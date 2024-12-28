Информтехника ГК
"Информтехника" - российский разработчик и производитель современных средств связи. Основными направлениями деятельности ГК "Информтехника" является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов.
Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чепрак Артем 20 13
|Свириденко Андрей 97 4
|Солонин Виталий 89 3
|Мирошников Борис 63 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Мирошников Дмитрий 9 2
|Усиков Сергей 3 2
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Чиркунов Олег 11 1
|Паршин Максим 316 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Подобайло Николай 16 1
|Измайлов Юрий 18 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
|Хохлов Юрий 14 1
|Пономаренко Максим 6 1
|Дрожжинов Владимир 30 1
|Карпов Иван 78 1
|Бубликов Роман 1 1
|Мелешков Юрий 1 1
|Бычков Александр 40 1
|Кучугин Илья 42 1
|Путятинский Сергей 86 1
|Мольский Александр 15 1
|Казак Максим 162 1
|Тихонов Александр 67 1
|Королев Александр 6 1
|Бородин Андрей 38 1
|Колесников Олег 20 1
|Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 1
|Ковальчук Борис 8 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Ядройцев Артём 6 1
|Смирнова-Крелль Оксана 52 1
|Марченко Игорь 13 1
|Василенков Александр 4 1
|Сидоренко Александр 6 1
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|The Economist Intelligence Unit 41 1
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