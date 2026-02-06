Разделы

Распопов Андрей


СОБЫТИЯ


06.02.2026 Axenix объявила о вступлении в ассоциацию «Руссофт» 1
20.07.2023 Андрей Распопов, Axenix: Банкам критично нужна единая технологическая платформа для запуска новых конкурентных продуктов и услуг 1
13.07.2023 Платформа СКОРАКС внесена в реестр российского ПО 1
25.04.2023 Axenix поможет российскому финансовому сектору ускорить разработку ИТ-систем 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Распопов Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 215 3
Accenture plc 696 2
Oracle Corporation 6901 1
Cisco Systems 5234 1
Microsoft Corporation 25325 1
Apple Inc 12728 1
Верный - торговая сеть 310 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1331 2
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 455 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5890 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 2
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1130 2
Кибербезопасность - E2E - End-to-End Encryption - Сквозное шифрование 329 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1777 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 988 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4514 2
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1224 1
Application store - магазин приложений 1370 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3323 1
Эмулятор - Emulation 284 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 912 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1508 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2170 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 469 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 409 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5289 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7654 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7337 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5687 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 1
Axenix - СКОРАКС - Универсальная цифровая платформа 4 3
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 223 2
Microsoft Windows 2000 8679 2
OpenAI - ChatGPT 575 1
Google Android 14809 1
Apple iOS 8314 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3455 1
Intel x86 - архитектура процессора 1992 1
Apple - App Store 3018 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 757 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2237 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2438 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18784 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 218 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15240 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3215 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 1
