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Instant Messenger Corporate Secure Защищенные корпоративные мессенджеры Корпоративные коммуникации

Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации

 

 

Юрий Хомутский, директор проектов, CNews "Корпоративные почтовые решения и мессенджеры. Два рейтинга Market.CNews", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023


Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024

egram, WhatsApp и других общедоступных мессенджерах, то крупный бизнес, а уж тем более ведущие корпорации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг корпоративных мессенджеров третий год подряд. Данный проект призван зафиксировать положение дел по

13.12.2024 Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт

кой и конфиденциальной информацией, не отвлекаясь от других рабочих задач. Market.CNews: Как вы видите будущее рынка корпоративных мессенджеров? Артем Чепрак: Сегодня рынок уже не готов рассматривать корпоративные мессенджеры как отдельный продукт. Для базовых коммуникаций компании чаще всего используют публичные решения, такие как WhatsApp или Telegram. Однако, если речь идет о корпоративн
29.11.2024 Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры

удобнее и надежнее, чем звонить или переписываться по почте. В качестве маркетингового инструмента Функционал современных корпоративных мессенджеров позволяет использовать их разнопланово: опо
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023

isco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business С начала массового перехода на российские корпоративные мессенджеры прошло уже около полутора лет. За это время накопился опыт миграции
Обзор корпоративных мессенджеров 2022

для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023

я Форма 1F Chat 887 5 Битрикс24 Битрикс24 865 Источник: Market.CNews Перейти к полной таблице Обзор Корпоративные мессенджеры 2023 Рейтинг корпоративных мессенджеров выпущен в рамках соответств
Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?

расти на 12–13% в год, опережая ИТ-рынок в целом, доказывая тем самым, что эффективно выстроенные коммуникации – залог успешной работы современных компаний. Сегодня на смену традиционным ВКС приходят корпоративные мессенджеры. Почти треть россиян (29%) проводят в мессенджерах более трех часов в день. Неудивительно, что сотрудникам и в работе удобнее использовать привычное для них средство к
Обзор корпоративных мессенджеров 2022

для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл
26.12.2022 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022

виты у того или иного решения. Рейтинг корпоративных мессенджеров 2022. Структура баллов Подробнее: Обзор корпоративных мессенджеров 2022 Функционал Универсальность Безопасность Доступность цен
26.12.2022 Функционал современных корпоративных мессенджеров

ко усложнят обмен данными, но это не так. У бизнеса свой подход к коммуникациям, который требует особенного отношения и повышенной кастомизации. Что такое корпоративный мессенджер и для чего он нужен Корпоративные мессенджеры — это программное обеспечение для коммуникации сотрудников компании посредством текстовых и голосовых сообщений, а также видеосвязи. При этом достигается более высокий
26.12.2022 Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений

ения;возможности удалять или изменять свои сообщения;а часто — и возможности просто просматривать. Информация, размещенная в корпоративном мессенджере — это собственность компании, а не пользователя. Корпоративные мессенджеры — особый вид программного обеспечения, нацеленный как на организацию коммуникаций внутри компании, так и ее взаимодействие с внешними сервисами Кроме этого, инструмент
25.02.2021 Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео

ым. Также нет данных о сроках его полноценного релиза, списке поддерживаемых платформ и о том, почему мессенджер удалили из Google Play. Редакция CNews задала эти вопросы ДИТ Москвы и ожидает ответа. Россыпь госмессенджеров TDM Messenger стал одним из многочисленных сервисов онлайн-общения, созданных для нужд госсектора. Так, например, в июне 2016 г. CNews сообщал, что «Ростех» разработал с
16.12.2020 Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам

мпрометирован Израильская компания Cellebrite, разработчик шпионского ПО, заявила, что сумела взломать мессенджер Signal. По данным портала TechRadar и разработчика антивируса AVG, Signal – это самый защищенный мессенджер в мире. Обойти защиту Signal специалисты Cellebrite смогли при помощи собственного программного инструмента Physical Analyzer, предназначенного для систематизации и обрабо
13.05.2015 Изобретатели протокола BitTorrent выпустили защищенный мессенджер для iPhone и iPad

бря. С сегодняшнего дня, 13 мая, приложение стало доступно в App Store для загрузки на iPhone. Кроме того, разработчик сообщил о существенном обновлении версии для Android. Bleep позиционируется как «защищенный мессенджер», по аналогии с Telegram Павла Дурова или Chadder Джона Макафи (John McAfee). Особенность Bleep заключается в том, что сообщения пересылаются между пользователями напрямую
06.05.2014 Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер

жизни. «Наша миссия заключается в оснащении вас инструментами, которые помогут контролировать вашу информацию и ее неприкосновенность», — говорится на официальном сайте компании. Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер Помимо Chadder, у FTC есть еще один продукт — DCentral1. Это приложение, предназначенное для аудита прав доступа установленных на мобильное устройство программ. Пока DCent

Публикаций - 111, упоминаний - 135

Instant Messenger Corporate Secure и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24623 27
Telegram Group 1983 27
Apple Inc 12099 12
Google LLC 11775 12
VK - Mail.ru Group 3455 10
Ростелеком 9699 10
VideoMost - ВидеоМост 274 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 10
Yandex - Яндекс 7339 8
Информтехника и Связь 35 8
8213 7
TrueConf - ТруКонф 396 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 6
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 6
Samsung Electronics 10254 5
Cisco Systems 5114 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 5
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 5
Информтехника ГК 30 5
Softline - Софтлайн 2810 4
SAP SE 5276 4
Huawei 3932 4
Meta Platforms - Facebook 4438 4
МТС Линк - Vinteo - Винтео 82 4
Salesforce.com 427 4
Spirit DSP - Спирит Корп 470 4
Snapchat 129 4
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 230 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1392 3
Amazon Inc - Amazon.com 2998 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
Oracle Corporation 6687 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Сател 125 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 3
LG Electronics 3614 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 5
ПСБ - Промсвязьбанк 851 4
Unsplash 762 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 2
Альфа-Банк 1769 2
Спортмастер - Sportmaster 176 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Газпром ПАО 1342 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 103 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 61 2
Фора Банк 55 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
eBay Inc 1619 1
Почта России ПАО 2112 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 478 1
ВкусВилл - Избёнка 156 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Совкомбанк ПАО 256 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Zenden Group - Дом одежды 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 550 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 425 2
Судебная власть - Judicial power 2309 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 330 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 675 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 8 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
Гуманитарный фонд поддержки социальных инициатив и проектов 1 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 52
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 51
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