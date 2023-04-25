Axenix поможет российскому финансовому сектору ускорить разработку ИТ-систем

Технологическая консалтинговая компания Axenix выпустила новую универсальную цифровую платформу СКОРАКС. Разработка позволит финансовым организациям ускорить создание новых ИТ-решений, оптимизировать существующие процессы и сократить время на запуск новых цифровых сервисов. СКОРАКС предназначен для организаций финансового сектора, разрабатывающих ИТ-решения на микросервисной архитектуре и импортонезависимых opensource-инструментах. Например, платформа дает банкам возможность выстроить автоматизированный end-to-end кредитный процесс всего за два-три месяца. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Технологическая платформа СКОРАКС – фундамент для построения информационных бизнес-систем. Разработка на базе СКОРАКС позволит минимизировать время ожидания бизнес-результата от новых цифровых продуктов и сервисов. Банки, страховые, лизинговые и факторинговые компании и другие организации финансового сектора избавляются от решения технических задач сбора квалифицированной команды, выбора инструментов, проектирования и разработки технического фундамента.

СКОРАКС представляет собой гибкий инструмент, позволяющий реализовать любой финансовый продукт с учетом специфики каждой конкретной организации, чтобы обеспечить ей конкурентное преимущество.

На платформе уже реализованы сервисы кредитного процесса и предусмотрены инструменты для построения новой функциональности.

«Финансовый сектор ждет от цифровых сервисов коротких сроков запуска, независимости, свободной масштабируемости, легкой интеграции, а также низкой стоимости владения. Серьезным барьером для многих организаций становится создание платформы, на которой будут создаваться и развиваться сервисы. Этот процесс может занимать от полугода и более в зависимости от технологической зрелости банка. СКОРАКС, созданный на базе более чем 20-летнего опыта разработки и внедрения интеллектуальных цифровых платформ, поможет нашим заказчикам сократить этот путь», — сказал Андрей Распопов, управляющий директор департамента «Финансы» компании Axenix.

В основании архитектуры СКОРАКС лежит инфраструктурный слой (авторизация, логирование, контейнеризация, CI/CD и других), на котором надстроены сервисы: технические (аудит, библиотеки, шаблоны, справочники) и общепродуктовые (хранение документов, нотификация, печатные формы, отчетность). Специфика строящегося бизнес-решения реализуется в слое бизнес-сервисов и интеграции.

Платформа имеет встроенный модуль принятия решения, позволяющий гибко настраивать требуемые проверки, правила и алгоритмы.

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СКОРАКС построен на открытых инструментах разработки. Программный код решения открыт и доступен для развития и сопровождения собственными силами. Платформа содержит API на базе современных протоколов и открыта для быстрой интеграции с ландшафтом банка и внешними системами. Частью платформы СКОРАКС является готовая, поддерживаемая в актуальном состоянии, интеграция с Credit Registry для получения развернутой информации о клиенте.

Все технологии, используемые для построения решения, санкционно независимы. Завершается регистрация СКОРАКС в Едином реестре российского ПО.

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «Акстим». Axenix предоставляeт спектр услуг в области стратегии и бизнес-консалтинга, цифровых сервисов, облачных технологий и решений для цифровизации бизнеса. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Алматы и других городах работают около 2000 сотрудников.