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Душкин Роман


УПОМИНАНИЯ


09.07.2025 Власти думают о введении в России уголовной статьи за отсутствие маркировки в контенте, созданном нейросетью 1
22.05.2024 НИЯУ МИФИ запускает программу подготовки специалистов по искусственному интеллекту 2
29.03.2024 Преподаватель НИЯУ МИФИ создал чат-бот, отвечающий на вопросы студентов 2
25.01.2024 В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Душкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Проектная практика 49 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5090 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8986 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15568 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2154 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69182 1
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2366 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2039 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5990 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53875 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3099 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1503 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21245 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29560 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7713 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4812 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1184 1
FreePik 1191 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 125 1
Google Scholar 9 1
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Анохин Сергей 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 150648 2
Беларусь - Белоруссия 5891 1
Казахстан - Республика 5685 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44502 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30574 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6122 1
Спорт - Шахматы - Chess 245 1
Спортивное программирование 28 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 957 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1644 1
Кибернетика - Cybernetics 246 1
Физика - Physics - область естествознания 2715 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 582 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 209 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4800 1
PC game - Киберспорт - Esports - компьютерный спорт или электронный спорт 109 1
Ведомости 1097 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 405 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 79 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 13 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1175 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 559 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1238 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2506 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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