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Фонкор Фонбет Fonbet Букмекерская контора

СОБЫТИЯ

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30.07.2026 Стадионы берут числом: сегмент концертов растет за счет «семейных заказов» и масштабных шоу – всего за второй квартал «Яндекс Афиша» продала 5,7 млн билетов 1
30.07.2026 Россияне стали меньше играть в нелегальных онлайн-казино и делать ставки у нелегальных букмекеров 1
25.04.2025 Хакеры усилили DDoS-атаки на Россию. Особенно досталось ИТ, телекому и букмекерам 1
25.01.2024 В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны 1
22.11.2023 Власти предлагают отчислять разработчикам игр процент от ставок на киберспорт 1
09.08.2022 Аналитика Tele2: россияне стали меньше играть в азартные игры 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
04.07.2016 Налоговики зачистили каталоги приложений для Android и Windows 2
24.03.2014 Россиянам отключили азартные интернет-игры 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Фонкор и организации, системы, технологии, персоны:

Yahoo! 3726 2
Vengeance Games 5 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 928 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5644 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1344 1
Sony 6736 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 176 1
Webmoney - Вебмани.Ру 547 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 1
Телеком Биржа 64 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Verisign 362 1
StormWall - Сторм системс 147 1
Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 131 1
Spamhaus 40 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 25 2
Связной ГК 1400 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 912 1
Visa International 1993 1
Assist - Ассист 219 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
ЕРАИ - Единый регулятор азартных игр 8 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3067 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3645 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3298 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3582 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1164 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3682 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 291 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5421 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 687 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 144 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5963 1
Судебная власть - Judicial power 2495 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
ФСБ РФ УСБ - Управления собственной безопасности 2 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18306 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34864 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3815 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28223 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2769 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4551 2
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1430 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22899 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3299 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9902 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5185 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9279 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8250 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17977 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5498 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3687 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2966 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5765 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5105 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13602 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9323 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7917 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14240 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29660 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4469 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5370 1
XMPP - Extensible Messaging and Presence Protocol - Jabber 180 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7528 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1558 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13690 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 1
Phygital - Фиджитал - от английского physical и digital - сочетание цифровых и физических каналов 44 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 690 2
Google Android 15226 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3547 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 84 1
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 180 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 1
Google - Gmail 1020 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 154 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Rx-Promotion 12 1
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 1
Microsoft Access 61 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 473 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Sony Playstation Store - PS Store 81 1
Spamit 14 1
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 1
FreePik 1829 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Anti-DDoS 26 1
SpamPromo 2 1
Хлебунов Михаил 48 1
Блезнеков Александр 7 1
Лукомская Яна 1 1
Врублевский Павел 105 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
Анохин Сергей 120 1
Иванов Сергей 405 1
Сачков Илья 126 1
Новак Александр 36 1
Михайлов Сергей 58 1
Артимович Дмитрий 45 1
Жиленков Михаил 3 1
Докучаев Дмитрий 20 1
Ступин Дмитрий 5 1
Гусев Игорь 19 1
Стоянов Руслан 37 1
Артимович Игорь 31 1
Зайцев Игорь 4 1
Окулева Мария 2 1
Мальцев Станислав 6 1
Ельцин Борис. 99 1
Морозов Евгений 18 1
Пермяков Максим 31 1
Фомченков Григорий 3 1
Густокашин Михаил 6 1
Дадинский Сергей 11 1
Артимовичи (братья) 23 1
Левин Сергей 13 1
Смит Дмитрий 5 1
Заколупина Марина 8 1
Гамазков Сергей 1 1
Густов Павел 4 1
Кабаенков Юрий 5 1
Мове Лариса 1 1
Алмакаев Александр 1 1
Олевский Тимур 1 1
Дмитриенко Иван 7 1
Сахнов Константин 6 1
Хамитов Амир 1 1
Журавский Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165837 8
Казахстан - Республика 6041 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54702 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13810 1
Азия - Азиатский регион 5916 1
Беларусь - Белоруссия 6281 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19514 1
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2847 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 1
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Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1136 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 634 1
Кипр - Республика 636 1
Таиланд - Королевство 923 1
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Мальдивы - Мальдивская Республика 76 1
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Маврикий - Республика 52 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
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Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 342 3
Bookmaker - bookie - turf accountant - Букмекер - букмекерская контора - тотализаторы - Центры учета перевода интерактивных ставок, ЦУПИС 42 3
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 120 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8221 2
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1319 1
Ведомости 1460 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2386 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11559 1
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 603 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2659 1
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ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
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