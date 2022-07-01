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Avaya Inc Avaya Holdings Corp

Avaya Inc - Avaya Holdings Corp


01.07.2022 Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн
14.01.2022 Teleperformance Russia Group развернула омниканальный контакт-центр на базе технологий Avaya
28.12.2021 «Крок» стал «Партнером года» Avaya
23.11.2021 «Хайтэк» повторно «связал» Avaya EMC с соцсетями и мессенджерами
08.09.2021 Avaya приглашает на форум Experience Avaya 2021 – главное событие компании в России и СНГ
07.09.2021 Форум Experience Avaya пройдет 16 сентября в Москве
07.06.2021 Райффайзенбанк интегрировал решение Avaya Business Advocate в свой контакт-центр
04.06.2021 Будущее контакт-центров с Avaya
18.01.2021 «Медицина» модернизировала систему связи на базе решений Avaya
08.12.2020 Avaya представляет обновленное решение Avaya Vantage
15.10.2020 Новый взгляд на UC: решения для гибкой и персонализированной системы коммуникаций
15.09.2020 «Крок» развернула демоцентр для тестирования решений Avaya Oceana
15.06.2020 «Норникель» применил решения Avaya для перевода сотрудников на дистанционный режим
29.04.2020 Оператор сотовой связи «Мотив» модернизировал инфраструктуру контакт-центра на базе решений Avaya
27.04.2020 «Гольфстрим» расширяет возможности контакт-центра на базе Avaya
23.04.2020 Совкомбанк перевел контакт-центр на решения Avaya
09.04.2020 НБК модернизировал контакт-центр на базе решений Avaya
06.04.2020 Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya
26.03.2020 Avaya предоставляет бесплатные лицензии для организации удаленной работы операторов
16.03.2020 Сеть «Медси» расширила возможности коммуникационной платформы на базе новых решений Avaya
24.01.2020 Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО
23.12.2019 Avaya откроет доступ к своей платформе для контакт-центров из облака Microsoft
05.12.2019 Avaya внедрила пилотное решение для сети оперативно-диспетчерского управления
13.11.2019 Avaya представила новое решение для унифицированных коммуникаций и совместной работы
04.10.2019 Avaya расширила линейку решений IX Contact Center
27.09.2019 Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC
24.09.2019 Avaya и IBM займутся совместным внедрением гибридных облачных сред
21.08.2019 Avaya названа лидером в области унифицированных коммуникаций и совместной работы
13.08.2019 Райффайзенбанк расширил возможности контакт-центра на базе решений Avaya
30.07.2019 Avaya интегрировала систему распределения вызовов в контакт-центре «Мегафона»
03.07.2019 Avaya названа лидером в области технологий для контакт-центров с ИИ
18.06.2019 Avaya расширяет интеграцию с облачными сервисами Google Cloud
20.05.2019 Контакт-центр «Энергосбыт плюс» мигрировал с Avaya на российскую платформу Naumen Contact Center
19.04.2019 Avaya назначила вице-президента в России/СНГ, Северной Европе и Израиле
14.03.2019 Avaya представит новые решения для контакт-центров
30.01.2019 Avaya расширила экосистему A.I.Connect новыми партнерами и предложениями
24.01.2019 Avaya объявила о расширении своего портфолио Desktop Experience
18.01.2019 Avaya представила новые настольные устройства с поддержкой UCaaS-платформ
11.01.2019 Avaya представила новое DaaS-решение
05.12.2018 Решения Avaya – выбор клиентов по версии Gartner Peer Insights

Публикаций - 969, упоминаний - 1213

Avaya Inc упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4720 253
Microsoft Corporation 22497 141
Polycom - Поликом Россия 378 90
Nortel Networks 1287 90
IBM - International Business Machines Corp 8941 82
Huawei 3222 72
Siemens AG - Siemens Group 2311 68
HP Inc. 5313 66
Oracle Corporation 6035 61
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1426 60
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 55
Крок - Croc 1616 54
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 49
Spirit DSP - Спирит Корп 425 45
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1500 45
VideoMost - ВидеоМост 210 44
Samsung Electronics 9333 42
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 38
Mitel Corp - Mitel Networks 55 34
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1740 33
AT&T Inc 1563 33
LG Electronics 3372 32
Dell EMC 4736 31
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 30
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 185 30
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 205 30
Apple Inc 10683 29
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 29
SAP SE 4595 28
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 27
Genesys 198 27
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 26
VMware 2025 26
HP - Hewlett-Packard 3567 26
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 25
Intel Corporation 11262 25
Ланит - Comptek - Комптек 183 24
Dialogic Corp 87 24
Lenovo Motorola 3463 24
Toshiba Corporation 2830 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 26
Точка 1820 22
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
Альфа-Банк 1476 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 17
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 13
Россети Ленэнерго 786 9
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 8
ВТБ - ВТБ24 658 8
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 7
Открытие ФК 2713 7
Silver Lake Partners 75 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 7
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 88 6
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 6
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Boeing 957 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 6
Альфа-Капитал УК 56 5
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 5
Евросеть 1393 5
РСХБ - Россельхозбанк 228 5
Газпром ПАО 1008 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 5
РОСНО СК - Страховая компания 171 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 5
Открытие ФК - Росгосстрах 266 5
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 36 5
ПСБ - Промсвязьбанк 682 5
TPG - инвестиционная компания 24 5
CMGI 126 4
Visa International 1809 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 295 4
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 74 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 115 4
Домашние Деньги - Микрофинансовая организация 39 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 399 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 30
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 18
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 18
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 15
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 15
Президент Российской Федерации 3770 14
Верховный суд Российской Федерации 709 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 164 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 7
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 7
Федеральное казначейство России 1345 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент 146 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 5
ПФР Департамент информационных технологий 134 5
Правительство Москвы 1640 5
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 198 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Администрация Президента РФ 904 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 4
Судебная власть - Judicial power 225 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 293 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 540 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 6
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
АРБ - Ассоциация российских банков 176 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 38 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 87 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
Ассоциация менеджеров 33 1
WiMAX Forum 66 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 0 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 45 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 315
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 266
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 221
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 204
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 3186 188
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 168
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 162
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 146
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 122
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 116
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации 571 115
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 109
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 104
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 99
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 99
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 689 91
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 89
Collaboration - Совместная работа 2443 87
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 84
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 81
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 80
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 74
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 72
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 68
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 65
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 64
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 61
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 411 61
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи - Видеоблог - Video content - Video blog 8030 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 60
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 57
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 53
ЦОВ - Центр обработки вызовов 272 50
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 49
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 1267 47
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 47
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 46
Голосовые сообщения - Voice messages 741 46
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 43
Avaya IP Office Cloud Platform 78 74
Avaya Definity УАТС 100 63
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 57
Microsoft Skype 1940 51
Microsoft Windows 2000 2856 49
Google Android 11959 47
Avaya Aura 45 42
Linux OS 7669 40
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 39
Apple iOS 6422 39
Avaya Aura Communication Manager 44 39
Microsoft Windows 10 11713 28
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 132 27
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 299 27
LG 75SM99 2832 26
Rakuten Viber 491 23
Microsoft Exchange 1222 23
Avaya Aura Call Center Elite - Avaya Aura CC Elite 25 21
ЭОС Дело СЭД 4365 20
Avaya Call Management System - Avaya CMS 24 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 19
Avaya Vantage 18 17
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 17
Microsoft Outlook 1241 17
Cisco Webex - Intranets.com 155 16
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 16
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen Phone - Naumen Skorozvon 114 16
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 14
Apple iPhone 6 2649 14
Apple iPad 3663 13
Avaya Oceana - Avaya Oceanalytics - Avaya Oceana Workspaces 12 12
VideoMost MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 40 12
Avaya Breeze 12 12
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 12
Asterisk 70 11
Avaya Equinox 12 11
Age of Kings 498 11
Microsoft Office 3247 11
Avaya Interaction Center 12 11
Свириденко Андрей 95 21
Санадзе Георгий 16 16
Солонин Виталий 89 15
Кондратьев Дмитрий 21 12
Соколюк Валерий 27 10
Франтов Роман 14 10
Иванников Дмитрий 41 9
Вайсблюм Игорь 11 9
Пархоменко Александр 15 9
Корнилов Андрей 8 7
Одинцов Дмитрий 88 7
Масленников Игорь 35 6
Малиновский Сергей 14 6
Школьников Николай 26 6
Ершова Элеонора 64 6
Abou-Ltaif Nidal - Абу-Лтаиф Нидаль 6 6
Chirico Jim - Чирико Джим 6 6
Прянишников Николай 285 5
Казарцев Алексей 27 5
Кравченко Олег 12 5
Зайцев Андрей 42 5
Новиков Александр 34 5
Бяков Юрий 42 5
Смирнов Владимир 35 5
Тарасов Арсений 44 4
Ноников Александр 4 4
McGugan Chris - МакГуган Крис 4 4
Андрианов Павел 32 4
Македонский Сергей 46 4
Мызовский Герман 11 4
Меднов Сергей 121 4
Корпуснов Сергей 6 4
Исанин Антон 9365 4
Бухтияров Андрей 18 4
Самедов Тимур 20 4
Бычков Александр 39 4
Alaa Saayed Mohamed - Ала Саид Мохаммед 7 4
Поляков Евгений 14 4
Садовский Алексей 11 4
Пугачев Павел 38 3
Россия - РФ - Российская федерация 108428 509
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 209
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 155
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 154
Европа 12319 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 59
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 57
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 49
Германия - Федеративная Республика 8903 42
Ближний Восток 2549 41
Африка - Африканский регион 2928 40
Украина 6212 40
Европа Восточная 2927 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 29
Канада 3319 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 25
Россия - СФО - Новосибирск 3269 25
Франция - Французская Республика 5665 24
Казахстан - Республика 4467 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 22
Япония 10069 22
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2073 21
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 19
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 18
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1199 18
Беларусь - Белоруссия 3525 17
Россия - ПФО - Казань 2085 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 15
Америка Северная 2650 15
Азия - Азиатский регион 3803 15
США - Калифорния 3381 14
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 14
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 13
Испания - Королевство 2917 13
Италия - Итальянская Республика 3310 13
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 12
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1352 12
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 293
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 238
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 149
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 135
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 118
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 91
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 74
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 49
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 43
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 37
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 31
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 29
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 25
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 25
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 22
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 22
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 22
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 20
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 20
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 19
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 19
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 19
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 18
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 18
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 17
Абонентская база - Абонентская плата 1383 16
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 16
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 15
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 14
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 967 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 23
Thomson Reuters - Рейтер 5731 9
TAdviser - Центр выбора технологий 243 7
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
FT - Financial Times 1118 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 263 4
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
WSJ - The Wall Street Journal 1225 4
Intelligent Enterprise 27 4
CNET Networks - CNET News 38 4
CNews - ZOOM.CNews 1609 3
91Mobiles 590 3
Faulkner Information Services 100 2
Стрим-ТВ - телекомпания 144 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
ComNews - Медиа-бизнес 89 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 2
Fortune 196 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
Forbes - Форбс 591 2
CNews TV 524 2
ComputerWire 51 1
InformationWeek 231 1
InterNetNews - InternetNews.com 206 1
SiliconValley.com - SV.com 238 1
Открытые системы ИД 160 1
ZDnet 584 1
Bloomberg 1009 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 48 1
WikiLeaks 113 1
CNews Bugtrack 18 1
The Economist 43 1
Ведомости 375 1
Мобильные системы 94 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Пятый канал - Телеканал 51 1
Известия ИД 307 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 53
500 Startups 4742 44
Gartner - Гартнер 3301 35
IDC - International Data Corporation 4671 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 16
Synergy Research Group 39 15
Juniper Research 468 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 12
Frost & Sullivan 199 11
Fortune Global 500 280 10
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 8
Forrester Research 810 7
Datamonitor 83 6
Yankee Group 166 5
Aragon Research 5 5
IHS Infonetics Research 90 4
Internet Stock Report 992 4
Gartner Magic Quadrant Contact Center Infrastructure - Gartner Magic Quadrant Contact Center as a Service 9 3
Dell'Oro Group 35 3
Wainhouse Research 38 3
Fortune Global 100 138 3
Gartner - Dataquest 340 3
TeleGeography Research 39 3
WSJ - Wall Street Strategies 41 2
ZK Research 8 2
In-Stat/MDR 63 1
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер 0 1
Davies Hickman Partners 1 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
Fortune Global 1000 50 1
Gartner - AMR Research 48 1
Markets&Markets Research 97 1
CNews Рынок ИТ-услуг 34 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Deloitte Technology Fast 8 1
Aragon Globe for Web and Video Conferencing 1 1
In-Stat 81 1
ABI Research 230 1
Forbes Global 2000 32 1
Vanson Bourne 48 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 64
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 3
Avaya Online University 3 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 0 2
МГУ ИСАА - Институт стран Азии и Африки 8 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 2
Яндекс ШРИ - Школа разработки интерфейсов 16 2
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет - Kingston University Business School 13 2
PU - Purdue University - Университет Пердью 109 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 10 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 2
КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 8 1
Ростех - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
Verysell Softeach - корпоративный университет 0 1
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 1
USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 56 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 0 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
МФЮА - Московский финансово-юридический университет 18 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
Академия наук СССР - АН СССР 33 1
Ставропольское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов ПВО 2 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 31
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 14
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 13
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 8
CCWF - Call Center World Forum 17 4
Связь-Экспокомм 48 3
CeBIT 454 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 3
GITEX Technology Week - Выставка 20 3
CNews AWARDS - награда 347 3
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 15 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 173 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 157 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 74 2
ИнфоКом 59 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 0 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 1
IT-Лидер - премия 3 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 7 1
VMworld 29 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 76 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 81 1
Black Hat - Конференция 77 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 292 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 20 1
Extreme NOW Forum 3 1
Broadsoft Connections Avaya 1 1
NorthFace Scoreboard - NFSB 1 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 85 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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