Индексная книга (каталог) CNews*
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Гантимуров Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 9
Гантимуров Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Инвестиции 3 1
|Шибанов Владимир 32 1
|Юдин Дмитрий 37 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Софронова Наталия 8 1
|Ермаков Иван 32 1
|Кузнецов Олег 17 1
|Аношко Юрий 5 1
|Абдыманап Айбек 4 1
|Нелюб Владимир 4 1
|Мылицын Роман 111 1
|Комиссаров Дмитрий 247 1
|Рубанов Владимир 76 1
|Иванов Борис 64 1
|Черкасов Дмитрий 43 1
|Тюрин Андрей 8 1
|МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
|РАН - Российская академия наук 2101 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454090, в очереди разбора - 727455.
Создано именных указателей - 197025.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.