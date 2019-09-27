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Avaya запустила новые ЦОДы в регионах EMEA и APAC

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Avaya объявила, что благодаря запуску новых ЦОДов самой компании и ее партнеров клиентам Avaya теперь доступно частное облачное решение Avaya ReadyNow Private. Avaya ReadyNow предоставляет корпоративным клиентам доступ к решениям для унифицированных коммуникаций (UC) и контакт-центров (CC), развернутым в защищенной среде частного облака. Пользователи получают все преимущества облачных коммуникаций в рамках одной удобной и автоматизированной платформы.

Частные облачные решения включают в себя заранее настроенные параметры, оплату за количество рабочих мест и стандартные наборы продуктов. Компании с развитой локальной ИТ-инфраструктурой могут с легкостью ее масштабировать в соответствии со своими потребностями, получая при этом большую гибкость, чем в случае публичного облака. Клиенты Avaya уже используют приложения, представленные в Avaya ReadyNow, в своих локальных средах, а значит могут осуществить плавный переход в облако и сэкономить ресурсы благодаря минимальному количеству изменений в бизнес-процессах, связанных с контакт-центрами и унифицированными коммуникациями.

Данный запуск является частью программы Avaya по развертыванию виртуальной облачной инфраструктуры почти по всему миру — на настоящий момент облачные решения Avaya поддерживают работу 3,6 млн рабочих мест.

Решение Avaya ReadyNow доступно в 34 странах в рамках единой глобальной модели поставки через международную сеть ЦОДов компании и ее партнеров, гарантируя стабильный и предсказуемый уровень качества предоставляемых услуг в любом месте (в России решение на данный момент недоступно). На сегодняшний день ЦОДы Avaya в Германии и Великобритании уже запущены. Теперь компании, расположенные в этих странах, смогут решить вопросы, связанные с необходимостью соответствовать требованиям местных регуляторов к безопасности данных.

В этих ЦОДах размещены готовые виртуальные частные облака, которые могут взаимодействовать с существующими приложениями и ресурсами Avaya, используемыми локально. Выделенное программное обеспечение позволяет клиентам компании добавлять персонализированные средства безопасности по мере необходимости, а также работать в гибридной среде и по достоинству оценить преимущества облака. Для крупных предприятий решение Avaya ReadyNow предусматривает возможности кастомизации для обеспечения стабильности работы приложений и бизнес-процессов при переходе в облако.

Старший директор по продажам Avaya Enterprise Cloud Айман Майзуб (Ayman Majzoub) сказал: «Многие ИТ-директора заинтересованы в преимуществах, которые предлагает публичное облако: модель потребления, основанная на операционных расходах, а также гибкость и скорость развертывания. Однако опасения в части контроля и безопасности наряду с ограниченными возможностями кастомизации и управляемости, которые предлагают многие новички рынков CCaaS (контакт-центр как услуга) и UCaaS (унифицированные коммуникации как услуга), замедлили внедрение публичных облаков. Благодаря нашей модели предоставления услуг и инструментам автоматизации ваше решение Avaya ReadyNow практически сразу готово к использованию — развертывание инфраструктуры и пакетного ПО происходит в разы быстрее. Благодаря использованию стандартной конфигурации, где все заранее настроено и подготовлено, мы смогли значительно сократить время сборки. Если раньше оно могло составлять тысячи часов, то теперь —лишь несколько минут. А если клиенту требуется более сложная персонализированная конфигурация, мы сможем быстро подготовить и настроить систему».

По словам главного аналитика ZK Research Зевса Керравалы (Zeus Kerravala), «облако стало центральным элементом новой операционной модели для компаний, опирающихся на цифровые технологии при ведении бизнеса: согласно прогнозам 80% решений для контакт-центров в будущем будет развертываться в частных или гибридных облаках. Эта тенденция обусловлена спросом — клиенты хотят управлять безопасностью данных и сетей и при этом иметь возможность миграции в гибридную среду. Все больше решений для унифицированных коммуникаций и контакт-центров становятся доступны в облаке. Avaya ReadyNow Private предлагает отличную возможность для руководителей, которые ищут наиболее эффективный способ для трансформации своих коммуникаций без необходимости заново выстраивать все бизнес-процессы с нуля».

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