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Индексная книга (каталог) CNews*
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Krebs Brian Кребс Брайан

СОБЫТИЯ


20.05.2026 Пароли, токены, секретные данные Агентства по кибербезопасности США пролежали полгода в свободном доступе 1
06.02.2026 У хакеров новая тактика: жертв запугивают и вызывают им на дом спецназ 1
16.07.2025 Американский военный взломал AT&T и Verizon и украл данные абонентов 2
04.02.2025 Силовики накрыли сеть из 39 доменов, связанных с хакерским киберрынком 2
24.01.2025 Mastercard 5 лет не видела ошибку у себя в DNS. Хакеры могли перехватывать платежные данные 3
22.11.2022 В руки ФБР попал украинский хакер, которого ловили 10 лет 1
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA 2
20.10.2022 LinkedIn наводнили загадочные фальшивые профили топовых ИТ-специалистов реальных крупных компаний 2
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 3
25.07.2022 Хакер рассказал в мемуарах, как он обходил спам-фильтры Mail.ru 2
10.01.2022 Как русские спамеры победили в мировой войне с разработчиками антиспама 1
05.10.2021 Произошел крупнейший сбой в истории интернета, оставивший мир без Facebook, WhatsApp и Instagram. Что это было? 2
12.03.2021 Как Microsoft ловила известного русского пирата на педофилии 2
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 2
08.02.2021 Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов 2
15.01.2021 Российскую ИТ-компанию изгнали из США за помощь сторонникам Трампа 4
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 2
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 2
26.11.2020 Крупнейший в мире доменный регистратор проворонил ключи к криптобиржам клиентов 2
20.11.2020 Крупнейшего создателя сейфов взломали, чтобы украсть 19 ГБ бизнес-данных 2
25.06.2020 В Сеть утекли персональные данные американских полицейских и сотрудников ФБР за последние 20 лет 3
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 3
07.02.2020 Знаменитый организатор DDoS-атак скрывался шесть лет, но попался на заказе пиццы 2
24.01.2020 Владелец компании по защите от DDoS-атак оказался их организатором 2
14.01.2020 Во всех Windows последних 20 лет найдена опасная «дыра» 2
04.12.2019 Владельцы iPhone 11 Pro в опасности. За ними ведется постоянная слежка. Видео 3
18.06.2019 Как обезопасить интернет вещей 1
08.04.2019 В Facebook обнаружился маркетплейс краденых данных и хакерских инструментов на 400 тыс. участников 2
22.03.2019 Facebook и Instagram хранили сотни миллионов паролей в открытом виде 2
26.02.2019 ICANN: Основы интернета под угрозой 1
31.07.2018 Госструктуры США атаковали зараженными компакт-дисками, присланными по обычной почте 2
19.12.2017 На продаже ворованных паролей можно заработать $100 тыс. в месяц 3
25.10.2017 Официальный домен Dell тайно заражал ПК 2
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 2
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
26.10.2016 Эпидемия колоссальных DDoS-атак через бытовые приборы распространилась из США по миру 2
11.10.2016 Европа закручивает гайки интернету вещей 2
09.08.2016 Россиян обвинили во взломе одной из популярнейших в мире платежных систем 2
14.04.2016 iPhone и iPad можно превратить «в кирпич» дистанционно в общественном месте 2
21.01.2016 Украинскому хакеру грозит до 30 лет тюрьмы за взлом 13 тыс. компьютеров 1

Публикаций - 60, упоминаний - 117

Krebs Brian и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 14
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 9
Microsoft Corporation 25775 9
X Corp - Twitter 2938 8
Apple Inc 13156 7
Google LLC 12690 6
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Spamhaus 40 4
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Verisign 362 3
Dyn - DNS-провайдер 18 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Telegram Group 2940 3
PayPal 671 3
Yahoo! 3726 3
Cloudflare 172 2
CrowdStrike Holdings 62 2
OVH - OVH Groupe SAS - OVHcloud 30 2
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 2
Dell Technologies Secureworks 45 2
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 49 2
Defender 159 2
Cisco Systems 5372 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 384 2
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 1
Onsec - Онсек - Wallarm - Валарм 41 1
Ponemon Institute 86 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Cisco Systems - Talos 50 1
1С - Мегаплан 104 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Fly 214 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 1
Дремучий лес - хостинг-провайдер 22 1
Assist - Ассист 218 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 11
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 10
Microsoft - LinkedIn 699 3
Visa International 1993 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
Airbnb 101 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Альфа-Банк 1979 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Яндекс.Лавка 315 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 1
Expedia Group 136 1
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 1
Starbucks 91 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Air Canada - авиакомпания 16 1
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 44 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
Hotels.com - сайт бронирования отелей и гостиниц 15 1
Abercrombie&Fitch 6 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 1
Платина КБ 30 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Адамант 3 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Связной ГК 1401 1
BMW Group 482 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 66 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 2
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
U.S. PS - United States Postal Service - Почтовая служба США 49 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минобороны РФ - ГРУ РФ - Главное разведывательное управление 32 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 103 1
U.S. CISA - Cybersecurity and Infrastructure Security Agency - Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры 64 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Франция - Правительство Франции - ANSSI - Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information - French National Cybersecurity Agency - Французское национальное агентство по безопасности информационных систем - Commission nationale de l'informatique 13 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 54
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 24
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1433 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 20
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4472 17
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 12
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 11
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 9
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3399 9
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - приватность - деанонимизация - доксинг - doxing, doxxing - деанон, пробив 1321 7
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 6
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 5
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 5
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 4
FinTech - Банковская карта - Carding - Кардинг - Кардер - Скимминг - Skimming - Мошенничество с платежными картами - Мошенничество в банковской сфере - Хищение денежных средств 177 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 4
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 4
Rx-Promotion 12 8
SpamDot 11 8
Crutop 11 8
Microsoft Windows 16882 8
Spamit 14 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 6
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 5
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 5
Rx-Partners Affilate Programm 4 4
Mac Defender 7 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 4
Google - Gmail 1021 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Microsoft Azure 1526 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 2
Broadcom - VMware Carbon Black - Bit9 42 2
WHOIS - Сервис проверки доменов и подбора имени сайта 131 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 2
Mailien Pharmacy Affilate Programm 2 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
SpamPromo 2 2
ByteDance - TikTok 355 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Apple iOS 8583 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Office 4170 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Врублевский Павел 105 13
Гусев Игорь 19 10
Михайлов Сергей 58 7
Артимович Игорь 31 7
Нечовод Дмитрий 5 5
Артимовичи (братья) 23 5
Артимович Дмитрий 45 4
Ступин Дмитрий 5 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Мальцев Станислав 6 4
Пермяков Максим 31 4
Куваев Леонид 7 4
Кабаенков Юрий 5 4
Водясов Алексей 222 4
Жиленков Михаил 3 3
Докучаев Дмитрий 20 3
Стоянов Руслан 37 3
Вишневский Игорь 3 3
Левашов Петр 3 3
Ельцин Борис. 99 3
Дадинский Сергей 11 3
Мельникова Анастасия 440 3
Зайцев Михаил 345 3
Иванов Сергей 405 2
Сачков Илья 126 2
Ульянов Владимир 162 2
Коноваленко Юрий 4 2
Окулева Мария 2 2
Кулибаба Евгений 3 2
Фомченков Григорий 3 2
Косторгыз Николай 2 2
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
Рокитская Юлия 2 2
Кулин Филипп 53 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
Новак Александр 36 1
Фомченков Георгий 9 1
Наместников Юрий 40 1
Сергеев Дмитрий 61 1
Логинов Александр 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 39
Россия - РФ - Российская федерация 166168 29
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
Украина 7928 9
Европа 24964 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Азия - Азиатский регион 5920 8
Индия - Bharat 5870 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Канада 5082 4
Израиль 2856 4
США - Калифорния 4829 4
Нидерланды 3746 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Швеция - Королевство 3782 3
Италия - Итальянская Республика 4508 3
Великобритания - Лондон 2432 3
США - Техас 1048 3
Мальдивы - Мальдивская Республика 77 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Кингисепп 70 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Япония 13807 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 2
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