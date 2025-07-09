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Tencent Cloud
Tencent Cloud — сервис облачных вычислений от крупнейшей китайской ИТ-компании Tencent. Среди многочисленных сервисов Tencent — социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, поисковые и платежные системы, мобильные и онлайн-игры (в частности, MMO League of Legends), облачные базы данных и почтовые сервисы. Tencent принадлежат наиболее распространённый в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями Tencent QQ, мобильное приложение WeChat и социальная сеть Qzone. Все сервисы и приложения конгломерата Tencent хостятся в собственном облаке Tencent Cloud. В 2018 году капитализация Tencent превысила $500 млрд — первой среди азиатских технологических компаний. У Tencent есть ЦОД в РФ.
УПОМИНАНИЯ
Tencent Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Фокин Дмитрий 21 3
|Willner Guy - Вилнер Гай 14 2
|Харитонов Николай 9 1
|Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 1
|Елин Дмитрий 11 1
|Дуров Павел 298 1
|McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 4
|Bloomberg 1335 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 3
|IDC - International Data Corporation 4922 2
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 138 1
|Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
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