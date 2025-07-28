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ЛУВ Лаборатория Умного Вождения

ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения

«Лаборатория умного вождения» – российский разработчик универсальной автомобильной телематической платформы и системы LADA Connect. Созданные в «Лаборатории умного вождения» аппаратно-программные решения превращают автомобиль в подключённое к сети Интернет устройство. Специалисты «Лаборатории умного вождения» оказывают адаптированный под каждого клиента набор услуг – от круглосуточного мониторинга состояния автомобиля и защиты от угона до анализа эксплуатационных параметров, контроля расходов и оценки безопасности вождения. Страховым компаниям решения «Лаборатории умного вождения» помогают провести селекцию страхового портфеля и сформировать индивидуальные страховые тарифы для клиентов. Автопроизводителям и автопаркам – внедрить инновационные подходы в бизнесе.

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 В России появился первый отечественный SIM-чип для мониторинга транспорта, идентификации беспилотников и подачи сигнала SOS 1
30.09.2024 У российских ИТ-решений для транспорта высокий экспортный потенциал 1
Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024 1
14.08.2024 Андрей Чибуничев, Лаборатория Умного Вождения: Российские и китайские автобренды активно интересуются нашей телематикой 1
02.08.2023 «Балтийский лизинг» и «Лаборатория умного вождения» запустили сервис для умных автомобилей Connected Car 2
27.06.2023 «Совкомбанк Лизинг» запустил программу «Умный лизинг» 2
02.06.2021 Moscow Dream Cars успешно интегрировала систему управления автопарком от «Лаборатории умного вождения» 1
24.11.2020 «Лаборатория умного вождения» внедрила многоуровневую систему защиты пользовательских данных 3
07.07.2020 «ВТБ Лизинг» совместно с «Лабораторией умного вождения» запускает специальную программу для «умных» автомобилей 2
15.11.2019 «Лаборатория умного вождения»: вероятность попасть в ДТП для «ночных гонщиков» в пять раз выше 1
08.11.2019 «Лаборатория умного вождения» интегрировала алкозамки Alcolock в свое телематическое устройство «Элемент» 1
02.10.2019 «Лаборатория умного вождения» стала участником проекта по созданию общей базы автоданных 1
13.09.2019 Исследование: почти половина российских водителей следит за стилем вождения 1
22.08.2019 Российские технологии в японских автомобилях обеспечат техподдержку на американских гонках 2
12.07.2019 «Лаборатория умного вождения» оборудовала автопарк Moscow Dream Cars телематической системой с ИИ 3
09.04.2019 Исследование «Лаборатории умного вождения»: ИИ помог автомобилистам на 30% реже нарушать скоростной режим 1
26.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» собрала телематическую статистику по стоянию в пробках 1
13.02.2019 «Лаборатория Умного Вождения» за год увеличила число клиентов в 10 раз 5
17.01.2019 ИИ «Лаборатории Умного Вождения» предупредит о риске возникновения ДТП 5
23.11.2017 Inoventica защитит персональные данные водителей 3
21.12.2016 J’son & Partners Consulting: прогноз развития рынка подключенных автомобилей в России и в мире 1

Публикаций - 21, упоминаний - 39

ЛУВ и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Селектел 409 2
Telegram Group 2318 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 685 1
Google LLC 12027 1
Apple Inc 12344 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 140 1
Meta System 4 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 147 1
Цифра ГК 2497 1
Rover - RoverComputers 415 1
Softline - Софтлайн 3055 1
Microsoft Corporation 24969 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 135 1
Корус Консалтинг ГК 1275 1
Ростех - Азимут 75 1
Meta Platforms 90 1
Урбантех ГК - Urbantech Group 19 1
Volkswagen Audi Group 218 3
BMW Group 460 2
Ford 416 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 285 2
Lifan 6 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 477 2
Moscow Dream Cars 2 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1232 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 380 1
Hyundai Motor Company 404 1
Ингосстрах СПАО 440 1
АльфаСтрахование СГ 334 1
Renault Groupe 161 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
ВТБ Лизинг 68 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 106 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
Toyota - Lexus 81 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 90 1
Tesla Motors 414 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 280 1
Volvo Cars 253 1
Mitsubishi Motors 24 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2914 1
Совкомбанк ПАО 265 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 297 1
ВТБ - Открытие ФК - Балтийский лизинг 9 1
Совкомбанк Лизинг 1 1
Балтийский лизинг 1 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Делко - Delko - транспортная компания 5 1
РЖД - Российские железные дороги 1954 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 148 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 18 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1424 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3268 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3017 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6146 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 930 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 744 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 685 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 222 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 127 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Автодата.рус - межотраслевой проектный консорциум 3 1
Транспорт - V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 200 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69604 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15822 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54230 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32528 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 5
Транспорт - Транспортная телематика - Системы мониторинга и контроля транспортных средств - Smart Telematics Platform 399 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30983 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21460 4
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 323 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1374 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 3
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 160 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11565 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1352 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1110 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8240 2
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1161 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2824 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2274 2
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1610 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7232 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3796 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6433 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4310 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2198 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5958 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2279 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1231 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 1
Data monetization - Монетизация данных 1739 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13065 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12553 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 641 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1995 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25207 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 259 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 492 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2821 4
Google Android 14395 3
Apple iOS 8034 3
ЛУВ Crash AI 2 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 577 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 242 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
АвтоВАЗ Lada Connect 1 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 134 1
Volkswagen Audi R - спортивный автомобиль 24 1
СКАУТ Безопасное вождение 27 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 821 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 31 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4842 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 22 1
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 17 1
Microsoft Azure 1435 1
Docker - Платформа распределённых приложений 389 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 384 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 1
OpenNebula 40 1
Анохин Михаил 5 5
Морозов Александр 24 4
Кузеев Тимур 3 3
Чибуничев Андрей 3 3
Касьяненко Никита 2 2
Эрдес Екатерина 1 1
Слизень Виталий 243 1
Monteiro Joaquim - Монтейро Хоаким 1 1
Киселев Артем 3 1
Языков Артем 2 1
Тимофеев Дмитрий 1 1
Василенко Антон 2 1
Свидерский Евгений 44 1
Джабиев Георгий 48 1
Каушанский Александр 34 1
Исламова Галия 6 1
Федотов Виктор 3 1
Ведерников Антон 10 1
Чибуничев Андрей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151329 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44627 5
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6613 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10294 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7549 2
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Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 59 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 634 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2429 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4194 1
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Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1413 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5922 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14430 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 113 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2730 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9456 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 807 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4202 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 143 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3374 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 60 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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