» - наш ответ Илону Маску 1
01.09.2020 Концерн «Автоматика» заключил соглашение по созданию унифицированных аппаратно-программных комплексов 1
26.08.2020 «Росэлектроника» представила новый комплекс виртуальной реальности для военных связистов 1
26.08.2020 Концерн «Созвездие» показал радиостанцию из новейшего подвижного радиоцентра дальней связи 1
25.08.2020 Разработки «Автоматики» будут внедряться в системах безопасности правительства Москвы 1
25.08.2020 Концерн «Автоматика» и «Папилон» займутся развитием биометрических технологий 1
25.08.2020 В РТИ разработали новый информационно-аналитический комплекс 1
24.08.2020 НЦИ внедрит цифровые технологии для здравоохранения в Дагестане, Крыму и Курской области 1
24.08.2020 «Швабе» и Астраханская область заключили соглашение о сотрудничестве 1
24.08.2020 Ростех представил систему на базе нейросетей для управления формированиями боевых роботов 1
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 1
20.08.2020 «Росэлектроника» разработала отечественную аппаратуру связи для оснащения Северного морского пути 1
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
25.07.2019 Цифровой корабельный комплекс связи «Росэлектроники» прошел госиспытания 1
24.07.2019 Project Support обеспечил аудиовизуальное сопровождение форума «Армия-2019» 1
02.07.2019 «Русбитех» представил свои разработки на форуме «Армия-2019» 5
02.07.2019 «Автоматика» показала новинки в области анти-БПЛА 2
27.06.2019 Ростех на «Армии-2019» отразил смоделированную кибератаку 2
26.06.2019 Разработка «Росэлектроники» обеспечит охрану территорий от «умных» нарушителей 1
26.06.2019 Ростех разработал портативную метеостанцию 2
25.06.2019 Ростех показал мобильный комплекс противодействия дронам «Сапсан-Бекас» 2
25.06.2019 «Автоматика» представила мобильную радиостанцию подводной связи 1
24.06.2019 Ростех представит боевой робототехнический комплекс «Паладин» 3
24.06.2019 Ростех впервые покажет станцию радиотехнической разведки «ПОСТ-3М» 1
18.06.2019 Промсвязьбанк представит систему дистанционного банковского обслуживания для предприятий ОПК 1
15.05.2019 Для российской полиции создан дрон-парализатор с электрошокером 1
21.08.2018 «Автоматика» представит на «Армии-2018» около 40 разработок в сфере ИБ, засекреченной связи и телекома 1
03.11.2016 «Баум» и «Русбитех» выпустили ПАК «Инфраструктурный виртуальный комплекс» 1
08.09.2016 ОПК представила модернизированную станцию помех «Грач» (фото) 1
01.09.2016 Разработка «Росэлектроники» обеспечит обнаружение воздушных целей на предельно малых высотах 1
25.08.2016 «Росэлектроника» предлагает создать инфраструктуру безопасности для объектов обеспечения Минобороны 1
24.08.2016 Росэлектроника заместила импортную микроэлектронику в радиотехнических системах 1
16.08.2016 «Омский НИИ приборостроения» выпустил новое поколение приемных и передающих SDR-устройств 1
09.08.2016 Росэлектроника создала мобильный пункт дистанционного управления беспилотниками 1
05.08.2016 Ученые Росэлектроники создали гибкий материал для защиты от электромагнитных излучений 1
28.07.2016 «Росэлектроника» разработала «арктические» комплексы связи 1

Публикаций - 37, упоминаний - 47

Армия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2230 25
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 14
Ростех - Концерн Автоматика 398 8
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Ростех Радиозавод 15 2
Ростех Швабе Холдинг 150 2
РТИ 122 1
СТЦ - Специальный Технологический Центр 8 1
Seiko Epson Corporation 336 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Avilex - Авилекс 9 1
Ростех Росэлектроника ИнтелТех - Интеллектуальные Технологии 15 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие - Рязанский Радиозавод - Государственный Рязанский приборный завод 30 1
Вартон - Varton 15 1
Энтелс - Entels 2 1
Ростех Росэлектроника Нептун НИИ 6 1
OneWeb Satellites 4 1
Папилон - Papillon 7 1
ОСАТЕК 1 1
Baum - Баум НПО 7 1
Polycom - Поликом Раша 301 1
Cisco Systems 2069 1
Автоматика КалугаПрибор 30 1
ХайТэк - Hi-Tech 66 1
IVA Technologies 33 1
3M - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 78 1
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
НПП Сигнал - Научно-производственное предприятие 14 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
OneWeb - Уанвеб - WorldVU 23 1
Facebook 3768 1
Qualcomm Technologies 1007 1
Amazon Inc - Amazon.com 1478 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 69 1
Tesla Motors 241 1
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 152 1
Airbus Group 71 1
SoftBank Group 101 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 38 1
Газпром ПАО 525 1
Airbus Defence and Space 10 1
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 151 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 4
Президент Российской Федерации 1443 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Московская безопасность ГКУ 7 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 21 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 20 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 162 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Федеральное казначейство России 766 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 496 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 124 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Правительство РФ 2209 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Союз машиностроителей России 26 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 103 2
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 18 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 1
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 583 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 1
ИДК - Инспекционно-досмотровый комплекс 11 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 1
Умные платформы 500 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Экология 18 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
IVA AVES - Защищенная система для удаленных конференций 35 2
Автоматика Пищаль-ПРО - средство идентификации и противодействия беспилотным летательным аппаратам 9 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Автоматика Нацтех 3 1
Автоматике Таран-ПРО - комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам 6 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Автоматика Купол-ПРО - комплекс противодействия БЛА 4 1
Автоматика IVA S/W - мобильный радиокомплекс подводной связи 5 1
Amazon Kuiper 3 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Папилон АДИС - автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система 1 1
Созвездие Р - серия радиостанций 1 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 21 1
УралВагонЗавод Армата Т-14 - российский основной боевой танк 9 1
Автоматика Круиз-К 3 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Ростех - НИИ Масштаб Кронос 17 1
Ростех Росэлектроника TSP - Telecommunication Server Platform - Универсальная телекоммуникационная серверная платформа 15 1
Автоматика Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Ростех МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 33 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
Масштаб: Enterprise Cloud Platform Veil - ECP Veil 23 1
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 9 1
SpaceX 34 1
Масштаб: VeiL VDI 17 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Национальные Технологии - СХД Купол 32 1
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Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Ростех Росэлектроника НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 47 1
ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 8 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 32 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770882, в очереди разбора - 674564.
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