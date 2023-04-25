На туристическом портале РЖД теперь доступно бронирование отелей без предоплаты

Сервис Travel.RZD.ru представил пользователям возможность оплачивать проживание в средствах размещения непосредственно перед заселением. Об этом CNews сообщили представители компании «РЖД-цифровые пассажирские решения».

«Туристическая платформа ОАО «РЖД» - Travel.RZD.ru – находится в постоянном развитии. Мы совершенствуем интерфейсы, функционал и возможности портала – с начала года провели уже восемь доработок системы, которые сделали сайт удобнее. Важным фактором для выбора дальнейшего направления развития является обратная связь от пользователей. Ими востребована функция бронирования отелей без оплаты с внесением стоимости проживания непосредственно перед заселением. С апреля тариф «оплата на месте» будет доступен для 250 отелей и гостиниц в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Сочи», – сказала заместитель генерального директора ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения» Евгения Чухнова.

Она подчеркнула, что до конца года пул средств размещения с возможностью оплаты проживания на месте планируется расширить до 3000 единиц. Это будут отели, глэмпинги и хостелы по всей России.

Новый вариант оплаты позволит пользователям туристического портала Travel.RZD.ru спланировать поездку в кратчайшие сроки, заморозка средств на карте не потребуется. В свою очередь, для отельеров и владельцев объектов размещения использование тарифа «оплата на месте» – дополнительный инструмент для привлечения клиентов, карточки объектов помечаются особой плашкой.

Алгоритм бронирования отелей без оплаты на портале Travel.RZD.ru простой – необходимо подобрать подходящий вариант проживания, отметить в карточке отеля вариант «оплата на месте» и необходимые даты. За сутки до заселения нужно будет подтвердить визит – в этом случае номер будет зарезервирован до 18.00 дня заезда. Оплата возможна как наличными, так и картой.

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Портал Travel.RZD – сервис по бронированию отелей, экскурсий и туров, который реализует ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения». Работает с ноября 2021 г., а в 2022 г. запущен интерфейс для выбора и покупки туристических продуктов. На портале собраны 110 тыс. отелей не только в России, но и странах СНГ.

ООО «РЖД-цифровые пассажирские решения» (до сентября 2022 г. – ООО «Инновационная мобильность») – центр компетенций и головная организация по реализации и развитию цифровых сервисов в пассажирском комплексе ОАО «РЖД», а также оператор технологической мультимодальной платформы пассажирской мобильности. Является участником реализации стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД». Входит в субхолдинг «РЖД-технологии» - цифровой холдинг «РЖД».