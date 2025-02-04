Родионова Любовь
Родионова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:
|Orion soft - Орион софт - 109 7
|1С 8241 4
|Proxima 31 3
|Системы документооборота 498 3
|Broadcom - VMware 2365 2
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
|Oracle Corporation 6698 1
|К2Тех 133 1
|Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
|Березин Максим 112 2
|Мерещенко Сергей 5 2
|Морарь Максим 19 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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