Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 190653
ИКТ 14710
Организации 11389
Ведомства 1494
Ассоциации 1080
Технологии 3550
Системы 26600
Персоны 82892
География 3030
Статьи 1575
Пресса 1272
ИАА 744
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2762
Мероприятия 882

Тарасенко Андрей


СОБЫТИЯ


17.02.2026 RDW Computers представил новый GPU-сервер серии «Хибины» 1
16.10.2025 Sitronics KT поставила администрации «Волго-Дона» десять комплексов с системой «Шкипер» 1
25.08.2025 В Ленском бассейне будут применять ПАК с системой «Шкипер» 1
08.11.2024 Sitronics Group оснастит СУДС администрации внутренних водных путей Ленского, Енисейского, Азово-Донского и Волжского бассейнов 1
23.10.2024 Sitronics KT обеспечит базовыми станциями АИС 5 бассейновых администраций Росморречфлота 1
06.12.2022 В Якутии появилась региональная электронная торговая площадка 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 1
11.09.2018 «Ростелеком» будет развивать цифровую экономику в Приморском крае 1
28.09.2017 Как создать мобильное приложение за 3 месяца и удивить конкурентов на авторынке 1
12.03.2014 «Анонимусы»: Военные США и Украины обсуждают атаку на аэродром в Мелитополе 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Тарасенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1386 4
Ситроникс КТ - Кронштадт Технологии - Sitronics KT - 116 3
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 131 1
Rover - RoverComputers 418 1
Фабрикант ЭТП - Fabrikant - ЭТС АО - межотраслевая торговая система 60 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 113 1
Ростелеком 10424 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5330 1
Meta Platforms - Facebook 4555 1
9117 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 489 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 202 2
Mazda Motor Corporation 72 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 2
Тонар 8 2
Volvo Cars 259 2
Ford 424 2
Volkswagen Audi Group 227 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Toyota - Lexus 83 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
АСТ - Агентство страховых технологий - Страховые брокеры - АСТ Риск-консалтинг и страховые технологии 3 1
Кунцево Плаза ТЦ 4 1
АТД - Арктический торговый дом 1 1
Газпром ПАО 1427 1
BMW Group 469 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 140 1
Volkswagen Group - VW 301 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 92 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5280 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13052 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4832 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 5
Федеральное казначейство России 1879 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3154 4
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3523 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 374 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1459 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2095 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 947 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 436 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 39 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 126 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 70 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 626 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3421 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3483 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 271 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 139 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 216 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 84 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 339 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1486 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3577 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2828 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3124 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73894 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57561 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23273 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12736 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18813 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2973 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 302 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12306 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 670 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 1
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 187 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4026 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2878 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 454 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13094 1
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 373 1
Аксессуары 4136 1
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиограмма - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 269 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7200 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4701 1
Управление финансами - Financial management 633 1
СУДС - Система управления движением судов - Marine vessel traffic management system 44 1
Stealth - Стелс-технология 205 1
Sonar - SOund Navigation And Ranging - Сонар - Гидроакустика - Гидролокатор - Эхолот - средство звукового обнаружения подводных объектов с помощью акустического излучения 61 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12424 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4848 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6226 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12088 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32079 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 339 1
Умные платформы 1886 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1574 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34065 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3199 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 695 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2833 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4370 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 2
Ford Focus - Компакт-кар 28 2
BMW X - серия кроссоверов 27 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Toyota Land Cruiser 28 2
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 2
Porsche Panamera 9 2
Honda SES 2 2
Ситроникс КТ - Шкипер ЭКС - Шкипер электронная картографическая система 9 2
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 102 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2904 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 960 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2093 1
ГАЗ 21 Волга 3 1
1С-Рарус Альфа-Авто 64 1
Ростелеком - РТЛабс ЦАМИ - Центральный архив медицинских изображений 27 1
Volkswagen Touareg 12 1
МВД РФ - ФМС РФ - ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 48 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
BMW 7 Series 4 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
Toyota Sequoia 2 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 267 1
Google - Gmail 991 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 588 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 77 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2460 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 255 1
Чурсин Игорь 21 5
Албычев Александр 168 5
Петрушин Андрей 110 4
Нестеренко Татьяна 42 3
Петухов Михаил 6 3
Кисляков Евгений 93 3
Шулика Виталий 10 2
Николаев Андрей 17 2
Громыко Андрей 6 2
Новомлинский Валерий 2 2
Инсаров Олег 3 2
Абрамова Елена 14 2
Гаглоев Арсен 2 2
Потемкин Борис 2 2
Тихонов Анатолий 19 2
Иванов Евгений 46 2
Шипов Савва 102 2
Терещенко Денис 93 2
Скляр Алексей 54 2
Семенов Алексей 85 2
Селиванов Дмитрий 51 1
Власов Сергей 98 1
Волков Алексей 54 1
Архипов Александр 4 1
Шолкин Андрей 3 1
Афанасьев Михаил 13 1
Осипов Владимир 21 1
Инюцын Антон 17 1
Васильев Антон 7 1
Тигунов Олег 7 1
Рудый Анатолий 1 1
Попов Павел 23 1
Сорокин Павел 9 1
Климова Марианна 1 1
Панова Елена 1 1
Макухин Вячеслав 2 1
Федотов Денис 6 1
Мубаракшин Азат 7 1
Трошенков Антон 2 1
Короткий Юрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 158564 10
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1337 4
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1109 2
Испания - Королевство 3775 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 430 2
Украина - Киев 1141 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 486 1
Украина - Запорожская область 121 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волго-Донской канал 11 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53599 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Земля - планета Солнечной системы 10697 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1020 1
Германия - Федеративная Республика 12968 1
Украина 7817 1
Россия - УФО - Тюменская область 1294 1
Болгария - Республика 788 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 526 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55110 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20432 6
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 3
Энергетика - Energy - Energetically 5531 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10480 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6292 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8917 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5738 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8390 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5331 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6378 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8552 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1830 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10768 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1974 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4340 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4266 2
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26045 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5317 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 412 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 385 1
Трейд-ин - Trade-in 218 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1163 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6345 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11455 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10541 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51369 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2921 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5976 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6422 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 644 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2975 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2725 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 5
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3768 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419828, в очереди разбора - 726243.
Создано именных указателей - 190653.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты для автомобилистов: выбор ZOOM

Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Показать еще

Наука

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня

14 000 лет назад волчонок съел кусок шерстистого носорога — это помогло раскрыть тайну вымирания гигантов ледникового периода
Показать еще