Индексная книга CNews*
Avaya Inc Avaya Holdings Corp
Публикаций - 969, упоминаний - 1213
Avaya Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Свириденко Андрей 95 21
|Санадзе Георгий 16 16
|Солонин Виталий 89 15
|Кондратьев Дмитрий 21 12
|Соколюк Валерий 27 10
|Франтов Роман 14 10
|Иванников Дмитрий 41 9
|Вайсблюм Игорь 11 9
|Пархоменко Александр 15 9
|Корнилов Андрей 8 7
|Одинцов Дмитрий 88 7
|Масленников Игорь 35 6
|Малиновский Сергей 14 6
|Школьников Николай 26 6
|Ершова Элеонора 64 6
|Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 6
|Chirico Jim - Чирико Джим 6 6
|Прянишников Николай 285 5
|Казарцев Алексей 27 5
|Кравченко Олег 12 5
|Зайцев Андрей 42 5
|Новиков Александр 34 5
|Бяков Юрий 42 5
|Смирнов Владимир 35 5
|Тарасов Арсений 44 4
|Ноников Александр 4 4
|McGugan Chris - МакГуган Крис 4 4
|Андрианов Павел 32 4
|Македонский Сергей 46 4
|Мызовский Герман 11 4
|Меднов Сергей 121 4
|Корпуснов Сергей 6 4
|Исанин Антон 9365 4
|Бухтияров Андрей 18 4
|Самедов Тимур 20 4
|Бычков Александр 39 4
|Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 4
|Поляков Евгений 14 4
|Садовский Алексей 11 4
|Пугачев Павел 38 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.