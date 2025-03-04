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Basis Базис.Digital Energy DevOps-платформа Диджитал Энерджи

Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи

Basis Digital EnergyDevOps-конвейер на базе динамической инфраструктуры. Решение охватывает  цикл разработки, тестирования и сопровождения информационных систем как в классической монолитной, так и в микросервисной архитектуре: от этапа прототипирования до конечного внедрения. Пользователи продукта получают возможность выпускать код безопасными, небольшими и последовательными шагами в рамках быстрых и полных релизных циклов. Входит в реестр российского ПО.


04.03.2025 Компания «Базис» по итогам 2024 года нарастила выручку в полтора раза до более 4,5 млрд рублей 1
03.12.2024 Экосистема «Базиса» стала основой «Облака КИИ» 1
06.11.2024 «Базис» переводит Т2 на импортонезависимую экосистему виртуализации 1
16.10.2024 Basis Digital Energy признан лучшим конвейером разработки в рейтинге CNews  1
16.10.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг конвейеров для разработки ПО 2024 1
15.10.2024 Treolan объявляет о начале поставок решений виртуализации «Базис» 1
22.08.2024 «Базис» расширил возможности DevOps-конвейера разработки Basis Digital Energy 2
21.08.2024 Российский вендор «Базис» научил свой DevOps-конвейер разрабатывать ПО в закрытом контуре 2
12.08.2024 Basis Workplace занял первое место в рейтинге VDI CNews 1
25.06.2024 «Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare 1
19.06.2024 Мультимиллионный конкурс Росреестра на закупку серверов и СХД остановили с помощью жалобы, но поставщика назначили все равно 1
19.06.2024 Перевод Газпромбанка на ПО «Базис» признан проектом года премии CNews «Импортозамещение года 2024» 1
20.05.2024 Газпромбанк переведет ИТ-инфраструктуру на решения виртуализации «Базис» 1
10.04.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
03.04.2024 Платформа «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО компании «Базис» 1
03.04.2024 «ГосТех» использует систему виртуализации на российском ПО 1
14.03.2024 «Базис» первым в России представил полностью импортонезависимую экосистему решений для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
14.03.2024 Отечественный разработчик представил экосистему для виртуализации ИТ-инфраструктуры 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 2
26.09.2022 Систему здравоохранения Свердловской области перевели на «Базис» 2
05.09.2022 Студентов обучат современным ИТ-специальностям на отечественных программных продуктах 1
25.07.2022 В России запустят производство сетевого оборудования с поддержкой ИИ на платформе «Базис» 1
16.12.2021 Подтверждена совместимость Digital Energy с платформой Red Hat OpenShift 1
13.05.2021 GPU-ускорение требовательных приложений стало доступно пользователям платформы Digital Energy 1
25.11.2020 Платформа инфраструктуры для разработчиков Digital Energy получила новые функции 2
16.09.2020 «Ростелеком» создает облачное СП с поставщиком «железа» для «закона Яровой» 1
16.09.2020 «Ростелеком» и Yadro будут предоставлять облачные услуги в рамках СП 2
25.11.2019 Производитель отечественных серверов и СХД купил разработчика облачной платформы 1

Публикаций - 29, упоминаний - 35

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2378 6
Basis - Tionix - Тионикс - 79 6
Ростелеком 9766 5
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 5
Microsoft Corporation 24682 4
ИКС 321 4
Citrix Systems 814 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8778 2
Red Hat 1316 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 303 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 2
Basis - Скала софтвер 11 2
Nutanix 99 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 200 2
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 2
Базис Консалтинговая компания 23 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 2
Yandex - Яндекс 7447 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12809 1
Syntacore 27 1
Код Безопасности 624 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Хост ГК - HostVM 48 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 92 1
Baum - Baum Inform - Баум НПО 20 1
Системы и Технологии ГК 99 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4925 1
Veeam Software 319 1
Commvault 173 1
8275 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 205 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Softline - Borlas - Борлас ЦЦТ - Центр цифровой трансформации 26 1
Samsung Electronics 10295 1
МегаФон 8965 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 1
Intel Corporation 12225 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
Toshiba Corporation 2931 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 992 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2820 2
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1036 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7391 1
Unsplash 836 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4177 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5969 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11747 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3002 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 316 1
Федеральное казначейство России 1783 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 588 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 702 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 984 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 133 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 39 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Linux Foundation 187 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 1
OpenCAPI Consortium 13 1
Gen-Z Consortium 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19679 20
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6153 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21327 17
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2689 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29917 15
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 912 14
DevOps - Development и Operations 896 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11689 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11133 10
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2793 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51096 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9450 8
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1553 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1472 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1086 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27870 6
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2163 5
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 190 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 4
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 334 4
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 97 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13797 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 337 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16047 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12637 3
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1873 3
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 539 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10170 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1695 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1505 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 637 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 265 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11137 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 148 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12040 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 58 17
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 32 14
Basis - Базис.Workplace 42 11
Basis - Базис.Guard 7 7
Basis - Базис.Migration Assistant 7 6
Linux OS 10033 5
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 624 5
Microsoft Windows 15738 3
Red Hat OpenShift 133 3
Broadcom - VMware vSphere 564 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 304 3
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 37 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 866 3
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 144 3
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 40 3
Basis - Базис.vCore 11 2
Microsoft Azure 1412 2
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 146 2
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 124 2
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 280 2
Citrix XenDesktop 98 2
СФР - Социальное казначейство - Единая цифровая платформа в социальной сфере ГИС 27 2
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЦП НСПД - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 23 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 500 2
Orion soft - Nova Container Platform 40 2
Docker - Платформа распределённых приложений 341 2
Jenkins 45 2
Redmine 17 2
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 165 1
Red Hat Ansible 108 1
Kaspersky Internet Security 460 1
Apache Hadoop 433 1
Код Безопасности - vGate 75 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 164 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 64 1
ИКС - Yadro Vesnin - сервер 17 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 75 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 129 1
OpenNebula 39 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Мартиросов Давид 60 10
Сорокин Дмитрий 30 5
Ермаков Иван 28 2
Слышкин Василий 129 2
Черепенников Антон 83 1
Тюрин Андрей 8 1
Икоев Артем 15 1
Гантимуров Андрей 7 1
Шубин Сергей 25 1
Кудж Станислав 22 1
Кульчицкий Тимур 10 1
Сорокин Вадим 8 1
Гордин Михаил 10 1
Кокшаров Виктор 11 1
Кислов Роман 1 1
Серебренный Владимир 3 1
Рензяев Константин 63 1
Каплунов Павел 46 1
Шумейко Анна 20 1
Обухов Александр 22 1
Мартынов Алексей 10 1
Бикмаев Ринат 1 1
Володичев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 25
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14157 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 2
Россия - УФО - Свердловская область 1522 2
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 103 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7512 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51463 10
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14508 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4871 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4493 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2398 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4692 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6185 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11022 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3972 1
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3218 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1216 1
Здравоохранение - Скорая медицинская помощь 135 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1386 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2138 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Аренда 2439 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5004 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8096 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7541 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5797 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 544 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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