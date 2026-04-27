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Avaya Inc Avaya Holdings Corp

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp

СОБЫТИЯ

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27.04.2026 Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС

Проблема: устаревшая архитектура с едиными точками отказа На момент принятия решения о модернизации вся голосовая связь ФАС строилась на оборудовании Avaya, которое не обновлялось около 10 лет. Сетевая архитектура имела характерную для своего времени особенность: весь трафик из региональных управлений проходил через промежуточные узлы (шлюзы
15.02.2024 Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco

ы Naumen CX, предназначенной для гибкого и бесшовного сочетания операторов и диалоговых ботов при обслуживании клиентов в контакт-центре. Новая версия платформы позволяет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Naumen CX создана для эталонного обслуживания клиентов контакт-центров крупн
25.09.2023 «Авантелеком» представил ПО для проприетарного оборудования Cisco и Avaya

ю возможности IP-АТС, функционал контактного центра и сервис создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. Российское решение имеет совместимость с проприетарным оборудованием Cisco и Avaya. Архитектура системы полностью построена на базе отечественных и собственных разработок компании «Авантелеком». Платформа позволяет закрыть весь спектр задач по телефонии и обработке вызо
23.08.2023 Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya

сла поставляемых (АРМ удаленного пользователя) в качестве абонентских приложений ВКС должен быть использован специализированный программный клиент ВКС, работающий на платформе американской корпорации Avaya (производителе ПО и оборудования для ВКС). В сентябре 2022 г. стало известно о том, что американская Avaya уходит из России и увольняет весь персонал. АРМ по сервисной модели Генпр
29.06.2023 Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya

мы планируем расширять свое присутствие в России. Поэтому нам нужен дистрибутор, известный не только на рынке решений для СМБ, но и в сегменте enterprise. И CompTek, будучи многолетним дистрибутором Avaya, Cisco и Alcatel-Lucent, подходит на эту роль как нельзя лучше. CNews: Флагманским продуктом, который Yeastar продвигает в России, является платформа унифицированных коммуникаций P-Series
05.06.2023 Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса

Российские компании Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет представлена линейка продуктов для замещения иностранной коммуникационной системы Avaya. Совместный проект Naumen и IVA Technologies позволит вывести на российский рынок линейку продуктов, позволяющую компаниям импортозаместить иностранное решение Avaya. Naumen поможе
09.09.2022 Avaya уходит из России и увольняет весь персонал

Пути России и Avaya расходятся Американская компания Avaya уходит из России. Это не временная приост
01.07.2022 Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн

Тихой сапой Против экс-сотрудника Avaya с супругой и бывшего авторизованного реселлера корпорации выдвинуты обвинения в несанкционированной генерации и продаже цифровых лицензий, которые открывали доступ к дополнительным функци
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya

Teleperformance Russia Group завершила проект по развитию омниканального контакт-центра на базе технологий Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Цифровая трансформация вынуждает бизнес последовательно модернизировать коммуникационную инфраструктуру для более эффективно
28.12.2021 «Крок» стал «Партнером года» Avaya

ИТ-компания «Крок» отмечена премией «Партнер года» от Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Награда присуждена за активное внедрение на российском рынке решений вендора и значительный рост объемов совместного бизнеса
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами

Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает прием сообщений пользователей из соцсетей и мессенджеров, а затем передает их в модуль контактно
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ

Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявляет о проведении кру
07.09.2021 Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве

Дорогие друзья! Мы с радостью объявляем, что после вынужденного перерыва форум Experience Avaya вновь открывает свои двери. Приглашаем вас стать частью главного события компании в Рос
07.06.2021 Райффайзенбанк интегрировал решение Avaya Business Advocate в свой контакт-центр

vaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала проект автоматизации управления уровнями обслуживания для контакт-центра Райффайзенбанка на базе виртуального супервизора Avaya Business Advocate. Специалисты контактного центра Райффайзенбанка объединены в группы, которые отвечают за различные сегменты клиентов. Нагрузка в каждом из этих сегментов носит динамичес
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya

кт-центр, его работа и сотрудники, благодаря которым у потребителя складывается позитивное или негативное мнение о компании и ее деятельности. Эффективно организовав это направление с помощью решений Avaya, предприятия оптимизируют свои процессы, экономя силы и средства. Среди основных направлений развития контакт-центров эксперты называют комплексную многоканальную поддержку, расширение ан
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya

ласти бизнес-коммуникаций, реализовала проект по обновлению и расширению существующей системы связи Avaya в компании «Медицина». Цель проекта – обеспечить единую сеть унифицированных коммуникац
08.12.2020 Avaya представляет обновленное решение Avaya Vantage

Avaya объявила о релизе новой версии отмеченного многочисленными наградами устройства Avaya Vantage. Обновленный Avaya Vantage — это универсальное решение коммуникаций, включающее в себя встроенную высокоточную камеру для конференцсвязи, широкополосную аудиосистему и четы
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций

Avaya разработала решение Avaya Client SDK. SDK – Software Development Kit – удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на
15.09.2020 «Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana

oldings Corp. и «Крок» объявили о запуске совместного демоцентра решений для контакт-центра на базе Avaya Oceana. Это единственный центр на территории России, предназначенный для демонстрации и
15.06.2020 «Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим

«Норникель» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для перевода операторов контакт-центра и части других сотрудников на удаленный режим работы на базе решений и технологий Avaya. В условиях пандемии возможность обеспечения качественных домашних офисов позволяет минимизировать угрозу здоровью сотрудников. При этом быстрая трансформация бизнес-процессов и обеспечен
29.04.2020 Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya

здании доступного и понятного интерфейса операторов контактного центра для эффективной обработки возросшего числа клиентских запросов. В качестве ядра системы был выбран контакт-центр на базе решения Avaya Oceana, которое включает в себя комплекс инструментов и продуктов для многоканального цифрового взаимодействия с клиентами. Единое рабочее место оператора позволит не только повысить эффе
27.04.2020 «Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya

е соединение. Специалисты компании «Дельта-Телеком» обеспечили подключение к АТС с помощью софтфона Avaya Agent Desktop for Enterprise и собственного решения Гольфстрим под названием Assist, од
23.04.2020 Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya

л интеграции дополнительных технических инструментов. Совкомбанк один из первых запросил у компании Avaya лицензии для организации удаленных рабочих мест операторов. Компания оперативно отреаги
09.04.2020 НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya

нь сервиса, Народный банк Казахстана принял решение обновить свою коммуникационную инфраструктуру и сформировать единый контактный центр. Для реализации поставленных задач был выбран комплекс решений Avaya. «Решения на базе Avaya обеспечили стабильную работу системы для администрирования и контроля производительности. Коммерческий отдел НБК получил полезный инструмент, расширяющий во
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

ных решений в сфере унифицированных коммуникаций (UC) достаточно узок и не отличается разнообразием представленных игроков. «Так, признанными лидерами считаются четыре компании: Mitel, Cisco, Unify и Avaya», — указывает Иодковский. Что за платформа создается, чем выделится По договору с Минпромторгом, «Хайтэком» создается так называемая омниканальная мультисервисная корпоративная программно
26.03.2020 Avaya предоставляет бесплатные лицензии для организации удаленной работы операторов

ции удаленной работы операторов контактного центра в условиях пандемии COVID-19. Уже сейчас клиенты Avaya могут запросить бесплатные 90-дневные лицензии, которые позволят им перевести операторо
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya

в, тенденциями цифровой трансформации в медицине, а также необходимостью поддерживать высокий уровень обслуживания пациентов. Поскольку компания уже имела положительный опыт эксплуатации систем связи Avaya в клиниках, а также в центре обработки обращений пациентов, было принято решение продолжить сотрудничество с разработчиком. «Стремительное развитие коммуникационных технологий открывает ш
24.01.2020 Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО

збирается в специфике нашей отрасли, отлично понимает нужды наших клиентов. Я верю, что все это станет залогом его успеха в новой роли и поможет реализовать цели компании и еще более укрепить позиции Avaya в Северо-Западном и Южном федеральных округах», – сказал Олег Маняхин, руководитель направления по работе с региональными заказчиками.
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft

Avaya на GITEX 2019 Осенью 2019 г. американская компания Avaya, позиционирующая себя в качестве мирового лидера в области цифровых коммуникаций, тради
05.12.2019 Avaya внедрила пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления

преобразованию коммуникационной инфраструктуры в энергетике. В рамках проекта специалисты компании Avaya совместно со специалистами компании-партнера Avaya «НПФ Мультиобработка» внедрил
13.11.2019 Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы

Avaya анонсировала Avaya IX Onespace — абсолютно новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной раб
04.10.2019 Avaya расширила линейку решений IX Contact Center

Avaya Holdings Corp. анонсировала свои новейшие разработки в рамках портфеля решений Avaya IX Contact Center, которые позволят добавить ценные инструменты и интеллектуальные техн
27.09.2019 Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC

Avaya объявила, что благодаря запуску новых ЦОДов самой компании и ее партнеров клиентам Avaya теперь доступно частное облачное решение Avaya ReadyNow Private. Avaya Re
24.09.2019 Avaya и IBM займутся совместным внедрением гибридных облачных сред

Avaya Holdings Corp. и IBM подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Avaya начнет внедрение гибридных облачных решений компании IBM. Благодаря этому партнерству <
21.08.2019 Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы

Компания Avaya Holdings Corp. вошла в категорию лидеров среди поставщиков технологий для унифицированн
13.08.2019 Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya

проект по модернизации инфраструктуры контакт-центра Райффайзенбанка. В рамках проекта специалисты Avaya и «КРОК» создали для филиала банка в городе Коломна дополнительную удаленную площадку н
30.07.2019 Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона»

Avaya Holdings Corp. интегрировала систему Avaya Intelligent Customer Routing (ICR) в архитектуру сети контакт-центров ПАО «Мегафон».

03.07.2019 Avaya названа лидером в области технологий для контакт-центров с ИИ

дущим аналитиком Aragon Research Джимом Ланди (Jim Lundy) и его коллегой Самрой Анис (Samra Anees), Avaya обладает одной их крупнейших инсталлированных баз в части контакт-центров, предлагая ча
18.06.2019 Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud

Корпорация Avaya Holdings Corp., поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о расширении

20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center

с дебиторской задолженностью, голосовых сервисов самообслуживания для передачи показаний приборов учета. Компания оказалась перед выбором: развивать функциональность используемого решения на базе от Avaya и Asterisk или полностью заменить платформу. В итоге предпочтение было отдано российскому решению на базе Naumen Contact Center, которое имеет опыт реализации подобных задач для энергосбы

Публикаций - 1100, упоминаний - 1409

Avaya Inc и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 329
Microsoft Corporation 25775 180
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 106
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 102
Huawei 4677 100
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 94
IBM - International Business Machines Corp 9699 90
Siemens AG - Siemens Group 2673 78
Oracle Corporation 7074 78
HP Inc. 5883 73
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 66
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 62
Крок - Croc 1964 61
Ростелеком 10948 60
Spirit DSP - Спирит Корп 482 59
VideoMost - ВидеоМост 285 56
Samsung Electronics 11065 49
LG Electronics 3735 39
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 38
Mitel Corp - Mitel Networks 60 38
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 37
SAP SE 5601 37
AT&T Inc 1726 36
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 36
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 36
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 35
Dell EMC 5180 35
Apple Inc 13156 35
HP - Hewlett-Packard 3662 34
Genesys 216 33
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 33
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 33
Naumen - Наумен 752 33
Intel Corporation 12811 31
Broadcom - VMware 2610 30
МегаФон 10742 30
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 29
Dialogic Corp 93 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 32
РЖД - Российские железные дороги 2096 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Альфа-Банк 1979 21
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 15
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 8
ВТБ - ВТБ24 671 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
Газпром нефть 725 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
TPG Capital 18 7
Газпром ПАО 1493 7
Boeing 1031 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 6
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 6
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 5
Евросеть 1421 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Альфа-Капитал УК 155 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 5
TPG - инвестиционная компания 25 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Visa International 1993 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 26
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 19
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
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Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 4
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 4
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ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 5
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 6 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
WiMAX Forum 69 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 1
Электрокабель 13 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 353
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 331
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 331
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 277
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 271
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 257
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 198
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 164
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 156
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 153
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 102
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 96
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IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 86
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 81
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 80
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 80
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 68
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 65
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 65
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 65
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 64
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 64
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 63
Avaya Aura 124 107
Avaya IP Office Cloud Platform 84 78
Avaya Definity УАТС 104 69
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 58
Google Android 15244 57
Linux OS 11533 50
Apple iOS 8583 47
Microsoft Windows 2000 8678 45
Microsoft Windows 16882 38
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 31
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 31
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 28
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 27
Microsoft Teams - MS Teams 670 27
Rakuten Viber 665 26
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 25
Avaya UC - Avaya Unified Communications - One-X Agent - One-X Communicator - One-X Protal - One-X Mobile - One-X Speech - Avaya Unified Messenger 28 25
Avaya Call Management System - Avaya CMS 29 24
Microsoft Outlook 1506 23
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 22
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 21
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 59 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 18
Avaya Scopia 24 18
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 17
Avaya Vantage 18 17
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 16
Asterisk - FreePBX - Asterisk Management Portal (AMP) 95 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 14
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 14 14
Avaya Voice Portal - Avaya Speech Recognition - Avaya VoiceMail 18 14
Microsoft Office 4170 14
Apple iPhone 6 4861 13
Avaya Breeze 13 13
Avaya Interaction Center - AIC 16 13
Apple iPad 4012 13
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 12
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 12
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 12
Свириденко Андрей 99 21
Санадзе Георгий 18 18
Солонин Виталий 90 15
Иодковский Станислав 104 13
Кондратьев Дмитрий 34 12
Пархоменко Александр 17 11
Соколюк Валерий 31 11
Франтов Роман 14 10
Вайсблюм Игорь 20 10
Иванников Дмитрий 44 10
Романов Роман 52 8
Попов Борис 25 8
Peterson Donald - Петерсон Дональд 9 8
Одинцов Дмитрий 119 7
Корнилов Андрей 8 7
Масленников Игорь 36 7
Вирясов Владислав 35 7
Chirico Jim - Чирико Джим 6 6
Краснов Михаил 87 6
Малиновский Сергей 14 6
Ершова Элеонора 67 6
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 6
Школьников Николай 26 6
Зайцев Андрей 50 5
Самедов Тимур 21 5
Казарцев Алексей 27 5
Прянишников Николай 316 5
Ткаченко Владимир 12 5
Смирнов Владимир 39 5
Бяков Юрий 42 5
Ходос Юрий 22 5
Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 5
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 5
Бычков Александр 41 4
Исанин Антон 31 4
Андрианов Павел 86 4
Кириченко Игорь 58 4
Македонский Сергей 47 4
Тарасов Арсений 45 4
Бухтияров Андрей 18 4
Россия - РФ - Российская федерация 166168 625
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 240
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 179
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 173
Европа 24964 109
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 77
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 50
Германия - Федеративная Республика 13221 49
Ближний Восток 3154 47
Африка - Африканский регион 3641 44
Украина 7928 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 41
Европа Восточная 3138 41
Канада 5082 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 32
Казахстан - Республика 6048 30
Россия - СФО - Новосибирск 4876 28
Франция - Французская Республика 8177 27
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 25
Беларусь - Белоруссия 6289 24
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 24
Азия - Азиатский регион 5920 23
Япония 13807 23
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 21
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 20
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 18
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 17
США - Калифорния 4829 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 15
Южная Корея - Республика 7052 15
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 15
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Америка - Американский регион 2206 14
Испания - Королевство 3840 13
Европа Западная 1496 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 246
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 235
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 123
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 78
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 77
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 71
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 69
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 64
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 54
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 54
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 51
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 50
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 49
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 41
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 41
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 38
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 37
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 33
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 32
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 32
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 32
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 30
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 29
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 27
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 23
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FT - Financial Times 1296 5
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Forbes - Форбс 1002 2
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Engadget - Блог о технологиях 429 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
VentureBeat 90 1
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Рен ТВ - телеканал 82 1
AP - Associated Press 2007 1
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Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 75
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 46
Gartner - Гартнер 3658 35
IDC - International Data Corporation 4975 26
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 17
Synergy Research Group 48 15
Frost & Sullivan 207 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 10
Fortune Global 500 295 10
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Forrester Research 834 7
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
Datamonitor 83 6
Aragon Research 5 5
Dell'Oro Group 66 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 5
Internet Stock Report 994 4
Fortune Global 100 142 3
Gartner - Dataquest 353 3
TeleGeography Research 40 3
Wainhouse Research 40 3
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 11 3
Markets&Markets Research 113 3
ZK Research 8 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews Рынок ИТ-услуг 171 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Интерфакс - Финмаркет 26 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Рустелеком ТК 305 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
Forrester Consulting 26 1
Директ Инфо 9 1
Global Market Insights 16 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
Aragon Research Globe for Intelligent Contact Center 1 1
Vanson Bourne 49 1
Avaya Online University 6 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
НИИ НДХиТ - Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии 14 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 3
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИОЗММ ДЗМ ГБУ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 15 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РАН - Российская академия наук 2122 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 2
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 30 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 16 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 10 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
Pearson VUE 55 2
ЛГТУ ФГБОУ ВО - Липецкий государственный технический университет 8 2
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 2
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 2
Микроинформ 36 2
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 24
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
Связь-Экспокомм 276 9
CallCenter CRM Solutions - Центры обработки вызовов и CRM-решения 21 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
CCWF - Call Center World Forum 39 7
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