Avaya Inc - Avaya Holdings Corp

Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС Проблема: устаревшая архитектура с едиными точками отказа На момент принятия решения о модернизации вся голосовая связь ФАС строилась на оборудовании Avaya, которое не обновлялось около 10 лет. Сетевая архитектура имела характерную для своего времени особенность: весь трафик из региональных управлений проходил через промежуточные узлы (шлюзы

Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco ы Naumen CX, предназначенной для гибкого и бесшовного сочетания операторов и диалоговых ботов при обслуживании клиентов в контакт-центре. Новая версия платформы позволяет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Naumen CX создана для эталонного обслуживания клиентов контакт-центров крупн

«Авантелеком» представил ПО для проприетарного оборудования Cisco и Avaya ю возможности IP-АТС, функционал контактного центра и сервис создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. Российское решение имеет совместимость с проприетарным оборудованием Cisco и Avaya. Архитектура системы полностью построена на базе отечественных и собственных разработок компании «Авантелеком». Платформа позволяет закрыть весь спектр задач по телефонии и обработке вызо

Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya сла поставляемых (АРМ удаленного пользователя) в качестве абонентских приложений ВКС должен быть использован специализированный программный клиент ВКС, работающий на платформе американской корпорации Avaya (производителе ПО и оборудования для ВКС). В сентябре 2022 г. стало известно о том, что американская Avaya уходит из России и увольняет весь персонал. АРМ по сервисной модели Генпр

Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya мы планируем расширять свое присутствие в России. Поэтому нам нужен дистрибутор, известный не только на рынке решений для СМБ, но и в сегменте enterprise. И CompTek, будучи многолетним дистрибутором Avaya, Cisco и Alcatel-Lucent, подходит на эту роль как нельзя лучше. CNews: Флагманским продуктом, который Yeastar продвигает в России, является платформа унифицированных коммуникаций P-Series

Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса Российские компании Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет представлена линейка продуктов для замещения иностранной коммуникационной системы Avaya. Совместный проект Naumen и IVA Technologies позволит вывести на российский рынок линейку продуктов, позволяющую компаниям импортозаместить иностранное решение Avaya. Naumen поможе

Avaya уходит из России и увольняет весь персонал Пути России и Avaya расходятся Американская компания Avaya уходит из России. Это не временная приост

Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн Тихой сапой Против экс-сотрудника Avaya с супругой и бывшего авторизованного реселлера корпорации выдвинуты обвинения в несанкционированной генерации и продаже цифровых лицензий, которые открывали доступ к дополнительным функци

Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya Teleperformance Russia Group завершила проект по развитию омниканального контакт-центра на базе технологий Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Цифровая трансформация вынуждает бизнес последовательно модернизировать коммуникационную инфраструктуру для более эффективно

«Крок» стал «Партнером года» Avaya ИТ-компания «Крок» отмечена премией «Партнер года» от Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Награда присуждена за активное внедрение на российском рынке решений вендора и значительный рост объемов совместного бизнеса

«Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает прием сообщений пользователей из соцсетей и мессенджеров, а затем передает их в модуль контактно

Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявляет о проведении кру

Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве Дорогие друзья! Мы с радостью объявляем, что после вынужденного перерыва форум Experience Avaya вновь открывает свои двери. Приглашаем вас стать частью главного события компании в Рос

Райффайзенбанк интегрировал решение Avaya Business Advocate в свой контакт-центр vaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала проект автоматизации управления уровнями обслуживания для контакт-центра Райффайзенбанка на базе виртуального супервизора Avaya Business Advocate. Специалисты контактного центра Райффайзенбанка объединены в группы, которые отвечают за различные сегменты клиентов. Нагрузка в каждом из этих сегментов носит динамичес

Будущее контакт-центров с Avaya кт-центр, его работа и сотрудники, благодаря которым у потребителя складывается позитивное или негативное мнение о компании и ее деятельности. Эффективно организовав это направление с помощью решений Avaya, предприятия оптимизируют свои процессы, экономя силы и средства. Среди основных направлений развития контакт-центров эксперты называют комплексную многоканальную поддержку, расширение ан

«Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya ласти бизнес-коммуникаций, реализовала проект по обновлению и расширению существующей системы связи Avaya в компании «Медицина». Цель проекта – обеспечить единую сеть унифицированных коммуникац

Avaya представляет обновленное решение Avaya Vantage Avaya объявила о релизе новой версии отмеченного многочисленными наградами устройства Avaya Vantage. Обновленный Avaya Vantage — это универсальное решение коммуникаций, включающее в себя встроенную высокоточную камеру для конференцсвязи, широкополосную аудиосистему и четы

Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций Avaya разработала решение Avaya Client SDK. SDK – Software Development Kit – удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на

«Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana oldings Corp. и «Крок» объявили о запуске совместного демоцентра решений для контакт-центра на базе Avaya Oceana. Это единственный центр на территории России, предназначенный для демонстрации и

«Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим «Норникель» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для перевода операторов контакт-центра и части других сотрудников на удаленный режим работы на базе решений и технологий Avaya. В условиях пандемии возможность обеспечения качественных домашних офисов позволяет минимизировать угрозу здоровью сотрудников. При этом быстрая трансформация бизнес-процессов и обеспечен

Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya здании доступного и понятного интерфейса операторов контактного центра для эффективной обработки возросшего числа клиентских запросов. В качестве ядра системы был выбран контакт-центр на базе решения Avaya Oceana, которое включает в себя комплекс инструментов и продуктов для многоканального цифрового взаимодействия с клиентами. Единое рабочее место оператора позволит не только повысить эффе

«Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya е соединение. Специалисты компании «Дельта-Телеком» обеспечили подключение к АТС с помощью софтфона Avaya Agent Desktop for Enterprise и собственного решения Гольфстрим под названием Assist, од

Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya л интеграции дополнительных технических инструментов. Совкомбанк один из первых запросил у компании Avaya лицензии для организации удаленных рабочих мест операторов. Компания оперативно отреаги

НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya нь сервиса, Народный банк Казахстана принял решение обновить свою коммуникационную инфраструктуру и сформировать единый контактный центр. Для реализации поставленных задач был выбран комплекс решений Avaya. «Решения на базе Avaya обеспечили стабильную работу системы для администрирования и контроля производительности. Коммерческий отдел НБК получил полезный инструмент, расширяющий во

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya ных решений в сфере унифицированных коммуникаций (UC) достаточно узок и не отличается разнообразием представленных игроков. «Так, признанными лидерами считаются четыре компании: Mitel, Cisco, Unify и Avaya», — указывает Иодковский. Что за платформа создается, чем выделится По договору с Минпромторгом, «Хайтэком» создается так называемая омниканальная мультисервисная корпоративная программно

Avaya предоставляет бесплатные лицензии для организации удаленной работы операторов ции удаленной работы операторов контактного центра в условиях пандемии COVID-19. Уже сейчас клиенты Avaya могут запросить бесплатные 90-дневные лицензии, которые позволят им перевести операторо

Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya в, тенденциями цифровой трансформации в медицине, а также необходимостью поддерживать высокий уровень обслуживания пациентов. Поскольку компания уже имела положительный опыт эксплуатации систем связи Avaya в клиниках, а также в центре обработки обращений пациентов, было принято решение продолжить сотрудничество с разработчиком. «Стремительное развитие коммуникационных технологий открывает ш

Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО збирается в специфике нашей отрасли, отлично понимает нужды наших клиентов. Я верю, что все это станет залогом его успеха в новой роли и поможет реализовать цели компании и еще более укрепить позиции Avaya в Северо-Западном и Южном федеральных округах», – сказал Олег Маняхин, руководитель направления по работе с региональными заказчиками.

Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft Avaya на GITEX 2019 Осенью 2019 г. американская компания Avaya, позиционирующая себя в качестве мирового лидера в области цифровых коммуникаций, тради

Avaya внедрила пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления преобразованию коммуникационной инфраструктуры в энергетике. В рамках проекта специалисты компании Avaya совместно со специалистами компании-партнера Avaya «НПФ Мультиобработка» внедрил

Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы Avaya анонсировала Avaya IX Onespace — абсолютно новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной раб

Avaya расширила линейку решений IX Contact Center Avaya Holdings Corp. анонсировала свои новейшие разработки в рамках портфеля решений Avaya IX Contact Center, которые позволят добавить ценные инструменты и интеллектуальные техн

Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC Avaya объявила, что благодаря запуску новых ЦОДов самой компании и ее партнеров клиентам Avaya теперь доступно частное облачное решение Avaya ReadyNow Private. Avaya Re

Avaya и IBM займутся совместным внедрением гибридных облачных сред Avaya Holdings Corp. и IBM подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Avaya начнет внедрение гибридных облачных решений компании IBM. Благодаря этому партнерству <

Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы Компания Avaya Holdings Corp. вошла в категорию лидеров среди поставщиков технологий для унифицированн

Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya проект по модернизации инфраструктуры контакт-центра Райффайзенбанка. В рамках проекта специалисты Avaya и «КРОК» создали для филиала банка в городе Коломна дополнительную удаленную площадку н

Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона» Avaya Holdings Corp. интегрировала систему Avaya Intelligent Customer Routing (ICR) в архитектуру сети контакт-центров ПАО «Мегафон».

Avaya названа лидером в области технологий для контакт-центров с ИИ дущим аналитиком Aragon Research Джимом Ланди (Jim Lundy) и его коллегой Самрой Анис (Samra Anees), Avaya обладает одной их крупнейших инсталлированных баз в части контакт-центров, предлагая ча

Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud Корпорация Avaya Holdings Corp., поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о расширении