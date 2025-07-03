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Сорокин Павел


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 За полгода число кибератак российский топливно-энергетический комплекс выросло на 40%. Большинство инцидентов связано со шпионажем 1
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
30.10.2020 «Почту России» и еще 51 госкомпанию заставляют экстренно перейти на российское ПО 1
27.01.2020 Разработан новый материал на основе графена, который позволит продлить срок службы устройств хранения данных 1
06.06.2019 Минэнергетики РФ и АНО «Цифровая экономика» займутся цифровой трансформацией нефтегазовой отрасли 1
14.08.2017 Ученые из НИТУ «МИСиС» первыми в мире создали управляемые двумерные полупроводники 1
12.02.2009 Награждение призеров конкурса компании HTC 2

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Сорокин Павел и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5349 1
HTC Corporation 1501 1
Почта России - Почта Диджитал - Почтатех - Почтовые технологии 35 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4222 1
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 13 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 20 1
Rover - RoverComputers 415 1
Flant - Флант 123 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 183 1
Почта России ПАО 2177 1
Газпром нефть 645 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Volvo Cars 253 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1484 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1269 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 940 1
Тонар 8 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3156 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 157 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2040 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Федеральное казначейство России 1825 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 224 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 333 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6984 2
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1785 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3143 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9741 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15498 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2289 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14147 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30799 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3348 1
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Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 639 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2519 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6059 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6195 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Материаловедение - Materials Science 182 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5125 1
Список системообразующих предприятий РФ 299 1
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 568 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1104 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2098 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 968 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1425 1
Образование в России 2399 1
Льготы - Льготные кредиты 148 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
CNews - ZOOM.CNews 1850 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 395 2
Quantum and Radiological Science - Национальный институт квантовой и радиологической науки 2 1
NIRS - National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology - Национальный институт квантовой и радиологической науки Японии 1 1
UQ - The University of Queensland - Квинслендский университет - Университет Квинсленда 37 1
QUT - Queensland University of Technology - Квинслендский технологический университет 14 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 604 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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