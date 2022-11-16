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Lising Лизинг Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости



16.11.2022 Камеры-роботы будут снимать программы для окружной телекомпании в Югре . 1
03.11.2022 Александр Молодцов, iFellow: Для успеха на каждом из рынков важны «инъекции» отраслевых знаний 1
03.11.2022 «Ситилинк» запустил услугу лизинга для корпоративных клиентов 1
16.09.2022 Российский производитель электромобилей ищет инвестора на 4 миллиарда 1
05.08.2022 Московские технологические компании вновь могут компенсировать часть расходов на покупку оборудования 1
19.07.2022 ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics 1
14.07.2022 На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов 1
13.07.2022 МТС будет развивать сервисы для частного и делового туризма 1
08.07.2022 «Диджитал дизайн» обновила СЭД «Балтийского лизинга» на базе Docsvision 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии 1
10.06.2022 ИТ-директор банка «Зенит»: переход на российский софт находится в продвинутой стадии 1
31.05.2022 «Почта России» увеличила вычислительные мощности с помощью отечественного оборудования 1
13.05.2022 «Корус консалтинг» стал партнером ELMA — разработчиком отечественного ПО для автоматизации и роботизации бизнес-процессов 1
06.05.2022 На портале госуслуг Подмосковья бизнес сможет получить комплексно две субсидии 1
22.04.2022 Российские авиакомпании готовятся к полетам без GPS 1
21.04.2022 Москва представила цифровой сервис для поддержки импортозамещения 1
13.04.2022 За неделю почти 20 тыс. предпринимателей воспользовались сервисом автоматического подбора мер поддержки 1
04.04.2022 Московские высокотехнологичные предприятия смогут получить гранты за покупку оборудования 1
31.03.2022 «Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги 1
09.03.2022 Райффайзен Банк сделал бессрочными карты Visa и Mastercard для физлиц и малого бизнеса 1
21.02.2022 Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений 1
09.02.2022 Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг» 2
31.01.2022 Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга 1
12.01.2022 Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда 1
20.12.2021 «АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг» 1
14.12.2021 Как обосновать эффективность затрат на инфраструктуру 1
13.12.2021 ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году 2
06.12.2021 Более 17 млрд руб. направлено в Москве на финансовую поддержку предпринимателей с начала 2021 года 1
26.11.2021 «Почта России» берет напрокат «железо» на 3 миллиарда 1
23.11.2021 Каким будет цифровой банк через несколько лет 1
15.11.2021 Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза 2
15.11.2021 Более 2 млрд руб. субсидий и грантов одобрено московским предпринимателям с начала 2021 г. 1
11.11.2021 Почему вам стоит выбрать рабочую станцию, а не высокопроизводительный ПК? 1
26.10.2021 «ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом 1
27.09.2021 Замминистра Максим Паршин: В новом этапе цифровой трансформации будут участвовать 600 компаний, которые обеспечат 40% вклада в экономику 1
23.09.2021 Unitsolutions запустил услугу лизинга для юридических лиц в России 1
06.09.2021 Модульбанк запустил лизинг для ИП 1
24.08.2021 Россию пересаживают на электромобили. Власти обещают владельцам льготы по налогам, кредитам, парковке 1
23.08.2021 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков 1

Публикаций - 389, упоминаний - 392

Lising упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6271 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 889 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 165 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
ВТБ Лизинг 49 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 188 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 681 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 672 1
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 304 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 2
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 762 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 368 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 408 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 148 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 95 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 91 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3610 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 337 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Microsoft Office 3405 1
Microsoft SQL Server 1466 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 24 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2872 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 15 1
Шелекасов Борис 7 2
Маринич Сергей 4 1
Есюнин Константин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 121478 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4837 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 89 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 60 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 72 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1294 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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