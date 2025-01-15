Basis Базис.vCore
Базис.vCore — это универсальный программный комплекс виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия, который позволяет централизованно управлять серверными мощностями, распределять ресурсы систем хранения данных, строить сетевые взаимодействия внутри виртуальных дата-центров и отслеживать состояние облака в целом.
Basis и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
|ГПБ - Газпромбанк 1084 1
|Мартиросов Давид 57 3
|Сорокин Дмитрий 26 2
|Карташев Вадим 2 1
|Стрелков Виктор 10 1
|Ермаков Иван 27 1
|Березин Максим 111 1
|Рензяев Константин 62 1
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