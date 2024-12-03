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RockITSoft Roc Integration
Микросервисная архитектура шины Roc Integration обеспечивает возможность масштабировать решение и дорабатывать его под бизнес-процессы и потребности заказчика. Roc Integration заменяет зарубежные аналоги и обеспечивает полное соответствие требованиям российских регуляторов.
СОБЫТИЯ
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RockITSoft и организации, системы, технологии, персоны:
|Орлов Илья 7 5
|Титлинов Иван 4 1
|Рустамов Рустам 545 1
|Омехин Илья 4 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Газизов Денис 3 1
|Куць Василий 7 1
|Родионова Любовь 13 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165438 6
|Германия - Федеративная Республика 13186 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4859 1
|Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2041 1
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