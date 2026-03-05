Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос

По итогам января 2026 г. Telegram стал самым популярным мессенджером на территории Telegram. Он сумел обойти WhatsApp*, который месяцами держался на первом месте. «Уберечь» Telegram от лидерства не смогли ни его замедление, ни ограничения звонков, ни активные продвижение и реклама нацмессенджера Max. Но далеко не факт, что Telegram продолжит работать в России в обозримом будущем.

Через тернии к первому месту

Telegram стал самым популярным в России мессенджером по итогам января 2026 г., приводит Forbes статистику MediaScope. Ему удалось сместить WhatsApp* с первого места, который удерживался на первой строчке в течение многих месяцев.

В январе 2026 г. у Telegram было 95,978 млн российских пользователей, хотя бы раз за месяц открывших этот мессенджер на своем устройстве. Показатель WhatsApp* – 89,418 млн. Статистика охватывает пользователей мессенджеров старше 12 лет, работающих в мобильной и/или настольной версии сервисов.

В декабре 2025 г. на первом месте по ежемесячно активной аудитории был WhatsApp* с 94,47 млн пользователей. Telegram удерживал «серебро» с результатом 93,637 человек.

Добиться такого успеха Telegram не помешали никакие внешние факторы. Например, в августе 2025 г. российские власти ограничили в нем видео- и аудиозвонки, а в начале февраля 2026 г. существенно усилили давление на сервис, замедлив до минимума скорость его работы. Это сразу же ударило по российским разработчикам ПО.

Grok AI Россияне любят Telegram, и ограничения их не пугают

Теперь без специальных технических средств российские пользователи Telegram с комфортом могут отправлять лишь текстовые сообщения – даже простые документы .docx на пару сотен килобайт отправляются и скачиваются мучительно долго, не говоря уже про видеоролики или аудиосообщения.

Аналогичные меры ранее были применены и к WhatsApp*. По данным РБК, к концу 2025 г. он был замедлен в России на 80%.

Все хорошо, но это лишь видимость

Замедление Telegram не могло не сказаться на популярности сервиса в России. По итогам февраля 2026 г. ежемесячно активная аудитория российских пользователей сократилась, притом довольно существенно – на 286 тыс. В этом месяце их было 95,692 млн.

Но первое место в рейтинге Telegram все же сохранил, потому что антирекорд по оттоку пользователей поставил не он, а WhatsApp*. В его случае ежемесячно активных пользователей осталось 80,301 млн, то есть на 9,1 млн меньше, чем в январе 2026 г.

Это происходит несмотря на то, что над WhatsApp* дополнительные тучи пока не сгущаются. Между тем, со второй половины февраля 2026 г. в Рунете активно обсуждается вероятность тотальной блокировки Telegram в России с 1 апреля 2026 г. К моменту выхода материала официального подтверждения этой информации не было.

А что же Max

Согласно статистике MediaScope, российский нацмессенджер Max становится все более серьезным соперником как для WhatsApp*, так и для Telegram. В отличие от них, за январь-февраль 2026 г. он не только не растерял аудиторию, но и вовсе нарастил ее, гласит статистика MediaScope.

В январе 2026 г. количество ежемесячно активных пользователей Max достигло 73,728 млн человек, что позволило ему оказаться в топ-3 самых популярных мессенджеров в стране из удержаться на третьем месте. В феврале 2026 г. аудитория сервиса выросла до 77,561 млн человек.

Иными словами, Max почти догнал WhatsApp* по количеству активных пользователей. Если WhatsApp* продолжит терять аудиторию миллионами, то в марте 2026 г. он может уступить Max второе место в рейтинге.

Напомним, Max – это детище российского холдинга VK, в недавнем прошлом – Mail.ru Group. Его дебют состоялся в мае 2025 г. Согласно официальной рекламе сервиса, его ключевые преимущества в том, что он ловит в лифте и на парковке.

Конкурентов почти не осталось

Выбор средств общения у россиян постоянно сужается. В 2024 г. Роскомнадзор заблокировал Discord, Viber и Signal, а VK закрыл свои мессенджеры ICQ и «Агент Mail.ru». В 2025 г. Microsoft уничтожил Skype, а в 2026 г. стало известно о закрытии «ТамТам».

Как сообщал CNews, во второй половине 2025 г. россияне стали массово переходить на американский мессенджер imo, который к началу марта 2026 г. стал работать ощутимо медленнее в сетях ряда провайдеров и операторов сотовой связи. К концу 2025 г. у него было почти 10 млн пользователей в России – всего за год их количество выросло в 24 раза. Данные по imo за январь-февраль 2026 г. Forbes не приводит.

Также с осени 2025 г. в России периодически возникают проблемы в работе Google Meet. А его аналог от Apple под названием Facetime и вовсе заблокирован по всей стране с декабря 2025 г.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



