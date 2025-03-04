Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи

Basis Digital Energy — DevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры. Решение охватывает цикл разработки, тестирования и сопровождения информационных систем как в классической монолитной, так и в микросервисной архитектуре: от этапа прототипирования до конечного внедрения. Пользователи продукта получают возможность выпускать код безопасными, небольшими и последовательными шагами в рамках быстрых и полных релизных циклов. Входит в реестр российского ПО.