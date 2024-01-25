В российский стандарт по спортивному программированию вошли бег и наклоны

В январе 2024 г. вступил в силу федеральный стандарт подготовки по спортивному программированию. Участникам соревнований придется сдавать нормативы по бегу, наклонам из положения стоя на гимнастической скамье и подъемам туловища из положения лежа. Из ИT-показателей в стандарт включена только скорость набора текста на клавиатуре.



Стандарт спортивной подготовки

В январе 2024 г. вступил в силу федеральный стандарт подготовки по спортивному программированию. В новом стандарте для всех дисциплин предусмотрены нормативы ОФП (общей физической подготовки) — бег на 30 м и 1 тыс. м, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине и челночный бег 3 x 10 м. Например, для того чтобы пройти начальный этап подготовки для мальчиков, нужно пробежать тысячу метров за 6,2 мин, для девочек — 6,5 мин.

Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.12.2023 № 1040 «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "спортивное программирование"» опубликован на официальном портале правовых актов.

«Федеральные стандарты спортивной подготовки используются в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (например, спортивные школы, спортивные школы олимпийского резерва, училища олимпийского резерва)», — сказал «Ведомостям» представитель Минспорта. Документ вступил в силу, как выяснило издание, 22 января 2024 г.

Фото: Freepik Спортсмены- программисты должны держать себя в хорошей физической форме, согласно федеральному стандарту

Документ на рассмотрение в Минцифры не направлялся. В нем выделено пять дисциплин: «программирование алгоритмическое», «программирование робототехники», «программирование продуктовое», «программирование систем информационной безопасности» и «программирование беспилотных авиационных систем».

Из ИT-показателей в стандарт включен только показатель по скорости набора произвольного текста на клавиатуре: за минуту мальчики должны напечатать 180–190 знаков, а девочки — 160–170 знаков в зависимости от дисциплин.

Зачем нужен бег программистам

Прописанное в стандарте выполнение физических нормативов можно объяснить требованиями к зрелищности, сказал изданию преподаватель курса «Введение в искусственный интеллект и разговорные боты» РАНХиГС Роман Душкин. К примеру, киберспорт родственен спортивному программированию, в контрактах некоторых спортсменов есть обязанность держать себя в хорошей физической форме.

«Самый близкий аналог из давно существующих видов спорта — шахматы. Там нормативы достаточно похожи на эти и так же слабо связаны с конкретной дисциплиной», — отметил директор центра студенческих олимпиад факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ Михаил Густокашин. Нормативы по челночному бегу и наклонам в интеллектуальных видах спорта «выглядят не очень логично», считает он. Для допуска к начальному уровню подготовки по спортивному программированию важны, скорее, результаты ЕГЭ по информатике и математике или результаты подобных интеллектуальных испытаний.

По мнению генерального директора Promo IT Дениса Фирсова, для спортивного программиста необходимо включить нормативы по скоростному кодингу, математическим расчетам, построению наиболее оптимальных алгоритмических цепочек, а не только слепой печати и бегу. В то же время «загнать все под один стандарт» достаточно сложно, поскольку в программировании существует много направлений и языкового разнообразия, заметил он.

Спортивное программирование в России

Спортивное программирование как вид спорта официально признан в России и включен в первый раздел Всероссийского реестра видов спорта в апреле 2022 г., уточнил газете исполнительный директор Федерации спортивного программирования Андрей Арбузов.

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В 2023 г. в стране прошло 14 соревнований, подсчитал директор «Фонбет» Сергей Анохин. Например, букмекерская компания «Фонбет» совместно с московской Федерацией спортивного программирования проводила соревнования на платформе Foncode (запущена в конце сентября 2023 г.) с участием 897 человек из 65 регионов России, Белоруссии и Казахстана.

Foncode, по словам Анохина, была создана в соответствии с политикой импортозамещения, поскольку большинство соревнований по спортивному программированию раньше проводилось на зарубежных платформах.