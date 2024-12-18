Чухнова Евгения
Чухнова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|Ковнир Евгений 75 1
|Зорин Александр 51 1
|Иванов Александр 101 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Угнивенко Дмитрий 20 1
|Бесхмельницын Максим 5 1
|Зеленский Владимир 22 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Линьков Юрий 2 1
|Иванов Петр 22 1
|Понькин Александр 31 1
|Абрамова Елена 14 1
|Мартынова Елена 87 1
|Иванов Евгений 42 1
|Никитченко Анна 7 1
|Михайлик Константин 24 1
|Федорищев Вячеслав 3 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Лукина Светлана 6 1
|Петухов Михаил 6 1
|Павлов Сергей 17 1
|Распопов Владимир 8 1
|Кочетова Светлана 4 1
|Фургальский Владимир 5 1
|Ватбольская Алена 1 1
|Даценко Юрий 8 1
|Курганский Константин 1 1
|Набоко Станислав 2 1
|Стариков Павел 1 1
|Ефименко Сергей 1 1
|Макухин Вячеслав 2 1
|Бобраков Анатолий 2 1
|Висленев Сергей 8 1
|Мискарян Александр 6 1
|Фомин Сергей 18 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
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