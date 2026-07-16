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Информтехника ГК МиниКом-PING МиниКом-ПИНГ Росчат Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке
МиниКом-PING (ранее РОСЧАТ) – российская платформа для профессиональных коммуникаций и совместной работы, развернутая в контуре безопасности компании, включает групповые и персональные звонки, обмен сообщениями и файлами, опросы, видеоконференции, чат-боты, интеграцию с корпоративными системами предприятия. Приложение - часть продуктовой системы «МиниКом», которая объединяет российские аппаратные и программные решения для профессиональной связи.
Иван Горбачев, Руководитель направления «Унифицированные коммуникации», Информтехника и Связь "РОСЧАТ: все корпоративные коммуникации в одном приложении", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Чепрак Артем 21 19
|Горбачев Иван 15 6
|Свириденко Андрей 99 4
|Врацкий Андрей 175 3
|Рустамов Рустам 545 2
|Тен Антон 46 2
|Макарьин Сергей 33 2
|Югоман Юлия 4 1
|Черкасец Иван 2 1
|Шульга Дмитрий 13 1
|Абраменко Тимофей 22 1
|Ковалева Татьяна 1 1
|Фиц Игорь 7 1
|Гордеев Михаил 8 1
|Пенетова Татьяна 17 1
|Нурутдинов Султан 19 1
|Попов Сергей 166 1
|Романов Роман 51 1
|Суворов Александр 21 1
|Яресько Александр 19 1
|Лямин Алексей 14 1
|Петров Анатолий 10 1
|Иодковский Станислав 104 1
|Кучеров Кирилл 26 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Шикинов Александр 28 1
|Василенков Александр 11 1
|Журба Никита 10 1
|Алябьева Надежда 6 1
|Иванов Григорий 4 1
|Грейсман Константин 1 1
|Вихренко Игорь 3 1
|Шапиро Яков 14 1
|Толмачев Владимир 9 1
|Артемов Сергей 18 1
|Фаррахов Рустам 17 1
|Тульчинский Станислав 90 1
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