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Индексная книга (каталог) CNews*
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Информтехника ГК

Информтехника ГК

"Информтехника" - российский разработчик и производитель современных средств связи. Основными направлениями деятельности ГК "Информтехника" является реализация сложных комплексных телекоммуникационных проектов. 


28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 1
06.11.2024 ГК «Информтехника» представила всепогодные базовые станции радиосвязи TETRA «МиниКом-БСР-П» 3
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования 2
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
15.12.2023 Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре» 7
23.11.2023 Корпоративный менеджер РОСЧАТ обновился и начал путь к федерации 3
04.10.2023 «Лига цифровой экономики» открыла собственную испытательную лабораторию ПО 1
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС 2
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 1
12.07.2023 Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций 2
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» 2
29.03.2023 Ассоциация «Руссофт» подписала соглашение о сотрудничестве с российско-индийской ИТ-ассоциацией RISING 2
23.12.2022 Почему современный корпоративный мессенджер — это больше, чем просто корпоративный мессенджер. На примере РОСЧАТ 2
28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение 2
18.07.2022 Netwell заключила договор с «Информтехникой» 3
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams 1
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат» 2
05.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2019» состоится 28 февраля 1
16.12.2014 «Телекор-Энергетика» создала внутриобъектную связь на Южноуральской ГРЭС-2 1
10.04.2009 Какие ИТ нужны госсектору 1
01.04.2009 Siemens уничтожает оборудование конкурентов 1
12.12.2007 ВКСС-2007: пресыщение телекомом наступило? 1
28.05.2007 Связь-Экспокомм 2007: цирк уехал, бизнес остался 1
19.12.2005 ВКСС-2005: российские производители вне конкуренции? 5
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
27.05.2003 Российские производители начинают лицензировать отечественные технологии 1

Публикаций - 30, упоминаний - 54

Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Информтехника и Связь 35 16
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 9
Cisco Systems 5114 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 6
VideoMost - ВидеоМост 274 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 6
Huawei 3933 5
Microsoft Corporation 24625 5
Ростелеком 9701 5
Spirit DSP - Спирит Корп 470 5
Mitel Corp - Mitel Networks 58 5
Samsung Electronics 10254 4
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 4
LG Electronics 3614 4
ZTE Corporation 747 4
HTC Corporation 1499 4
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Oracle Corporation 6688 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 3
МегаФон 8805 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 3
Apple Inc 12100 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 3
HP Inc. 5685 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 3
AT&T Inc 1679 3
China Mobile 407 3
Philips 2053 3
Toshiba Corporation 2927 3
Mavenir 16 3
Adobe Systems 1549 3
TI - Texas Instruments Incorporated 816 3
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 3
Poly - Plantronics 136 3
Kyocera 241 3
Blizzard Entertainment 328 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 262 3
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 87 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 2
Газпром ПАО 1342 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 459 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
Евросеть 1404 1
Связной ГК 1369 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 36 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 337 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Ford 411 1
Dixis - Диксис 359 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
Транснефть Телеком - Связьтранснефть 26 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 1
ВИнКо - Воронежская индустриальная корпорация 2 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога 60 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 193 1
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Гранит 53 1
Сибур Холдинг - Сибур Тобольск - Тобольск-Нефтехим - Тобольский нефтехимический комбинат 8 1
Мосметрострой - Московский метрострой 11 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Протей НТЦ - Протей спецтехника 1 1
Роснефть - РН-Саратовский НПЗ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод - СНПЗ - Крекинг 4 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1159 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росреестр ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 123 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 214 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 184 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Электрокабель 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 21
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 17
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 9
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 9
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20600 8
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1243 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27360 7
DECT - Digital Enhanced Cordless Telecommunication - Технология беспроводной связи 353 7
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 6
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 6
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 203 6
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1938 6
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 5
Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации 111 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4665 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1699 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2469 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 819 4
Информтехника ГК - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке 27 16
Информтехника ГК - МиниКом 14 10
Microsoft Skype 2067 7
Google Android 13994 6
Microsoft Teams - MS Teams 547 6
Apple iOS 7809 5
Linux OS 9937 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 5
Rakuten Viber 627 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Microsoft Windows 15657 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 3
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 3
Microsoft Exchange 1714 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Сбер - Dialog - Диалог - Салют для бизнеса - Мессенджер 75 2
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 2
TETRA - ТЕТРАРУС - ТЕТРАРУС - проект создания российской федеральной сети профессиональной мобильной связи 8 2
Информационная Индустрия - Валдай 5 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 186 2
Microsoft Skype for Business 175 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Nortel Networks Succession 11 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 1
Microsoft Windows Mobile 6 250 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2391 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Чепрак Артем 20 13
Свириденко Андрей 97 4
Солонин Виталий 89 3
Мирошников Борис 63 2
Рейман Леонид 1049 2
Мирошников Дмитрий 9 2
Усиков Сергей 3 2
Медведев Дмитрий 1654 1
Чиркунов Олег 11 1
Паршин Максим 316 1
Рустамов Рустам 412 1
Рудычева Наталья 95 1
Брауде-Золотарев Михаил 23 1
Подобайло Николай 16 1
Измайлов Юрий 18 1
Лукашкин Сергей 26 1
Gessner Regine - Гесснер Регина 1 1
Хохлов Юрий 14 1
Пономаренко Максим 6 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Карпов Иван 78 1
Бубликов Роман 1 1
Мелешков Юрий 1 1
Бычков Александр 40 1
Кучугин Илья 42 1
Путятинский Сергей 86 1
Мольский Александр 15 1
Казак Максим 162 1
Тихонов Александр 67 1
Королев Александр 6 1
Бородин Андрей 38 1
Колесников Олег 20 1
Avenia Cristiano - Авения Кристиано 2 1
Ковальчук Борис 8 1
Санадзе Георгий 16 1
Ядройцев Артём 6 1
Смирнова-Крелль Оксана 52 1
Марченко Игорь 13 1
Василенков Александр 4 1
Сидоренко Александр 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 7
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 3
Испания - Королевство 3706 3
Европа 21767 3
Европа Восточная 3075 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52101 2
Беларусь - Белоруссия 5638 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17026 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1537 2
Украина 7608 2
Индия - Bharat 5433 2
Канада 4881 2
Америка Южная 850 2
Испания - Каталония - Барселона 742 2
Европа Западная 1481 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Китай - Тайвань 3984 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7423 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Ближний Восток 2943 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1137 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 12
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 4
Энергетика - Energy - Energetically 5083 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1513 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Трейд-ин - Trade-in 176 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 719 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Gartner - Гартнер 3556 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 75 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 41 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 80 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 2
ИнфоКом 102 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
Связь-Экспокомм 113 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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