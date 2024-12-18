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Чухнова Евгения



18.12.2024 ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения» 1
28.08.2024 Генеральным директором «РЖД-Цифровые пассажирские решения» назначена Евгения Чухнова 2
25.04.2023 На туристическом портале РЖД теперь доступно бронирование отелей без предоплаты 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
15.07.2020 Около 30 решений для развития туризма предложили в рамках «Цифровой прокачки» Тульской области 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Чухнова Евгения и организации, системы, технологии, персоны:

РЖД Технологии - РЖД ЦПР - РЖД Цифровые пассажирские решения - Инновационная мобильность 13 3
Ростелеком 9701 2
РЖД Технологии - RZD Digital 23 2
МегаФон 8805 1
Yandex - Яндекс 7340 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
8213 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Matller - Матллер 6 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Telegram Group 1983 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
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Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 18 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 12 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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