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Анохин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 121, упоминаний - 133
Анохин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Осеевский Михаил 350 16
|Торбахов Александр 111 7
|Кириенко Владимир 148 6
|Аншина Марина 79 5
|Лядов Кирилл 17 5
|Пятков Иван 31 4
|Серова Елена 320 4
|Белышков Леонид 18 4
|Булгаков Виктор 12 4
|Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 4
|Гимранов Ринат 126 3
|Рябченков Денис 23 3
|Попова Мария 141 3
|Романов Алексей 51 3
|Ткачёв Роман 27 3
|Вожегова Мария 28 3
|Виктор Копченков 3 3
|Винярская Татьяна 3 3
|Трегубенкова Анна 6 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Кирюшин Сергей 91 3
|Галактионова Инесса 120 3
|Макин Алексей 15 2
|Меньшов Кирилл 139 2
|Чибисов Владимир 23 2
|Фридман Михаил 146 2
|Шелобков Алексей 53 2
|Волков Максим 34 2
|Козлов Михаил 182 2
|Золотарев Сергей 14 2
|Шеленцов Сергей 18 2
|Муталлапова Бэлла 4 2
|Афанасьев Денис 77 2
|Зайков Максим 30 2
|Леушев Андрей 75 2
|Шмид Александр 17 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Краснов Федор 11 2
|Гиацинтов Олег 25 2
|Насретдинов Ренат 7 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.