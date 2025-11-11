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U.S. Congress Legislation Конгресс США

СОБЫТИЯ


11.11.2025 Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США

Кибератака на американское ведомство Бюджетное управление Конгресса США сообщило о хакерской атаке на свои ИТ-системы, произошедшей в начале ноября 2025 г., пишет The Washington Post. Во взломе подозревают хакеров, близких к китайскому правительству.

29.08.2025 Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде

я в мире онлайн-энциклопедия. В августе 2023 г. она содержала 61 млн статей на 334 языках. На русском языке создано почти два млн страниц. В чем обвиняют онлайн-энциклопедию В письме Мариане Искандер конгрессмены объясняют свои подозрения в попытках «Википедии» манипулировать информацией «для пропаганды», «направленной на западную аудиторию», ссылаясь на «многочисленные исследования и докла
07.08.2025 С сайта Конгресса США из-за «ошибки в коде» пропали положения Конституции, защищающие от произвольных арестов и приговоров без суда

Загадочное исчезновение Библиотека Конгресса США объяснила исчезновение нескольких фрагментов текста американской конституции с официального сайта конгресса технической ошибкой, пишет ArsTechnica. «До нашего сведения было доведе
24.06.2025 Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных

кой компанией Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) с июня 2025 г. не разрешается к использованию на устройствах, используемых сотрудниками палаты представителей Конгресса США. По информации Axios, главный административный сотрудник палаты представителей США уведомил служащих Конгресса 23 июня 2025 г. о том, что WhatsApp теперь запрещен на их правительс
01.04.2024 Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК

Конгресс запрещает Copilot Сотрудникам и членам Палаты представителей Конгресса США теперь запрещено использовать в своей работе умного ассистента Copilot корпорац
09.02.2024 Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты

и технологий искусственного интеллекта в Китае, которые дали весьма неоднозначные результаты. Однако выводы, зафиксированные в докладе за авторством специального комитета по КНР Палаты представителей Конгресса США, свидетельствуют о том, что ответственность за успех Китая на этих направлениях в последние годы, по крайней мере частичную, несет американский капитал. Комитет выявил пять венчур
06.11.2018 В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты

ности Натаниэль Глейхер (Nathaniel Gleicher). Блокировка произошла накануне промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 6 ноября и призванных показать, поддерживает американское общест
11.10.2018 Конгресс США: Передовые американские системы вооружений взламываются «за девять секунд»

которыми могут успешно воспользоваться даже неопытные хакеры. Таковы выводы Комиссии по аудиту при Конгрессе США, исследовавшей системы вооружений в период между июлем 2017 г. и октябрём 2018

15.09.2017 Касперского вызвали на допрос в Сенат США

согласием на приглашение комитета по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters. По словам Евгения Касперского, заседание Комитета

26.03.2015 Apple, Google, Microsoft потребовали от Конгресса США обуздать АНБ

nt Surveillance, Mozilla, а также еще около трех десятков компаний направили открытое письмо членам Конгресса США, президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) и ряду других высокопоставленных чи
22.01.2015 Власти США хотят использовать ГЛОНАСС в службе спасения 911. Конгрессмены взволнованы

зовать любые средства, которые помогут нам найти человека, попавшего в беду», — заявил он. Однако в Конгрессе США опасаются, что зависимость от ГЛОНАСС позволит России, в случае необходимости,

07.08.2014 В Библиотеке конгресса США нашли Duke Nukem

ве портированной версии на Sony PlatStation Portable. К счастью, этого не случилось. Тем не менее, версия для PSP была полностью готова – это выяснилось во время очередной инвентаризации в Библиотеке Конгресса США. Главное национальное хранилище информации страны хранит самописный диск DVD-R, на котором находится финальная версия кода. Именно с неё планировалось печатать фирменные диски UMD
18.07.2013 Конгресс США раскритиковал программу создания ID-карт для работников портов

опасности портов и других морских объектов страны, - заявила Кэндис Миллер (Candice Miller), председатель подкомитета по охране сухопутных и морских границ при Комитете по национальной безопасности в Конгрессе США. «За одиннадцать лет, прошедших с запуска программы, Департамент национальной безопасности так и не смог продемонстрировать, каким образом TWIC повысит безопасность на море, если

25.07.2012 Конгресс США расследует деятельность торговцев данными пользователей
18.01.2010 Комиссия Конгресса США рекомендует не продлевать программу "Шаттл"

Комиссия по аэрокосмической безопасности Конгресса США опубликовала отчет за 2009 год, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на

09.02.2009 В Сеть выложены документы на $1 млрд

го компромата Wikileaks объявил вчера о публикации «полусекретных» отчетов исследовательской службы Конгресса США (CRS), стоимость которых оценивается примерно в $1 млрд. В 6780 отчетах содержи
16.07.2008 Конгресс США начал рассмотрение сделки Google-Yahoo
12.05.2008 Конгресс США обсудит перспективу консервации производства C-17 и F-22

Как сообщает Flight Global, Конгресс США 13 мая 2008 года приступит к обсуждению проекта, предусматривающее увеличение финансирования программ производства тяжелых военно-транспортных самолетов C-17 Globamaster (компания

17.03.2008 Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, ограничивающий права американских спецслужб на прослушку телефонных разговоров людей, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Джордж Бу
13.12.2007 Конгресс США принял законопроект по ПРО в Европе

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, палата представителей конгресса США приняла законопроект, относящийся к планам Вашингтона по развертыванию элементо
11.12.2007 Конгрессмены США предлагают создать агентство по защите копирайта
16.11.2007 Политика NASA вызвала недоумение Конгресса США

(при желании) из других содержащихся в опросах данных. Руководство комитета по науке и технологиям Конгресса США в письме, направленном в адрес агентства и обнародованном вчера руководителем N
09.11.2007 В конгрессе США пройдут слушания по астероидной угрозе

Сегодня в комитете по науке и технике палаты представителей конгресса США состоятся слушания по проблеме возможного столкновения Земли с астероидами. Основным докладчиком по проблеме выступит профессор Калифорнийского университета Энтони Тайсон (J. Anth
25.10.2007 Конгресс США принял закон против интернет-цензуры

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США во вторник, 23 октября, одобрил «Global Online Freedom Act of 2007» («Акт о глобальной свободе в Сети от 2007 г.»). С помощью этого законопроекта правительство США запретит компан
10.10.2007 Рынок вооружений 2006: анализ Конгресса США

Как сообщает "Военно-промышленный курьер", в 2006 году, согласно ежегодному докладу Исследовательской службы Конгресса США по мировому рынку вооружения и военной техники (ВВТ), Соединенные Штаты в очередной раз обеспечили себе первое место на мировом рынке вооружений. Американ
06.08.2007 Арест журналиста в Китае: Конгресс США расследует роль Yahoo

ключения, сообщает АР. Председатель профильного комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Том Лантос (Tom Lantos) заявил о намерении провести расследование в пятницу, 3-
20.07.2007 Google-DoubleClick: сделку рассмотрит Конгресс США

Комитет по торговле, коммерции и защите потребителей Палаты представителей Конгресса США проведет закрытое слушание по делу о покупке Google компании DoubleClick за $3,1 млрд., сообщает АР. Спустя несколько месяцев после многочисленных споров и протестов общественност
11.07.2007 Сенатский комитет Конгресса США выступает за сокращение расходов на ПРО

Сенатский комитет по делам вооруженных сил Конгресса США выступает за сокращение расходов на создание элементов американской системы ПРО на территории Польши и Чехии, сообщает "Военно-промышленный курьер". Обосновывая свою позицию, зако
07.06.2007 Конгресс США отклонил билль о клонировании человека

Палата представителей Конгресса США отклонила билль, предложенный демократами, разрешающий клонирование человека в научных целях. Согласно биллю, запрещается клонирование человека, но клонирование подразумевает импл
29.06.2006 Вопрос о нейтралитете Сети обсуждается в Конгрессе США

В Конгрессе США началось обсуждение пункта законопроекта о реформе телекоммуникаций — о сетевом нейтралитете — запрете интернет-провайдерам выбирать предпочтительных провайдеров контент
15.05.2006 Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS

11 мая 2006 года комитет по науке палаты представителей Конгресса США рассматривал программу новых метеорологических спутников в связи со срывом граф
15.05.2006 Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS

11 мая 2006 года комитет по науке палаты представителей Конгресса США рассматривал программу новых метеорологических спутников в связи со срывом граф
14.02.2006 Конгресс США: ИТ-гиганты отчитаются о цензуре

Интернет-гиганты США — Microsoft, Google, Yahoo и Cisco — посетят в среду слушания Cовета по правам человека при Палате представителей Конгресса США. Совет рассмотрит вопрос работы крупных американских компаний в странах, где условием ведения бизнеса является содействие государственной цензуре, а именно — в Китае. Microso
31.03.2005 Конгресс США может ужесточить наказание хакеров
10.12.2003 Спорный антиспамерский билль прошел через Конгресс США

В понедельник, 8 декабря, Конгресс США проголосовал за принятие антиспамерского законопроекта вслед за тем, как Палата представителей утвердила его с небольшими поправками Сената. Законопроект CAN-SPAM (Контроль над ата
04.06.2003 Конгресс США пытается побороть спам

ет являться правонарушением. В США пытались законодательно ограничивать использование интернета практически с момента его создания. Однако большинство этих попыток оказались безуспешными. В 1998 году Конгрессом США был принял Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Это была попытка защитить интеллектуальную собственность (включая музыку, фил
28.03.2003 Конгресс США выбирает стандарт связи для Ирака

, американцы уже развернули дебаты по поводу того, какой стандарт мобильной связи будет использоваться в стране после войны. Калифорнийский сенатор от Калифорнии Даррел Исса (Darrell Issa) направил в Конгресс США, а также руководству Пентагона и Управления по международному развитию (USAID) письмо с предложением о развертывании в Ираке систем на базе технологии CDMA. По мнению конгрессмена,
24.01.2003 Конгресс США собирается урезать бюджет "электронному правительству"

ода по поводу принятия закона об электронном правительстве США (Electronic Government Act) с утверждением $45-миллионного бюджета на его создание в этом году и ростом расходов до $150 млн. к 2006 г., Конгресс США собирается урезать финансирование проекта почти на 90%, то есть до $5 млн. Автором урезанного бюджета стал сенатор Тэд Стивенс (Ted Stevens) из Аляски. Ожидается, что в ближайшее в
27.11.2002 Конгресс США не принял решения по спору файлообменных сетей с владельцами авторских прав

Несмотря на множество споров, Конгресс США так и не решил спора владельцев файлообменных сетей с обладателями авторских прав о том, нарушают первые антипиратские законы, в частности, "Акт об авторских правах в цифровом тыся
20.11.2002 Конгресс США принял Акт об Электронном Правительстве

"Акт об Электронном Правительстве", в течение долгого времени рассматривавшийся американскими законодателями, был наконец-то одобрен обеими палатами Конгресса США, и после подписания президентом страны станет полноценным законом. Согласно Акту, в США будет создан Офис Электронного Правительства при Офисе Управления и Бюджета. Руководитель н

Публикаций - 647, упоминаний - 753

U.S. Congress Legislation и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 95
Google LLC 12688 80
Yahoo! 3726 50
Meta Platforms - Facebook 4621 48
Intel Corporation 12811 47
Apple Inc 13154 44
Cisco Systems 5372 40
IBM - International Business Machines Corp 9699 32
Amazon Inc - Amazon.com 3277 25
AT&T Inc 1725 24
X Corp - Twitter 2938 23
AOL Inc - America Online 1883 20
Huawei 4676 20
Verizon - WorldCom 501 15
AMD - Advanced Micro Devices 4641 15
Oracle Corporation 7074 13
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 12
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Qualcomm Technologies 1974 11
HP - Hewlett-Packard 3662 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
Samsung Electronics 11064 9
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
Nvidia Corp 4002 8
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
ZTE Corporation 800 8
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 7
Cadence Design Systems - cādence 71 7
МегаФон 10742 7
Dell EMC 5180 7
Yandex - Яндекс 9216 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
HP Inc. 5883 7
Lenovo Motorola 3566 7
Polar - Полар 116 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 22
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 18
Lockheed Martin 777 17
eBay Inc 1640 17
Boeing 1031 15
Microsoft - LinkedIn 699 9
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 8
Резонанс НПП 407 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Merrill Lynch 454 6
American Express - Amex 338 6
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 6
Ford 435 6
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 5
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Bank of America - Банк Америки 271 5
EPIC Telecom Invest 212 4
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 4
Thomas Weisel Partners 44 4
Walt Disney Company 647 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 3
Federated Hermes - Federated Investors 57 3
Williams Companies - Williams Cos - Williams Communications 43 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Visa International 1993 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
Coca-Cola Company 261 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Merck - Мерк - МСД Фармасьютикалс - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 96 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
American Airlines 90 2
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 2
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Хиагда - ГХК - Горно-химический комбинат 22 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 2
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 130
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 81
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 80
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 76
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 65
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 35
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 31
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 30
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 27
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 27
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 23
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 22
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 21
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 21
Судебная власть - Judicial power 2500 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 18
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 17
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 16
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 13
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 12
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 10
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 9
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 9
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 8
Федеральное собрание Российской Федерации 318 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 8
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 7
ООН - International Labour Organization - Международная организация труда, МОТ 17 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 7
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 7
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 35
Демократическая политическая партия США 122 15
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 14
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 5
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 4
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 2
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 2
Washington Space Business Roundtable - Вашингтонская ассоциация космического бизнеса 2 2
National Space and Satellite Alliance - Национальный космический и спутниковый альянс 2 2
National Space Society - Национальное Космическое Общество 2 2
CAUCE - Coalition Against Unsolicited Commercial Email 6 2
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
СОИ - Союз операторов интернета 31 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 10 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 16 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 102
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 52
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 44
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 43
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 41
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 39
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 36
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 32
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 26
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 19
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 17
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 17
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 17
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 17
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 16
Microsoft Windows 2000 8678 27
Google Android 15243 17
Microsoft Windows 16882 17
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 12
Apple iOS 8583 11
Mozilla Firefox - браузер 1951 11
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 9
Linux OS 11533 9
Apple - App Store 3109 9
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 8
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 8
Google YouTube - Видеохостинг 3002 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 8
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 7
Apple iPad 4011 7
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 7
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 6
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 6
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 6
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 6
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 6
Google Chrome - браузер 1701 6
Google - Gmail 1021 6
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Google Earth - Google Планета Земля 490 4
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Microsoft 365 Copilot 248 4
U.S. NOAA GOES - Geostationary Operational Environmental Satellite - U.S. NOAA GOS - Global Observing System 42 4
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 4
Microsoft Outlook 1506 4
Apple Safari - браузер 896 4
Amazon Rekognition 6 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 40
Bush George - Буш Джордж 336 33
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 29
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 11
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 8
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 7
Tan Lip-bu - Тан Лип-бу 39 7
Путин Владимир 3454 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 7
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 5
Медведев Дмитрий 1665 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Daschle Thomas - Дашле Томас - Daschle Tom - Дашл Том 9 5
Lantos Tom - Лантос Том 5 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Warner Mark - Уорнер Марк 8 4
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 35 4
Haugen Frances - Хоген Фрэнсис 8 4
Rumsfeld Donald - Рамсфельд Дональд 16 4
Powell Michael - Пауэлл Майкл 26 4
Shwartz Joseph - Шварц Джозеф 5 4
Berman Howard - Берман Ховард 6 4
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Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Krishnamoorthi Raja - Кришнамурти Раджа 4 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Касперский Евгений 337 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 49 3
Гвоздев Дмитрий 145 3
Smith Brad - Смит Брэд 104 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 18 3
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
Wyden Ron - Уайден Рон 21 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 3
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Канада 5082 28
США - Калифорния 4829 27
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Япония 13807 25
Германия - Федеративная Республика 13221 25
Индия - Bharat 5870 24
США - Нью-Йорк 3180 22
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Америка - Американский регион 2206 21
Иран - Исламская Республика Иран 1155 20
Франция - Французская Республика 8177 19
Израиль 2856 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Китай - Пекин - Beijing 1096 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 13
Сингапур - Республика 1953 13
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Италия - Итальянская Республика 4508 13
Украина 7928 13
Ирак - Республика 709 12
Южная Корея - Республика 7052 12
Ближний Восток 3154 12
Нидерланды 3746 12
Испания - Королевство 3840 11
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США - Техас 1048 9
Швеция - Королевство 3782 8
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 17
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CNews RND - R&D.CNews 2274 7
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Forbes - Форбс 1002 6
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РИА Новости 1033 4
TorrentFreak (TF) 159 3
Politico 29 3
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Silicon 494 3
Mercury Center 309 3
Internet Stock Report 994 17
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S&P 500 565 9
IDC - International Data Corporation 4975 6
Gartner - Гартнер 3658 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 3
Thomson Financial - Thomson First Call 386 3
Forrester Research 834 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 2
Counterpoint Research 110 2
Bear Stearns 79 2
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 2
TechInsights 16 2
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IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Strategy Analytics 285 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
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Fortune Global 100 142 1
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АИИ - Агентство интернет-исследований 2 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
RepIn - Reputation Institute - Институт репутации - RepTrak Global 100 6 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 1
comScore 379 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat/MDR 74 1
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Radicati Group 26 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 38
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 7
РАМН НИИ МТ ФГБНУ - Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова 14 7
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 4
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 4
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 3
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 2
РНБ - Российская национальная библиотека 35 2
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Kyoto University - Киотский университет 29 2
California Crane School 3 2
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
Pew Research Center - Исследовательский центр Пью 31 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 55 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
CeBIT 614 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Aspen Security Forum 1 1
Единый день голосования 143 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ERI Summit - Electronics Resurgence Initiative Summit 1 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 9 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
WSIS - World Summit on the Information Society - Всемирный саммит по информационному обществу 32 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
Billington Cybersecurity Summit 2 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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