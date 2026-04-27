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Avaya Inc Avaya Holdings Corp
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|27.04.2026
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Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС
Проблема: устаревшая архитектура с едиными точками отказа На момент принятия решения о модернизации вся голосовая связь ФАС строилась на оборудовании Avaya, которое не обновлялось около 10 лет. Сетевая архитектура имела характерную для своего времени особенность: весь трафик из региональных управлений проходил через промежуточные узлы (шлюзы
|15.02.2024
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Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco
ы Naumen CX, предназначенной для гибкого и бесшовного сочетания операторов и диалоговых ботов при обслуживании клиентов в контакт-центре. Новая версия платформы позволяет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ. Naumen CX создана для эталонного обслуживания клиентов контакт-центров крупн
|25.09.2023
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«Авантелеком» представил ПО для проприетарного оборудования Cisco и Avaya
ю возможности IP-АТС, функционал контактного центра и сервис создания голосовых моделей на базе искусственного интеллекта. Российское решение имеет совместимость с проприетарным оборудованием Cisco и Avaya. Архитектура системы полностью построена на базе отечественных и собственных разработок компании «Авантелеком». Платформа позволяет закрыть весь спектр задач по телефонии и обработке вызо
|23.08.2023
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Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya
сла поставляемых (АРМ удаленного пользователя) в качестве абонентских приложений ВКС должен быть использован специализированный программный клиент ВКС, работающий на платформе американской корпорации Avaya (производителе ПО и оборудования для ВКС). В сентябре 2022 г. стало известно о том, что американская Avaya уходит из России и увольняет весь персонал. АРМ по сервисной модели Генпр
|29.06.2023
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Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya
мы планируем расширять свое присутствие в России. Поэтому нам нужен дистрибутор, известный не только на рынке решений для СМБ, но и в сегменте enterprise. И CompTek, будучи многолетним дистрибутором Avaya, Cisco и Alcatel-Lucent, подходит на эту роль как нельзя лучше. CNews: Флагманским продуктом, который Yeastar продвигает в России, является платформа унифицированных коммуникаций P-Series
|05.06.2023
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Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса
Российские компании Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого будет представлена линейка продуктов для замещения иностранной коммуникационной системы Avaya. Совместный проект Naumen и IVA Technologies позволит вывести на российский рынок линейку продуктов, позволяющую компаниям импортозаместить иностранное решение Avaya. Naumen поможе
|09.09.2022
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Avaya уходит из России и увольняет весь персонал
Пути России и Avaya расходятся Американская компания Avaya уходит из России. Это не временная приост
|01.07.2022
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Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн
Тихой сапой Против экс-сотрудника Avaya с супругой и бывшего авторизованного реселлера корпорации выдвинуты обвинения в несанкционированной генерации и продаже цифровых лицензий, которые открывали доступ к дополнительным функци
|14.01.2022
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Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya
Teleperformance Russia Group завершила проект по развитию омниканального контакт-центра на базе технологий Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Цифровая трансформация вынуждает бизнес последовательно модернизировать коммуникационную инфраструктуру для более эффективно
|28.12.2021
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«Крок» стал «Партнером года» Avaya
ИТ-компания «Крок» отмечена премией «Партнер года» от Avaya, глобального поставщика решений в области бизнес-коммуникаций. Награда присуждена за активное внедрение на российском рынке решений вендора и значительный рост объемов совместного бизнеса
|23.11.2021
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«Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами
Компания «Хайтэк-интеграция» реализовала проект по интеграции новой версии омниканального контакт-центра Avaya EMC с облачной платформой MySender. Последняя выступает своеобразным шлюзом и обеспечивает прием сообщений пользователей из соцсетей и мессенджеров, а затем передает их в модуль контактно
|08.09.2021
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Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ
Компания Avaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявляет о проведении кру
|07.09.2021
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Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве
Дорогие друзья! Мы с радостью объявляем, что после вынужденного перерыва форум Experience Avaya вновь открывает свои двери. Приглашаем вас стать частью главного события компании в Рос
|07.06.2021
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Райффайзенбанк интегрировал решение Avaya Business Advocate в свой контакт-центр
vaya, глобальный поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, реализовала проект автоматизации управления уровнями обслуживания для контакт-центра Райффайзенбанка на базе виртуального супервизора Avaya Business Advocate. Специалисты контактного центра Райффайзенбанка объединены в группы, которые отвечают за различные сегменты клиентов. Нагрузка в каждом из этих сегментов носит динамичес
|04.06.2021
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Будущее контакт-центров с Avaya
кт-центр, его работа и сотрудники, благодаря которым у потребителя складывается позитивное или негативное мнение о компании и ее деятельности. Эффективно организовав это направление с помощью решений Avaya, предприятия оптимизируют свои процессы, экономя силы и средства. Среди основных направлений развития контакт-центров эксперты называют комплексную многоканальную поддержку, расширение ан
|18.01.2021
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«Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya
ласти бизнес-коммуникаций, реализовала проект по обновлению и расширению существующей системы связи Avaya в компании «Медицина». Цель проекта – обеспечить единую сеть унифицированных коммуникац
|08.12.2020
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Avaya представляет обновленное решение Avaya Vantage
Avaya объявила о релизе новой версии отмеченного многочисленными наградами устройства Avaya Vantage. Обновленный Avaya Vantage — это универсальное решение коммуникаций, включающее в себя встроенную высокоточную камеру для конференцсвязи, широкополосную аудиосистему и четы
|15.10.2020
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Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций
Avaya разработала решение Avaya Client SDK. SDK – Software Development Kit – удобный «конструктор» для индивидуальной разработки программного обеспечения, который позволяет быстро создаватьпользовательские интерфейсы на
|15.09.2020
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«Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana
oldings Corp. и «Крок» объявили о запуске совместного демоцентра решений для контакт-центра на базе Avaya Oceana. Это единственный центр на территории России, предназначенный для демонстрации и
|15.06.2020
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«Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим
«Норникель» подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для перевода операторов контакт-центра и части других сотрудников на удаленный режим работы на базе решений и технологий Avaya. В условиях пандемии возможность обеспечения качественных домашних офисов позволяет минимизировать угрозу здоровью сотрудников. При этом быстрая трансформация бизнес-процессов и обеспечен
|29.04.2020
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Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya
здании доступного и понятного интерфейса операторов контактного центра для эффективной обработки возросшего числа клиентских запросов. В качестве ядра системы был выбран контакт-центр на базе решения Avaya Oceana, которое включает в себя комплекс инструментов и продуктов для многоканального цифрового взаимодействия с клиентами. Единое рабочее место оператора позволит не только повысить эффе
|27.04.2020
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«Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya
е соединение. Специалисты компании «Дельта-Телеком» обеспечили подключение к АТС с помощью софтфона Avaya Agent Desktop for Enterprise и собственного решения Гольфстрим под названием Assist, од
|23.04.2020
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Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya
л интеграции дополнительных технических инструментов. Совкомбанк один из первых запросил у компании Avaya лицензии для организации удаленных рабочих мест операторов. Компания оперативно отреаги
|09.04.2020
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НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya
нь сервиса, Народный банк Казахстана принял решение обновить свою коммуникационную инфраструктуру и сформировать единый контактный центр. Для реализации поставленных задач был выбран комплекс решений Avaya. «Решения на базе Avaya обеспечили стабильную работу системы для администрирования и контроля производительности. Коммерческий отдел НБК получил полезный инструмент, расширяющий во
|06.04.2020
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Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya
ных решений в сфере унифицированных коммуникаций (UC) достаточно узок и не отличается разнообразием представленных игроков. «Так, признанными лидерами считаются четыре компании: Mitel, Cisco, Unify и Avaya», — указывает Иодковский. Что за платформа создается, чем выделится По договору с Минпромторгом, «Хайтэком» создается так называемая омниканальная мультисервисная корпоративная программно
|26.03.2020
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Avaya предоставляет бесплатные лицензии для организации удаленной работы операторов
ции удаленной работы операторов контактного центра в условиях пандемии COVID-19. Уже сейчас клиенты Avaya могут запросить бесплатные 90-дневные лицензии, которые позволят им перевести операторо
|16.03.2020
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Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya
в, тенденциями цифровой трансформации в медицине, а также необходимостью поддерживать высокий уровень обслуживания пациентов. Поскольку компания уже имела положительный опыт эксплуатации систем связи Avaya в клиниках, а также в центре обработки обращений пациентов, было принято решение продолжить сотрудничество с разработчиком. «Стремительное развитие коммуникационных технологий открывает ш
|24.01.2020
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Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО
збирается в специфике нашей отрасли, отлично понимает нужды наших клиентов. Я верю, что все это станет залогом его успеха в новой роли и поможет реализовать цели компании и еще более укрепить позиции Avaya в Северо-Западном и Южном федеральных округах», – сказал Олег Маняхин, руководитель направления по работе с региональными заказчиками.
|23.12.2019
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Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft
Avaya на GITEX 2019 Осенью 2019 г. американская компания Avaya, позиционирующая себя в качестве мирового лидера в области цифровых коммуникаций, тради
|05.12.2019
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Avaya внедрила пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления
преобразованию коммуникационной инфраструктуры в энергетике. В рамках проекта специалисты компании Avaya совместно со специалистами компании-партнера Avaya «НПФ Мультиобработка» внедрил
|13.11.2019
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Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы
Avaya анонсировала Avaya IX Onespace — абсолютно новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной раб
|04.10.2019
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Avaya расширила линейку решений IX Contact Center
Avaya Holdings Corp. анонсировала свои новейшие разработки в рамках портфеля решений Avaya IX Contact Center, которые позволят добавить ценные инструменты и интеллектуальные техн
|27.09.2019
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Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC
Avaya объявила, что благодаря запуску новых ЦОДов самой компании и ее партнеров клиентам Avaya теперь доступно частное облачное решение Avaya ReadyNow Private. Avaya Re
|24.09.2019
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Avaya и IBM займутся совместным внедрением гибридных облачных сред
Avaya Holdings Corp. и IBM подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Avaya начнет внедрение гибридных облачных решений компании IBM. Благодаря этому партнерству <
|21.08.2019
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Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы
Компания Avaya Holdings Corp. вошла в категорию лидеров среди поставщиков технологий для унифицированн
|13.08.2019
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Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya
проект по модернизации инфраструктуры контакт-центра Райффайзенбанка. В рамках проекта специалисты Avaya и «КРОК» создали для филиала банка в городе Коломна дополнительную удаленную площадку н
|30.07.2019
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Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона»
Avaya Holdings Corp. интегрировала систему Avaya Intelligent Customer Routing (ICR) в архитектуру сети контакт-центров ПАО «Мегафон».
|03.07.2019
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Avaya названа лидером в области технологий для контакт-центров с ИИ
дущим аналитиком Aragon Research Джимом Ланди (Jim Lundy) и его коллегой Самрой Анис (Samra Anees), Avaya обладает одной их крупнейших инсталлированных баз в части контакт-центров, предлагая ча
|18.06.2019
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Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud
Корпорация Avaya Holdings Corp., поставщик решений в области бизнес-коммуникаций, объявила о расширении
|20.05.2019
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Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center
с дебиторской задолженностью, голосовых сервисов самообслуживания для передачи показаний приборов учета. Компания оказалась перед выбором: развивать функциональность используемого решения на базе от Avaya и Asterisk или полностью заменить платформу. В итоге предпочтение было отдано российскому решению на базе Naumen Contact Center, которое имеет опыт реализации подобных задач для энергосбы
Avaya Inc и организации, системы, технологии, персоны:
|Свириденко Андрей 99 21
|Санадзе Георгий 18 18
|Солонин Виталий 90 15
|Иодковский Станислав 104 13
|Кондратьев Дмитрий 34 12
|Пархоменко Александр 17 11
|Соколюк Валерий 31 11
|Франтов Роман 14 10
|Вайсблюм Игорь 20 10
|Иванников Дмитрий 44 10
|Романов Роман 52 8
|Попов Борис 25 8
|Peterson Donald - Петерсон Дональд 9 8
|Одинцов Дмитрий 119 7
|Корнилов Андрей 8 7
|Масленников Игорь 36 7
|Вирясов Владислав 35 7
|Chirico Jim - Чирико Джим 6 6
|Краснов Михаил 87 6
|Малиновский Сергей 14 6
|Ершова Элеонора 67 6
|Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 6
|Школьников Николай 26 6
|Зайцев Андрей 50 5
|Самедов Тимур 21 5
|Казарцев Алексей 27 5
|Прянишников Николай 316 5
|Ткаченко Владимир 12 5
|Смирнов Владимир 39 5
|Бяков Юрий 42 5
|Ходос Юрий 22 5
|Kennedy Kevin - Кеннеди Кевин 7 5
|Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 5
|Бычков Александр 41 4
|Исанин Антон 31 4
|Андрианов Павел 86 4
|Кириченко Игорь 58 4
|Македонский Сергей 47 4
|Тарасов Арсений 45 4
|Бухтияров Андрей 18 4
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