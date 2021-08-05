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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Анохин Сергей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 58
Анохин Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 113 1
|Осеевский Михаил 221 13
|Кириенко Владимир 38 4
|Мельхорн Кай-Уве 23 4
|Кузин Вадим 34 1
|Мякишева Марина 84 1
|Завьялов Даниил 1 1
|Захаров Сергей 8 1
|Герасимов Александр 40 1
|Аншина Марина 67 1
|Крысина Ольга 109 1
|Зайцев Николай 28 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Быстров Алексей 4 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Викторов Алексей 9 1
|Бунто Алексей 5 1
|Пентя Александр 2 1
|Баканов Александр 1 1
|Голованов Александр 1 1
|Демидов Михаил 132 1
|Козлов Михаил 153 1
|Глазков Борис 40 1
|Соловьев Владимир 98 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Сапунов Алексей 30 1
|Абрамков Александр 29 1
|Герасимов Андрей 21 1
|Карпенко Виктория 1 1
|Рыстенко Михаил 57 1
|Ивантер Дмитрий 19 1
|Шальнов Олег 13 1
|Соловьев Юрий 25 1
|Асратян Петр 35 1
|Комаров Сергей 11 1
|Михайлов Иван 10 1
|Карасев Павел 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru