Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Apple FaceTime
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 145, упоминаний - 185
Apple FaceTime упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7692 50
|Samsung Electronics 5651 24
|Google LLC 7144 16
|Microsoft Corporation 11060 16
|Telegram Group 702 7
|Lenovo Group 1636 6
|Huawei 2730 5
|Intel Corporation 4169 5
|Twitter 2204 4
|Xiaomi 904 4
|Facebook 3765 4
|LG Electronics 1844 4
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 4
|VK - Mail.ru Group 2483 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1470 3
|Zoom Int - Zoom Video Communications 718 3
|Adobe Systems 805 3
|VideoMost - ВидеоМост 191 3
|Yandex - Яндекс 4101 3
|AT&T Inc 555 3
|Mirabilis 15 2
|TrueConf - ТруКонф 252 2
|HTC Corporation 1189 2
|Pebble 49 2
|ZTE Corporation 550 2
|HP Inc. 2905 2
|Canalys 149 2
|Prestigio 167 2
|Sony 2340 2
|Dell EMC 2397 2
|Spirit DSP - Спирит Корп 246 2
|Nvidia Corp 2015 1
|BQ - Bright & Quick - Новая линия 75 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1118 1
|Harman Kardon 165 1
|Fly 123 1
|РТ-Информ 112 1
|Explay - Эксплей 165 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 10
|AppleInsider 366 2
|Reddit 198 2
|Bloomberg 785 2
|ZDnet 381 2
|DigiTimes - Издание 506 2
|MacRumors 114 1
|Axios 6 1
|Sports.ru 16 1
|TechRadar 71 1
|Ars Technica 227 1
|Digital Trends - Издание 30 1
|Медуза - Meduza 18 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|РосКомСвобода 75 1
|The Verge - Издание 448 1
|NYT - The New York Times 507 1
|Business Insider 182 1
|WSJ - The Wall Street Journal 161 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1725 1
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Wikipedia - Википедия 276 1
|Forbes - Форбс 441 1
|Piper Jaffray 65 5
|CNews Analytics 1988 1
|CCS Insight 20 1
|HFS Research 16 1
|Strategy Analytics 175 1
|NPD DisplaySearch 195 1
|IHS iSuppli 274 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760087, в очереди разбора - 663777.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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