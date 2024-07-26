Протестирована совместимость СУБД Proxima DB Advanced с интеграционной шиной Roc Integration

Команда технических специалистов «К2Тех» протестировала совместную работу российской промышленной системы управления базами данных (СУБД) Proxima DB Advanced компании Orion soft и интеграционной шины Roc Integration. Совместимость, подтвержденная двусторонним сертификатом, гарантирует клиентам безопасное и надежное взаимодействие между системами. Об этом CNews сообщили представители «К2Тех».

Использование шины данных вместе с СУБД Proxima DB Advanced позволит заказчикам получить готовое масштабируемое и отказоустойчивое решение, сократить время и трудозатраты на проверку совместимости продуктов, оптимизировать процессы развертывания и тестирования компонентов ИT-ландшафта, что в комплексе облегчит и ускорит переход на импортонезависимое ПО.

«Понимая существующие потребности наших клиентов в отечественном, импортонезависимом ПО, мы продолжаем укреплять партнерские коммуникации и расширять перечень программных продуктов, совместимых с Roc Integration. Проведенное тестирование показало полную совместимость продуктов, а также легкость их развертывания, что дает нашим заказчикам гарантию качества при внедрении интеграционной шины», – сказал руководитель группы разработки направления «Интеграционные решения» «К2Тех» Илья Орлов.

«Совместимая с Roc Integration версия СУБД Proxima DB Advanced подходит для высоконагруженных систем, для систем с требованиями к высокой доступности и отказоустойчивости, для интеграции в сложные ИT-ландшафты, где ведется разработка собственных цифровых продуктов и есть потребность в автоматизации развертывания стендов с повторяющейся конфигурацией. Мы концентрируем свое внимание на стабильности работы решения, быстром автоматизированном развертывании кластеров, удобстве централизованного управления СУБД, так как видим, что скорость, стабильность работы, высокая отказоустойчивость и совместимость с другими отечественными продуктами сейчас в приоритете у заказчиков», — отметила лидер продукта Proxima DB Orion soft Любовь Родионова.

Proxima DB Advanced 3.0 – российская промышленная система управления базами данных (СУБД) на основе open-source PostgreSQL с поддержкой различных типов высокодоступных отказоустойчивых кластерных конфигураций и расширенными функциями эксплуатации: резервного копирования, мониторинга, администрирования, аудита. Функционал Proxima DB Advanced закрывает потребности enterprise-клиентов в сложной кластеризации, позволяет управлять планами полного и резервного копирования, делить инстансы СУБД на среды эксплуатации. Решение поддерживает работу с более чем 10 тыс. сетевых соединений, аудит работы с объектами и сессиями. Proxima DB Advanced 3.0 закрывает также и потребности средних и малых компаний: совместимость с «1С», быстрота развертывания СУБД, кластеризация «из коробки».

Roc Integration – интеграционная шина, которая позволяет объединить сервисы и приложения компании в единую структуру и обеспечивает взаимодействие между информационными системами. Шина подходит для использования в любой компании, где существует потребность в обмене данными между разными корпоративными ИT-сервисами. Микросервисная архитектура позволяет масштабировать и дорабатывать решение под бизнес-процессы и сферу деятельности заказчика. Это открывает возможности для применения Roc Integration в разных отраслях, включая тяжелую промышленность, энергетику, машиностроение, транспорт и логистику.

Оба решения входят в реестр российского ПО и соответствуют требованиям импортозамещения.