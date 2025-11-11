U.S. Congress Legislation

Хакеры взломали бюджетное управление Конгресса США Кибератака на американское ведомство Бюджетное управление Конгресса США сообщило о хакерской атаке на свои ИТ-системы, произошедшей в начале ноября 2025 г., пишет The Washington Post. Во взломе подозревают хакеров, близких к китайскому правительству.

Конгресс США начал расследование против «Википедии». Обвиняют в прокремлевской пропаганде я в мире онлайн-энциклопедия. В августе 2023 г. она содержала 61 млн статей на 334 языках. На русском языке создано почти два млн страниц. В чем обвиняют онлайн-энциклопедию В письме Мариане Искандер конгрессмены объясняют свои подозрения в попытках «Википедии» манипулировать информацией «для пропаганды», «направленной на западную аудиторию», ссылаясь на «многочисленные исследования и докла

С сайта Конгресса США из-за «ошибки в коде» пропали положения Конституции, защищающие от произвольных арестов и приговоров без суда Загадочное исчезновение Библиотека Конгресса США объяснила исчезновение нескольких фрагментов текста американской конституции с официального сайта конгресса технической ошибкой, пишет ArsTechnica. «До нашего сведения было доведе

Работникам Конгресса США запретили использовать WhatsApp из-за высокого риска утечки данных кой компанией Meta** (компания признана экстремистской организацией на территории России) с июня 2025 г. не разрешается к использованию на устройствах, используемых сотрудниками палаты представителей Конгресса США. По информации Axios, главный административный сотрудник палаты представителей США уведомил служащих Конгресса 23 июня 2025 г. о том, что WhatsApp теперь запрещен на их правительс

Члены Конгресса США сами себе запретили пользоваться ИИ-помощником Microsoft Copilot. Его удалят с их ПК Конгресс запрещает Copilot Сотрудникам и членам Палаты представителей Конгресса США теперь запрещено использовать в своей работе умного ассистента Copilot корпорац

Конгресс США нашел виноватых в китайских прорывах в производстве чипов и ИИ. Это американские венчурные капиталисты и технологий искусственного интеллекта в Китае, которые дали весьма неоднозначные результаты. Однако выводы, зафиксированные в докладе за авторством специального комитета по КНР Палаты представителей Конгресса США, свидетельствуют о том, что ответственность за успех Китая на этих направлениях в последние годы, по крайней мере частичную, несет американский капитал. Комитет выявил пять венчур

В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты ности Натаниэль Глейхер (Nathaniel Gleicher). Блокировка произошла накануне промежуточных выборов в Конгресс США, назначенных на 6 ноября и призванных показать, поддерживает американское общест

Конгресс США: Передовые американские системы вооружений взламываются «за девять секунд» которыми могут успешно воспользоваться даже неопытные хакеры. Таковы выводы Комиссии по аудиту при Конгрессе США, исследовавшей системы вооружений в период между июлем 2017 г. и октябрём 2018

Касперского вызвали на допрос в Сенат США согласием на приглашение комитета по вопросам науки, космоса и технологий при Палате представителей Конгресса США, сообщило агентство Reuters. По словам Евгения Касперского, заседание Комитета

Apple, Google, Microsoft потребовали от Конгресса США обуздать АНБ nt Surveillance, Mozilla, а также еще около трех десятков компаний направили открытое письмо членам Конгресса США, президенту США Бараку Обаме (Barack Obama) и ряду других высокопоставленных чи

Власти США хотят использовать ГЛОНАСС в службе спасения 911. Конгрессмены взволнованы зовать любые средства, которые помогут нам найти человека, попавшего в беду», — заявил он. Однако в Конгрессе США опасаются, что зависимость от ГЛОНАСС позволит России, в случае необходимости,

В Библиотеке конгресса США нашли Duke Nukem ве портированной версии на Sony PlatStation Portable. К счастью, этого не случилось. Тем не менее, версия для PSP была полностью готова – это выяснилось во время очередной инвентаризации в Библиотеке Конгресса США. Главное национальное хранилище информации страны хранит самописный диск DVD-R, на котором находится финальная версия кода. Именно с неё планировалось печатать фирменные диски UMD

Конгресс США раскритиковал программу создания ID-карт для работников портов опасности портов и других морских объектов страны, - заявила Кэндис Миллер (Candice Miller), председатель подкомитета по охране сухопутных и морских границ при Комитете по национальной безопасности в Конгрессе США. «За одиннадцать лет, прошедших с запуска программы, Департамент национальной безопасности так и не смог продемонстрировать, каким образом TWIC повысит безопасность на море, если

Комиссия Конгресса США рекомендует не продлевать программу "Шаттл" Комиссия по аэрокосмической безопасности Конгресса США опубликовала отчет за 2009 год, сообщает пресс-служба Роскосмоса со ссылкой на

В Сеть выложены документы на $1 млрд го компромата Wikileaks объявил вчера о публикации «полусекретных» отчетов исследовательской службы Конгресса США (CRS), стоимость которых оценивается примерно в $1 млрд. В 6780 отчетах содержи

Конгресс США обсудит перспективу консервации производства C-17 и F-22 Как сообщает Flight Global, Конгресс США 13 мая 2008 года приступит к обсуждению проекта, предусматривающее увеличение финансирования программ производства тяжелых военно-транспортных самолетов C-17 Globamaster (компания

Палата представителей Конгресса США ограничила спецслужбы в прослушке телефонов Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, ограничивающий права американских спецслужб на прослушку телефонных разговоров людей, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Джордж Бу

Конгресс США принял законопроект по ПРО в Европе Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, палата представителей конгресса США приняла законопроект, относящийся к планам Вашингтона по развертыванию элементо

Политика NASA вызвала недоумение Конгресса США (при желании) из других содержащихся в опросах данных. Руководство комитета по науке и технологиям Конгресса США в письме, направленном в адрес агентства и обнародованном вчера руководителем N

В конгрессе США пройдут слушания по астероидной угрозе Сегодня в комитете по науке и технике палаты представителей конгресса США состоятся слушания по проблеме возможного столкновения Земли с астероидами. Основным докладчиком по проблеме выступит профессор Калифорнийского университета Энтони Тайсон (J. Anth

Конгресс США принял закон против интернет-цензуры Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США во вторник, 23 октября, одобрил «Global Online Freedom Act of 2007» («Акт о глобальной свободе в Сети от 2007 г.»). С помощью этого законопроекта правительство США запретит компан

Рынок вооружений 2006: анализ Конгресса США Как сообщает "Военно-промышленный курьер", в 2006 году, согласно ежегодному докладу Исследовательской службы Конгресса США по мировому рынку вооружения и военной техники (ВВТ), Соединенные Штаты в очередной раз обеспечили себе первое место на мировом рынке вооружений. Американ

Арест журналиста в Китае: Конгресс США расследует роль Yahoo ключения, сообщает АР. Председатель профильного комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Том Лантос (Tom Lantos) заявил о намерении провести расследование в пятницу, 3-

Google-DoubleClick: сделку рассмотрит Конгресс США Комитет по торговле, коммерции и защите потребителей Палаты представителей Конгресса США проведет закрытое слушание по делу о покупке Google компании DoubleClick за $3,1 млрд., сообщает АР. Спустя несколько месяцев после многочисленных споров и протестов общественност

Сенатский комитет Конгресса США выступает за сокращение расходов на ПРО Сенатский комитет по делам вооруженных сил Конгресса США выступает за сокращение расходов на создание элементов американской системы ПРО на территории Польши и Чехии, сообщает "Военно-промышленный курьер". Обосновывая свою позицию, зако

Конгресс США отклонил билль о клонировании человека Палата представителей Конгресса США отклонила билль, предложенный демократами, разрешающий клонирование человека в научных целях. Согласно биллю, запрещается клонирование человека, но клонирование подразумевает импл

Вопрос о нейтралитете Сети обсуждается в Конгрессе США В Конгрессе США началось обсуждение пункта законопроекта о реформе телекоммуникаций — о сетевом нейтралитете — запрете интернет-провайдерам выбирать предпочтительных провайдеров контент

Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS 11 мая 2006 года комитет по науке палаты представителей Конгресса США рассматривал программу новых метеорологических спутников в связи со срывом граф

Конгресс США пересматривает программу метеоспутников NPOESS 11 мая 2006 года комитет по науке палаты представителей Конгресса США рассматривал программу новых метеорологических спутников в связи со срывом граф

Конгресс США: ИТ-гиганты отчитаются о цензуре Интернет-гиганты США — Microsoft, Google, Yahoo и Cisco — посетят в среду слушания Cовета по правам человека при Палате представителей Конгресса США. Совет рассмотрит вопрос работы крупных американских компаний в странах, где условием ведения бизнеса является содействие государственной цензуре, а именно — в Китае. Microso

Спорный антиспамерский билль прошел через Конгресс США В понедельник, 8 декабря, Конгресс США проголосовал за принятие антиспамерского законопроекта вслед за тем, как Палата представителей утвердила его с небольшими поправками Сената. Законопроект CAN-SPAM (Контроль над ата

Конгресс США пытается побороть спам ет являться правонарушением. В США пытались законодательно ограничивать использование интернета практически с момента его создания. Однако большинство этих попыток оказались безуспешными. В 1998 году Конгрессом США был принял Закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital Millennium Copyright Act - DMCA). Это была попытка защитить интеллектуальную собственность (включая музыку, фил

Конгресс США выбирает стандарт связи для Ирака , американцы уже развернули дебаты по поводу того, какой стандарт мобильной связи будет использоваться в стране после войны. Калифорнийский сенатор от Калифорнии Даррел Исса (Darrell Issa) направил в Конгресс США, а также руководству Пентагона и Управления по международному развитию (USAID) письмо с предложением о развертывании в Ираке систем на базе технологии CDMA. По мнению конгрессмена,

Конгресс США собирается урезать бюджет "электронному правительству" ода по поводу принятия закона об электронном правительстве США (Electronic Government Act) с утверждением $45-миллионного бюджета на его создание в этом году и ростом расходов до $150 млн. к 2006 г., Конгресс США собирается урезать финансирование проекта почти на 90%, то есть до $5 млн. Автором урезанного бюджета стал сенатор Тэд Стивенс (Ted Stevens) из Аляски. Ожидается, что в ближайшее в

Конгресс США не принял решения по спору файлообменных сетей с владельцами авторских прав Несмотря на множество споров, Конгресс США так и не решил спора владельцев файлообменных сетей с обладателями авторских прав о том, нарушают первые антипиратские законы, в частности, "Акт об авторских правах в цифровом тыся