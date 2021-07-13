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Apple FaceTime


13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф 2
08.06.2021 В новую ОС для iPhone и iPad встроен «убийца Zoom» 5
29.04.2021 В ВТБ появятся бесконтактные банкоматы 1
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка 1
18.02.2021 Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM 1
15.01.2021 Новый кошмар владельцев MacBook: Им запретят устанавливать сторонние программы 1
03.12.2020 Как записать телефонный разговор на iPhone и Android: 5 способов 1
17.09.2020 Разработчики умоляют не обновлять ОС для iPhone и iPad, а то ничего не будет работать 2
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 1
16.09.2020 Apple представила мощный iPad 8 поколения. Цены в России 1
09.06.2020 В ОАЭ запущен видеомессенджер на базе Videomost 1
27.05.2020 Брат знаменитого наркобарона потребовал от Apple $2,6 миллиарда, потому что его «чуть не убил iPhone» 2
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 1
18.02.2020 Samsung согласился предустанавливать российское ПО на свои смартфоны 1
27.12.2019 Обновление iOS ломает iPhone по всему миру. Из строя выходят Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет и сотовая связь 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
12.09.2019 ESET: 19% уязвимостей для платформы iOS от Apple являются критическими 1
21.05.2019 Приложение «Погода» на iPhone перестало работать в России 1
19.03.2019 Apple представила обновленную линейку iMac. Цены 1
14.02.2019 iPhone можно сломать, сказав ему пять слов 1
06.02.2019 В macOS найден «чудесный баг», о котором Apple не узнает из-за своей скупости. Видео 1
31.10.2018 Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro 1
30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены 3
02.10.2018 Появилась пошаговая инструкция выуживания фото из новейших iPhone. Видео 1
07.06.2018 Путин высказался против блокировки Telegram 1
05.06.2018 Новая iOS 12 «удвоит производительность» старых iPhone и iPad 1
30.05.2018 Apple запрещает обновлять Telegram для iPhone и iPad 1
28.05.2018 Власти пригрозили отключить в России магазин ПО для iPhone и iPad 1
01.02.2018 К концу года на Mac можно будет запускать приложения для iPhone и iPad 1
01.12.2017 Apple готовит к выпуску сверхдешевый iPad 1
27.09.2017 Apple подтвердила: у новых iPhone 8 слышен треск в динамиках 1
26.09.2017 Вышла ОС для Mac на новой файловой системе 2
07.09.2017 Голосовыми помощниками Apple, Microsoft и Google можно тайно управлять с помощью ультразвука 1
04.09.2017 Рассекречены инструкции Apple по отказу в гарантийном ремонте iPhone 1
31.07.2017 Самые ожидаемые смарт-часы 1
04.04.2017 Лучшие планшеты с функцией телефона. Выбор ZOOM 1
29.03.2017 Топ-8 планшетов с хорошей камерой. Выбор ZOOM 1
21.03.2017 Apple выпустила дешевый iPad и убила семейство iPad Air. Фото 1
20.01.2017 От Apple потребовали остановить продажи iPhone 2

Публикаций - 145, упоминаний - 185

Apple FaceTime упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7692 50
Samsung Electronics 5651 24
Google LLC 7144 16
Microsoft Corporation 11060 16
Telegram Group 702 7
Lenovo Group 1636 6
Huawei 2730 5
Intel Corporation 4169 5
Twitter 2204 4
Xiaomi 904 4
Facebook 3765 4
LG Electronics 1844 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 4
VK - Mail.ru Group 2483 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 3
Adobe Systems 805 3
VideoMost - ВидеоМост 191 3
Yandex - Яндекс 4101 3
AT&T Inc 555 3
Mirabilis 15 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
HTC Corporation 1189 2
Pebble 49 2
ZTE Corporation 550 2
HP Inc. 2905 2
Canalys 149 2
Prestigio 167 2
Sony 2340 2
Dell EMC 2397 2
Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
Nvidia Corp 2015 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
Harman Kardon 165 1
Fly 123 1
РТ-Информ 112 1
Explay - Эксплей 165 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
KFC - Сеть ресторанов общественного питания 37 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 17 1
Yamaha 37 1
Audi 129 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Pixar 22 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 417 3
Президент Российской Федерации 1439 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 3
Таганский районный суд города Москвы 44 3
Правительство РФ 2201 2
United States district court - Федеральные окружные суды США 21 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 412 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
Руссофт - Russoft 250 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 20
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 20
Lightning 131 13
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 12
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 11
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 8
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 6
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 6
Flash 472 6
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - TouchPad - Тачпад - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 211 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 5
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 826 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 5
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 391 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
USB Type-C - USB-C 901 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 258 3
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 3
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 107 3
DDR - Double data rate 1067 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 438 2
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 2
USB Type-A - USB-A 148 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Apple iOS 5741 56
Google Android 10750 39
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 35
Apple iPad 3263 30
Apple MacBook - серия ноутбуков 697 20
Apple iMessage - Мессенджер 116 17
Apple - App Store 2198 17
Apple Siri - Голосовой помощник 302 15
Apple Mac 1456 15
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 13
Apple iPhone 6 547 13
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 10
Microsoft Windows 10 6629 10
Apple iPad Pro 226 9
Apple macOS 922 9
Apple iTunes Store 570 9
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 8
Apple iPhone 3 383 8
Microsoft Skype 1467 8
Apple iSight 51 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 8
WhatsApp Messenger 654 8
Nvidia GeForce GTX 2058 7
Apple iMac - Серия моноблоков 224 7
Apple Touch ID 207 7
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 7
Apple Safari - Браузер 601 7
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 7
Apple Mac mini 133 6
Apple iPhone 7 246 6
Apple iPad mini 375 6
Apple Pay 385 6
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 6
Apple iPod Touch 654 6
Apple iPadOS 62 5
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 242 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Apple Pencil 62 5
Apple iPhone 5 710 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 7
Путин Владимир 1824 4
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 3
Жаров Александр 165 2
Steve Jobs - Стив Джобс 704 2
Дуров Павел 216 2
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 2
Ющенко Александр 25 2
Козлюк Артем 39 1
Henze Linus - Хенце Линус 2 1
Thompson Grant - Томпсон Грант 1 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 57 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Escobar Pablo - Эскобар Пабло 4 1
Rodrigues Jose - Родригес Хосе 3 1
Гусков Антон 5 1
Wardle Patrick - Уордл Патрик 12 1
Мантуров Денис 56 1
Ive Jonathan - Айв Джонатан 60 1
Кулин Филипп 39 1
Escobar Roberto Gaviria - Эскобар Роберто Гавириа 4 1
Печатников Анатолий 24 1
Комиссаров Дмитрий 157 1
Галушкин Олег 168 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 36
Россия - Российская федерация - РФ 57309 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 12
Германия - Федеративная Республика 3624 8
Япония 2778 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 461 6
Франция - Французская Республика 2120 6
США - Купертино 204 4
Испания - Королевство 1251 4
Индия - Республика 2169 3
Турция - Турецкая республика 952 2
Италия - Итальянская Республика 1381 2
Китай - Тайвань 589 2
Иордания - Иорданское Хашимитское Королевство 47 2
Саудовская Аравия - Королевство 278 2
США - Калифорния 972 2
Нидерланды 972 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 515 2
Малайзия 339 2
США - Техас 222 2
Катар 78 2
США - Делавэр 53 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 758 2
Дания - Королевство 371 2
Норвегия - Королевство 428 2
Швеция - Королевство 751 2
США - Лос-Анджелес 291 1
США - Вашингтон 334 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Бельгия - Королевство 397 1
Европа Западная 612 1
Великое Герцогство Люксембург 216 1
Египет - Арабская Республика 368 1
Греция - Греческая Республика 320 1
Россия - Ставрополь 270 1
Ирландия - Республика 363 1
Бахрейн - Королевство 58 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Ctrl 40 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 49 1
Русский язык 978 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 31 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 10
AppleInsider 366 2
Reddit 198 2
Bloomberg 785 2
ZDnet 381 2
DigiTimes - Издание 506 2
MacRumors 114 1
Axios 6 1
Sports.ru 16 1
TechRadar 71 1
Ars Technica 227 1
Digital Trends - Издание 30 1
Медуза - Meduza 18 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
РосКомСвобода 75 1
The Verge - Издание 448 1
NYT - The New York Times 507 1
Business Insider 182 1
WSJ - The Wall Street Journal 161 1
Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Wikipedia - Википедия 276 1
Forbes - Форбс 441 1
Piper Jaffray 65 5
CNews Analytics 1988 1
CCS Insight 20 1
HFS Research 16 1
Strategy Analytics 175 1
NPD DisplaySearch 195 1
IHS iSuppli 274 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 3
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 7 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
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