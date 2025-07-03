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Сорокин Павел
УПОМИНАНИЯ
Сорокин Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 302 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 706 1
|Ковнир Евгений 75 1
|Шадаев Максут 1063 1
|Чернышенко Дмитрий 573 1
|Паршин Максим 320 1
|Скляр Алексей 53 1
|Семенов Алексей 83 1
|Албычев Александр 167 1
|Бочаров Олег 28 1
|Тарасенко Андрей 11 1
|Чурсин Игорь 21 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Белевцев Андрей 78 1
|Шпак Василий 245 1
|Попов Захар 2 1
|Потемкин Борис 2 1
|Ларионов Константин 2 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Иванов Евгений 44 1
|Петухов Михаил 6 1
|Гайдаш Дмитрий 15 1
|Квашнин Дмитрий 2 1
|Терещенко Денис 88 1
|Трошенков Антон 2 1
|Попов Степан 4 1
|Короткий Юрий 2 1
|Панченко Николай 1 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Аксенов Константин 35 1
|Маркелов Александр 3 1
|Канибор Сергей 1 1
|Миртов Алексей 2 1
|Кожемякин Александр 1 1
|Мокин Антон 1 1
|Гольберг Дмитрий 1 1
|Громыко Андрей 6 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2005 1
|CNews - ZOOM.CNews 1850 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
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