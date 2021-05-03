Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
U.S. Congress Legislation
Конгресс США
Публикаций - 405, упоминаний - 441
U.S. Congress Legislation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1159065, в очереди разбора - 1048923.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1159065, в очереди разбора - 1048923.
Создано именных указателей - 50469.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru