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Tencent Cloud

Tencent Cloud

Tencent Cloud — сервис облачных вычислений от крупнейшей китайской ИТ-компании Tencent. Среди многочисленных сервисов Tencent — социальные сети, музыкальные и веб-порталы, средства электронной коммерции, поисковые и платежные системы, мобильные и онлайн-игры (в частности, MMO League of Legends), облачные базы данных и почтовые сервисы. Tencent принадлежат наиболее распространённый в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями Tencent QQ, мобильное приложение WeChat и социальная сеть Qzone. Все сервисы и приложения конгломерата Tencent хостятся в собственном облаке Tencent Cloud. В 2018 году капитализация Tencent превысила $500 млрд — первой среди азиатских технологических компаний. У Tencent есть ЦОД в РФ.

УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Подвинуть Google, Microsoft, Amazon и Intel. Apple будет строить облако на собственных процессорах 1
23.08.2024 Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса 1
26.09.2023 Любимый россиянами Telegram мутирует в клон китайского WeChat. Он сможет «заменить любой сайт» 2
07.02.2023 Tencent Cloud заключил партнерское соглашение с MONT 1
30.11.2022 Amazon выпустила процессор лучше и быстрее, чем у Intel и AMD 1
31.07.2020 Nvidia установила 16 рекордов производительности в ИИ-вычислениях в бенчмарках MLPerf 1
04.10.2019 IXcellerate удвоил мощности в России после открытия нового ЦОДа 1
03.10.2019 Британцы массово скупают площадки, чтобы занять четверть коммерческого рынка ЦОДов России 1
03.10.2019 IXcellerate открыл новый дата-центр в России 1
04.06.2019 Seagate начала поставки накопителей Exos X16, IronWolf и IronWolf Pro емкостью 16 ТБ 1
06.02.2019 IXcellerate расширит свои российские ЦОДы на $260 миллионов 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Tencent Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Tencent 167 6
Amazon Inc - Amazon.com 3063 4
Microsoft Corporation 24930 4
IXcellerate - Икселерейт 129 4
Alibaba Group 439 3
Huawei 4048 3
Softline - Софтлайн 3031 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 822 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Nvidia Corp 3596 3
Zenlayer 4 3
Intel Corporation 12350 2
Inspur - Inspur Power Systems - Инспур - Langchao Electronic Information Industry Corporation 76 2
Google LLC 12009 2
Ampere Computing 53 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 46 2
AMD - Advanced Micro Devices 4344 2
Oracle Corporation 6772 2
Salesforce 436 2
Ростелеком 10024 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Dell EMC 5055 1
Meta Platforms - Facebook 4480 1
Dell Technologies - Dell Computer 2142 1
VK - Mail.ru Group 3493 1
Fujitsu 2053 1
Seagate Technology 746 1
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 1
Sharp Corporation 1043 1
Supermicro 121 1
Cloudflare 119 1
MONT - МОНТ 158 1
Telegram Group 2286 1
TON Foundation 9 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4233 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 3
Чайнасельсхозбанк - Чайна Сельскохозяйственный Банк 3 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Lockheed Martin 759 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
101Hotels.com 456 1
Unsplash 1089 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 273 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 358 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5026 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1566 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22079 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11509 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69199 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30845 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16386 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15582 4
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1128 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53891 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10915 3
MMR - Meet-Me-Room - Выделенный машинный зал и кабельная сеть для обеспечения связности между операторами связи и клиентами дата‑центров 62 3
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 14 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21249 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21325 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7715 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14000 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1484 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17466 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21296 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2274 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10976 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 800 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 243 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3948 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16537 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6995 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8988 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9751 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4700 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1104 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6011 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4310 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5621 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3482 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1011 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4544 1
Умные платформы 1781 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1487 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 474 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1094 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1011 1
IXcellerate ЦОД MOS2 - IXcellerate ЦОД Moscow Two 21 4
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 44 3
Tencent WeChat - мессенджер 149 3
Apple iPhone 6 4863 3
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 136 2
Microsoft Azure 1434 2
Tencent QQ - мессенджер 41 2
Statista 242 2
Tencent Qzone 5 2
Google Cloud Platform - GCP 325 1
Google TensorFlow 92 1
Baidu 285 1
Google - BERT - Bidirectional Encoder Representations from Transformers 23 1
Seagate IronWolf - Seagate IronWolf NVMe - Seagate IronWolf SSD - Seagate IronWolf HDD - Seagate IronWolf Health Management 19 1
Python PyTorch 54 1
Seagate Exos HDD 24 1
Nvidia Drive 11 1
Nvidia Volta GV 31 1
Nvidia Clara 9 1
Nvidia Ampere 17 1
MLPerf 7 1
Nvidia Tesla GPU 169 1
Nvidia Selene - суперкомпьютер 7 1
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 52 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 13 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1144 1
Intel x86 - архитектура процессора 1923 1
Baidu Cloud 3 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 181 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 333 1
Amazon Web Services - AWS Graviton 7 1
Nvidia TensorRT 17 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 809 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1149 1
JavaScript - JS - язык программирования 1272 1
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 56 1
Фокин Дмитрий 21 3
Willner Guy - Вилнер Гай 14 2
Харитонов Николай 9 1
Prince Michael of Kent - Майкл Кентский 3 1
Елин Дмитрий 11 1
Дуров Павел 298 1
McCaul Michael - МакКол Майкл 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 150672 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17614 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52736 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44506 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7812 3
Азия - Азиатский регион 5640 3
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13430 1
Индия - Bharat 5574 1
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Таиланд - Королевство 841 1
Казахстан - Республика 5686 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14292 1
Узбекистан - Республика 1801 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4180 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53127 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6419 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3715 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9197 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7663 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7088 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4556 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2218 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5401 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30582 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2593 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2646 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2294 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 650 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 301 1
Reference - Референс 190 1
Торговля розничная - Всемирный день шопинга - День холостяков - китайский современный праздник, который отмечается 11 ноября 13 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3113 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4277 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6904 1
Транспорт - Водительские права - Водительские удостоверения - Driving license 337 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5964 4
Bloomberg 1335 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1230 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 342 3
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Corporate Knights (CK) Global 100 Index 12 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 623 1
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