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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кибербезопасность E2E End-to-End Encryption Сквозное шифрование



19.03.2024 Yandex Cloud растет в два раза быстрее облачного рынка 1

19.03.2024 Esmart отказывается от физической мастер карты в пользу виртуальной карты объекта  1

19.02.2024 Финансовая столица мира отказывается от Oracle 1

24.01.2024 На платформе SaluteRPA от Сбербанка к возможностям GigaChat добавился новый сервис поиска информации в сканах документов 1

01.12.2023 Подтверждена совместимость платформы для роботизации бизнес-процессов SaluteRPA с ОС Astra Linux 1

30.11.2023 Чиновникам запретили пользоваться Telegram, WhatsApp и Signal – их заменят никому не известным мессенджером. Пока только во Франции 1

30.11.2023 Сбербанк делится своими рекомендательными технологиями 1

17.11.2023 Сбербанк интегрировал функционал сервиса GigaChat в платформу по автоматизации бизнес-процессов SaluteRPA 1

13.11.2023 eXpress корректно работает под управлением ОС Astra Linux 1

31.10.2023 Федеративный протокол для коммуникационных платформ: разбираемся, что это такое и чем он полезен 1

19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 2

04.10.2023 Автоматическое распознавание текстов с изображений стало доступно клиентам «Сбера» 1

28.09.2023 «К2тех» заместил платформу IBM на шину собственной разработки для международного банка 1

26.09.2023 Аудиторы F.A.C.C.T. проверили безопасность корпоративного коммуникатора Anwork 1

14.09.2023 «Дата инновации» и PIX Robotics договорились о технологическом партнерстве 1

13.09.2023 Yandex Cloud опубликовала принципы информационной безопасности 1

12.09.2023 WhatsApp начнет принимать сообщения из Telegram и Viber 1

14.08.2023 Зачем нужны самоуничтожающиеся сообщения и как ими пользоваться в Telegram, WhatsApp, ВКонтакте и Viber 1

09.08.2023 Android перешел по умолчанию на протокол-«убийцу SMS». В России он работает не везде 3

03.08.2023 Команда из SAS присоединилась к Axenix 1

03.08.2023 СберТех проведет вебинар об эффективном управлении релизным конвейером 1

31.07.2023 Менеджеры паролей, которые работают в России: выбор ZOOM 1

27.07.2023 СберТех расскажет об эффективном масштабировании процессов разработки 1

20.07.2023 Андрей Распопов, Axenix: Банкам критично нужна единая технологическая платформа для запуска новых конкурентных продуктов и услуг 1

04.07.2023 У ФСБ и полиции появилась система тотальной слежки за россиянами. WhatsApp, Telegram и Signal больше не безопасны 1

31.05.2023 Yandex Cloud договорилась о стратегическом партнерстве с Mont 1

16.05.2023 ГК «Монт» поможет компаниям защитить цифровые активы и бизнес-коммуникацию 1

25.04.2023 Axenix поможет российскому финансовому сектору ускорить разработку ИТ-систем 1

20.04.2023 Авторы «почты для параноиков» Proton Mail выпустили супернадежное хранилище паролей. Утечки ему не страшны. Россиян к нему не пустят 1

19.04.2023 «МойОфис» выпустил единое цифровое рабочее пространство Squadus — обзор CNews 1

05.04.2023 Бизнес-коммуникатор Anwork обеспечит безопасный обмен данными на Курганском заводе энергетических технологий 1

16.03.2023 Владимир Носиков, Павел Снурницын, Дарья Соловьева, Елена Куприянова -

Что выбрать после ухода зарубежных вендоров: аналитические инструменты для бизнеса

 1

14.03.2023 VideoMost 9.0 — система корпоративной мобильности: мессенджер, ВКС, инструменты для совместной работы 1

28.02.2023 «Ростелеком» подключил к безопасному интернету более 47 тысяч школ и техникумов 1

06.02.2023 Сотрудники КЗКТ перешли на защищенный бизнес-коммуникатор ANWORK 1

30.01.2023 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1

12.12.2022 ГК «Интертехэлектро» защитила корпоративные коммуникации с помощью ANWORK 1

21.11.2022 Платформа управления данными Plus7 EDM включена в реестр российского ПО 1

10.11.2022 Axoft поможет защитить деловые цифровые активы с помощью коммуникатора Anwork 1

12.10.2022 Три продукта линейки Plus7 вошли в реестр российского ПО Минцифры 1


Публикаций - 258, упоминаний - 277

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 1496 45
Microsoft Corporation 24090 36
Google LLC 11406 33
Apple Inc 11679 27
Meta Platforms - Facebook 4372 23
Yandex - Яндекс 6510 18
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3315 18
VK - Mail.ru Group 3281 17
Cisco Systems 5013 15
Samsung Electronics 9986 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8439 12
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1272 12
Huawei 3705 12
Zoom Int - Zoom Video Communications 1381 12
X Corp - Twitter 2804 12
Ростелеком 10748 12
Amazon Inc - Amazon.com 2903 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10900 10
МегаФон 7871 10
7678 10
SAP SE 5119 9
Broadcom - VMware 2266 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 9
Oracle Corporation 6520 8
Intel Corporation 11920 8
Lenovo Motorola 3491 8
Dell EMC 4980 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2979 7
LG Electronics 3574 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2713 7
Motorola Inc 1137 7
ASUS - AsusTek Computer Inc 1997 7
Lenovo Group 2238 6
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 717 6
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 125 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1417 6
HTC Corporation 1493 6
Open Whisper Systems 10 6
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 14 6
VideoMost - ВидеоМост 258 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6598 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2629 10
РЖД - Российские железные дороги 1794 5
DST Global - Digital Sky Technologies 219 4
ПСБ - Промсвязьбанк 798 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
Почта России ПАО 2005 2
LinkedIn 614 2
О2О Холдинг 53 2
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 314 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 884 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1853 2
eBay Inc 1608 2
Shopping Live 8 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 461 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1042 2
Silver Lake Partners 76 2
Газпром ПАО 1247 2
Сбер - СберАвто 28 1
ГПБ - Газпромбанк 1023 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 804 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 165 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 35 1
Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 70 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 52 1
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 61 1
UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 104 1
Tesla Motors 370 1
Альфа-Банк 1685 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 403 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 86 1
ВТБ - ВТБ24 662 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 321 1
SoftBank Group 256 1
Citi - Citibank - Ситибанк 317 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 759 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 403 1
Почта Банк 427 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2036 1
Вкусно — и точка 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10527 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5107 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3466 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2930 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3165 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4303 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 449 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1100 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2572 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4717 5
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 322 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2108 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 210 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1793 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1395 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2317 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5473 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 740 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2658 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3117 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1109 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 294 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 517 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 355 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2808 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 594 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1017 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1300 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 237 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2594 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2850 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1303 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1637 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по Государственному Заказу Санкт-Петербурга 9 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 159 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4165 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6183 14
GSMA All IP Interconnect Russia 5 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 1000 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2660 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 10 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 73 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Коммунизм - Коммунистические партии 69 1
CSA - Cloud Security Alliance 12 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
Демократическая политическая партия США 110 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 11 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 449 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59289 89
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5764 89
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12030 18
Google Android 13422 54
WhatsApp Messenger 998 48
Apple iOS 7368 45
Microsoft Windows 15048 30
Linux OS 9134 22
Rakuten Viber 592 21
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3855 19
Apple macOS 1897 16
Apple - App Store 2773 15
Google Play - Google Store - Android Market 3152 15
Microsoft Skype 2013 13
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 866 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6884 11
Apple iMessage - Мессенджер 148 10
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 441 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3025 8
Message+ 10 8
Google Chrome - браузер 1487 8
Microsoft Teams - MS Teams 471 8
Microsoft Azure 1366 8
Apple Mac - Apple Macintosh 2925 7
Apple iCloud 263 7
Softscore UG - ANWORK 7 7
InfoTeCS - ViPNet Client 86 7
Cisco Webex - Intranets.com 190 6
Google Android Messages 15 6
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 712 6
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 164 6
Яндекс 360 - Яндекс.Телемост 170 6
Microsoft Office 365 903 6
DIS Group - Data Инновации - Plus7, Плюс7 - Plus7 Pulse - Plus7 Smart Logistics - Plus7 EDM (Enterprise Data Management) - Plus7 FormIT, Плюс7 ФормИТ - Plus7 Forsage Platform - Plus7 MayaK, Плюс7 МаяК 30 6
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 29 6
VK Звонки - Mail.ru Видеозвонки 48 6
Microsoft Outlook 1348 6
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 147 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 858 5
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 314 5
Microsoft Windows 10 1630 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 174 5
Киберника Сибрус - мессенджер 27 5
Дуров Павел 267 17
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 170 11
Лихницкий Павел 45 6
Галушкин Олег 179 4
Соловьев Сергей 69 3
Кабанов Владимир 176 3
Трушкин Константин 55 3
Жаров Александр 174 2
Поляков Олег 8 2
Garland Doug - Гарланд Дуг 2 2
Король Иван 2 2
Паткин Иван 20 2
Писарев Михаил 24 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 2
Репин Максим 5 2
Патока Андрей 108 2
Врацкий Андрей 94 2
Сидоров Евгений 13 2
Ефремов Александр 17 2
Шадаев Максут 818 2
Назарько Олег 6 2
Ahari Sanaz - Ахари Саназ 2 2
Vanunu Oded - Вануну Одед 15 2
Смирнова Ольга 10 2
Мельникова Анастасия 315 2
Srinivasan Sri - Шринивасан Шри 2 2
Агафонова Наталия 40 2
Распопов Андрей 3 2
Ананьев Дмитрий 78 1
Мишустин Михаил 587 1
Сушкевич Антон 66 1
Поляков Дмитрий 34 1
Алтухов Сергей 13 1
Колбин Евгений 64 1
Попов Сергей 123 1
Парфенов Игорь 50 1
Савкин Владимир 39 1
Меднов Сергей 124 1
Абрамков Александр 38 1
Галдобин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 133654 124
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50997 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40855 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16080 15
Германия - Федеративная Республика 12404 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13760 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16289 14
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13917 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13125 12
Европа 21408 10
Израиль 2675 9
Франция - Французская Республика 7692 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2437 6
Испания - Королевство 3664 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3481 5
Украина 7446 5
Новая Зеландия 708 4
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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