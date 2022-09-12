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Haugen Frances Хоген Фрэнсис
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 18
Haugen Frances и организации, системы, технологии, персоны:
|Meta Platforms - Facebook 4636 8
|Apple Inc 13304 3
|X Corp - Twitter 2942 2
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5081 2
|Google LLC 12819 2
|Meta Platforms 187 1
|Акроним 1 1
|Dell EMC 5206 1
|Alibaba Group 482 1
|Microsoft Corporation 25885 1
|Dell Technologies - Dell Computer 2223 1
|Telegram Group 3016 1
|Sony 6757 1
|Cambridge Analytica 47 1
|Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
|Snapchat 152 1
|Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
|Oculus VR 116 1
|Best Buy 225 1
|Meta - FRL - Facebook Reality Labs 13 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478995, в очереди разбора - 724664.
Создано именных указателей - 202640.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.