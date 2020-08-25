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Концерн «Автоматика» и «Папилон» займутся развитием биометрических технологий

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В ходе международного форума «Армия-2020» концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех заключил соглашение с российской производственной IT-компанией «Папилон» - разработчиком автоматизированной дактилоскопической идентификационной системы («АДИС ПАПИЛОН»). Соглашение направлено на совместное развитие биометрических технологий, адаптированных для использования на отечественных процессорах на базе архитектуры «Эльбрус».

Подписантами выступили заместитель генерального директора по продукции гражданского назначения «Автоматики» Александр Белов и заместитель генерального директора «Папилон» Глеб Хабибуллин.

«АДИС ПАПИЛОН» представляет собой программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий создание и функционирование дактилоскопических / мультибиометрических банков данных любого объема и различной целевой направленности для решения задач автоматической идентификации и верификации личности по биометрическим параметрам.

Система решает задачи по установлению личности граждан по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в том числе путём проведения оперативных проверок личности по оттиску пальца в режиме реального времени, устанавливает причастность лиц к ранее совершенным преступлениям и объединяет преступления, совершенные одним и тем же лицом.

«Основываясь на новейших достижениях науки и техники, мы считаем необходимым сосредоточить свое внимание на развитии научного потенциала в области биометрии. Партнерство с инновационными отечественными компаниями в этой сфере позволит сделать следующий шаг в развитии технологий и расширении круга проектов, выполняемых с использованием уникальных биометрических систем, позволяющих производить максимально точную верификацию личности в крайне сжатые сроки, а также обеспечивающих оптимальное хранение и оперативный поиск необходимой информации. Биометрические технологии уже нашли применение в выпускаемых холдингом криптобиокабинах для оформления загранпаспортов граждан РФ», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.



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