Получите все материалы CNews по ключевому слову
Чурсин Игорь
Чурсин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Духовницкий Олег 91 11
|Жаров Александр 175 7
|Волин Алексей 121 6
|Албычев Александр 155 6
|Соколов Алексей 134 5
|Кисляков Евгений 93 5
|Тарасенко Андрей 11 5
|Петрушин Андрей 110 5
|Никифоров Николай 1136 4
|Нестеренко Татьяна 41 4
|Григорьев Владимир 14 4
|Панышев Дмитрий 12 4
|Понькин Александр 31 4
|Иванов Олег 145 3
|Никифорова Светлана 34 3
|Козырев Алексей 324 3
|Шулика Виталий 10 3
|Хазов Михаил 8 3
|Ларина Екатерина 11 3
|Тихонов Анатолий 19 3
|Иванов Евгений 44 3
|Петухов Михаил 6 3
|Носков Константин 237 2
|Шипов Савва 101 2
|Терещенко Денис 88 2
|Скляр Алексей 53 2
|Семенов Алексей 82 2
|Качанов Олег 119 2
|Приезжева Антонина 20 2
|Мигранов Салават 9 2
|Николаев Андрей 17 2
|Громыко Андрей 6 2
|Сеславинский Михаил 32 2
|Владимиров Игорь 2 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Инсаров Олег 3 2
|Гончар Сергей 2 2
|Попов Павел 21 2
|Канцуров Андрей 8 2
|Абрамова Елена 14 2
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 2
|Юность - радиостанция 41 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 12
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1353281, в очереди разбора - 759359.
Создано именных указателей - 172976.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.