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Mazda Motor Corporation
СОБЫТИЯ
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|14.04.2026
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Mazda признала утечку информации о работниках и бизнес-партнерах
Уязвимость в чужом ПО Корпорация Mazda признала взлом и утечку информации о работниках и бизнес-партнерах. Инцидент случился в декабре 2025 г. Атакующая сторона, по сообщению автопроизводителя, воспользовалась уязвимостью в си
|01.07.2014
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CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок
их будущих моделях автомобилей. Об этом CNews сообщили в Apple. Так, перечень автопроизводителей пополнился девятью новыми автобрендами, включая Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mazda и Ram. Как результат, общее количество партнеров, подтвердивших намерение внедрить CarPlay в свои автомобили, достигло 29. Функции CarPlay, доступные в России на данный момент, включают:
|07.04.2014
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В Mazda 6 обновится прошивка для борьбы с пауками
Японский автопроизводитель Mazda Motor запустил отзывную кампанию, под которую попали 42 тыс. автомобилей Mazda6 в США.
|02.07.2013
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Mazda 3 научилась проецировать информацию на лобовое стекло
лей, тогда как в 2010 г. пальма первенства принадлежала Японии. Между рулем и лобовым стеклом новой Mazda 3 теперь выдвигается проекционный экран Помимо функции Active Driving Display, новое по
|27.01.2010
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Дилер Mazda в Нижнем Новгороде автоматизирует бизнес-процессы на базе BrightAuto
Компания «Джейкар», официальный дилер Mazda в Нижнем Новгороде, и консалтинговая компания BrightConsult (дочерняя структура компании NaviCon Group) сообщили о старте проекта по внедрению BrightAuto, отраслевого решения для автодиле
|22.12.2000
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Toyota, Honda, Mitsubishi и Mazda присоединятся к Covisint в начале 2001 года
Крупнейшие японские автомобильные компании Toyota Motor, Honda Motor, Mitsubishi Motors и Mazda объявили о том, что они присоединятся к интернет-площадке Covisint в первом квартале 2001 года, сообщает Yahoo! Actualites. Covisint - электронная торговая площадка B2B для производителей
|19.07.2000
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Mazda создает онлайновую сеть для продажи своих автомобилей
мацию о потенциальных клиентах, а покупателям будет легче договариваться с ними о ценах и условиях. Mazda также создает в интернете сообщество, благодаря которому фирма сможет информировать сво
|11.04.2000
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Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах
Японский производитель автомобилей Mazda заявил вчера о своей стратегии разработки автомобилей на топливных элементах. Компания объединится в германским автогигантом DaimlerChrysler и японской нефтяной компанией Nippon Mitsubish
|08.10.1999
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IBM и Mazda заключают договор на $465 млн
Японский автопроизводитель Mazda, заключил договор с IBM Japan, японским отделением компании IBM. Договор рассчитан на 10 лет и оценивается в $465 млн. По его условиям IBM возьмет на себя обязанности по развитию и обслуж
Mazda Motor Corporation и организации, системы, технологии, персоны:
|Абрамова Елена 15 2
|Петухов Михаил 6 2
|Янпольский Владимир 2 2
|Кисляков Евгений 93 2
|Волин Алексей 122 2
|Албычев Александр 168 2
|Тарасенко Андрей 14 2
|Чурсин Игорь 21 2
|Волков Алексей 56 1
|Вольфсон Игорь 16 1
|Доронкин Алексей 6 1
|Громыко Андрей 6 1
|Козлов Константин 15 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Степанов Николай 13 1
|Осипов Владимир 21 1
|Инюцын Антон 17 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Проскурин Дмитрий 4 1
|Мартынов Дмитрий 37 1
|Мироненко Дмитрий 7 1
|Грачев Дмитрий 10 1
|Панышев Дмитрий 14 1
|Иванов Петр 23 1
|Матвеев Денис 6 1
|Васина Светлана 6 1
|Понькин Александр 34 1
|Казанская Мария 4 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Потемкин Борис 2 1
|Швецов Вадим 4 1
|Макухин Вячеслав 2 1
|Афанасьев Денис 77 1
|Федерякин Всеволод 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Козлов Игорь 47 1
|Иванов Евгений 46 1
|Снегирев Александр 11 1
|Рыскаль Вадим 2 1
|Захаров Александр 39 1
|ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 18 1
|ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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