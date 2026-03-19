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Березин Максим

СОБЫТИЯ


19.03.2026 Максим Березин, Orion soft: Рынок ИТ-инфраструктуры выходит из стадии экспериментов

е ключевые управленческие и технологические решения вы считаете определяющими для этого результата? Максим Березин: Мы изначально делали ставку на долгосрочную устойчивость. В управленческом пл
03.10.2023 Максим Березин: В 2023 году мы сделаем три больших технологических шага, чтобы оторваться от ближайших преследователей

вых игроков» CNews: Расскажите о компании Orion soft. Какие продукты вы предлагаете своим клиентам? Максим Березин: Компания Orion soft занимается разработкой и развитием отечественных программ
01.09.2023 Березин Андрей Валерьевич— биография и карьера предпринимателя

еятельность «Евроинвеста» ограничивалась вложениями в ценные бумаги. Со временем компания переросла в многопрофильную группу, которая объединила активы из различных сегментов отечественной экономики. Березин Андрей Валерьевич Березин Андрей Валерьевич «Евроинвест» вывел на российский рынок почти тридцать лет назад. За это время был реализован ряд крупных проектов в производственной и
19.06.2020 Максим Березин, «КРОК Облачные сервисы» -

Какие уроки вынесли из пандемии облачные провайдеры и их клиенты

нка вам показались наиболее значимыми в прошлом году? В какую сторону развивался рынок до пандемии? Максим Березин: Облачный рынок год от года трансформируется и взрослеет. 2019 год в этом план
27.06.2019 Максим Березин -

Цифровизация без облаков будет длительной и дорогой

ws: Максим, какие наиболее важные события на облачном рынке России можно выделить за последний год? Максим Березин: 2018 год ознаменовался несколькими значимыми событиями. Например, игроки из с
13.12.2018 Скончалась дочь русских эмигрантов, создавшая первый в мире текстовый процессор

Скончалась Эвелин Березин В США в возрасте 93 лет ушла из жизни Эвелин Березин (Evelyn Berezin) — создательница первой в мире системы бронирования билетов и первого текстового процессора. Издание Quartz н
13.12.2017 Максим Березин -

Будущее облачного рынка за управляемыми сервисами

– один из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка. Чем, по вашему мнению, это вызвано? Максим Березин: Переход в облака – это мировой тренд. Если посмотреть на Соединенные Штаты Ам
24.03.2016 Максим Березин, руководитель Виртуального дата-центра КРОК: «Уход в облака – верная стратегия»

иваться вашим клиентам в кризис, чтобы облачные решения помогли увеличить эффективность их бизнеса? Максим Березин: В кризис все стремятся очень взвешенно подходить к расходам, потому что обору

Публикаций - 144, упоминаний - 175

Березин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 74
Orion soft - Орион софт - 315 62
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 246 38
Broadcom - VMware 2610 32
Microsoft Corporation 25774 16
9594 16
SAP SE 5601 10
Softline - Софтлайн 3743 10
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 9
Ростелеком 10948 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Dell EMC 5180 7
Cisco Systems 5372 7
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
Т1 Сервионика - Servionica 278 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Selectel - Селектел 544 5
Teradata - Терадата 225 5
Proxima 56 4
МегаФон 10742 4
Huawei 4675 4
Intel Corporation 12811 4
Oracle Corporation 7074 4
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 4
Citrix Systems 868 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 4
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 3
Comindware - Колловэар 202 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 43 3
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 171 3
Google LLC 12687 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 3
К2Тех - K2Tech 354 3
Yandex - Яндекс 9215 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 5
ОТЭКО ГК 29 4
Русагро Группа Компаний 379 4
Qlean 8 3
Castorama - Касторама 32 3
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 92 3
Borzo - Dostavista - Достависта - курьерская компания 25 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Mary Kay - Мэри Кэй 104 3
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 41 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 63 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 2
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ECCO Sko - ЭККО Рос 28 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 2
Stockmann - Стокманн 17 2
Азия Цемент 13 2
Юнитекс ТК 8 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
СТА Карго 7 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Фармстандарт АО 48 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
РесурсТранс 16 1
Bank of America - Банк Америки 271 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Согласие СК - Согласие-Вита 47 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
IKEA - ИКЕА 171 1
LEGO 260 1
Комус 110 1
Кораблик - сеть магазинов детских товаров 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Правительство Иркутской области - Правительство Приангарья 38 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Знание - Российское общество 10 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 94
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 85
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 70
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 61
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 60
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 57
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 37
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 35
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3332 29
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 26
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12199 24
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 24
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 22
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 21
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 20
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8648 19
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1377 18
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 17
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 16
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7597 13
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2491 12
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 262 42
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 60 11
Orion soft - Proxima DB 55 11
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 90 11
Orion soft - Cloudlink - Cloud Management-платформа 30 10
Apple iPhone 6 4861 10
Broadcom - VMware vSphere 614 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 7
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 110 6
Linux OS 11533 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 5
Huawei Cloud 84 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 206 4
Red Hat oVirt 64 4
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 4
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 76 4
Huawei nova - Серия смартфона 115 4
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 3
Broadcom - VMware ESXi - VMware ESX Infrastructure - VMware Virtual Infrastructure 303 3
Dell Technologies Cloud - Dell Technologies Cloud OneFS - Dell Technologies Cloud Validated Designs 17 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 3
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 149 3
Microsoft Windows 16882 3
Microsoft Azure 1526 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 3
Microsoft Office 365 1042 3
ИКС - Yadro Tatlin - Татлин - платформа хранения данных (СХД) 136 2
QEMU 69 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 69 2
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 84 2
Red Hat RPM - Package Manager 191 2
Крок ЦОД Компрессор- 28 2
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 130 2
OpenNebula 43 2
Red Hat Gluster - Gluster Storage - GlusterFS 23 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 149 2
Самойлов Юрий 75 5
Мартиросов Давид 123 4
Березин Сергей 9 4
Мотовилов Олег 71 4
Семенов Александр 166 3
Семенихин Максим 9 3
Аникин Леонид 61 3
Коновалов Олег 17 3
Самоукин Сергей 20 3
Притула Павел 33 3
Аншина Марина 79 3
Шилина Мария 15 3
Морарь Максим 25 3
Садовенко Илья 65 3
Зинкевич Сергей 77 2
Соловьев Владимир 108 2
Мегрелишвили Георгий 27 2
Карнаух Павел 8 2
Каплунов Павел 46 2
Шевченко Владимир 153 2
Заикин Андрей 36 2
Козловский Андрей 12 2
Сенченко Олег 3 2
Жуков Сергей 39 2
Железнов Видия 5 2
Самарин Вячеслав 12 2
Урусов Виктор 157 2
Wachsman Eyal - Вахсман Эял 2 2
Ерин Сергей 16 2
Березин Евгений 10 2
Пойгин Дмитрий 22 2
Гуральник Павел 36 2
Краснопер Денис 2 2
Малов Илья 8 2
Березин Андрей 2 2
Спирков Станислав 5 2
Повелицина Виктория 6 2
Мерещенко Сергей 10 2
Родионова Любовь 14 2
Лимбергер Роман 4 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 119
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Европа 24962 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 34 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Польша - Республика 2030 2
Европа Восточная 3138 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - СФО - Новосибирск 4875 2
Чехия - Чешская Республика 1349 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 1
США - Вирджиния - Виргиния 288 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 376 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
США - Калифорния - Беркли 286 1
Саудовская Аравия - Эр-Рияд 33 1
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 90 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 37 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожский район - Мурино 43 1
Казахстан - Республика 6047 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7051 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Швеция - Королевство 3781 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
США - Нью-Йорк 3180 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199201.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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