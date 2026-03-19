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Березин Максим
СОБЫТИЯ
|19.03.2026
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Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов
е ключевые управленческие и технологические решения вы считаете определяющими для этого результата? Максим Березин: Мы изначально делали ставку на долгосрочную устойчивость. В управленческом пл
|03.10.2023
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Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей
вых игроков» CNews: Расскажите о компании Orion soft. Какие продукты вы предлагаете своим клиентам? Максим Березин: Компания Orion soft занимается разработкой и развитием отечественных программ
|01.09.2023
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Березин Андрей Валерьевич— биография и карьера предпринимателя
еятельность «Евроинвеста» ограничивалась вложениями в ценные бумаги. Со временем компания переросла в многопрофильную группу, которая объединила активы из различных сегментов отечественной экономики. Березин Андрей Валерьевич Березин Андрей Валерьевич «Евроинвест» вывел на российский рынок почти тридцать лет назад. За это время был реализован ряд крупных проектов в производственной и
|19.06.2020
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Максим Березин, «КРОК Облачные сервисы» -
Какие уроки вынесли из пандемии облачные провайдеры и их клиенты
нка вам показались наиболее значимыми в прошлом году? В какую сторону развивался рынок до пандемии? Максим Березин: Облачный рынок год от года трансформируется и взрослеет. 2019 год в этом план
|27.06.2019
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Максим Березин -
Цифровизация без облаков будет длительной и дорогой
ws: Максим, какие наиболее важные события на облачном рынке России можно выделить за последний год? Максим Березин: 2018 год ознаменовался несколькими значимыми событиями. Например, игроки из с
|13.12.2018
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Скончалась дочь русских эмигрантов, создавшая первый в мире текстовый процессор
Скончалась Эвелин Березин В США в возрасте 93 лет ушла из жизни Эвелин Березин (Evelyn Berezin) — создательница первой в мире системы бронирования билетов и первого текстового процессора. Издание Quartz н
|13.12.2017
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Максим Березин -
Будущее облачного рынка за управляемыми сервисами
– один из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка. Чем, по вашему мнению, это вызвано? Максим Березин: Переход в облака – это мировой тренд. Если посмотреть на Соединенные Штаты Ам
|24.03.2016
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Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия»
иваться вашим клиентам в кризис, чтобы облачные решения помогли увеличить эффективность их бизнеса? Максим Березин: В кризис все стремятся очень взвешенно подходить к расходам, потому что обору
Березин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Самойлов Юрий 75 5
|Мартиросов Давид 123 4
|Березин Сергей 9 4
|Мотовилов Олег 71 4
|Семенов Александр 166 3
|Семенихин Максим 9 3
|Аникин Леонид 61 3
|Коновалов Олег 17 3
|Самоукин Сергей 20 3
|Притула Павел 33 3
|Аншина Марина 79 3
|Шилина Мария 15 3
|Морарь Максим 25 3
|Садовенко Илья 65 3
|Зинкевич Сергей 77 2
|Соловьев Владимир 108 2
|Мегрелишвили Георгий 27 2
|Карнаух Павел 8 2
|Каплунов Павел 46 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Заикин Андрей 36 2
|Козловский Андрей 12 2
|Сенченко Олег 3 2
|Жуков Сергей 39 2
|Железнов Видия 5 2
|Самарин Вячеслав 12 2
|Урусов Виктор 157 2
|Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 2
|Ерин Сергей 16 2
|Березин Евгений 10 2
|Пойгин Дмитрий 22 2
|Гуральник Павел 36 2
|Краснопер Денис 2 2
|Малов Илья 8 2
|Березин Андрей 2 2
|Спирков Станислав 5 2
|Повелицина Виктория 6 2
|Мерещенко Сергей 10 2
|Родионова Любовь 14 2
|Лимбергер Роман 4 2
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 7
|Forbes - Форбс 1002 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Quartz 25 1
|Times 661 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|NYT - The New York Times 1099 1
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