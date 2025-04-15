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Чурсин Игорь



15.04.2025 «Микро»н и АО «ГЛОНАСС» подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
06.11.2020 Топ-70 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
27.10.2020 Топ-75 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
18.11.2019 Сколько заработали новые руководители Минкомсвязи? Рейтинг доходов чиновников 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 2
09.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников России по доходам 2
23.07.2019 России нужно 100 миллиардов на спутниковое радио и космический интернет вещей 1
05.07.2019 Россиян заставляют платить за прослушивание бесплатных радиоканалов 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 1
24.05.2017 Замминистра связи и глава Роскомнадзора заработали на недвижимости десятки миллионов 1
20.09.2016 Глава Роскомнадзора заработал 50 миллионов на продаже квартир жены 1
03.06.2015 Жизнь после Сочи: Государство пытается зарабатывать на «олимпийских» объектах связи 1
21.05.2015 Самые богатые чиновники Минкомсвязи и Роскомнадзора основной доход получают за счет жён 1
12.05.2014 Жена главы Роскомнадзора в 2013 г. купила 5 квартир 1
06.03.2014 Стали известны обязанности нового замглавы Россвязи 1
27.04.2012 Игорь Чурсин назначен заместителем руководителя Россвязи 1
25.05.2011 Средняя зарплата в Минкомсвязи - 39 тыс. руб., вакансии есть 1
25.01.2011 В Минкомсвязи назначен новый замминистра и открыто несколько вакансий 1

Публикаций - 21, упоминаний - 24

Чурсин Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9854 3
Восход ФГБУ НИИ 655 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
Rover - RoverComputers 414 2
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 92 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
МегаФон 9141 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2938 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
Электросвязь 268 1
Центр Мир ИТ ФГБУ - Федеральное государственное бюджетное учреждение Отраслевой центр мониторинга и развития в сфере инфокоммуникационных технологий 10 1
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 126 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
Связь-безопасность ФГУП 15 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 94 3
Почта России ПАО 2145 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Volkswagen Audi Group 215 2
Volvo Cars 253 2
Mazda Motor Corporation 71 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Тонар 7 2
Газпром ПАО 1358 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 127 1
Volkswagen Group - VW 286 1
Ford 414 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Hyundai Motor Company 395 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 103 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
BMW Group 453 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 278 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
Сочи Парк 11 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2796 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4594 7
Федеральное казначейство России 1800 6
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2940 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 86 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3020 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2011 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6037 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 3
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3317 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 344 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 154 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2740 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1396 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 848 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 922 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 240 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 2
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 2
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 2
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5540 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1374 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 246 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 213 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 319 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1412 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3392 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2201 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20951 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4002 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 205 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4711 2
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 2
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4656 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 171 1
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 414 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11250 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14371 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12728 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12765 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3799 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3910 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 1
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Toyota Land Cruiser 27 5
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Ford Focus - Компакт-кар 27 3
BMW X - серия кроссоверов 24 3
Mitsubishi ASX - Mitsubishi Active Sports Crossover 3 3
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 234 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 15 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 724 2
Porsche Panamera 9 2
Porsche Carrera 11 2
Honda SES 2 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 540 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
ГАЗ 21 Волга 3 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 22 1
Volkswagen Touareg 12 1
ГС ПВДНП - Государственная система изготовления, оформления и контрольно паспортно-визовых документов нового типа 22 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 16 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Nissan Almera - автомобиль 1 1
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения агропромышленного комплекса России - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России 6 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1380 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1300 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3275 1
Honda Accord 16 1
BMW 7 Series 4 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1449 1
Toyota Sequoia 2 1
Духовницкий Олег 91 11
Жаров Александр 175 7
Волин Алексей 121 6
Албычев Александр 155 6
Соколов Алексей 134 5
Кисляков Евгений 93 5
Тарасенко Андрей 11 5
Петрушин Андрей 110 5
Никифоров Николай 1136 4
Нестеренко Татьяна 41 4
Григорьев Владимир 14 4
Панышев Дмитрий 12 4
Понькин Александр 31 4
Иванов Олег 145 3
Никифорова Светлана 34 3
Козырев Алексей 324 3
Шулика Виталий 10 3
Хазов Михаил 8 3
Ларина Екатерина 11 3
Тихонов Анатолий 19 3
Иванов Евгений 44 3
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Носков Константин 237 2
Шипов Савва 101 2
Терещенко Денис 88 2
Скляр Алексей 53 2
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Абрамова Елена 14 2
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Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6503 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 910 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 313 2
Юность - радиостанция 41 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8178 12
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3268 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1110 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
Минобороны РФ - ВУ МО РФ - Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации - Военный институт иностранных языков - ВФЭУ - Военный финансово-экономический университет 18 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1226 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 31 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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