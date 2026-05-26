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Гантимуров Андрей

СОБЫТИЯ


26.05.2026 Разработчик главного отечественного Linux подался в нейросети. Инвестировано 100 миллионов, открыто новое направление бизнеса 1
25.07.2022 В России запустят производство сетевого оборудования с поддержкой ИИ на платформе «Базис» 1
13.12.2019 «Железное» импортозамещение: кому нужно российское оборудование и как его выбрать 1
28.11.2019 Отечественная СХД Baum на базе Astra Linux сертифицирована Минобороны России 1
13.02.2017 «Сервионика» будет применять отечественные СХД Baum в своих проектах 1
03.11.2016 «Баум» и «Русбитех» выпустили ПАК «Инфраструктурный виртуальный комплекс» 1
21.09.2016 Решения «Аладдин Р.Д.» защищают данные на дисках СХД «Баум» 1
25.02.2015 В России создан серверный ARM-комплекс с «предельным уровнем импортонезависмости» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Гантимуров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 41 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2977 3
РТТ - Русьтелетех 7 1
Broadcom - VMware 2595 1
Dell EMC 5170 1
Cisco Systems 5352 1
Huawei 4500 1
HP Inc. 5872 1
Крок - Croc 1956 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 436 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 202 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 697 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1072 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 488 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1129 1
Рикор Холдинг - Rikor 172 1
Т1 Сервионика - Servionica 277 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 117 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 70 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 70 1
Росэлторг ЕЭТП - Единая электронная торговая площадка 152 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 81 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Инвестиции 3 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5565 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3186 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13644 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3277 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3828 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2832 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10565 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64232 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21732 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28039 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25216 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33174 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35759 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1944 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12728 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9286 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3148 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13086 2
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 619 2
ЦОД - Резервный дата-центр 192 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6817 1
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 385 1
Drag&Drop - Drag’n’Drop - Drag-and-drop - Способ оперирования элементами интерфейса в интерфейсах пользователя 254 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4285 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13755 1
Data monetization - Монетизация данных 1947 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1666 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1242 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1093 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1249 1
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9808 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1819 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 604 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6429 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8139 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22422 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17851 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3286 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7108 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6461 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1381 1
DevOps - Development и Operations 1206 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13841 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5142 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1332 1
Baum Storage - СХД.Баум 13 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 712 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2370 1
Aladdin Secret Disk 90 1
Рикор EcoServer - серия ARM-серверов 23 1
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 1
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 46 1
РусБИТех - Инфраструктурный виртуальный комплекс ПАК - ИВК ПАК 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра - Астра ИИ 5 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1018 1
Linux OS 11430 1
Microsoft Windows 10 1932 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Новые облачные технологии - МойОфис 951 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 185 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1343 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 62 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1655 1
Aladdin JaCarta PKI 89 1
Depositphotos - фотобанк 404 1
Шибанов Владимир 32 1
Юдин Дмитрий 37 1
Щепилов Евгений 36 1
Софронова Наталия 8 1
Ермаков Иван 32 1
Кузнецов Олег 17 1
Аношко Юрий 5 1
Абдыманап Айбек 4 1
Нелюб Владимир 4 1
Мылицын Роман 111 1
Комиссаров Дмитрий 247 1
Рубанов Владимир 76 1
Иванов Борис 64 1
Черкасов Дмитрий 43 1
Тюрин Андрей 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 164644 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54463 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47290 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 137 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18964 1
Азия - Азиатский регион 5888 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1213 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57161 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33390 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11442 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11645 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10814 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6521 1
Аренда 2659 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11204 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2296 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5621 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1145 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7715 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3689 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 280 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21410 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27037 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5425 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 242 1
Ведомости 1435 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
РАН - Российская академия наук 2101 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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