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RockITSoft Roc Integration

Микросервисная архитектура шины Roc Integration обеспечивает возможность масштабировать решение и дорабатывать его под бизнес-процессы и потребности заказчика.  Roc Integration заменяет зарубежные аналоги и обеспечивает полное соответствие требованиям российских регуляторов.

 

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.12.2024 Вышел релиз Roc Integration 2.0 с разграничением ролей и обновлениями в компонентах мониторинга 1
10.10.2024 Astra Linux совместима с интеграционной шиной Roc Integration 1
26.07.2024 Протестирована совместимость СУБД Proxima DB Advanced с интеграционной шиной Roc Integration 1
17.07.2024 Российская интеграционная шина Roc Integration совместима с «Ред ОС» 1
10.07.2024 «Газинформсервис» и «К2Тех»: объединили усилия для защиты от кибератак 1
28.09.2023 «К2тех» заместил платформу IBM на шину собственной разработки для международного банка 1
21.12.2022 RockITSoft внедрила сервисную шину в ИТ-инфраструктуру «Новосибирскэнергосбыта» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

RockITSoft и организации, системы, технологии, персоны:

К2Тех - K2Tech 345 6
RockITSoft - Рокитсофт - Croc Code - Крок Регион 13 2
IBM - International Business Machines Corp 9692 1
9560 1
Ред Софт - Red Soft 1221 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3033 1
Газинформсервис - ГИС 492 1
Proxima 56 1
Orion soft - Орион софт - 306 1
Новосибирскэнергосбыт 17 2
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