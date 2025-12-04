В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac Блокировка FaceTime в России Роскомнадзор начал блокировку в России сервиса FaceTime. Об этом CNews сообщили в ведомстве. По заявлению ведомства, «FaceTime используется для организации и про

Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос В центре внимания Российские чиновники стали упоминать Facetime как новое пристанище мошенников после введения в августе 2025 г. «частичного ограничения» видеозвонков и аудиовызовов в WhatsApp* и Telegram. По их словам, количество звонков от злоумы

Google запустил «убийцу» Apple FaceTime о номеру телефона собеседника. Представленное в мае 2016 г. приложение задумано как конкурент Apple FaceTime с одним большим преимуществом — Duo не «залочено» под собственную платформу Google A

Apple выпустила FaceTime для Mac Наряду с анонсом новых версий iLife и Mac OS X компания Apple объявила о выходе открытой бета-версии приложения FaceTime для Mac. Видеочат FaceTime ранее был доступен исключительно для пользователей iPhone и iPod touch. Теперь же эту функцию можно запустить на персональном компьютере. Для того что

В новом плеере iPod touch ожидают увидеть видеочат FaceTime раздо больше нововведений, причем весьма интересных. По словам Роба Хеннесси (Rob Hennessey), отвечающего в John Lewis за закупку портативной аудиотехники, новый iPod touch будет поддерживать функцию FaceTime, которая была представлена в начале июня и присутствует в iPhone 4. Данная функция позволяет выполнять видеозвонки по технологии Wi-Fi. При этом пользователь должен платить только за п

Утечка в FaceTime: поставщик ИБ-продуктов не смог себя защитить Калифорнийская компания FaceTime, разрабатывающая системы защиты IM-программ, потеряла приватные данные собственных клиентов. Причиной инцидента стали ошибки в разработке веб-сайта компании, а именно – скрипты в одной