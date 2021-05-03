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U.S. Congress Legislation
Конгресс США



03.05.21 Facebook и Instagram умоляют пользователей разрешить слежку за собой 1
11.02.21 Apple: iPhone грозит уничтожение по инициативе законодателей 1
18.12.20 Google в немилости. Власти США будут его судить за создание монополии в интернете 2
11.12.20 Легендарный пиратский магазин приложений для взломанных iPhone подал в суд на Apple, потому что она мешает работать 1
12.10.20 Власти США «раскулачивают» Google. У него отнимут Chrome и рекламный бизнес 1
08.10.20 В IBM грядет раскол. «Голубой гигант» разделится на две компании 1
07.10.20 Власти США собрались раздробить Apple, Google, Facebook и Amazon на мелкие компании 1
14.09.20 Instagram хочет брать с пользователей деньги 1
30.07.20 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 2
23.06.20 Трамп лишает госфинансирования СПО для обхода цензуры. Red Hat, Tor, Wikipedia умоляют так не делать 3
14.05.20 Крупнейший в мире спутниковый оператор обанкротился 1
10.04.20 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 1
21.02.20 Apple готовится «амнистировать» для iOS приложения конкурентов 1
22.11.19 Загадочная оттепель. США вернули Microsoft право поставлять Huawei свое ПО 1
05.08.19 Пентагон закупился на $32 млн полными «дыр» ПК Lenovo, камерами и принтерами 1
26.07.19 Кандидат в президенты США требует от Google $50 млн 1
02.07.19 В США хотят запретить Telegram, WhatsApp и Signal 1
20.06.19 Неизвестные взломали коллекторское агентство. Теперь оно банкрот 1
06.06.19 Власти США: ФБР ежедневно нарушает права миллионов людей с помощью систем распознавания лиц 2
29.04.19 США обесточили крупнейшую в мире военную базу, имитируя кибератаку 1
13.03.19 США потратят $10 миллиардов на «защиту нации» в интернете 1
12.03.19 Google выпал из топ-10 компаний с лучшей репутацией. Facebook не попал даже в первую сотню 1
28.02.19 «Фабрика троллей» заблокировалась от интернета сама, забыв о простейших правилах безопасности 1
27.02.19 США грозят российским ИТ-компаниям новыми санкциями 2
27.02.19 США совершили первую боевую операцию в интернете против России 1
21.02.19 Кто заработает на квантовой криптографии и квантовых вычислениях? 1
27.12.18 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 3
24.12.18 ИТ-гиганты патентуют шпионаж 1
28.11.18 Facebook взвинтила цены на рекламу для россиян 1
06.11.18 В день выборов в Конгресс США Facebook блокирует русскоязычные аккаунты 2
27.09.18 В США законотворцы всех мастей «вспомнили» о защите персональных данных 1
30.07.18 Пентагон запретит покупать ПО с российским кодом 1
26.07.18 Пентагон даст IBM, Intel, Nvidia $1,5 млрд на «возрождение электроники США» 1
23.07.18 В АНБ США создано киберподразделение для борьбы с Россией 1
16.07.18 Microsoft призвала власти спасти человечество от распознавания лиц 1
11.07.18 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru 1
19.04.18 В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации 2
30.01.18 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 2
23.11.17 Российские аккаунты в Facebook и Instagram получат черные метки 2
27.10.17 Объявлены радиоэлектронные и ИТ-компании – кандидаты на новые санкции США 1

Публикаций - 405, упоминаний - 441

U.S. Congress Legislation упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20922 55
Google LLC 9366 52
Yahoo! 3467 38
Meta - Facebook 4102 36
Cisco Systems 4617 27
Apple Inc - Эппл Рус 10060 26
Intel Corporation 10761 26
IBM 8608 19
Twitter 2274 19
AOL Inc 1482 17
Amazon Inc - Amazon.com 2500 15
AT&T Inc 1517 13
Verizon - WorldCom 416 9
Nortel Networks 1269 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3721 8
Oracle Corporation 5752 7
Verizon 824 7
SEC Consult Services 1267 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 753 6
HP - Hewlett-Packard 3422 6
BSA - Business Software Alliance 218 6
AMD - Advanced Micro Devices 3477 5
HP Inc. 5086 5
Lenovo Motorola 3318 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 5
Huawei 3107 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6165 5
Cambridge Analytica 44 5
Qualcomm Technologies 1515 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1482 4
Nokia Corporation 5228 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8485 4
Yandex - Яндекс 4520 4
Dell EMC 4458 4
Oracle - Sun Microsystems 2106 4
Comcast 211 4
Zynga 128 4
Samsung Electronics 8903 4
InfoWatch - Инфовотч 810 3
DigitalGlobe 116 3
eBay Inc 1557 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1732 12
Boeing 895 9
LinkedIn 545 9
Lockheed Martin 659 9
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 86 7
GM - General Motors 418 6
Merrill Lynch 427 4
Bank of America - Банк Америки 208 4
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 62 4
American Express 300 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4759 3
Citigroup 270 3
Ford 350 3
The Walt Disney Company 478 3
Coca-Cola Company 230 2
First Call 190 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 2
ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна 60 2
КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова 4 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 509 2
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 98 2
Federated Hermes - Federated Investors 57 2
Caterpillar 79 2
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 68 2
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 105 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 56 2
Visa International 1635 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 131 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 362 1
Airbus Defence and Space - EADS 123 1
AMCA - American Medical Collection Agency 1 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 11 1
Accel Partners 46 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 242 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 683 1
Barnes & Noble 87 1
Sony BMG 175 1
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 56
U.S. Department of Defense - Министерство обороны США - Пентагон 1424 34
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1023 27
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3236 23
U.S. Congress - U.S. House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей США 69 22
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 16
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 13
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 349 11
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 11
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2266 11
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1620 10
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 250 10
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 764 9
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 312 8
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 331 7
МКС - Международная космическая станция 1381 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 147 5
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 562 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2318 5
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 468 4
Верховный суд Российской Федерации 288 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 75 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1474 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7254 3
Счётная палата РФ 554 3
U.S. Cybercom - USCybercom - United States Cyber Command - Киберкомандование США - Кибернетическое Военное командование США 12 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 733 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1203 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1461 2
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 11 2
U.S. DHS - Department of Homeland Security - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 76 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 95 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1828 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 464 2
U.S. Navy - Корпус морской пехоты США 16 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 18 1
U.S. Congress - United States Senate - Комитет по разведке 14 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 15
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 244 12
Демократическая политическая партия США 48 8
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 93 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 29 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 580 5
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 173 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 360 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 102 2
TIA - Telecommunications Industry Association 66 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 6 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
MRC - Media Rating Council - Американское объединение участников медиаиндустрии 9 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 32 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 65 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12077 32
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1798 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1769 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12010 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3900 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1568 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 890 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1483 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 745 3
Экзоскелет - Exoskeleton 22 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1262 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1133 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2561 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 294 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 549 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 972 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1176 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3941 2
ARM64 - Архитектура процессора 1209 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1454 2
Website - Вебсайт 344 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10031 2
SDI - Software Defined Infrastructure - Программно-определяемая инфраструктура - SDH - Software Defined Hardware 32 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 482 1
SAR-излучение - Specific Absorption Rate - Удельный коэффициент поглощения электромагнитных волн тканями человека - Количество энергии электромагнитного поля, поглощаемое телом за 1 секунду 24 1
NIST Privacy Framework 1 1
NIST CSF - Cybersecurity Framework - Руководства по защите от киберугроз 1 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 45 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 277 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 98 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2954 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 670 1
ReRAM - resistive RAM - микросхемы энергонезависимой резистивной памяти 9 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 380 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 155 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 244 1
3DSoC - технология монолитных 3D-чипов 2 1
DNSSEC - Domain Name System Security Extensions- набор расширений IETF протокола DNS 14 1
Google Android 11587 12
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1664 11
Apple iPhone - серия смартфонов 5791 9
Apple iOS 6169 8
Apple iPad 3529 6
Apple - App Store 2346 6
Google YouTube - Видеохостинг 2155 5
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 608 5
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 5
Linux OS 7134 5
Google Gmail 774 5
Lockheed Martin - F-35 Lightning - истребитель-бомбардировщик 163 5
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 59 5
Google Chrome - браузер 1156 4
Microsoft Outlook 1203 4
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 179 4
Microsoft Skype 1871 4
Evernote 189 3
Apple Safari - Браузер 720 3
Google AdSense 105 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 91 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2046 3
Java - Язык программирования 2380 3
Google Marketing Platform - DoubleClick 217 3
Objective-C - компилируемый объектно-ориентированный язык программирования 29 3
Dropbox - Файловый хостинг 418 3
Apple iPhone OS 136 2
Microsoft Windows 10 10058 2
Google Play - Google Store - Android Market 2622 2
ICQ 784 2
Galileo - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 370 2
Baidu 226 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 836 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 210 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 489 2
Morpheus 41 2
WhatsApp Messenger 682 2
Microsoft Exchange 941 2
Huawei Harmony OS - Harmonica 99 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 367 24
Bush George - Буш Джордж 270 21
Trump Donald J. - Трамп Дональд 332 16
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 270 9
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 7
Greenspan Alan - Гринспен Алан 97 6
Путин Владимир 2374 5
Chambers John - Чемберс Джон 111 5
Biden Joe - Байден Джо 35 4
Касперский Евгений 285 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 544 3
Wyden Ron - Уайден Рон 16 3
Rogers Michael - Роджерс Майкл 12 3
Gates William Henry - Гейтс Билл 835 3
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 57 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 272 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 346 3
Steve Jobs - Стив Джобс 976 3
Медведев Дмитрий 1577 3
Sundar Pichai - Сундар Пичай 54 2
Wales Jimmy Donal - Уэйлс Джимми 36 2
Sebelius Kathleen - Сибелиус Кэтлин 8 2
Smith Brad - Смит Брэд 60 2
Мильнер Юрий 124 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 71 2
Yang Jerry - Янг Джерри 84 2
Никифоров Николай 1130 2
Пригожин Евгений 2 2
Усманов Алишер 248 2
Евтушенков Владимир 185 1
Матвиенко Валентина 97 1
Шувалов Игорь 67 1
Володин Вячеслав 65 1
Зайцев Михаил 149 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 1
Костин Андрей 51 1
Греф Герман 337 1
Мордашов Алексей 33 1
Бокова Людмила 80 1
Доля Алексей 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33779 251
Россия - Российская федерация - РФ 81551 80
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10809 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26456 25
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9374 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11505 18
США - Колумбия - Вашингтон 1074 18
Канада 2834 16
Иран - Исламская Республика Иран 921 15
США - Калифорния 3039 14
Индия - Республика 4051 14
Земля - планета Солнечной системы 6382 12
Германия - Федеративная Республика 7754 11
Израиль 1606 11
США - Нью-Йорк 2581 11
Европа 7221 11
Франция - Французская Республика 4912 10
Сингапур - Республика 1502 9
Азия - Азиатский регион 3142 8
Италия - Итальянская Республика 2807 8
Ближний Восток 2473 8
Америка 989 8
Япония 7875 7
Луна 1132 7
Австралия - Австралийский Союз 2484 7
США - Техас 769 7
Европа Восточная 2790 7
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 725 7
США - Торонто 199 6
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 456 6
Бразилия - Федеративная Республика 1891 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11481 6
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 530 6
Китай - Пекин 813 6
Ирак - Республика 574 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 544 5
США - Флорида 661 5
Саудовская Аравия - Королевство 485 5
Турция - Турецкая республика 1467 5
Северная Америка 2522 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4000 12
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1498 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4919 5
Конституция США 42 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3578 4
U.S. H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 27 3
Фабрика троллей 4 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 3
Obamacare - Patient Protection and Affordable Care Act - Закон о защите пациентов и доступном здравоохранении в США 8 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2216 2
PTI - payment to income - Показатель долговой нагрузки 12 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 120 2
Федеральное законодательство 302 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 842 2
Холодная война 62 1
U.S. EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 121 1
5G Spectrum Act of 2019 - Закон США о спектре 5G 1 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1446 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 101 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 788 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 103 1
ISDEX интернет-индекс 196 1
The Pirate Bay 90 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 48 1
U.S. CAATSA Act - Countering America's Adversaries Through Sanctions Act - Закон США О противодействии противникам США посредством санкций 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
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Создано именных указателей - 50469.
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