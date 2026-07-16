Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Абрамова Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 15, упоминаний - 15
Абрамова Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 404 1
|Петухов Михаил 6 4
|Албычев Александр 168 4
|Кочетова Светлана 5 3
|Кисляков Евгений 93 3
|Петрушин Андрей 110 3
|Макухин Вячеслав 2 2
|Иванов Евгений 46 2
|Фургальский Владимир 5 2
|Бобраков Анатолий 2 2
|Тарасенко Андрей 14 2
|Чурсин Игорь 21 2
|Бесхмельницын Максим 5 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Иванов Петр 23 2
|Гаглоев Арсен 2 1
|Потемкин Борис 2 1
|Якутин Анатолий 2 1
|Михайлик Константин 43 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Шередин Роман 27 1
|Соловьев Александр 118 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Скиба Владимир 42 1
|Павлов Сергей 17 1
|Скворцов Александр 13 1
|Строганов Александр 3 1
|Фролов Евгений 8 1
|Носов Евгений 4 1
|Суханов Владимир 1 1
|Трошенков Антон 2 1
|Горнин Леонид 3 1
|Даценко Юрий 10 1
|Спиридонова Юлия 1 1
|Короткий Юрий 2 1
|Набоко Станислав 2 1
|Чухнова Евгения 7 1
|Стариков Павел 1 1
|Муратов Рустам 3 1
|Ефименко Сергей 1 1
|Гафаров Шамиль 4 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8583 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3938 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.