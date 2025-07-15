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Индексная книга (каталог) CNews*
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Lising Лизинг Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости

СОБЫТИЯ


15.07.2025 «Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B

ГК «Корус Консалтинг» совместно со специалистами «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу нового поколения на базе ELMA365 для управления полным
07.07.2025 «Ростелеком» и «Талк лизинг» подписали соглашение о технологическом партнерстве

«Ростелеком» и лизинговая компания «Талк лизинг» (100% государственного участия, Тюменская область) заключил
19.06.2025 «Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Компания «Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ был подписан первым заместителем генерального директора «Балтийского лизинга» Антоном Сапожковым и заместителе
29.05.2025 «Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE

Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизованное управле
27.05.2025 DLP-система «СерчИнформ» помогает усилить защиту данных в «РЕСО-Лизинг»

ООО «РЕСО-Лизинг» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации. Решение о сотрудничестве было принято по результатам пилотного проекта, проведенного в 2024 г. Об этом CNews
23.05.2025 Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс»

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы в одно решение «1С:Бухгалтерия Корп». Об этом CNews соо
14.05.2025 Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»

Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступ
10.04.2025 «Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR

Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоставила эксперт
15.01.2025 Ozon начал продавать автомобили в лизинг

ез ущерба для оборотных средств компании», — сказал Александр Степанов, руководитель «Ozon Лизинг». Лизинговые проекты OZON О создании юрлица «Озон Лизинг» Ozon заявил в июне 2024 г. Уставной к
09.12.2024 «Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», первым на рынке каршеринга запускает пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля»
16.07.2024 В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг

ГК «Альфа-Лизинг» совместно с ИТ-компанией «ВейвАксесс» разработали систему прогнозирования потребности
11.07.2024 «Яндекс Маркет» первым среди российских b2b-маркетплейсов запустил лизинг

сроках поставки. Процесс покупки происходит полностью онлайн. Оператором является партнер Маркета – лизинговая компания Fera. Заказчику важно соблюдать ряд условий – сумма покупки должна превыш
25.04.2024 «К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью

«К2Тех» совместно с «Альфа-Лизинг» разработали ERP-систему управления лизинговой деятельностью на базе «1С». Это уникальный проект подобной разработки на российском ИТ-рынке. С помощью новой ERP-системы произошел рефакто
23.04.2024 В ГК «Альфа-Лизинг» проанализировали процент лизинга в продажах ИТ-оборудования

арализовало мировой автопром и другие отрасли промышленности во второй половине 2020 г. В ГК «Альфа-Лизинг» прогнозируют рост спроса на приобретение ИТ-оборудования в лизинг на 20-30% в

13.02.2024 Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС

МТС сообщает о подключении одной из лизинговых компаний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews со
03.10.2023 «Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ

БКИ» позволяет лизинговым компаниям оперативно передавать информацию в БКИ о заявках и договорах на лизинг. Обмен данными с бюро кредитных историй возможен через Credit Registry или с НБКИ напр
04.09.2023 Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА

т закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти», — сказали изданию представители ГТЛК. Компания планирует закупить и передать в лизинг 8 тыс. дронов — 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых (от 30 кг). В программе смогут участвовать только отечественные беспилотные воздушные суда (БВС). Все они должны иметь сертиф
10.08.2023 Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг»

СЭД ТЕЗИС автоматизировала канцелярию, внутренний документооборот и организацию заседаний комитетов в «Альфа-лизинг». Проект выполнила партнерская компания Teamscore. Основной задачей была автоматизация канцелярии, которую раньше вели в Excel-таблицах и бумажных журналах. Однако ежедневно через компан
02.08.2023 «Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car

«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили специальный телематический сервис для умных автомобилей – Connected Car, предполагающий возможность управлять автомобилем и проводить монит
27.06.2023 «Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг»

Что умеет «Умный лизинг»? Система «Элемент» в сочетании с телематической охранной платформой Connected Car открывает множество возможностей в режиме онлайн: диагностика технического состояния, контроль топлива,
25.04.2023 Производитель корпусов для электроники локализовал производство при поддержке корпорации МСП

«МСП лизинг», дочерняя структура корпорации МСП, закупила в лизинг для компании «Неолазер»

20.03.2023 «ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов

«ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилась в

19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics

Альфа-лизинг», российская частная лизинговая компания, совместно с ИТ-компанией «Первый бит» роботизировала публикацию сообщени
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов

ание. В 2022 г. программа предусматривает заключение сделок на 1,5 млрд руб. при объеме запросов на лизинговые проекты в 5,5 млрд руб., говорится в письме. Льготный лизинг оборудования и ПО Льг
31.03.2022 «Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги

РБК, «K&Б», Kari, «Рив Гош», «Эксперт Лизинг», «Пятерочка #Налету». «Эксперт-лизинг» — независимая лизинговая компания, которая предоставляет все виды лизинговых услуг для бизнеса с 2006 г.
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг»

продаж даже в такой непростой для автомобильного рынка период. О компании «ВТБ Лизинг» — крупнейшая лизинговая компания в России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга

х платежей будет включено 25% в год от данной разницы. Volkswagen выплачивает налог на имущество за лизинговые авто. Он также может выплачивать и налог на транспортное средство, но в этом случа
12.01.2022 Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда

м тендере безальтернативным поставщиком серверного оборудования стала «Государственная транспортная лизинговая компания», а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Тех
20.12.2021 «АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг»

«ВТБ лизинг» и «АМТ-груп» объявляют о завершении проекта по созданию контакт-центра для обслуживания юридических лиц. Новый контакт-центр позволит улучшить качество обслуживания клиентов, расширить

13.12.2021 ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году

ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%. На сегодняшний день до 30
15.11.2021 Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза

: Расскажите немного о том, чем занимается компания, каковы масштабы бизнеса? Борис Шелекасов: «ВТБ Лизинг» — это одна из крупнейших лизинговых компаний России. Мы финансируем самое разное имущ
26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом

орядок в управлении данными», — рассказывает Константин Есюнин. Что показал аудит В начале 2020 года банк ВТБ провел аудит качества данных во всех дочерних организациях группы. Он показал, что в «ВТБ Лизинг» обеспечен достаточный контроль за качеством важных данных, но культура работы с данными требует развития. Основными зонами роста оказались: Одни и те же данные рождались в разных систем
06.09.2021 Модульбанк запустил лизинг для ИП

Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил лизинг для ИП «под ключ» с полным сопровождением. «Модульлизинг» подходит для индивидуальных таксистов, у которых уже есть ИП или которые готовы его зарегистрировать. Договор лизинга заключаетс
20.08.2021 ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов

СЭД в компании ВТБ Лизинг взял курс на цифровую трансформацию. Компания внедряет сразу несколько проектов, цель

28.07.2021 ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile

полнения недопустимо. Очевидно, что позиция и тех, и других базируется на том, насколько успешным был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в последнее время активно занимается развитием собственной команды разработки, решили провести эксперимент. На тот момент отношения между бизнесом и ИТ складывались традиционно:
23.07.2021 «ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей

ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного обору
19.07.2021 Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза

еют доход около 120 млн руб. в год и не более 15 человек в штате, говорится в отчете. В 30% случаях лизинговые договора оформлялись с компаниями, у которых годовой доход составляет 800 млн руб.
21.06.2021 «ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями

«ВТБ Лизинг» представил собственную ИТ -разработку по управлению кросс-функциональными целями. Нов
18.06.2021 «ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями

«ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями. «Нов
16.06.2021 «Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine

«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс проверки документации по лизинговой сделке для розничных клиентов. Новый сервис сократил время на проверку документа и исключил риск внесения несогласованных из

Публикаций - 762, упоминаний - 917

Lising и организации, системы, технологии, персоны:

9594 58
Softline - Софтлайн 3743 54
Ростелеком 10948 52
Microsoft Corporation 25775 47
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 41
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 30
Ростелеком - Связьинвест 1719 30
Хомнет Лизинг 29 28
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Develonica - Девелоника 170 25
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 25
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 24
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 110 23
SAP SE 5601 23
Apple Inc 13154 23
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 227 23
Softline - Polymatica - Полиматика 201 23
МегаФон 10742 22
Питерская группа связистов 441 21
Yandex - Яндекс 9216 20
Oracle Corporation 7074 19
Cisco Systems 5372 17
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 17
Softline - Цифровые Решения - Infosecurity - Инфосекьюрити 195 17
Google LLC 12688 16
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 16
Softline - Инженер ТЦ 68 16
HP Inc. 5883 15
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
SoftClub - СофтКлуб 160 15
Huawei 4676 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Samsung Electronics 11064 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 13
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 13
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 131 13
Broadcom - VMware 2610 12
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 167 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 53
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 50
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 39
ВТБ Лизинг 73 38
Почта России ПАО 2370 36
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 46 25
ВЭБ.РФ - ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 64 20
ГПБ - Газпромбанк 1273 18
Альфа-Лизинг - Альфамобиль 34 17
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 13
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 12
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Альфа-Банк 1979 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 10
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 10
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 10
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Россети Ленэнерго 1699 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 9
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 9
Газпром ПАО 1493 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
Ростех - ОАК - ИФК - Ильюшин Финанс Ко 19 7
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 7
Ингосстрах СПАО 478 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 7
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 9 7
Росагролизинг 19 7
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 6
Hyundai Motor Company 436 6
Volvo Cars 262 6
Газпром нефть 725 6
Renault Groupe 166 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 28
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 20
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Федеральное казначейство России 1949 14
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 12
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ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 10
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 10
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Ассоциация менеджеров 107 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Объединенная лизинговая ассоциация - ОЛА 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 301
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 214
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 171
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 155
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 146
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 126
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 113
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 96
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 94
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 93
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 85
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 79
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 78
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 77
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 77
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 72
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 55
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 53
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 52
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 51
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 49
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 48
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 47
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 47
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 46
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 43
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 42
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 40
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 37
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 37
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 36
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 33
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 33
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 36
Хомнет Лизинг - программный комплекс для лизинговых компаний 36 36
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 27
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Сойка - SOiCA OCR 107 24
Microsoft Office 4170 24
Linux OS 11533 22
Apple iOS 8583 19
Microsoft Windows 16882 19
Google Android 15243 18
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 17
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 17
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 17
Softline - WorkFlowSoft 64 16
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 121 16
Softline - Цифровые Решения - Softline Digital - Софтлайн платформа 108 16
Softline - DeskWork 117 16
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 15
Microsoft Windows 2000 8678 15
Армада - РБК Лизинг 16 13
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 12
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 11
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 10
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 10
Microsoft Dynamics 1197 10
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 10
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 9
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Apple iPhone 6 4861 8
Microsoft Dynamics CRM 564 8
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 8
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 139 7
Apple - App Store 3109 7
Microsoft Azure 1526 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 7
Сергунина Наталья 375 20
Путин Владимир 3454 14
Рейман Леонид 1065 11
Фурсин Алексей 158 9
Ивантер Дмитрий 36 8
Яклаков Денис 11 7
Воробьев Александр 42 7
Дитрих Евгений 15 7
Петров Михаил 139 6
Аитов Тимур 197 6
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
Шмид Александр 17 6
Шелекасов Борис 11 6
Путин Сергей 73 5
Натрусов Артем 313 5
Шадаев Максут 1210 5
Лысенко Эдуард 317 5
Агаджанов Максим 5 5
Евраев Михаил 266 5
Дудницкий Владимир 5 5
Киселев Александр 115 5
Лавров Владимир 111 5
Строгий Максим 16 4
Лавриков Илья 10 4
Мишустин Михаил 787 4
Гревцев Александр 31 4
Чукарин Алексей 59 4
Гогленков Александр 15 4
Яфясов Денис 14 4
Бойко Андрей 56 4
Козырев Алексей 328 4
Брюквин Юрий 300 4
Бар-Бирюкова Мария 105 4
Федечкин Эдуард 58 4
Пырялин Антон 5 4
Маринич Сергей 4 4
Попов Григорий 25 4
Янукович Виктор 57 4
Гринис Диана 4 4
Тульчинский Станислав 93 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 535
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 181
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 82
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 77
Европа 24964 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 42
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 31
Германия - Федеративная Республика 13221 30
Япония 13807 22
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - СФО - Новосибирск 4876 20
Украина 7928 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 18
Азия - Азиатский регион 5920 18
Беларусь - Белоруссия 6289 17
Казахстан - Республика 6048 16
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Франция - Французская Республика 8177 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 12
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 12
Индия - Bharat 5869 11
Ближний Восток 3154 11
Италия - Итальянская Республика 4508 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 9
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 9
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 9
Кипр - Республика 636 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Европа Восточная 3138 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 325
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 204
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 146
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 108
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 98
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 95
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 92
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 87
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 73
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 70
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 64
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 63
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Аренда 2687 61
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 60
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 51
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 49
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 49
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 47
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 43
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 42
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 36
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 34
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 34
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 33
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 33
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 33
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 31
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 28
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 27
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 27
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 27
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 27
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 27
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 26
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 25
Энергетика - Energy - Energetically 5855 23
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 7
Ведомости 1466 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 3
FT - Financial Times 1296 3
Bloomberg 1627 3
N+1 - Издание 188 3
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
National Geographic 95 3
Discovery Science 14 2
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 36 2
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 2
Криптомужик - telegram-канал 3 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Известия ИД 770 2
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 2
Mezzo - телеканал 10 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
Phys.org 972 2
VNUNet.com 214 2
Flight International 64 2
Время новостей 31 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
Defensetech 47 1
Helsingin Sanomat 17 1
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
Программные продукты и системы 2 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
India Today 6 1
Times of India 40 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Forbes - Форбс 1002 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 46
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
IDC - International Data Corporation 4975 16
Gartner - Гартнер 3658 8
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 7
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
Рустелеком ТК 305 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
BCG - Boston Consulting Group 117 2
Frost & Sullivan 207 2
CNews Fast рейтинг 55 2
CNews Мишень 186 2
Автостат 55 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
CEPGI - Clean Energy Patent Growth Index - показатель роста количества патентов на экологически чистые виды энергии 1 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
StartupBlink 5 1
R2G - Research2Guidance 6 1
Ptolemus Consulting Group 4 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
ABI Research 236 1
Research and Markets 26 1
Forrester Research 834 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Forrester Wave 45 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
IBM Research 111 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
CNews Инновация года - награда 155 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 9 1
Philips Research 19 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 24
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
KEK - High Energy Accelerator Research Organization - 高エネルギー加速器研究機構 - Kō Enerugī Kasokuki Kenkyū Kikō 3 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 2
Медицина АО - Институт ядерной медицины (ИЯМ) 5 1
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 29 1
Riken - 理化学研究所 - Rikagaku Kenkyūsho - Rikagaku Kogyo - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований - Японский институт физических и химических исследований 50 1
РАН ИППИ - Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича РАН ФГБУН 32 1
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 25 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 51 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
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