GPU-ускорение требовательных приложений стало доступно пользователям платформы Digital Energy

Платформа динамической инфраструктуры Digital Energy объявила о расширении возможностей пользователей, благодаря интеграции графических ускорителей Nvidia. Технологическое партнерство Digital Energy с Nvidia позволит разработчикам и аналитикам данных справляться с задачами, требующими обработки огромных массивов данных.

Отвечая на растущие запросы пользователей на ускорение сложных вычислений, специалисты Digital Energy интегрировали графические процессоры Nvidia для дата-центров в программную платформу динамической инфраструктуры проекта. Данное техническое решение позволяет сразу нескольким командам разработчиков иметь доступ к мощностям высокопроизводительного GPU, не тратя время на перенастройку системы. Таким образом, процесс тестирования заданных моделей аналитиками-разработчиками заметно ускоряется. При этом подключение GPU к конкретной виртуальной машине происходит в онлайн-режиме, после завершения рабочей сессии ресурсы вновь становятся доступны для всех пользователей. Подобный совместный режим использования специализированных графических процессоров за счет оркестрации ускорителей на платформе Digital Energy позволяет существенно сократить затраты на закупку дорогостоящего оборудования.

«Реализованное в сотрудничестве с крупнейшим в мире разработчиком графических процессоров Nvidia решение позволяет ускорить работу аналитиков в команде разработчиков. После виртуализации на платформе Digital Energy специализированных графических ускорителей их ресурсы легко использовать только тогда, когда это становится необходимо, например, для проверки работоспособности конкретной модели», – сказал Дмитрий Сорокин, руководитель департамента интеграционных решений.

Напомним, что в сентябре 2020 г. было объявлено о слиянии компаний «Тионикс» и «Диджитал энерджи» (Digital Energy) с целью объединения продуктовых портфелей и оказания комплекса PaaS и IaaS-услуг.