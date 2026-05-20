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Krebs Brian Кребс Брайан
СОБЫТИЯ
Публикаций - 60, упоминаний - 117
Krebs Brian и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 105 13
|Гусев Игорь 19 10
|Михайлов Сергей 58 7
|Артимович Игорь 31 7
|Нечовод Дмитрий 5 5
|Артимовичи (братья) 23 5
|Артимович Дмитрий 45 4
|Ступин Дмитрий 5 4
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
|Мальцев Станислав 6 4
|Пермяков Максим 31 4
|Куваев Леонид 7 4
|Кабаенков Юрий 5 4
|Водясов Алексей 222 4
|Жиленков Михаил 3 3
|Докучаев Дмитрий 20 3
|Стоянов Руслан 37 3
|Вишневский Игорь 3 3
|Левашов Петр 3 3
|Ельцин Борис. 99 3
|Дадинский Сергей 11 3
|Мельникова Анастасия 440 3
|Зайцев Михаил 345 3
|Иванов Сергей 405 2
|Сачков Илья 126 2
|Ульянов Владимир 162 2
|Коноваленко Юрий 4 2
|Окулева Мария 2 2
|Кулибаба Евгений 3 2
|Фомченков Григорий 3 2
|Косторгыз Николай 2 2
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 2
|Рокитская Юлия 2 2
|Кулин Филипп 53 1
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 1
|Новак Александр 36 1
|Фомченков Георгий 9 1
|Наместников Юрий 40 1
|Сергеев Дмитрий 61 1
|Логинов Александр 54 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.