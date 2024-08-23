Санкции США – пустой звук. Китай играючи их обошел и пользуется всеми возможностями крупнейшего в мире облачного сервиса

Китайские компании без каких-либо проблем пользуются облачным сервисом AWS, принадлежащем американской Amazon. Никакие санкции им не мешают это делать – они с легкостью обошли все запреты и используют наработки США в своих целях.

Дверь есть, замка нет

Китайские компании обошли ограничения США и по полной используют американский облачный сервис Amazon Web Services (AWS), пишет агентство Reuters. Притом делают это именно компании, в той или иной степени связаны с властями КНР, то есть те, против которых ограничения США должны работать в первую очередь.

Reuters пишет, что эти компании без труда пользуются передовыми американскими технологиями, в том числе и в сфере искусственного интеллекта. Разумеется, делают они это не напрямую, потому что Amazon подчиняется требованиям властей своей страны и следит, чтобы пользователи из недружественных стран держались подальше от ее инструментов.

Mathew Schwartz / Unsplash США проиграли очередную битву с Китаем в рамках затянувшейся торговой войны

Получить доступ к AWS китайским фирмам удалось через посредников, китайских, но при этом не вызывающих подозрений у Amazon, утверждает Reuters. В этой схеме выигрывают все – КНР получает доступ к необходимым ей западным технологиям, а задействованные посредники получают деньги.

Для чего это Китаю

Доступ AWS Китай организовал себе в обход всего того гигантского массива санкций, что власти США нагородили за шесть лет торговой войны с Китаем (она началась в 2018 г.). Иронично, но это помогает КНР обходить и другие американские ограничения – Поднебесной все сложнее закупать ускорители для искусственного интеллекта на чипах американских AMD и Nvidia, которые доминируют на рынке, но доступ к AWS обеспечивает страну всеми необходимыми вычислительными мощностями.

Другими словами, Китай теперь может тратить меньше денег на закупку физических ускорителей ИИ и проработку схем по их импорту из-за рубежа.

Проведенный агентством Reuters анализ более 50 тендерных документов, размещенных за последний год в общедоступных китайских базах данных, показал, что по меньшей мере 11 китайских организаций пытались получить доступ к ограниченным американским технологиям или облачным сервисам.

Среди них четверо прямо указали Amazon Web Services (AWS) в качестве поставщика облачных услуг, хотя они получали доступ к услугам через китайские посреднические компании, а не напрямую от AWS.

США тоже в плюсе

Геополитические ограничения в любых странах всегда бьют по бизнесу, а Amazon – точно такой же бизнес, как и любой другой, разве что более крупный. В сегменте облачных сервисов AWS по итогам I квартала 2024 г. занимает первое место с долей мирового рынка на уровне 31% (Statista.com). Второе место у Microsoft (25%), третье у Google (11%), а за ним следом идут Alibaba Group (4%), Salesforce (3%), IBM, Oracle и Tencent Cloud (по 2% у каждой).

Отметим, что Alibaba и Tencent – это китайские компании, но их потенциальные клиенты из КНР все равно стремятся пользоваться AWS. В Китае AWS является шестым по величине поставщиком облачных услуг, по данным исследовательской компании IDC.

Документы тендеров, о которых сообщило агентство Reuters, демонстрируют разнообразие стратегий, которые китайские компании используют для обеспечения передовой вычислительной мощности и доступа к генеративным моделям ИИ. Они также подчеркивают, что американские компании тоже извлекают выгоду из растущего спроса Китая на вычислительную мощность.

Согласно информации Reuters, университет Шэньчжэня потратил 200 тыс. юаней ($28 тыс. или 2,4 млн руб. по курсу ЦБ на 23 августа 2024 г.), чтобы получить доступ к облачным серверам AWS на базе чипов Nvidia A100 и H100 для неуказанного проекта. Об этом говорится в тендерном документе, датированном мартом 2024 г. Вуз получил эту услугу через посредника в лице компании Yunda Technology Ltd Co, говорится в документации.

Еще один пример – Zhejiang Lab, исследовательский институт Китая. В тендерной документации от апреля 2024 г. говорится, что он собирался потратить 184 тыс. юаней (2,2 млн руб.) на покупку облачных вычислительных сервисов AWS, поскольку его модель искусственного интеллекта не может получить достаточно вычислительной мощности от отечественного облачного сервиса Alibaba Group.

Представитель Zhejiang Lab заявил Reuters, что институт не осуществил покупку, но не ответил на вопросы о причинах этого решения и о том, как он смог решить проблему нехватки вычислительной мощности.

Смотреть сквозь пальцы, но недолго

По всей вероятности, китайские компании и организации с госучастием уже довольно давно используют «чистых» фирм-посредников, чтобы получать доступ к технологиям Запада. На это изданию указал Майкл Маккол (Michael McCaul), председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей США. «Эта лазейка беспокоит меня уже много лет, и нам давно пора заняться ею», – заявил он Reuters, имея в виду именно удаленный доступ иностранных организаций к передовым вычислениям США через облако.

В апреле 2024 г. в Конгресс США был внесен законопроект, дающий Министерству торговли США полномочия регулировать удаленный доступ к американским технологиям. Но, пишет Reuters. пока не ясно, будет ли он принят и когда именно.

Также в январе 2024 г. Минторг США предложил внедрить правило, которое обяжет американские облачные сервисы проверять пользователей крупных моделей ИИ и сообщать регулирующим органам о случаях использования облаков для обучения крупных моделей ИИ, способных осуществлять «злонамеренную киберактивность» (malicious cyber-enabled activity). Это правило пока еще находится в разработке. В числе прочего, оно позволит Минторгу налагать различные ограничения на клиентов облачных сервисов США.