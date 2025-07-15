«Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B ГК «Корус Консалтинг» совместно со специалистами «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу нового поколения на базе ELMA365 для управления полным

«Ростелеком» и «Талк лизинг» подписали соглашение о технологическом партнерстве «Ростелеком» и лизинговая компания «Талк лизинг» (100% государственного участия, Тюменская область) заключил

«Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве Компания «Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ был подписан первым заместителем генерального директора «Балтийского лизинга» Антоном Сапожковым и заместителе

«Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизованное управле

DLP-система «СерчИнформ» помогает усилить защиту данных в «РЕСО-Лизинг» ООО «РЕСО-Лизинг» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации. Решение о сотрудничестве было принято по результатам пилотного проекта, проведенного в 2024 г. Об этом CNews

Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс» Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы в одно решение «1С:Бухгалтерия Корп». Об этом CNews соо

Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг» Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступ

«Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоставила эксперт

Ozon начал продавать автомобили в лизинг ез ущерба для оборотных средств компании», — сказал Александр Степанов, руководитель «Ozon Лизинг». Лизинговые проекты OZON О создании юрлица «Озон Лизинг» Ozon заявил в июне 2024 г. Уставной к

«Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», первым на рынке каршеринга запускает пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля»

В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг ГК «Альфа-Лизинг» совместно с ИТ-компанией «ВейвАксесс» разработали систему прогнозирования потребности

«Яндекс Маркет» первым среди российских b2b-маркетплейсов запустил лизинг сроках поставки. Процесс покупки происходит полностью онлайн. Оператором является партнер Маркета – лизинговая компания Fera. Заказчику важно соблюдать ряд условий – сумма покупки должна превыш

«К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью «К2Тех» совместно с «Альфа-Лизинг» разработали ERP-систему управления лизинговой деятельностью на базе «1С». Это уникальный проект подобной разработки на российском ИТ-рынке. С помощью новой ERP-системы произошел рефакто

В ГК «Альфа-Лизинг» проанализировали процент лизинга в продажах ИТ-оборудования арализовало мировой автопром и другие отрасли промышленности во второй половине 2020 г. В ГК «Альфа-Лизинг» прогнозируют рост спроса на приобретение ИТ-оборудования в лизинг на 20-30% в

Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС МТС сообщает о подключении одной из лизинговых компаний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews со

«Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ БКИ» позволяет лизинговым компаниям оперативно передавать информацию в БКИ о заявках и договорах на лизинг. Обмен данными с бюро кредитных историй возможен через Credit Registry или с НБКИ напр

Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА т закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти», — сказали изданию представители ГТЛК. Компания планирует закупить и передать в лизинг 8 тыс. дронов — 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых (от 30 кг). В программе смогут участвовать только отечественные беспилотные воздушные суда (БВС). Все они должны иметь сертиф

Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг» СЭД ТЕЗИС автоматизировала канцелярию, внутренний документооборот и организацию заседаний комитетов в «Альфа-лизинг». Проект выполнила партнерская компания Teamscore. Основной задачей была автоматизация канцелярии, которую раньше вели в Excel-таблицах и бумажных журналах. Однако ежедневно через компан

«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car «Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили специальный телематический сервис для умных автомобилей – Connected Car, предполагающий возможность управлять автомобилем и проводить монит

«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг» Что умеет «Умный лизинг»? Система «Элемент» в сочетании с телематической охранной платформой Connected Car открывает множество возможностей в режиме онлайн: диагностика технического состояния, контроль топлива,

Производитель корпусов для электроники локализовал производство при поддержке корпорации МСП «МСП лизинг», дочерняя структура корпорации МСП, закупила в лизинг для компании «Неолазер»

«ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов «ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилась в

ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics Альфа-лизинг», российская частная лизинговая компания, совместно с ИТ-компанией «Первый бит» роботизировала публикацию сообщени

На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов ание. В 2022 г. программа предусматривает заключение сделок на 1,5 млрд руб. при объеме запросов на лизинговые проекты в 5,5 млрд руб., говорится в письме. Льготный лизинг оборудования и ПО Льг

«Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги РБК, «K&Б», Kari, «Рив Гош», «Эксперт Лизинг», «Пятерочка #Налету». «Эксперт-лизинг» — независимая лизинговая компания, которая предоставляет все виды лизинговых услуг для бизнеса с 2006 г.

Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» продаж даже в такой непростой для автомобильного рынка период. О компании «ВТБ Лизинг» — крупнейшая лизинговая компания в России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ

Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга х платежей будет включено 25% в год от данной разницы. Volkswagen выплачивает налог на имущество за лизинговые авто. Он также может выплачивать и налог на транспортное средство, но в этом случа

Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда м тендере безальтернативным поставщиком серверного оборудования стала «Государственная транспортная лизинговая компания», а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Тех

«АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг» «ВТБ лизинг» и «АМТ-груп» объявляют о завершении проекта по созданию контакт-центра для обслуживания юридических лиц. Новый контакт-центр позволит улучшить качество обслуживания клиентов, расширить

ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%. На сегодняшний день до 30

Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза : Расскажите немного о том, чем занимается компания, каковы масштабы бизнеса? Борис Шелекасов: «ВТБ Лизинг» — это одна из крупнейших лизинговых компаний России. Мы финансируем самое разное имущ

«ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом орядок в управлении данными», — рассказывает Константин Есюнин. Что показал аудит В начале 2020 года банк ВТБ провел аудит качества данных во всех дочерних организациях группы. Он показал, что в «ВТБ Лизинг» обеспечен достаточный контроль за качеством важных данных, но культура работы с данными требует развития. Основными зонами роста оказались: Одни и те же данные рождались в разных систем

Модульбанк запустил лизинг для ИП Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил лизинг для ИП «под ключ» с полным сопровождением. «Модульлизинг» подходит для индивидуальных таксистов, у которых уже есть ИП или которые готовы его зарегистрировать. Договор лизинга заключаетс

ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов СЭД в компании ВТБ Лизинг взял курс на цифровую трансформацию. Компания внедряет сразу несколько проектов, цель

ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile полнения недопустимо. Очевидно, что позиция и тех, и других базируется на том, насколько успешным был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в последнее время активно занимается развитием собственной команды разработки, решили провести эксперимент. На тот момент отношения между бизнесом и ИТ складывались традиционно:

«ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного обору

Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза еют доход около 120 млн руб. в год и не более 15 человек в штате, говорится в отчете. В 30% случаях лизинговые договора оформлялись с компаниями, у которых годовой доход составляет 800 млн руб.

«ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями «ВТБ Лизинг» представил собственную ИТ -разработку по управлению кросс-функциональными целями. Нов

«ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями «ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями. «Нов