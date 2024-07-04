Система zVirt вошла в топ рейтинга российской виртуализации CNews

Отечественная система виртуализации zVirt заняла второе место в рейтинге лучших российских решений для виртуализации по версии ИТ-маркетплейса Market.CNews.

Согласно реестру отечественного ПО, на рынке российской виртуализации уже более 50 решений. Чтобы выявить лидеров среди них, составители рейтинга сравнивали функциональность продуктов, их технические характеристики, универсальность, безопасность и доступность. По каждому из критериев решения оценивали по балльной системе.

Согласно результатам анализа, zVirt делит первое место с лидером рейтинга, системой «Базис» DynamiX Enterprise, по всем критериям, кроме пункта, связанного с поддержкой ОС Basis.vCore от «Базиса».

zVirt поддерживает 95% возможностей ушедшего из России VMware. В том числе в системе реализованы ключевые для крупных enterprise-клиентов функции: виртуализация сетей SDN с поддержкой микросегментации, которая позволяет тонко нарезать права сетевого доступа и значительно снижать риск распространения вредоносного ПО внутри ИТ-инфраструктуры, аналог VMware SRM, который позволяет за 15-30 минут восстановить работу в распределенном ЦОДе, и мигратор-конвертер VMware-zVirt, который позволяет переносить до 20 виртуальных машин за раз с простоем до 7 минут.

Одну из актуальных для рынка дополнительных функций — управление репликацией томов СХД Yadro на уровне виртуализации zVirt — Orion soft реализует совместно с компаниями Yadro и «Киберпротект» в рамках технологического партнерства. В сотрудничестве с партнерами возможности zVirt станут еще шире: будет внедрена поддержка аппаратных снапшотов на СХД Tatlin при резервном копировании виртуальных машин.

«В прошлом году оборот Orion soft достиг 1,76 млрд руб., бизнес растет в 2,2 раза год к году. Мы понимаем, что темпы импортозамещения к концу 2024 г. будут только ускоряться, поэтому сейчас активно усиливаем и расширяем команду разработки, а также дополняем продукт новыми фичами, долгожданными для компаний и уникальными для рынка. До конца года мы добавим в наш флагманский продукт возможность автоматических обновлений в контуре заказчика, а работа над другим обновлением — графическим инсталлятором — завершается прямо сейчас. Компании увидят его в релизе zVirt 4.2, который выйдет этим летом», — сказал Максим Березин, директор по развитию бизнеса Orion soft.

С полной версией топа решений и подробными оценками кандидатов по каждому из критериев можно ознакомиться на странице рейтинга.