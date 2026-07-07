«Базис» обновил Basis Digital Energy до версии 1.7

Компания «Базис», российский разработчик ПО для управления динамической инфраструктурой (входит в ГК РТК-ЦОД), выпустила новую версию Basis Digital Energy — платформы для управления полным жизненным циклом кластеров на базе Kubernetes. В релизе 1.7 добавлено развертывание кластеров из пользовательских шаблонов, расширение сценариев работы с гипервизором Basis vCore и возможность управления хранилищем артефактов прямо из веб-интерфейса. Об этом CNews сообщили представители компании «Базис».

Продукт предоставляет пользователям инструменты для сборки, тестирования и развертывания приложений в виде единого управляемого сервиса. Он реализует подход DevSecOps, контролируя безопасность на всех этапах разработки и тестирования для выявления рисков на ранних этапах и снижения вероятности уязвимостей в готовых сервисах.

В обновленном Basis Digital Energy появился механизм шаблонов: администратор сохраняет готовую конфигурацию кластера и в дальнейшем всего в несколько шагов разворачивает из нее однотипные кластеры. Это сокращает долю ручных операций при построении инфраструктуры и снижает риск ошибок при повторном развертывании, что дает заказчику более быстрый и предсказуемый запуск новых кластеров.

Отдельное внимание в релизе уделено комфорту администратора при работе в закрытых контурах. В веб-интерфейс Basis Digital Energy добавлен раздел управления системным хранилищем артефактов iStore: администратор платформы может просматривать и редактировать списки образов и helm-чартов, а также отслеживать действия пользователей через журнал операций. Хранилище iStore позволяет приложениям и кластерам Kubernetes работать без доступа в интернет, что важно для изолированных сред.

Одним из важных изменений релиза стало расширение сценариев работы Basis Digital Energy с vCore — собственным гипервизором «Базиса», входящим в единую экосистему продуктов компании. На нем теперь можно как разворачивать саму платформу Basis Digital Energy, так и создавать управляемые кластеры. Для кластеров на физических серверах (Bare Metal) теперь можно задавать собственные имена узлов и балансировщиков нагрузки — при создании кластера, а также при добавлении новых узлов и балансировщиков.

В релизе 1.7 расширены и возможности по установке приложений. Появился пользовательский каталог, через который в кластер можно устанавливать собственные приложения из кастомных helm-чартов, помимо набора сертифицированных инструментов. В каталог добавлен APISIX — API-шлюз для маршрутизации, защиты и управления трафиком в кластере Kubernetes.

Также повышена гибкость и эффективность платформы под нагрузкой. У администратора Basis Digital Energy появилась возможность выбирать, нужно ли устанавливать сервис мониторинга кластера, а фоновый процесс мониторинга состояния узлов и балансировщиков был оптимизирован. Для снижения нагрузки на базу данных переработан механизм аудита: хранение записей переведено с базы данных на файловое хранение.

«По данным аналитиков iKS Consulting, следующие пять лет сегмент российской контейнеризации будет расти примерно на 25% год к году, и это одна из причин, почему мы вкладываем значительные ресурсы в развитие Basis Digital Energy. Другая, не менее важная причина — потребность заказчиков в решении для работы с контейнерами как части виртуальной инфраструктуры, включающей также серверные и VDI-решения. Именно поэтому мы развиваем наши продукты как единую экосистему», — отметил Дмитрий Сорокин, технический директор «Базис».