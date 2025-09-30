Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

ИТ-гиганты и страх потери доступа к технологиям Nvidia

Корпорации Amazon и Google в обязательном порядке уведомляют Nvidia о грядущих анонсах, касающихся разработки их собственных чипов для решения задач в сфере искусственного интеллекта. Эта сложившаяся практика, о существовании которой сообщает издание The Information, довольно ярко иллюстрирует реалии рынка оборудования для ИИ-вычислений. Nvidia является главным игроком в этой сфере, а ее клиенты предпочитают избегать шагов, которые американская компания могла бы счесть враждебными по отношении к себе и в ответ перекрыть доступ к принадлежащим ей технологиям, отмечает Tom’s Hardware.

Amazon и Google заблаговременно предупреждают лично Дженсена Хуанга (Jensen Huang), генерального директора Nvidia, всякий раз, когда планируется обнародование информации об успехах компаний в деле разработки специализированных ИИ-чипов.

По сообщению источников The Information, близких к компаниям, Nvidia по-прежнему играет огромную роль в обеспечении работоспособности сервисов облачных провайдеров AWS (Amazon Web Services) и Google Cloud, принадлежащих Amazon и Google соответственно. Ни один из них не хотел бы испортить отношения с ключевым поставщиком ИИ-«железа».

Подавляющее большинство GPU, применяемых Amazon и Google для обучения моделей ИИ, произведено Nvidia. В дальнейшем их инференс в публичном облаке осуществляется в значительной степени тоже за счет оборудования американского бесфабричного чипмейкера.

В объятиях американского спрута

Как отмечает Tom’s Hardware, Nvidia прикладывает огромные усилия, чтобы не допустить значительного роста рынка специализированных ускорителей ИИ, в основе которых не лежат графические чипы, и, таким образом, как можно дольше сохранять свое доминирующее положение.

ИТ-гиганты Amazon, Google, OpenAI ведут разработку собственных решений в этой области, чтобы снизить свою зависимость от «железа» Nvidia и добиться оптимального соотношения затрат к производительности при масштабировании инфраструктуры. Однако даже они, потратив годы и израсходовав десятки миллиардов долларов на эти цели, по-прежнему не сумели построить платформ, которые не были бы в значительной степени завязаны на экосистему CUDA и ПО Nvidia.

Nvidia взяла под контроль едва ли не всю глобальную цепочку поставок ИИ-продуктов. Благодаря своим финансовым возможностям компания способна инвестировать в ее участников, выкупать вычислительные мощности у сторонних компаний и заключать долгосрочные соглашения на поставку своей продукции. В таких условиях даже столь богатым компаниям как Amazon и Google, ведущим собственные разработки в этом направлении, сложно отказаться от услуг Nvidia.

Только в сентябре 2025 г. Nvidia заключила соглашение о выкупе незадействованных вычислительных мощностей GPU американского облачного провайдера CoreWeave в ближайшие семь лет на сумму $6,3 млрд; инвестировала $700 млн в британский стартап Nscale (дата-центры) и израсходовала свыше $900 млн на обеспечение перехода в компанию гендиректора и ключевых специалистов стартапа Enfabrica (сетевые технологии). Кроме того, компания планирует инвестировать $5 млрд в терпящую бедствие Intel.

Nvidia вьет веревки из клиентов и конкурентов

Nvidia в прошлом обвиняли в нечестном использовании своего доминирующего положения на рынке ИИ-ускорителей. Компания якобы угрожала клиентам задержками с отгрузкой предоплаченных партий GPU в случае контактов с ее конкурентами. Сперва с подобным заявлением выступил глава перспективного стартапа – потенциального конкурента Nvidia – Groq. Затем изложенные им факты об антиконкурентных практиках американского чипмейкера подтвердил экс-руководитель графического подразделения AMD, в прошлом также успевший поработать в Nvidia на высокой должности.

В то же время глава Nvidia утверждал что его компания, которой он руководит, прилагает усилия для того, добиться справедливого распределения дефицитной на тот момент продукции между заказчиками, отдавая приоритет тем из них, кто намерен сразу пустить приобретенные ускорители в дело.

Ситуация на рынке инфраструктурных облачных услуг

Согласно данным Synergy Research Group, по итогам II квартала 2025 г. AWS и Google Cloud вошли в мировой топ-3 крупнейших поставщиков услуг облачной инфраструктуры (включает модели IaaS и PaaS) в денежном выражении. На долю AWS пришлось 30% от совокупной выручки, за ним следует облако Azure корпорации Microsoft с 20%. Замыкает тройку Google Cloud (13%).

В числе догоняющих – Alibaba Cloud (4%), Oracle (3%), Salesforce, IBM Cloud и Tencent Cloud (по 2% каждый).

Общая выручка глобальных игроков на рыке публичных облаков во II квартале 2025 г. выросла на 25% год к году и достигла $99 млрд.