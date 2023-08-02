«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car

«Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили специальный телематический сервис для умных автомобилей – Connected Car, предполагающий возможность управлять автомобилем и проводить мониторинг его состояния в онлайн режиме с помощью мобильного приложения «Балтлиз. Телематика» или веб-программы Atlas.

В числе возможностей Connected Car – проведение удалённой диагностики технического состояния автомобилей, оценка затрат на топливо, формирование скоринга безопасности вождения, контроль местоположения транспортных средств и их отклонения от маршрутов, управление геозонами. Кроме того, сервис позволяет формировать отчёты с применением больших данных о состоянии автомобиля и том, как им управляют.

Заместитель коммерческого директора «Балтийский лизинг» Дмитрий Тимофеев сказал: «Экосистема «Балтийского лизинга» ориентирована на оказание нашему клиенту максимального набора услуг, связанных с эксплуатацией автомобиля. Мы предлагаем решения, которые экономят и время, и средства. Уверен, новый инновационный сервис Connected Car найдет положительный отклик у наших клиентов. Сложно придумать что-то более совершенное, чем управление функциями автомобиля с мобильного телефона, будущее однозначно за такими высокотехнологичными сервисами».

Connected Car, реализуя возможности умного автомобиля, превращает любые транспортные средства в интернет-устройства, подключённые к Сети. Благодаря специальному мобильному приложению пользователь имеет возможность дистанционно управлять отдельными функциями автомобиля – снимать с охраны, открывать двери, включать кондиционер, использовать сервис автозапуска.

Директор по развитию «Лаборатории умного вождения» Тимур Кузеев сказал: «Разработанный совместно с компанией «Балтийский лизинг» сервис адаптирован с учетом исторического портфеля и текущего запроса от бизнеса, нацелен на максимальное решение потребностей клиентов и предоставление явных выгод в снижении операционных затрат. Мы благодарны компании «Балтийский лизинг» за совместное историческое сотрудничество и высоко ценим вклад компании в разработку высокотехнологических финансовых продуктов».

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Применение телематической системы, усиленной подобными цифровыми сервисами, и доступной к управлению через мобильное приложение позволяет владельцам автопарков или одного автомобиля минимизировать риски ДТП, исключить незапланированный простой техники, а также получить дополнительную защиту от угона. Кроме того, этот сервис даёт возможность быстро сформировать необходимую статистику, способную влиять на улучшение бизнес-процессов, а также использовать современные инструменты цифровизации и автоматизации работы, все данные верифицируются в режиме онлайн и доступны для клиента в структуре самых распространенных отчетов, которые могут быть легко интегрируемы при необходимости в систему CRM клиента.

Заместитель генерального директора по ИТ-технологиям «Лаборатории умного вождения» Андрей Чибуничев сказал: «Разрабатывая сервис совместно с командой «Балтийского лизинга», мы использовали адаптивный подход для реализации составных программных модулей продукта и мобильного приложения, что позволило обеспечить максимальную простоту использования для клиентов и восприятие функциональных возможностей управления. Благодаря гибкой модульной архитектуре сервис позволяет легко масштабировать продукт и обеспечить максимальную адаптивность при внедрении и интеграции с внутренними CRM-системами».

Воспользоваться всеми преимуществами Connected Car может любой клиент «Балтийского лизинга» в каждом из 79 филиалов компании, приобретая транспорт в финансовый или операционный лизинг. Сервис доступен и для клиентов с уже действующими лизинговыми договорами.