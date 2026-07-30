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Фонкор Фонбет Fonbet Букмекерская контора
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 9, упоминаний - 10
Фонкор и организации, системы, технологии, персоны:
|ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
|РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
|ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
|Хлебунов Михаил 48 1
|Блезнеков Александр 7 1
|Лукомская Яна 1 1
|Врублевский Павел 105 1
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 1
|Анохин Сергей 120 1
|Иванов Сергей 405 1
|Сачков Илья 126 1
|Новак Александр 36 1
|Михайлов Сергей 58 1
|Артимович Дмитрий 45 1
|Жиленков Михаил 3 1
|Докучаев Дмитрий 20 1
|Ступин Дмитрий 5 1
|Гусев Игорь 19 1
|Стоянов Руслан 37 1
|Артимович Игорь 31 1
|Зайцев Игорь 4 1
|Окулева Мария 2 1
|Мальцев Станислав 6 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Морозов Евгений 18 1
|Пермяков Максим 31 1
|Фомченков Григорий 3 1
|Густокашин Михаил 6 1
|Дадинский Сергей 11 1
|Артимовичи (братья) 23 1
|Левин Сергей 13 1
|Смит Дмитрий 5 1
|Заколупина Марина 8 1
|Гамазков Сергей 1 1
|Густов Павел 4 1
|Кабаенков Юрий 5 1
|Мове Лариса 1 1
|Алмакаев Александр 1 1
|Олевский Тимур 1 1
|Дмитриенко Иван 7 1
|Сахнов Константин 6 1
|Хамитов Амир 1 1
|Журавский Михаил 1 1
|Ведомости 1460 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2386 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11559 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461471, в очереди разбора - 728090.
Создано именных указателей - 198645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.