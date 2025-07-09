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Душкин Роман
УПОМИНАНИЯ
Душкин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1191 1
|OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алгоритм обработки естественного языка 125 1
|Google Scholar 9 1
|Фирсов Денис 1 1
|Арбузов Андрей 2 1
|Густокашин Михаил 6 1
|Анохин Сергей 91 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150648 2
|Беларусь - Белоруссия 5891 1
|Казахстан - Республика 5685 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44502 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370525, в очереди разбора - 748882.
Создано именных указателей - 178277.
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