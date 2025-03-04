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Basis Базис.Digital Energy DevOps-платформа Диджитал Энерджи
Basis Digital Energy — DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры. Решение охватывает цикл разработки, тестирования и сопровождения информационных систем как в классической монолитной, так и в микросервисной архитектуре: от этапа прототипирования до конечного внедрения. Пользователи продукта получают возможность выпускать код безопасными, небольшими и последовательными шагами в рамках быстрых и полных релизных циклов. Входит в реестр российского ПО.
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation 187 1
|OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
|SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
|PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
|OpenCAPI Consortium 13 1
|Gen-Z Consortium 11 1
|Мартиросов Давид 60 10
|Сорокин Дмитрий 30 5
|Ермаков Иван 28 2
|Слышкин Василий 129 2
|Черепенников Антон 83 1
|Тюрин Андрей 8 1
|Икоев Артем 15 1
|Гантимуров Андрей 7 1
|Шубин Сергей 25 1
|Кудж Станислав 22 1
|Кульчицкий Тимур 10 1
|Сорокин Вадим 8 1
|Гордин Михаил 10 1
|Кокшаров Виктор 11 1
|Кислов Роман 1 1
|Серебренный Владимир 3 1
|Рензяев Константин 63 1
|Каплунов Павел 46 1
|Шумейко Анна 20 1
|Обухов Александр 22 1
|Мартынов Алексей 10 1
|Бикмаев Ринат 1 1
|Володичев Дмитрий 1 1
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