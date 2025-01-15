Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Basis Базис.vCore


Базис.vCore — это универсальный программный комплекс виртуализации ИТ-инфраструктуры предприятия, который позволяет централизованно управлять серверными мощностями, распределять ресурсы систем хранения данных, строить сетевые взаимодействия внутри виртуальных дата-центров и отслеживать состояние облака в целом.


15.01.2025 Российский разработчик запустил обучающие курсы по администрированию платформ виртуализации 1
14.11.2024 Подтверждена совместимость серверов «Сила» с ПО «Базис» 1
04.07.2024 Система zVirt вошла в топ рейтинга российской виртуализации CNews 1
02.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 1
01.04.2024 «Базис» подвел финансовые и операционные итоги 2023 года 1
11.12.2023 «Ростелеком» вложит 700 миллионов в замену VMware и Citrix 1
07.12.2023 «Базис» расширила сертификат ФСТЭК на свои облачные решения 1
13.06.2023 Вышло обновление отечественной системы виртуализации «Базис.vCore» 2
11.04.2023 «Ростелеком» перейдет на российские решения виртуализации «Базис» 1
29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 1
28.11.2022 «Базис» выпустил новую систему виртуализации с собственным оптимизированным гипервизором 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Basis и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2359 4
Citrix Systems 812 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 3
Ростелеком 9700 2
Nutanix 98 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Basis - Скала софтвер 11 1
Код Безопасности 616 1
Microsoft Corporation 24624 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Veeam Software 318 1
Commvault 172 1
ИКС 318 1
8213 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
CipherCloud - Lookout CASB 6 1
Orion soft - Орион софт - 103 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 11
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6083 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 9
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
Виртуализация - Hypervisor - Гипервизор - монитор виртуальных машин 534 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25335 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 4
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1526 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3837 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 3
DevOps - Development и Operations 865 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 323 2
Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 145 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 2
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1119 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 2
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 303 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 980 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 323 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 330 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP (One Time Password) 191 1
OpenStack 488 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 1
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 8
Basis - Базис.Virtual - Basis - Базис.Virtual Security - Базис.Virtual Protect 31 7
Basis - Базис.Workplace 38 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Linux OS 9936 2
Microsoft Windows 15656 2
Basis - Базис.Digital Energy DevOps-платформа - Диджитал Энерджи 27 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 2
Код Безопасности - vGate 73 1
Apache Hadoop 427 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Kaspersky Internet Security 457 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 1
Microsoft Azure Stack 74 1
Basis - Базис.SDS - программно-определяемая система хранения 1 1
Basis - Базис.Storage Security 1 1
Basis - Базис.Migration Assistant 6 1
Basis - Базис.Guard 7 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1789 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 1
Red Hat OpenShift 132 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
HPE SimpliVity 29 1
XEN - Кроссплатформенный гипервизор 107 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 144 1
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 60 1
Broadcom - VMware vSAN - VMware Virtual SAN 123 1
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 277 1
Microsoft Azure Virtual Machines - Microsoft Azure VMs - Microsoft AVD - Microsoft Azure Virtual Desktop - Microsoft WVD - Microsoft Windows Virtual Desktop 36 1
Citrix XenDesktop 97 1
Broadcom - VMware vRealize Suite - VMware vRealize Operation - VMware vRealize Orchestrator 72 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Базовые Решения - Platformix - СИЛА - СИЛА СР - серия серверов 4 1
Citrix Cloud - Citrix Workspace Cloud - Citrix Workspace Digital Workspace - App and Desktop Service, Lifecycle Management, Secure Documents и Mobility 39 1
Мартиросов Давид 57 3
Сорокин Дмитрий 26 2
Карташев Вадим 2 1
Стрелков Виктор 10 1
Ермаков Иван 27 1
Березин Максим 111 1
Рензяев Константин 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 10
Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 58 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще