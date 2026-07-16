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Индексная книга (каталог) CNews*
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Абрамова Елена

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Главный микроэлектронный холдинг России вложил в активы более $2 млрд 1
07.03.2024 Женщины года в отрасли ИТ 2024. Список CNews 1
26.10.2023 Дмитрий Чернышенко и Максут Шадаев наградили правительственными наградами лучших руководителей цифровой трансформации 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
10.02.2022 Schneider Electric представила шлюз нового поколения Ecostruxure Panel Server 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 1
24.10.2019 Топ-60 федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
27.12.2016 МТС развернул Wi-Fi с идентификацией в музее городского электрического транспорта 1
13.07.2016 МТС обеспечит сотовой связью и доступом в интернет работников «Горэлектронаса» 1
18.03.2016 МТС запускает электронный документооборот для корпоративных клиентов в регионах Северо-Запада 1
17.03.2016 МТС выдает электронные подписи в Санкт-Петербурге и Ленобласти 1
16.03.2016 МТС проинформирует посетителей Российской национальной библиотеки о поступлении книг 1
29.02.2016 МТС обеспечит связью законодателей Ленобласти 1
17.02.2016 МТС предложила бизнесу на Северо-Западе оригинальный способ поздравлений в феврале и марте 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Абрамова Елена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 8
МТС Северо-Запад макрорегион 67 3
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 20 1
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Ростелеком 10902 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5623 1
МегаФон 10672 1
InfoWatch - Инфовотч 1174 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1677 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9490 1
Schneider Electric 612 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 503 2
Harley-Davidson 30 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8791 2
BMW Group 481 2
Volvo Cars 262 2
Volkswagen Group - VW 307 2
Ford 433 2
Mazda Motor Corporation 73 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
Toyota - Lexus 83 1
Stellantis PSA - Opel 34 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1727 1
Kawasaki Heavy Industries 15 1
Тонар 8 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 910 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 142 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 326 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 157 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 1
Volkswagen Audi Group 231 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 81 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3285 6
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13712 5
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 4
Федеральное казначейство России 1942 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5406 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1695 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2332 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 977 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 383 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 614 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 93 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 185 2
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - ППП УД президента РФ ФГУП - Предприятие по поставкам продукции Управления делами Президента РФ 62 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3577 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5621 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 299 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 90 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2322 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1499 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 365 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 347 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 404 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25993 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22826 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5252 5
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 993 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9427 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26203 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13436 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9867 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22087 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6460 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9247 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34639 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12152 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13887 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25414 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24265 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13660 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 508 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 14 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2741 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1076 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6204 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 194 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1896 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2460 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13829 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2390 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12126 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10717 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13196 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5485 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 410 1
Электронный документ - Electronic document 1572 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1200 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 341 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 195 1
Фотобанк - Photobank 208 1
Volkswagen Touareg 12 3
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 18 3
BMW X - серия кроссоверов 28 3
Toyota Land Cruiser 28 3
Porsche Panamera 9 3
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz Cars - Mercedes-Benz S-Class - Mercedes-Benz C-Class - Mercedes-Benz E-Class - Mercedes-Benz SLK-Class - Mercedes-Benz GLE-Class - Mercedes-Benz AMG 103 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 368 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 2
Hyundai H-1 Grand Starex 2 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 1
GM Cadillac Escalade 8 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 250 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 1
Volkswagen Beetle - VW Beetle - Фольксваген Жук 10 1
Ford Focus - Компакт-кар 29 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 293 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 36 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 1
Росатом ЕЦС - Единая цифровая стратегия - Цифровой Росатом 43 1
МТС Автосекретарь 69 1
МТС Коммуникатор 31 1
Nissan Patrol - внедорожник 4 1
Toyota Corolla 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 1
Porsche Carrera 18 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Porsche Coupe 2 1
Honda SES 2 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 196 1
Mitsubishi Outlander 5 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 146 1
Администрация Санкт-Петербурга - Цифровой Петербург ЭГС - Электронный Санкт-Петербург - МАИС ЭГУ - Межведомственная автоматизированная информационная система государственных и муниципальных услуг - Реестр государственных информационных систем СПб 27 1
Hyundai ix 1 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 17 1
Stellantis - Jeep Wrangler 6 1
Toyota Alphard 2 1
Toyota Sequoia 2 1
Петухов Михаил 6 4
Албычев Александр 168 4
Кочетова Светлана 5 3
Кисляков Евгений 93 3
Петрушин Андрей 110 3
Макухин Вячеслав 2 2
Иванов Евгений 46 2
Фургальский Владимир 5 2
Бобраков Анатолий 2 2
Тарасенко Андрей 14 2
Чурсин Игорь 21 2
Бесхмельницын Максим 5 2
Новомлинский Валерий 2 2
Иванов Петр 23 2
Гаглоев Арсен 2 1
Потемкин Борис 2 1
Якутин Анатолий 2 1
Михайлик Константин 43 1
Привезенцев Антон 6 1
Шередин Роман 27 1
Соловьев Александр 118 1
Забозлаев Алексей 5 1
Скиба Владимир 42 1
Павлов Сергей 17 1
Скворцов Александр 13 1
Строганов Александр 3 1
Фролов Евгений 8 1
Носов Евгений 4 1
Суханов Владимир 1 1
Трошенков Антон 2 1
Горнин Леонид 3 1
Даценко Юрий 10 1
Спиридонова Юлия 1 1
Короткий Юрий 2 1
Набоко Станислав 2 1
Чухнова Евгения 7 1
Стариков Павел 1 1
Муратов Рустам 3 1
Ефименко Сергей 1 1
Гафаров Шамиль 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 165270 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3331 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19444 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2833 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54592 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47415 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1423 2
Германия - Федеративная Республика 13178 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1395 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 712 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1766 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4190 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1427 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3429 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13784 1
Япония 13776 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 787 1
Россия - ЮФО - Севастополь 612 1
Израиль 2849 1
Россия - СФО - Новосибирск 4851 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3163 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 424 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1074 1
Испания - Королевство 3827 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1463 1
Россия - СФО - Омская область 786 1
Болгария - Республика 799 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 629 1
Россия - УФО - Челябинская область 1499 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 774 1
Россия - СЗФО - Псковская область 695 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 810 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 776 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 449 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 5
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8781 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6019 3
Энергетика - Energy - Energetically 5823 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6705 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6567 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3941 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6066 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6529 2
Паспорт - Паспортные данные 2829 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11250 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1577 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6485 2
РЦТ - Руководители цифровой трансформации органов власти и госкомпаний - CDTO - Chief Digital Transformation Officer 19 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53197 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5581 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8879 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7371 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8792 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 690 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4629 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1886 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 332 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3140 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1010 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1001 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1181 1
Минцифры РФ - Стратегия развития телекоммуникационной отрасли - Стратегия развития отрасли связи Российской Федерации - Программа долгосрочного развития интернета 48 1
Образование в России 2771 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4415 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11547 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1917 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7750 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12250 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5440 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6997 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 1
Международный женский день - 8 марта 418 2
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 25 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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