«Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат»

Группа компаний «Информтехника» и компания VideoMost объявляют о завершении интеграции ПО видеоконференций VideoMost и мессенджера «Росчат». По итогам совместной работы все корпоративные коммуникаций объединены в рамках единого приложения «Росчат» с поддержкой всех привычных функций популярных IM-приложений и быстрым доступом к ВКС бизнес-уровня и инструментам для совместной работы.

«Росчат» – это единая коммуникационная платформа и система безопасного обмена информации между сотрудниками компании. Мессенджер «Росчат» дает возможность автоматически подгружать и использовать корпоративный список контактов, общаться в персональном или групповом чате, отправлять файлы и обмениваться контентом, делать рассылки и публиковать информацию в открытых или закрытых каналах, создавать чат-ботов, просматривать статус присутствия пользователей и осуществлять звонки из мессенджера.

Благодаря интеграции с VideoMost, пользователи «Росчат» смогут быстро создавать видеоконференции и отправлять ссылки-приглашения группе контактов в мессенджере. Участвовать в конференции VideoMost можно из браузера, десктоп-приложения для ПК или мобильного приложения для iOS и Android. Совместное использование «Росчат» и VideoMost дает возможность офисным и дистанционным сотрудникам поддерживать интерактивные коммуникации с доступом к высококачественной видеоконференцсвязи и дополнительным инструментам для совместной работы. Во время сеанса ВКС можно демонстрировать экран, показывать презентации, проводить опросы. VideoMost совместим с ВКС оборудованием по SIP/H.323 для подключения к программной видеоконференции пользователей аппаратных терминалов (Poly, Cisco, Avaya, Huawei и др.), а также поддерживает звонки в видеоконференцию с мобильных и городских телефонов.

Обмен данными происходит по защищенным каналам связи, применяемое шифрование TSL протокола транспортного уровня гарантирует высокий уровень безопасности. Вся информация хранится на сервере организации. Объединение сотрудников в единую сеть существенно повышает эффективность и безопасность связи как внутри самой компании, так и между ее филиалами. Российские продукты «Росчат» и VideoMost находятся в реестре отечественного ПО Минцифры.

«Использование интегрированных коммуникационных продуктов VideoMost и «Росчат» российских разработчиков, которые устанавливаются в инфраструктуре компаний – надежный способ обеспечить безопасность корпоративных коммуникаций и не зависеть от зарубежных вендоров, политических или экономических санкций», – отмечает Андрей Свириденко, председатель правления VideoMost.

«Наше совместное, интегрированное решение «Росчат» и VideoMost гарантируют нашим заказчикам сохранение цифрового национального суверенитета» – считает генеральный директор ГК «Информтехника» Константин Грейсман.