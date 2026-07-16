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Индексная книга (каталог) CNews*
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Информтехника ГК МиниКом-PING МиниКом-ПИНГ Росчат Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке

Информтехника ГК - МиниКом-PING - МиниКом-ПИНГ - Росчат - Единое рабочее пространство для сотрудников в офисе и на удаленке

МиниКом-PING (ранее РОСЧАТ) – российская платформа для профессиональных коммуникаций и совместной работы, развернутая в контуре безопасности компании, включает групповые и персональные звонки, обмен сообщениями и файлами, опросы, видеоконференции, чат-боты, интеграцию с корпоративными системами предприятия. Приложение - часть продуктовой системы «МиниКом», которая объединяет российские аппаратные и программные решения для профессиональной связи.

 

Иван Горбачев, Руководитель направления «Унифицированные коммуникации», Информтехника и Связь "РОСЧАТ: все корпоративные коммуникации в одном приложении", онлайн-конференция CNews "Унифицированные коммуникации 2023" 27.06.2023

СОБЫТИЯ

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16.07.2026 «Росчат» становится «МиниКом-PING»: «Информтехника» провела ребрендинг приложения для корпоративных коммуникаций 4
23.04.2026 «Информтехника» выпустила SDK для встраивания корпоративного мессенджера «МиниКом-PING» в сторонние приложения 2
04.03.2026 Обновленный WorksPad: новые функции для продуктивной и защищенной работы на мобильных устройствах 1
22.01.2026 CNewsMarket опубликовал новый рейтинг корпоративных мессенджеров 1
23.12.2025 Коммуникационные платформы «Росчат» и «МиниКом» МХ-1000 стали доступны пользователям «Ред ОС» 1
28.11.2025 «Росчат» и WorksPad: больше возможностей для безопасной корпоративной мобильной коммуникации 1
23.10.2025 Платформа корпоративных коммуникаций «Росчат» подключила сервис push-уведомлений на базе UEM-решения «Аврора Центр» 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2024 1
Market.CNews. Корпоративные мессенджеры 2023 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
Обзор корпоративных мессенджеров 2022 1
28.12.2024 Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями 1
13.12.2024 Корпоративные мессенджеры стремительно теряют актуальность как самостоятельный продукт 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
02.09.2024 «Информтехника» представляет обновленный модельный ряд отечественного телекоммуникационного оборудования 1
24.07.2024 Каким будет будущее унифицированных коммуникаций в России 1
18.12.2023 От мессенджера к Digital Workspace 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
15.12.2023 Корпоративный мессенджер «Росчат» заработал на «Авроре» 1
23.11.2023 Корпоративный менеджер РОСЧАТ обновился и начал путь к федерации 2
19.10.2023 Альтернативы WhatsApp: российские мессенджеры, которым можно доверять 1
18.10.2023 Артем Чепрак, «Информтехника и Связь»: РОСЧАТ успешно заменяет как «тяжелые» решения вроде Cisco Webex, так и более легкие Slack и Skype for business 2
19.07.2023 Интеграция «Росчат» и новой версии VideoMost: российский мессенджер, ВКС и АТС 3
14.07.2023 Избежать утечек и защитить периметр: почему корпорации отказываются от иностранных мессенджеров 5
12.07.2023 Преображение РОСЧАТ: от корпоративного мессенджера до единой платформы бизнес-коммуникаций 1
10.07.2023 Когда российские вендоры смогут заменить Microsoft Teams? 2
06.04.2023 DLP-система InfoWatch Traffic Monitor обеспечивает интеграцию с мессенджером «Росчат» 1
23.12.2022 Почему современный корпоративный мессенджер — это больше, чем просто корпоративный мессенджер. На примере РОСЧАТ 1
28.09.2022 CompTek и «Информтехника» подписали партнерское соглашение 1
05.07.2022 «Тринити» и VideoMost объявляют о партнерстве для импортозамещения ВКС. 1
09.03.2022 150+ партнёров VideoMost помогут быстро импортозаместить мессенджер с ВКС для десятков миллионов рабочих мест 1
06.12.2021 Новый релиз VideoMost 9.0 – мессенджер с ВКС и ИИ для замены MS Teams 1
06.12.2021 Вышел новый релиз VideoMost 9.0 — мессенджера с ВКС и ИИ, который заменяет MS Teams 1
29.10.2021 «Информтехника» и VideoMost интегрировали ПО видеоконференций в «Росчат» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 48

Информтехника ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 32
Cisco Systems 5362 9
VideoMost - ВидеоМост 285 9
Telegram Group 2915 8
Microsoft Corporation 25739 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3026 6
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 6
Huawei 4646 5
Apple Inc 13110 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 415 5
Ростелеком 10908 4
LG Electronics 3729 4
InfoWatch - Инфовотч 1175 4
HP Inc. 5879 4
ZTE Corporation 800 4
Toshiba Corporation 2979 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 4
HTC Corporation 1512 4
Adobe Systems 1594 4
Poly - Plantronics 144 4
China Mobile 435 4
TI - Texas Instruments Incorporated 847 4
LG Uplus - LG U+ 33 4
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 4
Dialogic Corp 93 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 3
Samsung Electronics 11025 3
Oracle Corporation 7066 3
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 598 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 488 3
AT&T Inc 1724 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Blizzard Entertainment 343 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies 265 3
Reliance Communications - Rcom - Reliance Globalcom - Reliance Telecom - Reliance Infocomm 89 3
Mitel Corp - Mitel Networks 60 3
Mavenir 17 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1732 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8796 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Стройпроект - Инженерная группа 8 1
Губернские аптеки - аптечная сеть 13 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2406 1
ПСБ - Промсвязьбанк 957 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 356 1
Capital Group 85 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 47 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис - ТМС групп УК 33 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13721 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5627 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3631 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3863 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5408 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2324 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2125 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 977 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3061 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1436 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3673 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4939 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5948 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 779 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9273 31
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9226 25
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25447 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64696 17
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Instant Messenger Corporate Secure - Защищенные корпоративные мессенджеры - Корпоративные коммуникации - Безопасное общение в мессенджерах 284 12
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28155 11
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24288 6
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Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 908 6
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8680 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9970 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3561 5
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2097 5
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Apple macOS 2408 5
Rakuten Viber 665 5
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 248 5
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Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 196 5
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Новые облачные технологии - МойОфис 953 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1576 4
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Microsoft Outlook 1506 3
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Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 153 3
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 245 3
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 157 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 653 2
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 379 2
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Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 704 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8892 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3295 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 990 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1374 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8585 6
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 145 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458695, в очереди разбора - 728275.
Создано именных указателей - 197975.
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