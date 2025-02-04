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Родионова Любовь



04.02.2025 Защищенность СУБД Proxima DB разработчика Orion soft подтверждена сертификацией ФСТЭК 1
29.10.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с СУБД Proxima DB 1
02.10.2024 Совместимость СУБД Proxima DB и S3-хранилища «Закрома.Хранение» обеспечит сохранность данных и упростит администрирование систем 1
26.07.2024 Протестирована совместимость СУБД Proxima DB Advanced с интеграционной шиной Roc Integration 1
03.10.2023 Любовь Родионова: Мы специально сделали акцент на простоте внедрения 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Родионова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

Orion soft - Орион софт - 109 7
8241 4
Proxima 31 3
Системы документооборота 498 3
Broadcom - VMware 2365 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1897 1
Oracle Corporation 6698 1
К2Тех 133 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11671 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4120 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4525 1
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3539 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 899 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5370 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15754 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5727 2
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Bare-Metal - «(на) голом железе» - маркетинговый термин системы виртуализации с гипервизорами без операционной системы 147 2
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20830 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29764 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1262 6
Orion soft - Proxima DB 38 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5203 2
Huawei Cloud 60 2
Huawei nova - Серия смартфона 64 2
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 111 2
Orion soft - Nova Container Platform 39 2
Orion soft - Cloudlink 17 2
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Linux OS 9977 1
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Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 486 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8460 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48121 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 2
Список системообразующих предприятий РФ 283 2
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Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1214 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Reference - Референс 185 1
Энергетика - Energy - Energetically 5094 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18552 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 635 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16333 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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