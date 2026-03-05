Замедленный Telegram внезапно стал самым популярным мессенджером в России. Опрос
По итогам января 2026 г. Telegram стал самым популярным мессенджером на территории Telegram. Он сумел обойти WhatsApp*, который месяцами держался на первом месте. «Уберечь» Telegram от лидерства не смогли ни его замедление, ни ограничения звонков, ни активные продвижение и реклама нацмессенджера Max. Но далеко не факт, что Telegram продолжит работать в России в обозримом будущем.
Через тернии к первому месту
Telegram стал самым популярным в России мессенджером по итогам января 2026 г., приводит Forbes статистику MediaScope. Ему удалось сместить WhatsApp* с первого места, который удерживался на первой строчке в течение многих месяцев.
В январе 2026 г. у Telegram было 95,978 млн российских пользователей, хотя бы раз за месяц открывших этот мессенджер на своем устройстве. Показатель WhatsApp* – 89,418 млн. Статистика охватывает пользователей мессенджеров старше 12 лет, работающих в мобильной и/или настольной версии сервисов.
В декабре 2025 г. на первом месте по ежемесячно активной аудитории был WhatsApp* с 94,47 млн пользователей. Telegram удерживал «серебро» с результатом 93,637 человек.
Добиться такого успеха Telegram не помешали никакие внешние факторы. Например, в августе 2025 г. российские власти ограничили в нем видео- и аудиозвонки, а в начале февраля 2026 г. существенно усилили давление на сервис, замедлив до минимума скорость его работы. Это сразу же ударило по российским разработчикам ПО.
Теперь без специальных технических средств российские пользователи Telegram с комфортом могут отправлять лишь текстовые сообщения – даже простые документы .docx на пару сотен килобайт отправляются и скачиваются мучительно долго, не говоря уже про видеоролики или аудиосообщения.
Аналогичные меры ранее были применены и к WhatsApp*. По данным РБК, к концу 2025 г. он был замедлен в России на 80%.
Все хорошо, но это лишь видимость
Замедление Telegram не могло не сказаться на популярности сервиса в России. По итогам февраля 2026 г. ежемесячно активная аудитория российских пользователей сократилась, притом довольно существенно – на 286 тыс. В этом месяце их было 95,692 млн.
Но первое место в рейтинге Telegram все же сохранил, потому что антирекорд по оттоку пользователей поставил не он, а WhatsApp*. В его случае ежемесячно активных пользователей осталось 80,301 млн, то есть на 9,1 млн меньше, чем в январе 2026 г.
Это происходит несмотря на то, что над WhatsApp* дополнительные тучи пока не сгущаются. Между тем, со второй половины февраля 2026 г. в Рунете активно обсуждается вероятность тотальной блокировки Telegram в России с 1 апреля 2026 г. К моменту выхода материала официального подтверждения этой информации не было.
А что же Max
Согласно статистике MediaScope, российский нацмессенджер Max становится все более серьезным соперником как для WhatsApp*, так и для Telegram. В отличие от них, за январь-февраль 2026 г. он не только не растерял аудиторию, но и вовсе нарастил ее, гласит статистика MediaScope.
В январе 2026 г. количество ежемесячно активных пользователей Max достигло 73,728 млн человек, что позволило ему оказаться в топ-3 самых популярных мессенджеров в стране из удержаться на третьем месте. В феврале 2026 г. аудитория сервиса выросла до 77,561 млн человек.
Иными словами, Max почти догнал WhatsApp* по количеству активных пользователей. Если WhatsApp* продолжит терять аудиторию миллионами, то в марте 2026 г. он может уступить Max второе место в рейтинге.
Напомним, Max – это детище российского холдинга VK, в недавнем прошлом – Mail.ru Group. Его дебют состоялся в мае 2025 г. Согласно официальной рекламе сервиса, его ключевые преимущества в том, что он ловит в лифте и на парковке.
Конкурентов почти не осталось
Выбор средств общения у россиян постоянно сужается. В 2024 г. Роскомнадзор заблокировал Discord, Viber и Signal, а VK закрыл свои мессенджеры ICQ и «Агент Mail.ru». В 2025 г. Microsoft уничтожил Skype, а в 2026 г. стало известно о закрытии «ТамТам».
Как сообщал CNews, во второй половине 2025 г. россияне стали массово переходить на американский мессенджер imo, который к началу марта 2026 г. стал работать ощутимо медленнее в сетях ряда провайдеров и операторов сотовой связи. К концу 2025 г. у него было почти 10 млн пользователей в России – всего за год их количество выросло в 24 раза. Данные по imo за январь-февраль 2026 г. Forbes не приводит.
Также с осени 2025 г. в России периодически возникают проблемы в работе Google Meet. А его аналог от Apple под названием Facetime и вовсе заблокирован по всей стране с декабря 2025 г.
* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.