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Mazda Motor Corporation

Mazda Motor Corporation

СОБЫТИЯ

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14.04.2026 Mazda признала утечку информации о работниках и бизнес-партнерах

Уязвимость в чужом ПО Корпорация Mazda признала взлом и утечку информации о работниках и бизнес-партнерах. Инцидент случился в декабре 2025 г. Атакующая сторона, по сообщению автопроизводителя, воспользовалась уязвимостью в си
01.07.2014 CarPlay появится в автомобилях Audi, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Mazda и других марок

их будущих моделях автомобилей. Об этом CNews сообщили в Apple. Так, перечень автопроизводителей пополнился девятью новыми автобрендами, включая Abarth, Alfa Romeo, Audi, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Mazda и Ram. Как результат, общее количество партнеров, подтвердивших намерение внедрить CarPlay в свои автомобили, достигло 29. Функции CarPlay, доступные в России на данный момент, включают:

07.04.2014 В Mazda 6 обновится прошивка для борьбы с пауками

Японский автопроизводитель Mazda Motor запустил отзывную кампанию, под которую попали 42 тыс. автомобилей Mazda6 в США.

02.07.2013 Mazda 3 научилась проецировать информацию на лобовое стекло

лей, тогда как в 2010 г. пальма первенства принадлежала Японии. Между рулем и лобовым стеклом новой Mazda 3 теперь выдвигается проекционный экран Помимо функции Active Driving Display, новое по
27.01.2010 Дилер Mazda в Нижнем Новгороде автоматизирует бизнес-процессы на базе BrightAuto

Компания «Джейкар», официальный дилер Mazda в Нижнем Новгороде, и консалтинговая компания BrightConsult (дочерняя структура компании NaviCon Group) сообщили о старте проекта по внедрению BrightAuto, отраслевого решения для автодиле
22.12.2000 Toyota, Honda, Mitsubishi и Mazda присоединятся к Covisint в начале 2001 года

Крупнейшие японские автомобильные компании Toyota Motor, Honda Motor, Mitsubishi Motors и Mazda объявили о том, что они присоединятся к интернет-площадке Covisint в первом квартале 2001 года, сообщает Yahoo! Actualites. Covisint - электронная торговая площадка B2B для производителей
19.07.2000 Mazda создает онлайновую сеть для продажи своих автомобилей

мацию о потенциальных клиентах, а покупателям будет легче договариваться с ними о ценах и условиях. Mazda также создает в интернете сообщество, благодаря которому фирма сможет информировать сво
11.04.2000 Mazda объединится с DaimlerChrysler в разработке автомобилей на топливных элементах

Японский производитель автомобилей Mazda заявил вчера о своей стратегии разработки автомобилей на топливных элементах. Компания объединится в германским автогигантом DaimlerChrysler и японской нефтяной компанией Nippon Mitsubish
08.10.1999 IBM и Mazda заключают договор на $465 млн

Японский автопроизводитель Mazda, заключил договор с IBM Japan, японским отделением компании IBM. Договор рассчитан на 10 лет и оценивается в $465 млн. По его условиям IBM возьмет на себя обязанности по развитию и обслуж

Публикаций - 73, упоминаний - 86

Mazda Motor Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

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