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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202640
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Haugen Frances Хоген Фрэнсис

СОБЫТИЯ


12.09.2022 Американцы во имя безопасности изгоняют кнопку Facebook* со своих сайтов. В числе первых Dell, Twitch и Ford 2
20.07.2022 Хозяев Facebook хотят лишить права на их мегабренд 2
14.01.2022 ИТ-гигантам запретят обманывать пользователей бесконечными унылыми документами, которые никто не читает 2
30.11.2021 Уникальный прецедент: у ИТ-гиганта отнимут купленную за огромные деньги компанию по требованию властей 2
20.10.2021 Facebook поменяет название 2
15.10.2021 В России хотят запретить Facebook, Instagram и «Вконтакте» навязывать контент по секретным алгоритмам 2
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 2
04.10.2021 Facebook сознательно стравливает людей, чтобы удержать пользователей в соцсети 3

Публикаций - 9, упоминаний - 18

Haugen Frances и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4636 8
Apple Inc 13304 3
X Corp - Twitter 2942 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 2
Google LLC 12819 2
Meta Platforms 187 1
Акроним 1 1
Dell EMC 5206 1
Alibaba Group 482 1
Microsoft Corporation 25885 1
Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
Telegram Group 3016 1
Sony 6757 1
Cambridge Analytica 47 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
Snapchat 152 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
Oculus VR 116 1
Best Buy 225 1
Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9093 1
Microsoft - LinkedIn 708 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1962 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
Ford 437 1
Nike 195 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 287 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 363 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 653 4
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 230 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6021 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13927 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3089 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3733 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1202 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1430 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 54 1
Демократическая политическая партия США 123 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11975 8
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8515 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9643 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9714 3
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1541 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3224 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13827 2
Метавселенная - Metaverse 125 2
Data monetization - Монетизация данных 2006 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3235 1
Аксессуары 4332 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2057 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3309 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1339 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13324 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13150 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35994 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27193 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54941 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27023 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36851 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5922 1
GIF - Graphics Interchange Format - растровый формат графических изображений - GIF-анимация 478 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33995 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5448 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3660 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 320 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13652 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13158 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2138 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6920 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 934 7
ByteDance - TikTok 366 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1298 3
Google YouTube - Видеохостинг 3020 2
Apple iOS 8660 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7717 1
Google Android 15381 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3591 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1772 1
Google - Gmail 1029 1
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 158 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 177 1
Apple Music 128 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 280 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 340 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1058 1
Giphy 13 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 372 6
Clegg Nick - Клегг Ник 11 1
Janardhan Santosh - Джанардхан Сантош 1 1
Frenkel Sheera - Френкель Шира 1 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 61 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 477 1
Горелкин Антон 119 1
Хинштейн Александр 148 1
Хохлов Дмитрий 9 1
Левова Ирина 25 1
Bosworth Andrew - Босворт Эндрю 6 1
Ильичев Михаил 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 168749 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55122 5
Европа 25034 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48157 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19405 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13876 1
Азия - Азиатский регион 5961 1
Америка Южная 885 1
Украина 7965 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1948 1
США - Калифорния 4845 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
США - Массачусетс 520 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58554 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1038 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8996 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7570 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6884 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8922 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10570 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 979 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2780 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8329 2
TLDR Act - Terms-of-service Labeling, Design and Readability - Маркировка, формат и удобство чтения соглашения об условиях использования 1 1
Федеральный закон 236-ФЗ - О приземлении - О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ на территории Российской Федерации - Цифровое резидентство в России 93 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2962 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3408 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1897 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling - Математический анализ 1153 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 498 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1714 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1908 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3821 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12446 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27713 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 304 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 640 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 606 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 495 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1317 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 760 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 104 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11781 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 964 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Английский язык 7083 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1351 3
The Verge - Издание 622 1
Forbes - Форбс 1022 1
FT - Financial Times 1305 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6134 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 248 1
NYT - The New York Times 1104 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2500 1
Washington Post 357 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
ИИИ - Институт исследований интернета 67 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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