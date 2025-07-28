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ЛУВ Лаборатория Умного Вождения
«Лаборатория умного вождения» – российский разработчик универсальной автомобильной телематической платформы и системы LADA Connect. Созданные в «Лаборатории умного вождения» аппаратно-программные решения превращают автомобиль в подключённое к сети Интернет устройство. Специалисты «Лаборатории умного вождения» оказывают адаптированный под каждого клиента набор услуг – от круглосуточного мониторинга состояния автомобиля и защиты от угона до анализа эксплуатационных параметров, контроля расходов и оценки безопасности вождения. Страховым компаниям решения «Лаборатории умного вождения» помогают провести селекцию страхового портфеля и сформировать индивидуальные страховые тарифы для клиентов. Автопроизводителям и автопаркам – внедрить инновационные подходы в бизнесе.
УПОМИНАНИЯ
ЛУВ и организации, системы, технологии, персоны:
|РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 2
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
|Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
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