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Анохин Сергей


05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1
14.07.2021 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 1
09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1
16.12.2020 Отечественные ИТ-разработчики получили поддержку «Вэб.рф» 1
07.10.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 млрд рублей 1
26.05.2020 «Ростелеком» и Infraone договорились о софинансировании подготовки инвестиционных проектов 1
20.05.2020 «ВТБ лизинг» планирует поставить «Ростелекому» оборудование на 2,7 млрд рублей 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
06.02.2020 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
31.12.2019 «Ростелеком» назначил Citi банком-депозитарием по ADR-программе 1
27.11.2019 «Ростелеком» размещает биржевые облигации на 10 миллиардов рублей 1
02.08.2019 Квартальная выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла на 57% 1
15.05.2019 Чистая прибыль «Ростелекома» выросла на 46% до 5,6 млрд рублей 1
09.04.2019 «Ростелеком» переходит на «единый» лицевой счет 1
27.03.2019 «Ростелеком» разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей 1
12.03.2019 Выручка цифрового сегмента «Ростелекома» выросла за квартал до 57% 1
02.08.2018 «Ростелеком» представил квартальные результаты деятельности 1
15.05.2018 «Ростелеком» представил финансовые результаты за первый квартал 2018 1
16.03.2018 Финансовым директором «Ростелекома» стал выходец из ВТБ 4
16.03.2018 В «Ростелекоме» назначен новый финансовый директор 3
22.12.2017 «Ростелеком» приобрел крупнейшего интернет-провайдера Владикавказа 1
17.05.2017 Совет директоров «Ростелекома» утвердил новый состав правления 1
15.05.2017 «Ростелеком» представил сервис на базе ИИ для анализа долгосрочных отраслевых и кросс-отраслевых трендов 1
27.04.2017 В Tele2 избран новый состав совета директоров 2
05.04.2017 В «Ростелекоме» назначен новый старший вице-президент 5
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
30.01.2014 Конференция CNews «Big Data – технология будущего» 1
05.04.2013 Big Data в России: оцениваем возможности и риски 1
19.03.2013 Как справиться с «большими данными», и как на них заработать 1
07.02.2013 «Большие данные»: Как справиться с Big Data, и как на них заработать? 1
30.05.2012 ВТБ24 станет клиентоориентированным с помощью решений для бизнес-аналитики 1
25.01.2012 Конференция CNews: «Рынок Business Intelligence 2012: чего ждет заказчик» 1
11.03.2011 Экспертное мнение: в BPM без практики - никуда 1
22.02.2011 3 марта 2011 г. круглый стол «ВРМ 2011: направления развития» 1
09.02.2011 3 марта 2011 г. состоится круглый стол «ВРМ 2011: направления развития» 1
08.06.2010 Кризис не смог задушить BI 1
23.04.2010 ВТБ-24, «Акадо», «Копейка», «Сибур» - им всем нужна BI-система 1
09.09.2009 ВТБ24 создает хранилище данных: масштабы поражают 9

Публикаций - 40, упоминаний - 58

Анохин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 28
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 7
VK - Mail.ru Group 2487 4
SAS Institute 597 3
Software AG & IDS Scheer 109 2
Tionix - Тионикс 48 2
Акадо Телеком - Комкор 612 2
Ericsson 864 2
Nokia Corporation 2453 2
Yandex - Яндекс 4103 2
DataLine - ДатаЛайн 30 2
SAP SE 3220 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
АльянсТелеком 8 1
Инфолинк 3 1
Айкумен ИБС - Айкумен Информационные бизнес-системы - IQMen Business Intelligence 9 1
Синтерра Медиа - Телеком-центр 80 1
Nvidia Corp 2038 1
Прометей - Prometey 9 1
Google LLC 7177 1
Microsoft Corporation 11168 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 269 1
IBM 3557 1
Башинформсвязь 79 1
ICL Services 51 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
HP Inc. 2937 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 451 1
TrueConf - ТруКонф 252 1
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 6
Газпромбанк - ГПБ 693 5
ВТБ24 583 4
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 4
О2О Холдинг 43 4
ВТБ Банк Москвы 372 3
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 3
Алроса АК 81 2
Русагро Группа Компаний 139 2
Chiesi Pharmaceuticals - Кьези Фармасьютикалс 12 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Citigroup 114 1
Соллерс - Sollers 17 1
InfraONE - Первая инфраструктурная компания 2 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
AstraZeneca - АстраЗенека 28 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Адамас - Ювелирный завод 56 1
Севергрупп 8 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Аэрофлот 493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 1
ВТБ Лизинг 34 1
Транснефть 159 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Президент Российской Федерации 1442 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Федеральное казначейство России 766 2
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 325 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Правительство РФ 2208 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 3
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 3
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 118 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 592 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация кибератак - пентестеры 16 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
Call back - Обратный звонок 15 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Умные платформы 500 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 6
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 4
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 3
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 2
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 2
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 2 1
IBM Cognos BI 143 1
Wargaming World of Warships 31 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Яндекс.Диск 118 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 1
IBM Watson 105 1
Nvidia GeForce GTX 2081 1
VMware NSX Intelligence 103 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 244 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Осеевский Михаил 221 13
Кириенко Владимир 38 4
Мельхорн Кай-Уве 23 4
Кузин Вадим 34 1
Мякишева Марина 84 1
Завьялов Даниил 1 1
Захаров Сергей 8 1
Герасимов Александр 40 1
Аншина Марина 67 1
Крысина Ольга 109 1
Зайцев Николай 28 1
Адмиральский Сергей 38 1
Быстров Алексей 4 1
Мочальников Алексей 10 1
Викторов Алексей 9 1
Бунто Алексей 5 1
Пентя Александр 2 1
Баканов Александр 1 1
Голованов Александр 1 1
Демидов Михаил 132 1
Козлов Михаил 153 1
Глазков Борис 40 1
Соловьев Владимир 98 1
Вагизов Руслан 13 1
Меньшов Кирилл 72 1
Шевченко Владимир 135 1
Сапунов Алексей 30 1
Абрамков Александр 29 1
Герасимов Андрей 21 1
Карпенко Виктория 1 1
Рыстенко Михаил 57 1
Ивантер Дмитрий 19 1
Шальнов Олег 13 1
Соловьев Юрий 25 1
Асратян Петр 35 1
Комаров Сергей 11 1
Михайлов Иван 10 1
Карасев Павел 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Европа 3788 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - СФО - Новосибирск 1980 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Азия - Азиатский регион 1525 3
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 677 2
Россия - Удомля 41 2
Россия - Адлер 43 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Курильские острова 35 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 346 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 415 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Сингапур - Республика 808 1
Россия - Свердловская область 807 1
Россия - Иннополис 292 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 9
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 334 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 3
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Всероссийская перепись населения 31 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 628 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Bloomberg 786 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
CNews Analytics 1991 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
TelecomDaily ИАА 112 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 13 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 26 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Прямая линия с Президентом РФ 4 1
Effie Awards 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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