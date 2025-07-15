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Lising Лизинг Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости
СОБЫТИЯ
|15.07.2025
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«Корус Консалтинг» и «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу для автоматизации лизинговых сделок в сегменте B2B
ГК «Корус Консалтинг» совместно со специалистами «Элемент Лизинг» разработали цифровую платформу нового поколения на базе ELMA365 для управления полным
|07.07.2025
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«Ростелеком» и «Талк лизинг» подписали соглашение о технологическом партнерстве
«Ростелеком» и лизинговая компания «Талк лизинг» (100% государственного участия, Тюменская область) заключил
|19.06.2025
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«Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Компания «Балтийский лизинг» и «СКБ Контур» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Документ был подписан первым заместителем генерального директора «Балтийского лизинга» Антоном Сапожковым и заместителе
|29.05.2025
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«Газпромбанк Лизинг» снизил риски информационной безопасности с помощью решения IDM CAE
Группа «Газпромбанк Лизинг» и вендор Crosstech Solutions Group внедрили новое решение для лизинговой компании Identity Management Crosstech Advanced Edition (IDM CAE). Продукт обеспечивает централизованное управле
|27.05.2025
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DLP-система «СерчИнформ» помогает усилить защиту данных в «РЕСО-Лизинг»
ООО «РЕСО-Лизинг» выбрала DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации. Решение о сотрудничестве было принято по результатам пилотного проекта, проведенного в 2024 г. Об этом CNews
|23.05.2025
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Несколько бухгалтерских баз в одну: «Первый Бит» автоматизировал лизинг для «АС Финанс»
Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» автоматизировал лизинговые процессы для «АС Финанс» в части бухгалтерского и налогового учета и отчетности, объединив сразу три разные бухгалтерские базы в одно решение «1С:Бухгалтерия Корп». Об этом CNews соо
|14.05.2025
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Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»
Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступ
|10.04.2025
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«Газпромбанк Лизинг» автоматизировал управление инцидентами ИБ с помощью R-Vision SOAR
Группа компаний «Газпромбанк Лизинг» внедрила R-Vision SOAR для автоматизации управления инцидентами информационной безопасности. Проект реализован совместно с партнером — ИТ-компанией «ИТ ИЗ», которая предоставила эксперт
|15.01.2025
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Ozon начал продавать автомобили в лизинг
ез ущерба для оборотных средств компании», — сказал Александр Степанов, руководитель «Ozon Лизинг». Лизинговые проекты OZON О создании юрлица «Озон Лизинг» Ozon заявил в июне 2024 г. Уставной к
|09.12.2024
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«Делимобиль» запускает продажи машин с пробегом в лизинг
ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», первым на рынке каршеринга запускает пилотный проект по продаже машин с пробегом в лизинг. Услуга предоставляется финансовым партнером «Делимобиля» и доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля»
|16.07.2024
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В «Альфа-Лизинге» внедрили искусственный интеллект для оптимизации продаж лизинговых услуг
ГК «Альфа-Лизинг» совместно с ИТ-компанией «ВейвАксесс» разработали систему прогнозирования потребности
|11.07.2024
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«Яндекс Маркет» первым среди российских b2b-маркетплейсов запустил лизинг
сроках поставки. Процесс покупки происходит полностью онлайн. Оператором является партнер Маркета – лизинговая компания Fera. Заказчику важно соблюдать ряд условий – сумма покупки должна превыш
|25.04.2024
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«К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью
«К2Тех» совместно с «Альфа-Лизинг» разработали ERP-систему управления лизинговой деятельностью на базе «1С». Это уникальный проект подобной разработки на российском ИТ-рынке. С помощью новой ERP-системы произошел рефакто
|23.04.2024
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В ГК «Альфа-Лизинг» проанализировали процент лизинга в продажах ИТ-оборудования
арализовало мировой автопром и другие отрасли промышленности во второй половине 2020 г. В ГК «Альфа-Лизинг» прогнозируют рост спроса на приобретение ИТ-оборудования в лизинг на 20-30% в
|13.02.2024
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Лизинговая компания Сибири перевела цифровые ресурсы в облако МТС
МТС сообщает о подключении одной из лизинговых компаний Сибирского федерального округа «Рафт Лизинг» к облачной платформе МТС. С сервисами провайдера CloudMTS компания обеспечила круглосуточный доступ к информации и вычислительным онлайн-сервисам из любой точки России. Об этом CNews со
|03.10.2023
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«Диасофт» поможет лизинговым компаниям автоматизировать обмен данными с БКИ
БКИ» позволяет лизинговым компаниям оперативно передавать информацию в БКИ о заявках и договорах на лизинг. Обмен данными с бюро кредитных историй возможен через Credit Registry или с НБКИ напр
|04.09.2023
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Власти России выделят 60 миллиардов на льготный лизинг БПЛА
т закрыть до 20% потребностей рынка во всех типах беспилотников без учета спроса со стороны федеральных органов власти», — сказали изданию представители ГТЛК. Компания планирует закупить и передать в лизинг 8 тыс. дронов — 5,5 тыс. легких и 2,7 тыс. средних и тяжелых (от 30 кг). В программе смогут участвовать только отечественные беспилотные воздушные суда (БВС). Все они должны иметь сертиф
|10.08.2023
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Внедрение СЭД ТЕЗИС в «Альфа-лизинг»
СЭД ТЕЗИС автоматизировала канцелярию, внутренний документооборот и организацию заседаний комитетов в «Альфа-лизинг». Проект выполнила партнерская компания Teamscore. Основной задачей была автоматизация канцелярии, которую раньше вели в Excel-таблицах и бумажных журналах. Однако ежедневно через компан
|02.08.2023
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«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car
«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили специальный телематический сервис для умных автомобилей – Connected Car, предполагающий возможность управлять автомобилем и проводить монит
|27.06.2023
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«Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг»
Что умеет «Умный лизинг»? Система «Элемент» в сочетании с телематической охранной платформой Connected Car открывает множество возможностей в режиме онлайн: диагностика технического состояния, контроль топлива,
|25.04.2023
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Производитель корпусов для электроники локализовал производство при поддержке корпорации МСП
«МСП лизинг», дочерняя структура корпорации МСП, закупила в лизинг для компании «Неолазер»
|20.03.2023
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«ВТБ лизинг» внедрил цифровую платформу для повышения качества обслуживания клиентов
«ВТБ лизинг» ускорил и упростил выкуп клиентами автомобилей и техники благодаря автоматизации работы бэк-офиса. По плановому и досрочному выкупам лизингового имущества скорость работы увеличилась в
|19.07.2022
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ГК «Альфа-лизинг» роботизировала публикацию сообщений на сайте Росфинмониторинга на базе платформы PIX Robotics
Альфа-лизинг», российская частная лизинговая компания, совместно с ИТ-компанией «Первый бит» роботизировала публикацию сообщени
|14.07.2022
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На льготный лизинг российского «железа» не хватает 10 миллиардов
ание. В 2022 г. программа предусматривает заключение сделок на 1,5 млрд руб. при объеме запросов на лизинговые проекты в 5,5 млрд руб., говорится в письме. Льготный лизинг оборудования и ПО Льг
|31.03.2022
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«Эксперт-Лизинг» цифровизирует свои услуги
РБК, «K&Б», Kari, «Рив Гош», «Эксперт Лизинг», «Пятерочка #Налету». «Эксперт-лизинг» — независимая лизинговая компания, которая предоставляет все виды лизинговых услуг для бизнеса с 2006 г.
|09.02.2022
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Как ускорить обработку клиентских заявок с помощью обогащения данных: опыт «ВТБ Лизинг»
продаж даже в такой непростой для автомобильного рынка период. О компании «ВТБ Лизинг» — крупнейшая лизинговая компания в России, является частью корпоративно-инвестиционного бизнеса Группы ВТБ
|31.01.2022
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Где и как «Делимобиль» берет в лизинг авто для каршеринга
х платежей будет включено 25% в год от данной разницы. Volkswagen выплачивает налог на имущество за лизинговые авто. Он также может выплачивать и налог на транспортное средство, но в этом случа
|12.01.2022
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Сбербанк безальтернативно поставит «Почте России» серверы на 3 миллиарда
м тендере безальтернативным поставщиком серверного оборудования стала «Государственная транспортная лизинговая компания», а ее поставщиком в этом проекте (тоже безальтернативно) — компания «Тех
|20.12.2021
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«АМТ-груп» создала контакт-центр для «ВТБ лизинг»
«ВТБ лизинг» и «АМТ-груп» объявляют о завершении проекта по созданию контакт-центра для обслуживания юридических лиц. Новый контакт-центр позволит улучшить качество обслуживания клиентов, расширить
|13.12.2021
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ВТБ Лизинг планирует увеличить штат IT-специалистов на 50% в 2022 году
ВТБ Лизинг в 2022 году планирует увеличить штат IT-специалистов на 50%. На сегодняшний день до 30
|15.11.2021
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Борис Шелекасов, «ВТБ Лизинг»: Мы увеличим инвестиции в ИТ-инсорсинг в полтора раза
: Расскажите немного о том, чем занимается компания, каковы масштабы бизнеса? Борис Шелекасов: «ВТБ Лизинг» — это одна из крупнейших лизинговых компаний России. Мы финансируем самое разное имущ
|26.10.2021
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«ВТБ Лизинг» внедряет управление данными как ценным бизнес-активом
орядок в управлении данными», — рассказывает Константин Есюнин. Что показал аудит В начале 2020 года банк ВТБ провел аудит качества данных во всех дочерних организациях группы. Он показал, что в «ВТБ Лизинг» обеспечен достаточный контроль за качеством важных данных, но культура работы с данными требует развития. Основными зонами роста оказались: Одни и те же данные рождались в разных систем
|06.09.2021
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Модульбанк запустил лизинг для ИП
Первый банк для предпринимателей Модульбанк запустил лизинг для ИП «под ключ» с полным сопровождением. «Модульлизинг» подходит для индивидуальных таксистов, у которых уже есть ИП или которые готовы его зарегистрировать. Договор лизинга заключаетс
|20.08.2021
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ВТБ Лизинг планирует полностью отказаться от бумажных документов
СЭД в компании ВТБ Лизинг взял курс на цифровую трансформацию. Компания внедряет сразу несколько проектов, цель
|28.07.2021
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ВТБ Лизинг расширяет инсорсинговую разработку и переходит на Agile
полнения недопустимо. Очевидно, что позиция и тех, и других базируется на том, насколько успешным был их личный опыт «внедрения Agile» в компании. Как все начиналось Полтора года назад в компании ВТБ Лизинг, которая в последнее время активно занимается развитием собственной команды разработки, решили провести эксперимент. На тот момент отношения между бизнесом и ИТ складывались традиционно:
|23.07.2021
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«ВТБ лизинг» поставит «Ростелекому» телекоммуникационное оборудование на 5,5 млрд рублей
ГК «ВТБ лизинг» и «Ростелеком» заключили 19 договоров лизинга на поставку телекоммуникационного обору
|19.07.2021
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Спрос на лизинг «железа» в России вырос в 3,5 раза
еют доход около 120 млн руб. в год и не более 15 человек в штате, говорится в отчете. В 30% случаях лизинговые договора оформлялись с компаниями, у которых годовой доход составляет 800 млн руб.
|21.06.2021
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«ВТБ Лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями
«ВТБ Лизинг» представил собственную ИТ -разработку по управлению кросс-функциональными целями. Нов
|18.06.2021
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«ВТБ лизинг» внедрил ИТ-решение по управлению кросс-функциональными целями
«ВТБ лизинг» представил собственную ИТ-разработку по управлению кросс-функциональными целями. «Нов
|16.06.2021
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«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс верификации документации с помощью Abbyy Finereader Engine
«Альфа-лизинг» автоматизировала процесс проверки документации по лизинговой сделке для розничных клиентов. Новый сервис сократил время на проверку документа и исключил риск внесения несогласованных из
Lising и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 375 20
|Путин Владимир 3454 14
|Рейман Леонид 1065 11
|Фурсин Алексей 158 9
|Ивантер Дмитрий 36 8
|Яклаков Денис 11 7
|Воробьев Александр 42 7
|Дитрих Евгений 15 7
|Петров Михаил 139 6
|Аитов Тимур 197 6
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 61 6
|Шмид Александр 17 6
|Шелекасов Борис 11 6
|Путин Сергей 73 5
|Натрусов Артем 313 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Агаджанов Максим 5 5
|Евраев Михаил 266 5
|Дудницкий Владимир 5 5
|Киселев Александр 115 5
|Лавров Владимир 111 5
|Строгий Максим 16 4
|Лавриков Илья 10 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Гревцев Александр 31 4
|Чукарин Алексей 59 4
|Гогленков Александр 15 4
|Яфясов Денис 14 4
|Бойко Андрей 56 4
|Козырев Алексей 328 4
|Брюквин Юрий 300 4
|Бар-Бирюкова Мария 105 4
|Федечкин Эдуард 58 4
|Пырялин Антон 5 4
|Маринич Сергей 4 4
|Попов Григорий 25 4
|Янукович Виктор 57 4
|Гринис Диана 4 4
|Тульчинский Станислав 93 3
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