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Индексная книга (каталог) CNews*
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Анохин Сергей

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Мобильный трафик на «Макс» станет бесплатным для пользователей 1
22.07.2026 Исследование TelecomDaily: Билайн подтвердил готовность сети к 5G 1
01.07.2026 На экране смартфона будет имя вместо номера: россиянам разрешили подписывать свои исходящие вызовы 1
23.06.2026 eXpress Lite от Билайна включен в «белый список» Минцифры 1
03.06.2026 Билайн Big Data & AI и GPTunneL объявили о стратегическом партнёрстве на ПМЭФ-2026 1
15.04.2026 Билайн установил новую норму телекома — компания включила валюту для нейросетей в свои пакеты 1
03.04.2026 МТС, «Мегафон», «Билайн», Т2 к 2027 году могут установить почти 9000 российских базовых станций 1
02.04.2026 Меры против спам-звонков не помогают. Спамеры научились использовать обязательную маркировку в своих интересах 1
10.03.2026 В России резко сократились инвестиции в инфраструктуру связи 1
13.02.2026 Билайн внедрил свой корпоративный мессенджер на базе eXpress 1
27.01.2026 Билайн и red_mad_robot создают совместное предприятие для массового внедрения агентного ИИ в бизнес 2
29.12.2025 Билайн и China Mobile International запускают сервис CMLink в России 1
05.12.2025 Билайн запускает новый формат защищенного корпоративного мессенджера eXpress для бизнес-коммуникаций 1
27.11.2025 «Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос 1
21.11.2025 «Билайн» присоединился к «Альянсу в сфере ИИ» 1
17.11.2025 «Билайн» поделился своими результатами за третий квартал 2025 года 1
06.11.2025 Билайн и «Ведомости» проведут конференцию по вопросам внедрения цифровых решений в бизнесе 1
30.10.2025 Облачный бизнес «Билайна» возглавит Андрей Зотов 1
29.10.2025 Билайн признали самым безопасным оператором 1
28.10.2025 Руководителем ИТ-блока «Билайна» назначен Алексей Блинов 1
20.10.2025 Билайн вошел в число лучших мест работы России 1
02.10.2025 Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник 1
18.09.2025 Билайн запустил онлайн-сервис, с помощью которого можно создать своего мобильного оператора 1
16.09.2025 Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна» 1
11.09.2025 Билайн запускает Smart MVNO — новый формат для виртуальных операторов 1
11.09.2025 Бывший глава МТС будет наблюдать за «Билайном» 1
28.08.2025 Глава цифрового бизнеса Альфа-банка ушел в «Билайн» налаживать партнерства с финтехом, стартапами и ИТ-компаниями 1
27.08.2025 «Билайн» создает блок по развитию партнерств и инноваций. Его возглавит Иван Пятков 1
30.07.2025 Билайн расширил возможности платформы «план б.»: к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3 1
25.06.2025 Билайн запускает учебную программу на базе магистратуры Центрального университета 1
20.06.2025 «Билайн» и Innostage создают технологический альянс для разработки платформы облачной безопасности и киберустойчивости 1
20.06.2025 «Билайн» и VK Tech предложат бизнесу новые облачные сервисы 1
20.06.2025 «Билайн» и «Лаборатория Касперского» создают сетевое решение для защиты смартфонов от онлайн-угроз 1
20.06.2025 «Билайн» и «ОТП Банк» заключили соглашение о стратегическом партнерстве 1
19.06.2025 «Магнит» и «Билайн» внедрят цифровые продукты и сервисы для улучшения клиентского опыта в магазинах 1
19.06.2025 «Билайн» и правительство Московской области объединяют усилия для развития цифровых технологий 2
18.06.2025 «Бюро 1440» обеспечит сеть наземных станций «Билайна» спутниковой связью нового поколения 1
11.06.2025 «Билайн» прервет звонок от мошенника при получении SMS с кодами от банков и «Госуслуг» 1
23.05.2025 Топ-менеджер «Альфа-групп» вернулся к руководству хозяином «Билайна» 1
16.05.2025 Эффективность и финансовая стабильность билайна поддерживают рост инвестиций и активное развитие бизнеса 1

Публикаций - 121, упоминаний - 133

Анохин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 70
Ростелеком 10948 50
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
МегаФон 10742 8
SAS Institute 1082 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
SAP SE 5601 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Telegram Group 2940 5
Киевстар - Kyivstar 569 5
ВымпелКом - Билайн Smart MVNO - Билайн S-MVNO 8 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Yandex - Яндекс 9215 4
VK - Mail.ru Group 3602 4
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
1С - Мегаплан 104 3
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
Ростелеком - Фазум - Farzoom 34 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот - red_mad_robot 85 2
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
ВымпелКом - Voca Tech - Вока Тек 10 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 2
Ростелеком - Fuzzy Logic Labs - Фаззи Лоджик Лабс 28 2
ЕС-лизинг 22 2
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 47 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 93 2
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 2
Microsoft Corporation 25774 2
ИКС 538 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
ВТБ - ВТБ24 671 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 9
Альфа-Банк 1979 7
ГПБ - Газпромбанк 1273 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 5
Коперник-Инвест 8 5
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 5
Альфа-Групп 745 5
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 5
О2О Холдинг 61 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
Росэнергобанк 34 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 4
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
ОМЗ УЗТМ - Уралмашзавод - Уральский Завод Тяжелого Машиностроения - ОМЗ УЗТМ Картрэкс УК 50 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 2
Верный - торговая сеть 326 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
Русский Страховой Центр 9 2
СБ Банк - Судостроительный банк 59 2
ВымпелКом - Хайв 18 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Русагро Группа Компаний 379 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Яндекс.Лавка 315 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 42 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 20 1
Правительство Москвы - Московское долголетие 17 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 4
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 48
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 27
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 21
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 16
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 14
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 14
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6492 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 11
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 1001 11
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1615 11
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 11
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 7
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13713 7
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 7
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 7
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 7
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 7
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 6
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 9
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 283 3
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 2
FreePik 1841 2
ВымпелКом - Билайн - Купол безопасности 3 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
Microsoft Office 4170 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 2
VK - My.Games 81 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Системы распределенного реестра - Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 44 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 82 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 1
Альфа-Мобайл 87 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 25 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Ростелеком Экраны 7 1
IBM System p - IBM eServer pSeries - IBM RS 134 1
IBM Mainframe z/OS 66 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
Oracle PeopleSoft 426 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 111 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Осеевский Михаил 350 16
Торбахов Александр 111 7
Кириенко Владимир 148 6
Аншина Марина 79 5
Лядов Кирилл 17 5
Пятков Иван 31 4
Серова Елена 320 4
Белышков Леонид 18 4
Булгаков Виктор 12 4
Mehlhorn Kai-Uwe - Мельхорн Кай-Уве 25 4
Гимранов Ринат 126 3
Рябченков Денис 23 3
Попова Мария 141 3
Романов Алексей 51 3
Ткачёв Роман 27 3
Вожегова Мария 28 3
Виктор Копченков 3 3
Винярская Татьяна 3 3
Трегубенкова Анна 6 3
Шадаев Максут 1210 3
Кирюшин Сергей 91 3
Галактионова Инесса 120 3
Макин Алексей 15 2
Меньшов Кирилл 139 2
Чибисов Владимир 23 2
Фридман Михаил 146 2
Шелобков Алексей 53 2
Волков Максим 34 2
Козлов Михаил 182 2
Золотарев Сергей 14 2
Шеленцов Сергей 18 2
Муталлапова Бэлла 4 2
Афанасьев Денис 77 2
Зайков Максим 30 2
Леушев Андрей 75 2
Шмид Александр 17 2
Врацкий Андрей 175 2
Краснов Федор 11 2
Гиацинтов Олег 25 2
Насретдинов Ренат 7 2
Россия - РФ - Российская федерация 166163 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 6
Украина 7928 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 4
Казахстан - Республика 6047 4
Европа 24962 4
Россия - ЦФО - Брянская область - Унечский район - Унеча 14 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - СФО - Новосибирск 4875 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 164 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2
Норвегия - Королевство 1857 2
Сингапур - Республика 1953 2
Узбекистан - Республика 2005 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 83 2
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 654 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 1
Россия - ЦФО - Брянская область 402 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 111 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 221 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Адмиралтейский район 16 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петроградский район - Петроградская сторона 27 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4201 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 1
Япония 13807 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Европа Восточная 3138 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 1
Канада 5081 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 30
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 16
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 13
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 11
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 10
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7522 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 5
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 5
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 376 5
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 501 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 13 4
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8837 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Forbes - Форбс 1002 1
Bloomberg 1627 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Рустелеком ТК 305 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Moody's Investors Service 136 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
HEC Paris - Hautes Etudes Commerciales de Paris - Высшая коммерческая школа Парижа 3 1
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 1
РАН ИПИ - Институт проблем информатики 29 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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