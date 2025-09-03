Владельцам iPhone приготовиться? Власти видят угрозу безопасности россиян в видеозвонках по Facetime. Опрос

Фирменный сервис Apple для видеозвонков попал во внимание российских властей. В Госдуме говорят о росте числа мошеннических вызовов в нем. Аналогичные заявления относительно WhatsApp* и Telegram, делавшиеся чиновниками ранее, в итоге привели к «частичному ограничению» голосовых и видеозвонков в этих сервисах.

В центре внимания

Российские чиновники стали упоминать Facetime как новое пристанище мошенников после введения в августе 2025 г. «частичного ограничения» видеозвонков и аудиовызовов в WhatsApp* и Telegram. По их словам, количество звонков от злоумышленников в этом сервисе за последние недели выросло.

Facetime – это фирменный сервис компании Apple для видеозвонков через интернет. Работает в экосистеме Apple и по умолчанию доступен на всех современных смартфонах iPhone и планшетах iPad. Также его можно установить на MacBook.

Видеозвонки по Facetime на устройствах Apple «призваны создавать иллюзию доверия», пишет агентство РИА «Новости» со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по вопросам собственности, члена Национального финансового совета Банка России Сергея Гаврилова (КПРФ).

«В последнее время специалисты по кибербезопасности и сами пользователи отмечают: мошенники освоили новый инструмент – звонки через FaceTime. Если раньше большинство подобных атак шло через мессенджеры или обычные телефонные вызовы с подменой номеров, то теперь злоумышленники активно используют встроенный сервис видеосвязи от Apple», – заявил Гаврилов.

Где-то это уже было

Гаврилов также в подробностях расписал, как именно происходит обман россиян мошенниками через Facetime. «Схема обычно начинается с тревожного повода: «на вашем счете обнаружена подозрительная операция», "ваш аккаунт пытаются взломать", "идет проверка по делу, где может фигурировать ваш паспорт". Чтобы закрепить эффект, мошенник предлагает перейти именно на Facetime: "так безопаснее", "так вы точно убедитесь, что я настоящий сотрудник"», – заявил чиновник (цитата по РИА «Новости»).

«Дальше все строится вокруг социальной инженерии. Главная цель – убедить абонента включить демонстрацию экрана. В этот момент злоумышленники получают доступ к коду подтверждения операций, push‑уведомлениям банка или даже подсказкам с логинами и паролями», – добавил Гаврилов.

Шифрование – это вселенское зло

Как пишут РИА «Новости», Гаврилов прошелся и по сквозному шифрованию – технологии, которая очень сильно затрудняет перехват сообщений и вызовов в современных мессенджерах. Она есть в WhatsApp*, Telegram и многих других сервисах, которые частично или полностью заблокированы в России. Facetime ею тоже располагает.

«Опасность схемы еще и в том, что Facetime работает со сквозным шифрованием. Для рядового пользователя это гарантия конфиденциальности, но для следствия такой формат затрудняет быстрый доступ к данным о звонке. В итоге расследование занимает больше времени, а злоумышленники рассчитывают именно на фактор скорости: чем быстрее удастся вывести деньги или оформить кредит на имя жертвы, тем меньше шансов у полиции их остановить», – заявил российский депутат.

Facetime под прицелом?

Упоминание российскими чиновниками того или иного сервиса для текстового, голосового и видеообщения как в том или ином плане опасного для россиян, иногда ведет к их частичному или полному запрету. За примерами далеко ходить не надо – в августе 2024 г. под полную блокировку попал Signal – самый защищенный мессенджер в мире.

Официальная причина блокировки Signal – «нарушение российского законодательства». Такое объяснение приводит сам Роскомнадзор. Работа Signal в России, по данным ведомства, была ограничена потому, что он нарушил «требования российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

Аналогичная формулировка прозвучала, когда в декабре 2024 г. у россиян отобрали возможность пользоваться мессенджером Viber, ранее входившим в топ-3 самых популярных мессенджеров в стране. А двумя месяцами ранее, в октябре 2024 г., все по той же причине россиян отлучили от сервиса Discord.

Пока что единственным иностранным мессенджер, который хорошо знаком россиянам, и который с вероятностью 146% не будет заблокирован в России, остается Skype. Но причина здесь в том, что он больше не работает – появившись в 2003 г., он прекратил свое существование в мае 2025 г.

Владельцы Android не в безопасности

Facetime – это сервис, работающий исключительно в экосистеме Apple и доступный только на устройствах этой компании. На Android-устройства его не установить легальными методами, а нелегальные способы Google, как сообщал CNews, скоро запретит.

Однако в Android-среде у Facetime есть свой аналог под названием Google Meet. Этот видео сервис можно встретить во всех современных Android-смартфонах при первом же их включении, кроме мобильников Huawei – на них сервисы Google не устанавливаются с мая 2019 г.

Согласно информации из открытых источников, после «частичного ограничения» звонков WhatsApp* и Telegram российские пользователи Android начали массово переходить именно в Google Meet, несмотря на то, что он, вполне возможно, не ловит в море, на парковке и в лифте. Почти сразу после этого, во второй половине августа 2025 г., в Рунете стали массово появляться сообщения о сбоях в работе этого сервиса, притом только на территории России.

Редакция CNews убедилась, что и в первых числах сентября 2025 г. в России фиксируются жалобы на проблемы с работой Google Meet. Об этом свидетельствует, в частности, статистика сервиса Downradar – агрегатора сообщений о сбоях – количество жалоб на качество работы Google Meet в России исчисляется тысячами в сутки.

Работа Google Meet в России в последнее время стабильностью не отличается

Официального подтверждения принудительного замедления Google Meet в России на момент выхода материала не было.

* WhatsApp принадлежит корпорации Meta. Meta (в прошлом Facebook) признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны. Принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram заблокированы в России.



