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Apple FaceTime
FaceTime (видеозвонки Apple) заблокирована возможность видеозвонков через FaceTime.
СОБЫТИЯ
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|04.12.2025
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В России заблокирован FaceTime - мессенджер для iPhone и Mac
Блокировка FaceTime в России Роскомнадзор начал блокировку в России сервиса FaceTime. Об этом CNews сообщили в ведомстве. По заявлению ведомства, «FaceTime используется для организации и про
|03.09.2025
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Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос
В центре внимания Российские чиновники стали упоминать Facetime как новое пристанище мошенников после введения в августе 2025 г. «частичного ограничения» видеозвонков и аудиовызовов в WhatsApp* и Telegram. По их словам, количество звонков от злоумы
|16.08.2016
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Google запустил «убийцу» Apple FaceTime
о номеру телефона собеседника. Представленное в мае 2016 г. приложение задумано как конкурент Apple FaceTime с одним большим преимуществом — Duo не «залочено» под собственную платформу Google A
|21.10.2010
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Apple выпустила FaceTime для Mac
Наряду с анонсом новых версий iLife и Mac OS X компания Apple объявила о выходе открытой бета-версии приложения FaceTime для Mac. Видеочат FaceTime ранее был доступен исключительно для пользователей iPhone и iPod touch. Теперь же эту функцию можно запустить на персональном компьютере. Для того что
|08.07.2010
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В новом плеере iPod touch ожидают увидеть видеочат FaceTime
раздо больше нововведений, причем весьма интересных. По словам Роба Хеннесси (Rob Hennessey), отвечающего в John Lewis за закупку портативной аудиотехники, новый iPod touch будет поддерживать функцию FaceTime, которая была представлена в начале июня и присутствует в iPhone 4. Данная функция позволяет выполнять видеозвонки по технологии Wi-Fi. При этом пользователь должен платить только за п
|14.08.2007
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Утечка в FaceTime: поставщик ИБ-продуктов не смог себя защитить
Калифорнийская компания FaceTime, разрабатывающая системы защиты IM-программ, потеряла приватные данные собственных клиентов. Причиной инцидента стали ошибки в разработке веб-сайта компании, а именно – скрипты в одной
|28.04.2007
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FaceTime возьмет Skype под контроль
Skype выдала лицензию на использование библиотеки функций интерфейса прикладного программирования (API) компании ИТ-безопасности FaceTime. FaceTime включит функционал защиты и контроля доступа к Skype в свой продукт FaceTime Internet Security Edition. В частности, программа позволит ограничивать доступ к Sk
Apple FaceTime и организации, системы, технологии, персоны:
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