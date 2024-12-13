Instant Messenger Corporate Secure Защищенные корпоративные мессенджеры Корпоративные коммуникации
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- ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи
Юрий Хомутский, директор проектов, CNews "Корпоративные почтовые решения и мессенджеры. Два рейтинга Market.CNews", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023
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Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024
egram, WhatsApp и других общедоступных мессенджерах, то крупный бизнес, а уж тем более ведущие корпорации России для обсуждения внутренних вопросов этого позволить себе не могут. Единственный выход — корпоративные мессенджеры в цифровом контуре компании. Аналитики Market.CNews готовят рейтинг корпоративных мессенджеров третий год подряд. Данный проект призван зафиксировать положение дел по
|13.12.2024
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Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт
кой и конфиденциальной информацией, не отвлекаясь от других рабочих задач. Market.CNews: Как вы видите будущее рынка корпоративных мессенджеров? Артем Чепрак: Сегодня рынок уже не готов рассматривать корпоративные мессенджеры как отдельный продукт. Для базовых коммуникаций компании чаще всего используют публичные решения, такие как WhatsApp или Telegram. Однако, если речь идет о корпоративн
|29.11.2024
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Telegram и WhatsApp не спасут: почему бизнесу нужны именно корпоративные мессенджеры
удобнее и надежнее, чем звонить или переписываться по почте. В качестве маркетингового инструмента Функционал современных корпоративных мессенджеров позволяет использовать их разнопланово: опо
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Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023
isco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business С начала массового перехода на российские корпоративные мессенджеры прошло уже около полутора лет. За это время накопился опыт миграции
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Обзор корпоративных мессенджеров 2022
для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл
|18.12.2023
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Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023
я Форма 1F Chat 887 5 Битрикс24 Битрикс24 865 Источник: Market.CNews Перейти к полной таблице Обзор Корпоративные мессенджеры 2023 Рейтинг корпоративных мессенджеров выпущен в рамках соответств
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Чем заменить Zoom, Slack и Microsoft Teams?
расти на 12–13% в год, опережая ИТ-рынок в целом, доказывая тем самым, что эффективно выстроенные коммуникации – залог успешной работы современных компаний. Сегодня на смену традиционным ВКС приходят корпоративные мессенджеры. Почти треть россиян (29%) проводят в мессенджерах более трех часов в день. Неудивительно, что сотрудникам и в работе удобнее использовать привычное для них средство к
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Обзор корпоративных мессенджеров 2022
для коммуникаций внутри компаний, редакция ИТ-маркетплейса Market.CNews подготовила первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022, а также подробный обзор некоторых решений. Подготовл
|26.12.2022
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Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг корпоративных мессенджеров 2022
виты у того или иного решения. Рейтинг корпоративных мессенджеров 2022. Структура баллов Подробнее: Обзор корпоративных мессенджеров 2022 Функционал Универсальность Безопасность Доступность цен
|26.12.2022
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Функционал современных корпоративных мессенджеров
ко усложнят обмен данными, но это не так. У бизнеса свой подход к коммуникациям, который требует особенного отношения и повышенной кастомизации. Что такое корпоративный мессенджер и для чего он нужен Корпоративные мессенджеры — это программное обеспечение для коммуникации сотрудников компании посредством текстовых и голосовых сообщений, а также видеосвязи. При этом достигается более высокий
|26.12.2022
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Ключевые отличия корпоративных мессенджеров от обычных бесплатных решений
ения;возможности удалять или изменять свои сообщения;а часто — и возможности просто просматривать. Информация, размещенная в корпоративном мессенджере — это собственность компании, а не пользователя. Корпоративные мессенджеры — особый вид программного обеспечения, нацеленный как на организацию коммуникаций внутри компании, так и ее взаимодействие с внешними сервисами Кроме этого, инструмент
|25.02.2021
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Власти Москвы написали защищенный мессенджер на замену Telegram и Skype. Видео
ым. Также нет данных о сроках его полноценного релиза, списке поддерживаемых платформ и о том, почему мессенджер удалили из Google Play. Редакция CNews задала эти вопросы ДИТ Москвы и ожидает ответа. Россыпь госмессенджеров TDM Messenger стал одним из многочисленных сервисов онлайн-общения, созданных для нужд госсектора. Так, например, в июне 2016 г. CNews сообщал, что «Ростех» разработал с
|16.12.2020
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Взломан самый защищенный мессенджер в мире. Взломщики будут продавать переписку силовикам
мпрометирован Израильская компания Cellebrite, разработчик шпионского ПО, заявила, что сумела взломать мессенджер Signal. По данным портала TechRadar и разработчика антивируса AVG, Signal – это самый защищенный мессенджер в мире. Обойти защиту Signal специалисты Cellebrite смогли при помощи собственного программного инструмента Physical Analyzer, предназначенного для систематизации и обрабо
|13.05.2015
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Изобретатели протокола BitTorrent выпустили защищенный мессенджер для iPhone и iPad
бря. С сегодняшнего дня, 13 мая, приложение стало доступно в App Store для загрузки на iPhone. Кроме того, разработчик сообщил о существенном обновлении версии для Android. Bleep позиционируется как «защищенный мессенджер», по аналогии с Telegram Павла Дурова или Chadder Джона Макафи (John McAfee). Особенность Bleep заключается в том, что сообщения пересылаются между пользователями напрямую
|06.05.2014
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Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер
жизни. «Наша миссия заключается в оснащении вас инструментами, которые помогут контролировать вашу информацию и ее неприкосновенность», — говорится на официальном сайте компании. Джон Макафи выпустил защищенный мессенджер Помимо Chadder, у FTC есть еще один продукт — DCentral1. Это приложение, предназначенное для аудита прав доступа установленных на мобильное устройство программ. Пока DCent
Instant Messenger Corporate Secure и организации, системы, технологии, персоны:
|Врацкий Андрей 135 7
|Чепрак Артем 20 7
|Дуров Павел 291 6
|Тен Антон 34 5
|Свириденко Андрей 97 4
|Путин Владимир 3171 2
|Рустамов Рустам 412 2
|Одинцов Дмитрий 112 2
|Массух Илья 231 2
|Галкин Николай 104 2
|Казарян Карен 74 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 171 2
|McAfee John - МакАфи Джон 31 2
|Слободин Виталий 17 2
|Попов Сергей 135 2
|Меденцев Константин 97 2
|Бондарев Владимир 4 2
|Козлов Илья 7 2
|Пенетова Татьяна 5 2
|Бердяев Дмитрий 2 2
|Жабровец Владимир 2 2
|Нурутдинов Султан 5 2
|Савосина Юлия 3 2
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Рубанов Владимир 75 1
|Дегтев Геннадий 255 1
|Иванов Сергей 388 1
|Бегтин Иван 61 1
|Новодворский Алексей 109 1
|Володин Вячеслав 83 1
|Шувалов Игорь 82 1
|Friedman Nat - Фридман Нэт 18 1
|Мольский Александр 15 1
|Порошенко Петр 27 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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